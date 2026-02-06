Compania Moldcell preia Accent Electronic: Decizia, aprobată de Consiliul Concurenței

10:40

Președinta Maia Sandu a venit cu mai multe explicații pe numirea fostului premier, Dorin Recean, în calitate de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. „Este un consilier, să-i spunem așa, fără salariu, cu normă limitată de lucru. Deci, atunci când am nevoie de sfaturile lui, atunci îl invit și care, de asemenea, ne reprezintă în anumite foruri”, a menționat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.