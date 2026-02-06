Unsprezece instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea din cauza condițiilor meteo

13:50

Continuare. Început aici. Nu știu cum s-a făcut că în satul nostru nu a fost o foamete atât de cumplită ca în alte regiuni. Poate sătenii mei erau mai înstăriți și agenții de aprovizionare mai repede au făcut planul, însă ne-au mai lăsat câte ceva prin poduri. Nouă ne-au rămas un sac de făină albă, […]