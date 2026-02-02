Femeile din Moldova vor fi notificate electronic pentru screeningul cervical gratuit

15:40

Eugeniu Costanciuc din satul Gherman, comuna Sculeni, a fost toată viața sa profesor de istorie la școala de aici. Chiar și la vârsta de 77 de ani muncește, în calitate de conducător al cercului dramatic „Răzășenii” din aceiași instituție. Are înscriși la activ 55 de ani în domeniul pedagogiei și muncește cu aceiași dăruire în […]