CSM avertizează: judecătorii din Moldova, amenințați și expuși agresiunilor

09:50

Un bărbat de 35 de ani declarat dispărut în Capitală ar fi fost omorât. Polițiștii sectorului Buiucani au constatat că victima se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane, iar între aceștia s-a iscat un conflict. Astfel, în timpul altercație, bărbatul ar fi fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea …