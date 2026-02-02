Chiriile aduc mai mulți bani la buget: peste 95 de milioane de lei în 2025
Unghiul, 2 februarie 2026 15:30
Tot mai mulți moldoveni își declară veniturile din chiriile imobiliare. Încasările din impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie locuințe au ajuns, anul trecut, la 95,3 milioane de lei. Suma este cu 27,2% mai mare față de 2024, transmite IPN. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, rezultatele vin după acțiuni de informare și […]
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înregistrat, în anul trecut, 468 de cereri îndreptate împotriva Moldovei în anul 2025, cu circa 29% mai mult față de 2024. În 45 dintre cele 48 de hotărâri pronunțate anul trecut în cauze ce vizează Moldova, cele mai frecvente violări au vizat dreptul la un proces echitabil, urmate de […]
Unghenenii, dar și oaspeți din țară și România au avut oportunitatea să afle mai multe despre ceramică, rolul pe care acest meșteșug l-a avut în viața strămoșilor noștri, dar și să își dezvolte abilități practice pentru păstrarea, valorificarea și revitalizarea ceramicii tradiționale, în cadrul atelierului „Moștenirea ceramicii”, desfășurat luni, 26 ianuarie, la Muzeul de Istorie […]
Am intrat pe site-ul Agenției Proprietății Publice și am deschis lista întreprinderilor cu capital de stat. Sunt 74 de instituții active. O cifră care, la prima vedere, spune puțin, dar care ascunde realități interesante. Unele dintre aceste întreprinderi acumulează pierderi de sute de milioane de lei, un exemplu bine cunoscut este Î.S. „Calea Ferată din […]
Femeile din Moldova vor primi invitații electronice pentru screeningul cervical gratuit prin sistemul digital M-Notify, care le informează chiar și atunci când se află în străinătate. Platforma a fost prezentată luni, în cadrul Săptămânii internaționale de prevenire a cancerului de col uterin, lansată de Ministerul Sănătății, transmite IPN. Ediția din acest an are genericul „Răspunde […]
În doar trei luni de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), șapte din zece plăți în euro au fost procesate prin SEPA, generând economii de aproximativ 3,85 milioane de euro comparativ cu sistemul tradițional SWIFT. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul lansării Reprezentanței […]
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică civilă din Turcia sunt menite […]
Depozitele bancare au crescut în decembrie 2025 cu 38,6% față de luna noiembrie și au ajuns la 4,94 de miliarde de lei, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei raportează o ascensiune a depozitelor în lei cu 25,8%, care au ajuns la 3,35 miliarde de lei și au reprezentat circa 68% din totalul depunerilor. În același […]
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru Reunirea cu România”, a declarat recent Maia Sandu, președinta statului Republicii Moldova. La conferința de presă din 22 ianuarie declară, că totuși nu dispunem de o majoritate pentru Reunire. Să privim adevărul! În cei aproximativ 35 de ani de „independență” ce s-a făcut, în afară de absorbiție […]
Consiliul raional Ungheni a aprobat transmiterea, cu titlu gratuit, a unui autovehicul din gestiunea Direcției Educație Ungheni către Primăria satului Bumbăta. Potrivit deciziei, a fost transmis un autovehicul de marca Citroën Berlingo, fabricat în anul 2012, cu o valoare contabilă de 153,9 mii lei. Transmiterea bunului a fost realizată în baza deciziei Consiliului raional Ungheni. […]
Autoritățile vor susține dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare pentru a facilita accesul producătorilor locali pe rafturile magazinelor. Măsura este prevăzută într-un proiect aflat în proces de elaborare, alături de o altă inițiativă care vizează combaterea practicilor comerciale neloiale, transmite IPN. Informația a fost comunicată de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, joi, în cadrul unei ședințe cu […]
Implementarea sistemului de depozit pentru ambalaje, anunțată ca o soluție pentru reducerea poluării, vine cu riscuri, dacă nu va fi gestionat corect. Economistul Veaceslav Ioniță avertizează că, în lipsa unor reglementări clare și a unui control strict, ambalajele ar putea continua să ajungă la gunoi, iar banii colectați din garanții să rămână la administratorii sistemului, […]
Anual, în porțiunile de păduri degradate, uscate sau afectate de boli, vor fi recoltate circa 344 de mii de metri cubi de masă lemnoasă. Potrivit Ministerului Mediului, o parte din lemne va fi destinată populației, spitalelor, grădinițelor și școlilor pentru încălzirea în perioada rece a anului, transmite IPN. Guvernul a aprobat miercuri reguli noi pentru […]
Modificările Codului Electoral trebuie adoptate cel târziu până în octombrie 2026, adică cu un an înainte de următoarele alegeri locale generale. Declarația aparține vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, și a fost făcută în contextul reformei administrației publice locale, lansate de guvernarea PAS, transmite IPN. Potrivit lui Postica, următorul scrutin local general este programat pentru toamna anului […]
Din acest an strada Alexandru cel Bun din municipiul Ungheni intră în gestiunea Consiliului Raional Ungheni. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Consiliului Raional Ungheni din 22 ianuarie. Autoritățile și-au propus să o repare, fiind de o importanță majoră pentru raion și regiunea centru a țării. „Suma totală a devizului depășește posibilitățile financiare ale […]
În perioada 22–25 ianuarie 2026, la Atena (Grecia) s-a desfășurat Athena Challenge European Cup WAKO, una dintre cele mai mari competiții europene de kickboxing, la care au participat 2.363 de sportivi din 32 de țări. Echipa națională a FNOK s-a clasat pe locul 6 din 32 de țări, cucerind 42 de medalii: 13 de aur, […]
Euro a fost principala valută utilizată pe piața din Republica Moldova la sfârșitul anului 2025, fiind urmat de dolarul american. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, este vorba atât despre tranzacțiile fără numerar, cât și în numerar, transmite IPN. Pe piața interbancară, operațiunile SPOT (fără numerar) cu euro au însumat 12,9 milioane de euro la cumpărare […]
O sută de milioane de lei vor fi alocați, în acest an, pentru finanțarea proiectelor investiționale susținute prin Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Toate proiectele selectate prevăd lucrări de reparație a clădirilor, transmite IPN. Compania Națională de Asigurări în Medicină menționează că, din cele 109 dosare admise pentru etapa […]
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, declară că este greu de estimat cu cât vor scădea prețurile la gaz pentru consumatori, iar cifra exactă va fi clarificată după ce își va da avizul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN. În această săptămână, compania „Energocom” va transmite Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cererea de aprobare […]
Originară din satul Vulpești, comuna Mănoilești, Doina Antoci, interlocutoarea noastră din această săptămână de la rubrica „Oameni și locuri”, a venit în oraș la studii în municipiul Ungheni în anul 2008 și de atunci a ales să rămână aici, pe care îl numește „cel mai frumos oraș”. La 33 de ani, se declară mândră de […]
În acest an, partidele politice vor primi lunar 1 leu și 7 bani pentru fiecare vot obținut la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cazul alegerilor locale generale din noiembrie 2023, pentru un vot vor fi alocați 60 de bani, iar pentru alegerile prezidențiale din octombrie 2024 – 61 de bani pe vot. Cuantumul alocațiilor […]
Guvernul Republicii Moldova va finanța elaborarea, actualizarea sau modernizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) pentru 293 de localități din țară. Proiectele au fost incluse în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027, aprobat de Executiv în ședința din 14 ianuarie curent. Localitățile din raionul Ungheni incluse în program În raionul Ungheni, programul guvernamental vizează șase autorități […]
Pe pământul plin de dor pășesc de-a lungul drumului, cu gândul să ajung cât de repede pot la baștina mea. Așa este dorul, pripit. Te macină necontenit. Ochii se apleacă în jos, privind pământul în tăcere, și-l stropesc cu lacrima bucuriei. Slavă Domnului, a sosit ziua binecuvântată de sus. Calc peste frunzele rămase din toamna […]
Continuare. Început aici. Nu știu cum s-a făcut că în satul nostru nu a fost o foamete atât de cumplită ca în alte regiuni. Poate sătenii mei erau mai înstăriți și agenții de aprovizionare mai repede au făcut planul, însă ne-au mai lăsat câte ceva prin poduri. Nouă ne-au rămas un sac de făină albă, […]
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern, transmite IPN. Documentul […]
Holocaustul a fost prima acțiune planificată sistematic și susținută ideologic, având ca scop exterminarea unui întreg popor, iar pentru a preveni repetarea unor tragedii similare, este esențial ca memoria acestor evenimente să fie păstrată vie și subiectul să fie studiat încă din școală. Este una dintre constatările doctorului în istorie Roman Rabinovici în comentariul său […]
În jur de zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul protezelor pentru pacienții asigurați prin […]
Sfârșitul de an s-a încheiat cu o realizare demult așteptată de către angajații Centrului de Sănătate Ungheni, dar și pentru beneficiarii care îi trec pragul. Aici la 29 decembrie 2025, s-a pus în funcțiune două ascensoare noi. Potrivit datelor disponibile, capacitatea fiecărui ascensor a crescut de la aproximativ 450 kg la 900 kg, fapt care […]
Numărul creditelor bancare acordate în decembrie 2025 a crescut cu 12,3% din luna noiembrie și a ajuns la valoarea totală de 7,78 de miliarde de lei, transmite IPN. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creditele în lei au reprezentat 79%, cu valoarea de 6,15 miliarde de lei, înregistrând o creștere lunară cu 23,5% comparativ cu noiembrie. […]
Peste 9 mii de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică au fost recepționate la depozitul de vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Lotul este destinat prevenirii rabiei la copii și adulți, poate fi utilizat atât pentru imunizare primară, cât și în cazuri de expunere la virus rabic, transmite IPN. […]
Victor Mihalachi este născut la 24 februarie 1989, în familia lui Veaceslav și Liuba Mihalachi în satul Florițoaia Veche. Un băiat modest și liniștit, de un calm olimpic, dar înainte de toate cu respect față de oameni și la locul lui. „Aşchia nu sare departe de trunchi”, spune o veche zicală. Tatăl canoistului, Veaceslav Mihalachi, […]
Valorile cadastrale pentru toate bunurile imobile și terenurile agricole înregistrate au fost evaluate și reevaluate după un nou model, pentru a reflecta prețurile de piață, a asigura tranzacții transparente și corectitudine fiscală. Consultările publice privind valorile preliminare au fost lansate luni de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC), transmite IPN. Potrivit AGCC, colectarea datelor a […]
Satul Drujba, din comuna Hîrcești, raionul Ungheni, face un pas important spre crearea unui mediu prietenos pentru copii și maturi. În localitate este amenajat un teren de joacă și agrement, gândit ca un spațiu sigur și modern, unde locuitorii să se poată întâlni, mișca și petrece timpul liber împreună. Proiectul și-a propus să ofere comunității […]
Săptămâna trecută în calendar a fost 15 ianuarie. O zi importantă pentru poporul român de pe ambele maluri ale Prutului. A fost ziua când s-a sărbătorit 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, cea mai cunoscută personalitate a culturii românești, dar și data când am marcat Ziua Culturii Naționale. În această zi s-au […]
La sfârșitul anului trecut, prețurile producătorilor au rămas stabile în toate sectoarele. Totuși, față de decembrie 2024, acestea au crescut în medie cu 6,3%, cu majorări de 7,6% în industria extractivă, 3,5% în cea prelucrătoare și 35% în sectorul energetic, transmite IPN. Biroul Național de Statistică precizează că, în decembrie, comparativ cu luna noiembrie, prețurile […]
Liceele din toată țară sunt invitate de Parlament să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, care le oferă elevilor un exercițiu practic despre modul în care sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova, transmite IPN. Pentru participare, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă de 28-30 de elevi din clasele X-XII-a […]
În perioada 17-18 ianuarie, municipiul Bălți a găzduit prima etapă a Campionatului Republicii Moldova la tenis de masă pe echipe, Liga Națională, categoria de vârstă 2007 și mai tineri (Under 19). Reprezentantul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Ungheni, Nichita Mandatari, împreună cu discipolii Școlii Sportive Specializate nr.1 din Bălți, au format o echipă […]
De la începutul lunii curente, în Republica Moldova au intrat în vigoare mai multe modificări legislative și administrative cu impact asupra cetățenilor, mediului de afaceri și instituțiilor publice. Noile prevederi vizează domenii precum protecția socială, piața muncii, educația, sănătatea, fiscalitatea, serviciile publice și regimul documentelor oficiale. Salariul minim și salariul mediu, în creștere Salariul minim […]
Sala Palatului de Cultură din Ungheni a răsunat de acorduri populare și aplauze, pe 15 ianuarie, când orchestra „Folclor” a adus spectacolul final al turneului național „Hai acasă de Crăciun” (18 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2026). Timp de o oră, orchestra condusă de dirijorul Adrian Nistreanu, alături de soliștii Diamanta Paterău, Nicolae Paliț, Valentin […]
În primăvara anului 2027 urmează să înceapă lucrările în teren, iar Autostrada Unirii va ajunge în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Potrivit oficialului român, proiectul reprezintă un pas major în conectarea Republicii Moldova la rețeaua de […]
Ford Focus este marca auto cea mai importată în 2025 în Moldova. Piața autoturismelor și-a menținut tendința ascendentă anul trecut, atât prin numărul total de automobile cu combustibili tradiționali, cât și interesul crescut pentru automobile electrice. Într-un răspuns pentru IPN, Agenția Servicii Publice a precizat că au fost înmatriculate aproape 1 900 de mașini de […]
Pe 16 ianuarie, angajații Palatului de Cultură Ungheni, colectivele artistice și oficiali locali s-au adunat pentru a marca Zilele Naționale ale Culturii și pentru a celebra activitatea culturală din anul precedent. „Fără cultură nu există nimic” – mesajul viceprimarului Viceprimarul Eduard Balan a subliniat rolul esențial al culturii în viața oamenilor: „Fără cultură nu există […]
„Cei care nu-și amintesc trecutul sunt condamnați să-l repete”, scria filosoful George Santayana. Numai în sec. XX, Europa a suferit tragedia celor două războaie mondiale. Liderii europeni cu viziuni pentru o pace durabilă, au construit Uniuni și Alianțe pentru menținerea păcii. Bazându-se pe principii democratice, a statului de drept, respectării drepturilor omului, în același timp […]
Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN. „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de […]
Republica Moldova se regăsește pe lista a 25 de state europene care eșuează să garanteze angajaților drepturi esențiale la locul de muncă. Concluziile sunt menționate în raportul Comitetului European pentru Drepturi Sociale pentru anul 2025, transmite IPN. Cele 25 de țări, printre care Republica Moldova, România și Polonia, sunt vizate de 171 de neconformități cu […]
Cetățenii moldoveni, inclusiv cei aflați în străinătate, vor avea acces digital simplificat la servicii publice, plăți electronice și utilizarea semnăturii digitale, prin portalul evo.gov.md, lansat oficial astăzi, transmite IPN. Potrivit autorităților, platforma integrează servicii.gov.md, MCabinet și alte instrumente guvernamentale, pentru interacțiune și comunicare simplificată cu autoritățile. Secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, […]
În liniștea caldă a Casei-muzeu „La mămuca și tătuca” din satul Zagarancea, focul trosnea domol în sobă în ziua de 16 ianuarie, iar poveștile, proverbele, cimiliturile, cântecele curgeau una după alta, purtându-i pe copii într-o lume a imaginației și a tradițiilor de altădată. Așa s-a desfășurat activitatea „Povești la gura sobei” din cadrul proiectului educațional […]
Pe 16 ianuarie, a fost lansată antologia „La sfat cu Eminescu”, un eveniment deosebit pentru viața culturală a raionului și o premieră prin includerea lucrărilor a peste o sută de elevi din raionul Ungheni alături de poeți consacrați, membri ai Cenaclului literar-artistic „Suflet de poet”. Inițiativa aparține Rodicăi Toma, directoarea Casei Limbii Române „Mihai Eminescu” […]
Pe 14 ianuarie, în ajunul zilei când am sărbătorit 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet al neamului – Mihai Eminescu, în sala „Luceafărul” a liceului care îi poartă numele, trupa de actori „TeatrUngheni” a prezentat spectacolul „Unicul Eminescu printre Eminovici”. Evenimentul s-a desfășurat în contextul activităților culturale dedicate acestei zile. Spectacolul […]
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență în următoarele zile, mai ales în zone cu risc sporit de accidente. Se anunță polei și ghețuș pe drumuri, vizibilitate redusă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsori. Administrația Națională a Drumurilor a emis un avertisment către șoferi, transmite IPN. AND recomandă adaptarea vitezei și păstrarea distanței […]
