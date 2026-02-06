Meteorologii au extins alerta meteo Cod GALBEN de polei și ghețuș
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în raioanele din regiunea Ungheni (Ungheni, Călărași, Nisporeni și parțial Fălești) cât și în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina, a fost extinsă alerta meteo Cod GALBEN de polei și ghețuș.
[VIDEO] Incident epic în China. Un porc agățat de o dronă a lăsat mii de oameni fără curent electric
[VIDEO] Incident epic în China. Un porc agățat de o dronă a lăsat mii de oameni fără curent electric
Polițiștii au reținut 15 persoane pentru escrocherii într-un „Call Center" cu un rulaj lunar de cca 2 mln USD
Polițiștii au reținut 15 persoane pentru escrocherii într-un „Call Center" cu un rulaj lunar de cca 2 mln USD
Salvatorii IGSU au salvat o persoană de la o adâncime de circa 10 metri. Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU [...]
AND anunță despre desfășurarea studiului de trafic Origine–Destinație (O–D) pe drumurile naționale
AND anunță despre desfășurarea studiului de trafic Origine–Destinație (O–D) pe drumurile naționale
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că prima săptămână din februarie 2026 se sfârșește cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
[FLASH] Circulația vehiculelor de mare tonaj este sistată temporar în toată țara
Ofițerii IGPF, în cooperare cu PCCOCS, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană.
Administrația Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, traseul național M5 Criva – Bălți – Chișinău – Pervomaisc, tronsonul între km 145-264, este închis [...]
IP Nisporeni anunță sistatarea circulației pe unele drumuri din cauza condițiilor meteo nefavorabile
IP Nisporeni anunță sistatarea circulației pe unele drumuri din cauza condițiilor meteo nefavorabile
Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș în perioada 5 – 6 februarie 2026
Misiunile salvatorilor IGSU în condiții de polei și ghețuș în perioada 5 - 6 februarie 2026
Situaţia operativă în sectorul energetic la ora 06:00 în legătură cu condiţiile meteo dificile
Situaţia operativă în sectorul electroenergetic la ora 06:00 în legătură cu condiţiile meteo dificile
Polei și ghețuș – Situația pe drumurile naționale în dimineața zilei de 6 februarie 2026
Administrația Națională a Drumurilor informează că, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de ieri seară, 5 februarie, ora 19:00, și până la această oră, 6 februarie, ora 07:00, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 835 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9 947 traversări.
Situația fermierilor care dețin terenuri după traseul M4 Râbnița – Tiraspol discutată la o masă rotundă organizată la Consiliul raional Dubăsari
Situația fermierilor care dețin terenuri după traseul M4 Râbnița - Tiraspol discutată la o masă rotundă organizată la Consiliul raional Dubăsari
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat
Parlamentul a înăsprit pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor
Parlamentul a înăsprit pedepsele penale pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi utilizați în interes public
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor MAIA
O nouă grupare criminală specializată în organizarea migrației ilegale – destructurată la UNGHENI
Ofițerii de investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, cu suportul colegilor din cadrul Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră, sub [...]
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu polei, ghețuș sau înzăpezită.
Primăria orașului Tabor din Cehia a donat un autobuz orașului Călărași
Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin Programul „Bridge Export"
Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin Programul „Bridge Export"
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare
Echipele mobile ale Serviciului Vamal au depistat în mun. Cahul peste 100 mii de țigarete fără acte
Echipele mobile ale Serviciului Vamal au depistat în mun. Cahul peste 100 mii de țigarete fără acte
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că prima săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere
[REINTEGRARE] Peste 14.8 mii de autoturisme din regiunea transnistreană dețin numere MD de tip neutru
[REINTEGRARE] Peste 14.8 mii de autoturisme din regiunea transnistreană dețin numere MD de tip neutru
Ofițerii INI au reținut trei persoane și au confiscat cca 2 kg de droguri aduse din Polonia
Ofițerii INI au reținut trei persoane și au confiscat cca 2 kg de droguri aduse din Polonia
O nouă schemă de migrație ilegală spre UE destructurată de ofițerii INI
Situația la Frontieră: peste 37.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Situația pe drumurile naționale în dimineața zilei de 5 februarie 2026
Incident la Ungheni. Mai mulți angajați ai Serviciului de salubrizare agresație în timp ce prindeau câinii fără stăpân pentru a-i duce la azil
Incident la Ungheni. Mai mulți angajați ai Serviciului de salubrizare agresație în timp ce prindeau câinii fără stăpân pentru a-i duce la azil
Ministerul Energiei informează despre perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în anumite zone ale R. Moldova
Ministerul Energiei informează despre perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în anumite zone ale R. Moldova
ANSA a blocat la frontieră 21 tone de carne de pui congelată infectată cu Salmonella infantis
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.
Parlamentul Republicii Moldova se va convoca astăzi, 5 februarie 2026, în cea de-a doua ședință plenară din sesiunea de primăvară 2026 Informațiile sunt comunicate de [...]
La UNGHENI a avut loc un amical la volei dintre FC „Olimp" și echipa Serviciului Vamal
La UNGHENI a avut loc un amical la volei dintre FC „Olimp" și echipa Serviciului Vamal
Un lot de asistență umanitară din domeniul energetic va fi transmis poporului ucrainean
Un lot de asistență umanitară din domeniul energetic va fi transmis poporului ucrainean
Guvernul inițiază reorganizarea ÎS „Calea Ferată din Moldova"
Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul în cadrul UTM
Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul în cadrul UTM
Dublă reușită pentru Asti - patrupedul IGPF
La UNGHENI a avut loc un amical la volei dintre FC „Olimp" și echipa Serviciului Vamal
La UNGHENI a avut loc un amical la volei dintre FC „Olimp" și echipa Serviciului Vamal
Reacția ASP la declarațiilor lui Vasile Costiuc referitor la „Fabrica de armament și muniție: Ungheni – Hub de securitate"
Reacția ASP la declarațiilor lui Vasile Costiuc referitor la „Fabrica de armament și muniție: Ungheni - Hub de securitate"
CNMC a dispus măsuri în contextul condițiilor meteo prognozate pentru 4 – 8 februarie 2026
CNMC a dispus măsuri în contextul condițiilor meteo prognozate pentru
Vitalie Mîța - noul Secretar de Stat al Ministerului EnergieiThe post Vitalie Mîța – noul Secretar de Stat al Ministerului Energiei first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
ANSA informează că anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în MoldovaThe post ANSA informează că anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în raioanele din regiunea Ungheni (Ungheni, Călărași, Nisporeni și parțial Fălești) cât și în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina, a fost emisă alerta meteo Cod GALBEN de polei și ghețuș.The post Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de polei și ghețuș first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Un instructor auto a fost condamnat pentru trafic de influență – a cerut 1 000 de EURO pentru un permis de conducere # NewsUngheni
Un instructor auto a fost condamnat pentru trafic de influență - a cerut 1 000 de EURO pentru un permis de conducereThe post Un instructor auto a fost condamnat pentru trafic de influență – a cerut 1 000 de EURO pentru un permis de conducere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Operațiune DR Vest – Procuratura Ungheni: un membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală reținut de ofițerii IGPF # NewsUngheni
Urmare a informațiilor operative deținute de ofițerii de investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, [...]The post Operațiune DR Vest – Procuratura Ungheni: un membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală reținut de ofițerii IGPF first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Inspectoratul General al Poliției informează opinia publică despre faptul că în perioada 5 – 28 februarie 2026, polițiștii de patrulare vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor.The post INSP demarează operațiunea „TELEFONUL” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
