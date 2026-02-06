Reformele din R. Moldova, monitorizate lunar de CE: „Angajamentul nostru rămâne să pregătim țara pentru aderarea la UE până în 2030”
Radio Moldova, 6 februarie 2026 10:10
Comisia Europeană (CE) va monitoriza lunar, începând cu luna martie 2026, „fiecare element” al reformelor implementate de R. Moldova, necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a avertizat că instituțiile care „nu vor livra rezultate” vor suferi schimbări de management.
Parlamentul a votat aderarea R. Moldova la sistemul european de brevete: de la observator la decident în OEB
Republica Moldova va participa la sistemul european centralizat de acordare a brevetelor și va fi reprezentată în Consiliul de Administrație al Organizației Europene de Brevete (OEB), alături de alte 39 de state.
Judecătorii care au examinat dosare de corupție din 2017 intră în procedura de vetting
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a inițiat procedura de evaluare externă a judecătorilor care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe. Este vorba despre magistrați ai Judecătoria Chișinău care au examinat astfel de dosare începând cu 1 ianuarie 2017.
Estonia suspendă operațiunile nocturne la punctele de trecere a frontierei cu Rusia, timp de trei luni
Estonia va restricționa operațiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunțat, pe 5 februarie, Guvernul de la Riga.
GHEȚUȘ | Condiții meteo dificile afectează traficul, intervențiile medicale și alimentarea cu energie
Poleiul și ghețușul formate pe fondul vremii instabile au creat, în ultimele 24 de ore, probleme majore în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Circulația este îngreunată pe drumurile naționale, au avut loc zeci de intervenții ale salvatorilor pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, precum și deconectări locale de energie electrică pentru aproximativ zece mii de consumatori.
Maia Sandu respinge acuzațiile privind cenzura pe internet, la alegeri: „Libertatea de exprimare nu pentru conturi false"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile apărute într-un draft de raport propus în Congresul SUA potrivit cărora Uniunea Europeană și autorități din mai multe state, inclusiv Republica Moldova, ar fi cenzurat rețelele sociale și s-ar fi implicat în procese electorale. Șefa statului a declarat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica manipularea prin conturi false și campanii coordonate de dezinformare.
Revista Presei | Maia Sandu: „Guvernul este așteptat să prezinte un program de accelerare a creșterii economice"
Cum vede șefa statului cele 100 de zile ale Guvernului Munteanu; de ce case locuite dintr-o suburbie a capitalei, nu se regăsesc în actele oficiale nici după reevaluarea cadastrală; recoltarea sfeclei de zahăr în plină iarnă – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Maia Sandu, despre reforma administrativ-teritorială: „În localitățile mici, bugetul merge pe salarii și, practic, nu rămâne deloc pentru dezvoltare"
Primarii din mai multe localități solicită reducerea numărului de raioane, însă autoritățile nu au luat, deocamdată, o decizie în acest sens. Președinta Maia Sandu a subliniat că Guvernul vrea să încurajeze amalgamarea benevolă a localităților, însă, dacă unele nu vor putea să fie comasate voluntar, atunci vor exista anumite norme pentru realizarea acestui proces. Reforma nu va viza statutul autonomiei găgăuze, a mai spus șefa statului.
Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din mai multe regiuni ale țării, din cauza poleiului și ghețușului
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe drumurile naționale din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, din cauza poleiului și ghețușului formate pe carosabil. Autoritățile anunță intervenții continue atât pe traseele naționale, cât și pe străzile din municipiul Chișinău, în condițiile în care vremea rămâne instabilă.
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano: Cortina 2026 se anunță a fi mult mai mult decât un simplu eveniment festiv
Programată pentru data de 6 februarie, pe legendarul stadion San Siro din Milano, Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 va reprezenta un moment simbolic de tranziție, o punte între tradiția olimpică și viitorul Jocurilor de iarnă, un manifest cultural, artistic și sportiv care va deschide oficial o nouă ediție a celui mai important eveniment sportiv al planetei.Alegerea stadionului San Siro, cunoscut și sub numele de Giuseppe Meazza, nu este deloc întâmplătoare. Acest templu al fotbalului italian, încărcat de istorie și emoție, devine scena pe care sporturile de iarnă își vor spune povestea, într-un dialog spectaculos între discipline total diferite: fotbalul, un gen de sport mai mult estival, al maselor, și sporturile de iarnă, simbol al performanței în condiții extreme. Milano, oraș cosmopolit, capitală a modei, a designului și a inovației, își asumă astfel rolul de gazdă globală, capabilă să transforme Olimpiada într-un eveniment cultural total.
Încep Jocurile Olimpice de Iarnă! Ceremonia de deschidere, astăzi, în direct la Moldova 2
Startul oficial al celei de a 25-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se va da astăzi de la ora 21:00. Marele festin sportiv se va desfășura în perioada 6-22 februarie în mai multe locații din nordul Italiei.
La 60 de ani de la inaugurare, Palatul de Cultură din Hâncești renaște după reabilitare
Palatul de Cultură din Hâncești împlinește, în acest an, 60 de ani de la inaugurare. După patru ani de lucrări ample de reabilitare, realizate cu sprijinul Consiliului Raional Hâncești și al mai multor județe din România, edificiul a fost readus la viață. Renovarea, încheiată acum două luni, a transformat clădirea într-un veritabil reper arhitectural, care găzduiește astăzi cele mai importante evenimente culturale din oraș și raion.
Corespondență Dan Alexe | Ce înseamnă faptul că UE a pus Rusia pe lista țărilor suspectate de spălare de bani
Rusia a fost adăugată, alături de Liban, Venezuela și Siria, pe lista neagră a Uniunea Europeană a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului. După îndelungi ezitări, Comisia Europeană a luat în cele din urmă această măsură.
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după eradicarea focarelor de pestă porcină
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce au fost afectate anul trecut de pestă porcină. Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămâne o provocare majoră pentru Republica Moldova și întreaga regiune.
ÎN CONTEXT | Negocierile Rusia-Ucraina-SUA se încheie fără încetarea focului. Donbas și Zaporojie, noile linii roșii
Cea de-a doua rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat doar cu un schimb de prizonieri, fără un acord de încetare a focului, lăsând deschisă o listă lungă de divergențe teritoriale. Deși oficial discuțiile sunt prezentate drept „constructive”, expertul în relații internaționale Grigore Guzun consideră că aceste mecanisme nu produc rezultate, deoarece solicitările Moscovei depășesc cadrul inițial al negocierilor, sporind riscurile pentru Kiev.
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul acestui an, potrivit unor surse apropiate Guvernului rus, citate de Reuters. Situația este determinată de scăderea achizițiilor de petrol din India și de reducerile de preț aplicate în comerțul cu țiței, care afectează semnificativ veniturile statului.
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în Portugalia. Furtuna Leonardo este cea mai recentă dintr-un val de furtuni succesive care au devastat peninsula în ultima perioadă, provocând mai multe decese, au fost smulse acoperișuri de pe case și inundate orașe.
Maia Sandu, la 100 de zile de mandat al Guvernului Munteanu: „Așteptăm un program de accelerare a creșterii economice"
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va prezenta, ,,către sfârșitul acestei luni, în primăvară", un program privind accelerearea creșterii economice, în pofida impedimentelor de ordin extern și intern, afirmă președinta Maia Sandu. Întrebată ce crede despre primele 100 de zile de mandat al Cabinetului Munteanu, șefa statului a declarat că ,,în 100 de zile nu faci revoluție în economie".
Între 500 și 750 de mii de euro în „sacoșa neagră", declarație în instanță făcută de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari
Între 500 de mii și 750 de mii de euro ar fi fost în sacoșa pe care Igor Dodon ar fi primit-o de la Vladimir Plahotniuc. Declarațiile au fost făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, în cadrul audierilor din dosarul numit generic „Sacoșa neagră”. Cebotari susține că informațiile i-au fost comunicate chiar de Plahotniuc în acea vreme. Apărarea susține că declarațiile sunt interpretabile.
Igor Grosu: Autoritățile responsabile, așteptate cu propuneri privind modul de aplicare a Legii cetățeniei
Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte, până vineri, 6 februarie, propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că nu este încă stabilit dacă situația necesită modificări ale cadrului legislativ sau doar revizuiri ale hotărârilor de Guvern și ale instrucțiunilor existente. Afirmațiile au fost făcute înaintea ședinței Paramentului. Solicitarea vine în contextul în care anumite persoane ajung la maturitate fără acte de identitate.
Pedepsele penale mai aspre pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Deputații au votat, pe 5 februarie, în lectura a doua, o inițiativă legislativă în acest sens. Documentul transpune integral Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.
Show în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Jucătorul echipei New Orleans Pelicans, Tray Murphy, a izbutit 12 aruncări de 3 puncte în meciul cu Milwaukee Bucks. Este un record absolut pentru echipa din New Orleans. Murphy a fost de neoprit în meciul cu Bucks. El a condus jocul ofensiv al oaspeților și a acumulat în total 44 de puncte.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Conform Legii privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare joi, 5 februarie, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport.
Voturi insuficiente: Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii a picat
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, inițiată de 42 de deputați din opoziție, nu a trecut. Dezbătută în ședința Parlamentului din 5 februarie, timp de aproape cinci ore, moțiunea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.
Statul a investit circa 220 de milioane de lei în raionul Hâncești: Proiecte de dezvoltare a localităților
Guvernul a alocat circa 220 de milioane de lei pentru cele 57 de proiecte implementate în raionul Hâncești prin Programul „Satul European”. Investițiile s-au concentrat pe modernizarea spitalului raional, reparația drumurilor, infrastructura de apă și canalizare, sporirea eficienței energetice, renovarea grădinițelor, școlilor, parcurilor și iluminatului stradal.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei de bază la nivelul de 5% anual, o hotărâre care confirmă continuitatea strategiei monetare actuale pentru ancorarea inflației în jurul țintei de 5%. Ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân fixate la 7% și, respectiv, 3%, oferind un cadru predictibil pentru dezvoltarea economică sustenabilă pe termen mediu.
Ucraina și Rusia au realizat, pe 5 februarie, un nou schimb de prizonieri, în urma căruia 150 de militari și 7 civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Printre cei eliberați se numără și militari răniți, transmite RBK-Ucraina.
„Migrație de reîntoarcere": Demografii observă un fenomen de revenire a diasporei, dar sporul migrator rămâne negativ
Între 30 și 60 de mii de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar peste un milion de moldoveni se află în prezent peste hotare, potrivit statisticilor oficiale. Câți dintre aceștia se întorc acasă este mai dificil de estimat. Demografii susțin că, în ultimii ani, se observă o tendință de reîntoarcere a moldovenilor, însă în majoritatea cazurilor revin persoane aflate la vârsta de pre-pensionare. Pentru a atrage cât mai mulți conaționali acasă, este necesară asigurarea stabilității sociale și politice, consideră mediul academic.
„Frauda bancară": Instanța se apropie de finalul audierilor în dosarul lui Plahotniuc
Dosarul penal pe numele fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, inculpat în frauda bancară, se apropie de finalul cercetării judecătorești. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-au audiat, pe 5 februarie, pe un fost deputat transfug, unul dintre ultimii doi martori ai apărării. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi în instanță.
Vasile Arlet a făcut primele convocări din postura de selecționer al echipei naționale de futsal
Noul selecționer al echipei naționale de futsal masculin a Republicii Moldova, Vasile Arlet, a anunțat lotul pentru turneul internațional din orașul Peruștița din Bulgaria, care se va desfășura între 8 și 11 februarie.
Atacuri cu drone asupra infrastructurii feroviare din Ucraina. Un tren care adăpostește civili, atacat
Forțele ruse au efectuat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii feroviare din regiunea Sumî în timpul nopții. Instalațiile feroviare au fost avariate, fiind lovit și un tren care era folosit pentru a oferi căldură și servicii de bază pentru civili. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 39 rănite în urma atacurilor rusești din întreaga Ucraină în ultima zi, scrie presa ucraineană.
Reguli noi privind absențele și înscrierea elevilor în școlile din R. Moldova: MEC propune actualizarea regulamentului școlar
Absențele elevilor din clasele I - IX ar putea fi motivate de părinți sau de alți reprezentanți legali, fără a fi necesară prezentarea unor acte justificative. Schimbarea se regăsește într-un nou regulament-cadru pentru școli, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și supus consultărilor publice.
Jurnalistă DW: Cererea Rusiei de a-i fi cedat Donbasul ar bloca discuțiile de la Abu Dhabi
Negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se desfășoară într-un context tensionat, în care problema integrității teritoriale rămâne principalul punct de blocaj. Actualele negocieri de la Abu Dhabi riscă să se împotmolească din cauza ambițiilor teritoriale ale Rusiei și a marginalizării Uniunii Europene, care lipsește de la masa unde se decide viitorul continentului, a remarcat, la Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel.
Nebunie la Istanbul: N'Golo Kanté a fost întâmpinat la aeroport de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe
Mijlocașul francez N'Golo Kanté a fost întâmpinat de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe la sosirea sa la Istanbul ca jucător al uneia dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia. Ținuți la distanță de gardurile de protecție, aceștia s-au adunat în jurul aeroportului pentru a-l vedea pe campionul mondial din anul 2018. La sosire, Kanté a fost înconjurat de fotografi și de mai mulți admiratori îmbrăcați în costume, care l-au ajutat să se apropie de suporterii extaziați.
„Jurnalism solid, produse de calitate și sustenabilitate": Conducerea TRM a prezentat strategia de dezvoltare a instituției până în 2030
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își propune să devină principalul pilon de informare credibilă până în 2030. Conducerea TRM a prezentat, pe 5 februarie, strategia de dezvoltare pentru următorii patru ani, care vizează consolidarea credibilității și independenței editoriale, modernizarea infrastructurii și extinderea prezenței digitale. Strategia este clară, accesibilă și orientată spre interesul public, susțin experții.
Impas pe piața imobiliară: Vânzările se prăbușesc, în timp ce statul reclamă prețuri artificiale
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, înregistrând un declin accentuat al tranzacțiilor și un blocaj tot mai vizibil al investițiilor. Membrii Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) afirmă că prăbușirea vânzărilor nu este un fenomen natural de „corecție”, ci rezultatul unui cumul de factori administrativi și bancari care descurajează cumpărătorii și afectează întregul lanț economic. De cealaltă parte, autoritățile susțin că problema principală sunt prețurile exagerate ale locuințelor.
„Fals": Autoritățile neagă existența unei investiții în armament militar. Costiuc insistă asupra riscurilor
Presupusa investiție într-o fabrică de armament militar din Republica Moldova reprezintă „un fals” și o interpretare eronată a legislației, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp. În același timp, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, insistă că autoritățile ar fi permis, în mod netransparent, o investiție strategică cu potențial impact asupra securității statului.
Investiție în tradiție: Atelierul fraților Donica rescrie viitorul meșteșugului la Rezina
Tot mai mulți antreprenori din R. Moldova reușesc să construiască afaceri de succes prin muncă, perseverență și pasiune. Un astfel de exemplu vine din raionul Rezina, unde o inițiativă pornită din dragoste pentru lemnul natural și meșteșugul tradițional a reușit să aducă o familie împreună. În atelierul fraților Donica iau naștere obiecte de decor și piese de mobilier din lemn, lucrate cu grijă și atenție la detalii, ca o modalitate de a păstra vii tradițiile și identitatea locală.
Și-a omorât în bătaie gazda care i-a oferit adăpost: Nouă ani de pușcărie pentru făptaș
S-a luat la ceartă, pe stradă, cu un bărbat, a scos cuțitul și l-a înjunghiat. Victima a fost salvată datorită reacției prompte a trecătorilor, iar femeia care a încercat să rezolve conflictul cu ajutorul unei arme albe a fost condamnată la zece ani de închisoare.
Internazionale Milano este lider în campionatul Italiei, dar nu se limitează la atât. Echipa lui Cristian Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, grație victoriei din meciul cu FC Torino, scor 2:1.
Un minor de 15 ani ar fi fost agresat fizic de alți doi minori de aceeași vârstă, pe teritoriul unei instituții de învățământ. Incidentul a avut loc pe 4 februarie în localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, și a ieșit la iveală după ce imaginile cu bătaia au fost publicate pe rețelele de socializare.
ADVERTORIAL | De la „job title" din LinkedIn la ocupație în registru: SEO Specialist primește cod oficial în Moldova
Ani la rând, SEO a fost una dintre meseriile „reale” din business, dar „invizibile” în acte: companiile angajau, agențiile livrau rezultate, însă în documente rolul era trecut adesea „după ureche” (marketing, specialist web, content etc.). Acum situația se schimbă: SEO Specialist este recunoscut oficial în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), cu codul 251316 — „Specialist/specialistă în optimizarea motoarelor de căutare”. Ordinul intră în vigoare la 04.07.2026.
„Pompierii au venit prea greu, nu se puteau urca": O casă din Ulmu a ars până în temelii
O locuință din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a ars până în temelii în dimineața zilei de 5 februarie, după ce pompierii nu au reușit să ajungă la fața locului cu autospecialele, din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri. Incendiul s-a produs în jurul orei 04:00, iar intervenția a fost îngreunată de condițiile meteo extreme.
Vot în Parlament pentru grantul oferit Teleradio-Moldova: Consultanță și investiții în echipamente
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) va putea accesa un grant în valoare de 192 de milioane de yeni de la Guvernul Japoniei, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru consultanță și achiziții de echipamente. Proiectul pentru ratificarea înțelegerii a fost votat de Parlament, în prima lectură, în ședința din 5 februarie.
Microbuze aliniate în fața ANTA: Transportatorii anunță un nou protest pe 12 februarie
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) împreună cu transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale R. Moldova anunță că vor desfășura joi, 12 februarie, un protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).
