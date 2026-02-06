Unsprezece instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea din cauza condițiilor meteo
Unghiul, 6 februarie 2026 10:20
Direcția Educație Ungheni informează că, astăzi, 6 februarie 2026, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat siguranța deplasării elevilor și cadrelor didactice, 11 din cele 46 de instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea. Sursa precizează că în 7 instituții, procesul educațional a fost suspendat pentru ziua de astăzi, […]
• • •
Alte ştiri de Unghiul
Acum 30 minute
10:20
Unsprezece instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea din cauza condițiilor meteo # Unghiul
Direcția Educație Ungheni informează că, astăzi, 6 februarie 2026, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice nefavorabile care au afectat siguranța deplasării elevilor și cadrelor didactice, 11 din cele 46 de instituții de învățământ din raion și-au sistat temporar activitatea. Sursa precizează că în 7 instituții, procesul educațional a fost suspendat pentru ziua de astăzi, […]
Acum 24 ore
12:20
Rezultate remarcabile pentru atleții din Ungheni la Campionatul Republicii Moldova în sală # Unghiul
Atleții din Ungheni au obținut rezultate notabile la Campionatul Republicii Moldova de atletism în sală, desfășurat la 31 ianuarie, competiție destinată categoriilor juniori I (anii de naștere 2007–2008) și juniori II (2009 și mai tineri). Cea mai bună evoluție a fost înregistrată de Ion Baran, care a obținut o dublă victorie, clasându-se pe locul I […]
12:20
Șapte elevi ai Școlii de Muzică din Ungheni, premiați la concursul național „7 Note Muzicale” # Unghiul
Premiul mare l-au obținut Matei Popovici, clasa IV, țambal și Iaroslava Socolovscaia, clasa III, chitară. Premiul I a fost câștigat de Evelina Artemii, clasa III, nai; Emilia Scurtu, clasa III, flaut; Evelina Jalbă, clasa II, saxofon. Premiul II: Cristina Muntean, clasa IV, nai și Amalia Fedoruță, clasa IV, vioară. Premii speciale pentru profesori Juriul […]
11:30
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile își propun să stabilească prin lege cadrul și criteriile pentru aceste comasări. Potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, fuziunile normative se vor aplica în special primăriilor care nu ating […]
11:20
În Registrul de stat al alegătorilor sunt înscriși 3,29 milioane de cetățeni cu drept de vot # Unghiul
În Registrul de stat al alegătorilor sunt înscrise, la data de 2 februarie, 3 298 894 de persoane cu drept de vot. Din numărul total, 2 762 765 de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II, adică în raioane, municipiile Chișinău și Bălți, precum și în UTA Găgăuzia, transmite IPN. Cei mai mulți […]
Ieri
14:00
În numărul 3 al ziarului din 22 ianuarie 2026 vă spuneam că o să publicăm un interviu cu Rodica Toma, directoarea Casei Limbii Române „Mihai Eminescu” și coordonatoarea cenaclului literar-artistic „Suflet de poet”. Am discutat cu ea despre noua antologie lansată – „La sfat cu Eminescu” – , despre ce înseamnă poezia într-o lume în […]
13:50
Sfârșit. Început aici. În cadrul Campionatului Mondial de kaiac-canoe din 2014 de la Moscova, echipajul format din Liviu Dumitrescu și Victor Mihalachi a câștigat, medalia de argint pe distanța de 500 metri. La proba de 1000 de metri, Mihalachi și Dumitrescu au plecat ca din pușcă, având cea mai bună reacție de start, trecând primii […]
13:40
Sfârșit. Începutul aici. Partea a II-a. Mama avea două surori. Una era măritată într-un sat de lângă Iași, iar cea mai mică trăia la vreo 50 de kilometri de noi. Bărbatul plecase de acasă că caute ceva de lucru și i se pierduse urma. Ea a rămas cu două fetițe mici și ajunsese la mare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Femeile din Moldova vor primi invitații electronice pentru screeningul cervical gratuit prin sistemul digital M-Notify, care le informează chiar și atunci când se află în străinătate. Platforma a fost prezentată luni, în cadrul Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, lansată de Ministerul Sănătății, transmite IPN. Ediția din acest an are genericul „Răspunde […]
22:10
Am intrat pe site-ul Agenției Proprietății Publice și am deschis lista întreprinderilor cu capital de stat. Sunt 74 de instituții active. O cifră care, la prima vedere, spune puțin, dar care ascunde realități interesante. Unele dintre aceste întreprinderi acumulează pierderi de sute de milioane de lei, un exemplu bine cunoscut este Î.S. „Calea Ferată din […]
22:10
Unghenenii, dar și oaspeți din țară și România au avut oportunitatea să afle mai multe despre ceramică, rolul pe care acest meșteșug l-a avut în viața strămoșilor noștri, dar și să își dezvolte abilități practice pentru păstrarea, valorificarea și revitalizarea ceramicii tradiționale, în cadrul atelierului „Moștenirea ceramicii”, desfășurat luni, 26 ianuarie, la Muzeul de Istorie […]
22:10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei în anul 2025, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate anul trecut în cauze ce vizează Moldova, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de […]
22:10
Tot mai mulți moldoveni își declară veniturile din chiriile imobiliare. Încasările din impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie locuințe au ajuns, anul trecut, la 95,3 milioane de lei. Suma este cu 27,2% mai mare față de 2024, transmite IPN. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, rezultatele vin după acțiuni de informare și […]
22:10
Scumpiri cu 7% în industrie, construcții și servicii – prognoza BNS pentru primul trimestru # Unghiul
Prețurile la produsele din industria prelucrătoare, construcții și servicii ar putea crește cu circa 7% în primul trimestru. Sunt estimările Biroului Național de Statistică (BNS), realizate pe baza Anchetei de conjunctură și a opiniilor managerilor, transmite IPN. În industria prelucrătoare, managerii prognozează o scădere ușoară de 10% a veniturilor din vânzări, concomitent cu o creștere […]
22:10
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14,43 lei cu TVA pentru un metru cub de gaze, mai ieftin cu peste 2 lei față de tariful actual. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care a stabilit un tarif puțin mai mic decât cel propus de Energocom, transmite IPN. Directorul general […]
22:10
Ninsorile din acest an au adus nu doar bucuria iernii, ci și comportamente periculoase. După ninsorile căzute, rețelele sociale ale internauților ungheneni s-au umplut de imagini cu persoane care aleg să se distreze la săniuș chiar pe drumurile publice. Mai grav, tot mai mulți conducători auto leagă sania de autoturism și tractează persoane, o practică […]
22:10
Timp de patru luni, liceenii vor putea vizita campusuri, participa la târguri regionale și la evenimente educaționale, pentru a se informa despre ofertele de studii superioare din țară. Acțiunile fac parte din campania națională „Învață în Moldova”, lansată luni de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa își propune să încurajeze tinerii să își continue studiile în […]
22:10
Elvira Stati, directoarea IMSP Spitalul Raional Ungheni: „Nu așteptăm miracole, muncim ca să asigurăm un act medical de calitate” # Unghiul
Cu proiecte tehnice pregătite, secții regândite și investiții planificate pe termen lung, Spitalul Raional Ungheni încearcă să răspundă nevoilor reale ale pacienților, aici și acum. Într-un interviu amplu, directoarea instituției, Elvira Stati, vorbește despre modernizarea infrastructurii, lipsurile din sistem, blocajele administrative și strategia de a fi „gata” pentru finanțări viitoare, fără a amâna soluțiile urgente. […]
14:50
Elvira Stati, directoarea IMSP Spitalul Raional Ungheni: „Nu așteptăm miracole, muncim ca să asigurăm un act medical de calitate” # Unghiul
Cu proiecte tehnice pregătite, secții regândite și investiții planificate pe termen lung, Spitalul Raional Ungheni încearcă să răspundă nevoilor reale ale pacienților, aici și acum. Într-un interviu amplu, directoarea instituției, Elvira Stati, vorbește despre modernizarea infrastructurii, lipsurile din sistem, blocajele administrative și strategia de a fi „gata” pentru finanțări viitoare, fără a amâna soluțiile urgente. […]
14:40
Ninsorile din acest an au adus nu doar bucuria iernii, ci și comportamente periculoase. După ninsorile căzute, rețelele sociale ale internauților ungheneni s-au umplut de imagini cu persoane care aleg să se distreze la săniuș chiar pe drumurile publice. Mai grav, tot mai mulți conducători auto leagă sania de autoturism și tractează persoane, o practică […]
14:40
Timp de patru luni, liceenii vor putea vizita campusuri, participa la târguri regionale și la evenimente educaționale, pentru a se informa despre ofertele de studii superioare din țară. Acțiunile fac parte din campania națională „Învață în Moldova”, lansată luni de Ministerul Educației și Cercetării. Inițiativa își propune să încurajeze tinerii să își continue studiile în […]
12:50
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14,43 lei cu TVA pentru un metru cub de gaze, mai ieftin cu peste 2 lei față de tariful actual. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, care a stabilit un tarif puțin mai mic decât cel propus de Energocom, transmite IPN. Directorul general […]
11:40
Scumpiri cu 7% în industrie, construcții și servicii – prognoza BNS pentru primul trimestru # Unghiul
Prețurile la produsele din industria prelucrătoare, construcții și servicii ar putea crește cu circa 7% în primul trimestru. Sunt estimările Biroului Național de Statistică (BNS), realizate pe baza Anchetei de conjunctură și a opiniilor managerilor, transmite IPN. În industria prelucrătoare, managerii prognozează o scădere ușoară de 10% a veniturilor din vânzări, concomitent cu o creștere […]
2 februarie 2026
15:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei în anul 2025, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate anul trecut în cauze ce vizează Moldova, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de […]
15:30
Tot mai mulți moldoveni își declară veniturile din chiriile imobiliare. Încasările din impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie locuințe au ajuns, anul trecut, la 95,3 milioane de lei. Suma este cu 27,2% mai mare față de 2024, transmite IPN. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, rezultatele vin după acțiuni de informare și […]
15:00
Unghenenii, dar și oaspeți din țară și România au avut oportunitatea să afle mai multe despre ceramică, rolul pe care acest meșteșug l-a avut în viața strămoșilor noștri, dar și să își dezvolte abilități practice pentru păstrarea, valorificarea și revitalizarea ceramicii tradiționale, în cadrul atelierului „Moștenirea ceramicii”, desfășurat luni, 26 ianuarie, la Muzeul de Istorie […]
12:40
Am intrat pe site-ul Agenției Proprietății Publice și am deschis lista întreprinderilor cu capital de stat. Sunt 74 de instituții active. O cifră care, la prima vedere, spune puțin, dar care ascunde realități interesante. Unele dintre aceste întreprinderi acumulează pierderi de sute de milioane de lei, un exemplu bine cunoscut este Î.S. „Calea Ferată din […]
11:10
Femeile din Moldova vor primi invitații electronice pentru screeningul cervical gratuit prin sistemul digital M-Notify, care le informează chiar și atunci când se află în străinătate. Platforma a fost prezentată luni, în cadrul Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, lansată de Ministerul Sănătății, transmite IPN. Ediția din acest an are genericul „Răspunde […]
11:00
În doar trei luni de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), șapte din zece plăți în euro au fost procesate prin SEPA, generând economii de aproximativ 3,85 milioane de euro comparativ cu sistemul tradițional SWIFT. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul lansării Reprezentanței […]
30 ianuarie 2026
14:40
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică civilă din Turcia sunt menite […]
14:40
Moldovenii economisesc: depozitele bancare au crescut cu 40% în decembrie la 5 miliarde de lei # Unghiul
Depozitele bancare au crescut în decembrie 2025 cu 38,6% față de luna noiembrie și au ajuns la 4,94 de miliarde de lei, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei raportează o ascensiune a depozitelor în lei cu 25,8%, care au ajuns la 3,35 miliarde de lei și au reprezentat circa 68% din totalul depunerilor. În același […]
12:00
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru Reunirea cu România”, a declarat recent Maia Sandu, președinta statului Republicii Moldova. La conferința de presă din 22 ianuarie declară, că totuși nu dispunem de o majoritate pentru Reunire. Să privim adevărul! În cei aproximativ 35 de ani de „independență” ce s-a făcut, în afară de absorbiție […]
12:00
Consiliul raional Ungheni a aprobat transmiterea, cu titlu gratuit, a unui autovehicul din gestiunea Direcției Educație Ungheni către Primăria satului Bumbăta. Potrivit deciziei, a fost transmis un autovehicul de marca Citroën Berlingo, fabricat în anul 2012, cu o valoare contabilă de 153,9 mii lei. Transmiterea bunului a fost realizată în baza deciziei Consiliului raional Ungheni. […]
11:50
Autoritățile vor susține dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare pentru a facilita accesul producătorilor locali pe rafturile magazinelor. Măsura este prevăzută într-un proiect aflat în proces de elaborare, alături de o altă inițiativă care vizează combaterea practicilor comerciale neloiale, transmite IPN. Informația a fost comunicată de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, joi, în cadrul unei ședințe cu […]
10:50
Implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje, anunțată ca o soluție pentru reducerea poluării, vine cu riscuri, dacă nu va fi gestionat corect. Economistul Veaceslav Ioniță avertizează că, în lipsa unor reglementări clare și a unui control strict, ambalajele ar putea continua să ajungă la gunoi, iar banii colectați din garanții să rămână la administratorii sistemului, […]
29 ianuarie 2026
14:50
Anual, în porțiunile de păduri degradate, uscate sau afectate de boli, vor fi recoltate circa 344 de mii de metri cubi de masă lemnoasă. Potrivit Ministerului Mediului, o parte din lemne va fi destinată populației, spitalelor, grădinițelor și școlilor pentru încălzirea în perioada rece a anului, transmite IPN. Guvernul a aprobat miercuri reguli noi pentru […]
14:40
Pavel Postica, despre reforma APL: Codul Electoral trebuie modificat până în octombrie 2026 # Unghiul
Modificările Codului Electoral trebuie adoptate cel târziu până în octombrie 2026, adică cu un an înainte de următoarele alegeri locale generale. Declarația aparține vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, și a fost făcută în contextul reformei administrației publice locale, lansate de guvernarea PAS, transmite IPN. Potrivit lui Postica, următorul scrutin local general este programat pentru toamna anului […]
10:40
Din acest an strada Alexandru cel Bun din municipiul Ungheni intră în gestiunea Consiliului Raional Ungheni. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Consiliului Raional Ungheni din 22 ianuarie. Autoritățile și-au propus să o repare, fiind de o importanță majoră pentru raion și regiunea centru a țării. „Suma totală a devizului depășește posibilitățile financiare ale […]
10:40
În perioada 22–25 ianuarie 2026, la Atena (Grecia) s-a desfășurat Athena Challenge European Cup WAKO, una dintre cele mai mari competiții europene de kickboxing, la care au participat 2.363 de sportivi din 32 de țări. Echipa națională a FNOK s-a clasat pe locul 6 din 32 de țări, cucerind 42 de medalii: 13 de aur, […]
10:30
Euro a fost principala valută utilizată pe piața din Republica Moldova la sfârșitul anului 2025, fiind urmat de dolarul american. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, este vorba atât despre tranzacțiile fără numerar, cât și în numerar, transmite IPN. Pe piața interbancară, operațiunile SPOT (fără numerar) cu euro au însumat 12,9 milioane de euro la cumpărare […]
10:10
O sută de milioane de lei vor fi alocați, în acest an, pentru finanțarea proiectelor investiționale susținute prin Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Toate proiectele selectate prevăd lucrări de reparație a clădirilor, transmite IPN. Compania Națională de Asigurări în Medicină menționează că, din cele 109 dosare admise pentru etapa […]
28 ianuarie 2026
14:10
Tariful la gaz va scădea, dar reducerea exactă e greu de estimat și depinde de ANRE, ministru # Unghiul
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, declară că este greu de estimat cu cât vor scădea prețurile la gaz pentru consumatori, iar cifra exactă va fi clarificată după ce își va da avizul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN. În această săptămână, compania „Energocom” va transmite Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cererea de aprobare […]
14:10
Originară din satul Vulpești, comuna Mănoilești, Doina Antoci, interlocutoarea noastră din această săptămână de la rubrica „Oameni și locuri”, a venit în oraș la studii în municipiul Ungheni în anul 2008 și de atunci a ales să rămână aici, pe care îl numește „cel mai frumos oraș”. La 33 de ani, se declară mândră de […]
14:10
Partidele vor primi puțin peste un leu pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare # Unghiul
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cazul alegerilor locale generale din noiembrie 2023, pentru un vot vor fi alocați 60 de bani, iar pentru alegerile prezidențiale din octombrie 2024 – 61 de bani pe vot. Cuantumul alocațiilor […]
13:00
Guvernul Republicii Moldova va finanța elaborarea, actualizarea sau modernizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) pentru 293 de localități din țară. Proiectele au fost incluse în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027, aprobat de Executiv în ședința din 14 ianuarie curent. Localitățile din raionul Ungheni incluse în program În raionul Ungheni, programul guvernamental vizează șase autorități […]
27 ianuarie 2026
14:00
Pe pământul plin de dor pășesc de-a lungul drumului, cu gândul să ajung cât de repede pot la baștina mea. Așa este dorul, pripit. Te macină necontenit. Ochii se apleacă în jos, privind pământul în tăcere, și-l stropesc cu lacrima bucuriei. Slavă Domnului, a sosit ziua binecuvântată de sus. Calc peste frunzele rămase din toamna […]
13:50
Continuare. Început aici. Nu știu cum s-a făcut că în satul nostru nu a fost o foamete atât de cumplită ca în alte regiuni. Poate sătenii mei erau mai înstăriți și agenții de aprovizionare mai repede au făcut planul, însă ne-au mai lăsat câte ceva prin poduri. Nouă ne-au rămas un sac de făină albă, […]
13:40
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern, transmite IPN. Documentul […]
13:30
Holocaustul a fost prima acțiune planificată sistematic și susținută ideologic, având ca scop exterminarea unui întreg popor, iar pentru a preveni repetarea unor tragedii similare, este esențial ca memoria acestor evenimente să fie păstrată vie și subiectul să fie studiat încă din școală. Este una dintre constatările doctorului în istorie Roman Rabinovici în comentariul său […]
13:30
În jur de zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul protezelor pentru pacienții asigurați prin […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.