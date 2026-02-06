Zece instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea din cauza condițiilor meteo

14:10

Originară din satul Vulpești, comuna Mănoilești, Doina Antoci, interlocutoarea noastră din această săptămână de la rubrica „Oameni și locuri”, a venit în oraș la studii în municipiul Ungheni în anul 2008 și de atunci a ales să rămână aici, pe care îl numește „cel mai frumos oraș”. La 33 de ani, se declară mândră de […]