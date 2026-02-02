Numărul cererilor împotriva Moldovei la CtEDO a crescut cu un sfert anul trecut, CRJM

12:40

Am intrat pe site-ul Agenției Proprietății Publice și am deschis lista întreprinderilor cu capital de stat. Sunt 74 de instituții active. O cifră care, la prima vedere, spune puțin, dar care ascunde realități interesante. Unele dintre aceste întreprinderi acumulează pierderi de sute de milioane de lei, un exemplu bine cunoscut este Î.S. „Calea Ferată din […]