CSM avertizează: judecătorii din Moldova, amenințați și expuși agresiunilor
BreakingNews, 3 februarie 2026 14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că atacurile asupra judecătorilor din Republica Moldova au crescut îngrijorător. În ultimul an, au fost raportate cazuri de violență fizică în instanțe, amenințări directe și campanii de hărțuire online, în special în dosare sensibile sau de corupție. Cele mai multe incidente au avut loc în instanțele din Chișinău, Căușeni
• • •
Acum 5 minute
15:10
Cinci troleibuze articulate au fost introduse, începând de astăzi, pe rutele din Chișinău, anunță autoritățile municipale. Vehiculele sunt destinate mai ales traseelor cu flux ridicat de pasageri, urmând să opereze pe rutele nr. 21 și nr. 24. Noile troleibuze au podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și pot transporta între
Acum 30 minute
14:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) avertizează că atacurile asupra judecătorilor din Republica Moldova au crescut îngrijorător. În ultimul an, au fost raportate cazuri de violență fizică în instanțe, amenințări directe și campanii de hărțuire online, în special în dosare sensibile sau de corupție. Cele mai multe incidente au avut loc în instanțele din Chișinău, Căușeni
Acum 2 ore
14:00
Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя сАнатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost, sunt
13:30
Forța Fermierilor critică consultările Ministerului Agriculturii și cere demisia ministrei # BreakingNews
Asociația Forța Fermierilor critică Ministerul Agriculturii pentru modul în care gestionează consultările publice privind Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030. Organizația susține că ministerul a transmis un document de peste 270 de pagini cu doar cinci zile înainte de termenul-limită pentru propuneri, ceea ce, potrivit fermierilor, face imposibilă o analiză corectă. Asociația acuză ministerul de
Acum 4 ore
12:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că prioritatea sa rămâne dezvoltarea Chișinăului și activitatea în interesul locuitorilor, și nu subiectele politice. „De dimineață am avut o întrevedere cu reprezentantul PSRM. Am transmis colegilor de la Direcția finanțe despre ce am discutat. Dacă vor fi alte detalii, vor comunica colegii mei", a spus Ceban. El a
Acum 6 ore
10:50
Tariful la gaz pentru consumatorii din Republica Moldova a fost redus cu aproximativ 14%. ANRE a aprobat astăzi un preț de 14,42 lei pentru 1.000 de metri cubi, TVA inclus, comparativ cu 16,74 lei cât era anterior. Decizia autorității de reglementare vine după ce Energocom solicitase un tarif mai mare, de 15,25 lei/m³. ANRE a decis
10:40
O companie din capitală, care activa fără autorizația necesară, ar fi păcălit sute de cetățeni ai Republicii Moldova, promițându-le angajarea legală în țări ale Uniunii Europene. În total, zece persoane au fost condamnate pentru escrocherie, trafic de influență și facilitarea migrației ilegale Anchetatorii susțin că schema a funcționat timp de zece ani, între 2007 și
10:00
Parlamentul Republicii Moldova dă astăzi start sesiunii parlamentare de primăvară 2026, deschizând o nouă etapă a activității legislative pentru lunile următoare. Ședința inaugurală se va desfășura într-un cadru solemn și va reuni oficiali de rang înalt din statele baltice. La eveniment vor participa președintele Riigikogu al Estoniei, Lauri Hussar, președinta Saeimei Letoniei, Daiga Mieriņa, și
Acum 24 ore
18:00
O fetiță de 9 ani dintr-o localitate din centrul țării este cercetată de autorități după ce ar fi fost victima unui abuz sexual. Poliția Națională anunță că toate instituțiile responsabile sunt la fața locului pentru a stabili circumstanțele și a acorda suport victimei. Forțele de ordine depun eforturi pentru identificarea și reținerea suspectului. „Protecția minorei
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că niciun proiect de amenajare a curților europene, anunțat de guvernare acum un an, nu a fost finalizat. Ceban a solicitat tuturor instituțiilor responsabile să prezinte întreaga documentație de proiect, inclusiv autorizațiile și avizele necesare. El a avertizat că lucrările lăsate neterminate în curțile oamenilor trebuie finalizate în
16:50
Fostul deputat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, a fost eliberat sub control judiciar, decizia fiind luată pe 2 februarie Instanța nu a prelungit mandatul de arestare preventivă, potrivit Știri.md, cu referire la unimedia.info. Andronachi este cercetat în mai multe dosare. Unul dintre ele, legat de frauda bancară din 2014, implică un prejudiciu de
16:20
Bărbat din Tiraspol, anchetat după ce a intrat în locuința fostei soții și i-a distrus bunurile # BreakingNews
Un bărbat de 38 de ani din Tiraspol este cercetat de autorități după ce ar fi pătruns ilegal în locuința fostei soții și i-ar fi distrus hainele și încălțămintea din dulap. Incidentul a avut loc pe 1 februarie. Potrivit Ministerului de Interne din regiunea transnistreană, bărbatul se afla în stare de ebrietate și ar fi
Ieri
15:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a propus un nou tarif pentru consumatorii casnici de gaz, mai mic cu 1 leu față de cererea EnergoCom, menționează bani.md Potrivit proiectului, prețul propus este de 14,43 lei/m³ cu TVA, comparativ cu 16,74 lei/m³ în prezent. Aceasta înseamnă o reducere de aproape 14%, adică peste 2 lei
13:50
Încep lucrările de reabilitare a porțiunii de drum 31 August, între străzile Pușkin și Bodoni # BreakingNews
Primăria Chișinău va începe, în acest an, reabilitarea și reparația unui tronson de drum de pe strada 31 August. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban, care a precizat că lucrările vor viza porțiunea cuprinsă între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. Potrivit edilului, proiectul a fost blocat ani la rând din cauza birocrației, iar
13:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor Anunțul a fost făcut public de politicianul norvegian pe rețelele sociale, acesta afirmând că șefa statului moldovean se află „în prima linie a apărării democrației în Europa". Hermstad a invocat
11:20
Negocierile trilaterale de pace dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite vor avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Informația a fost confirmată de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Șeful statului ucrainean a precizat, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Kievul este deschis unor discuții concrete și urmărește obținerea unui rezultat care
11:10
Ion Ceban critică reforma administrativă: „Se urmărește închiderea a 600 de primării” # BreakingNews
Primarul general Ion Ceban acuză guvernarea că pregătește lichidarea a 600 de primării prin noua reformă administrativ-teritorială. Edilul susține că planul de a reduce numărul primăriilor de la 898 la doar 300 va accelera dispariția localităților mici, forțând cetățenii să migreze spre orașele mari în căutarea serviciilor de bază. Potrivit lui Ceban, această „comasare" propusă
10:50
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 2 februarie într-o curte din orașul Codru, municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins un automobil, care a fost distrus în totalitate. La intervenție a fost trimis un echipaj de pompieri, care a reușit să stingă focul și să prevină extinderea acestuia, notează breakingnews.md cu trimitere la realitatea.md. Potrivit
10:10
Primăria municipiului Chișinău anunță măsuri temporare de securitate și restricții de acces în contextul vizitei oficiale a președinților de parlament din țările baltice, care vor efectua deplasări la instituțiile de stat din republica moldova. Astfel, în perioada 2–4 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, accesul persoanelor va fi limitat în anumite zone din centrul
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Arest preventiv pentru un fost primar din Boldureşti, Nisporeni, cercetat pentru torturǎ # BreakingNews
La solicitarea procurorilor PCCOCS, un fost primar din Boldureşti, Nisporeni, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, pentru pretinse fapte de torturǎ. Mai exact, atunci când era primar, acesta ar fi lovit cu mâinile şi cu picioarele, precum şi a înjurat un locuitor al comunei, care mergea anevoios din cauza unei boli
16:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat o serie de critici la adresa reprezentanților guvernării, acuzându-i de gestionarea ineficientă a unor lucrări de infrastructură din interiorul orașului. Edilul a publicat imagini cu mai multe șantiere din curțile de bloc, afirmând că realitatea din teren contrazice declarațiile publice ale reprezentanților PAS. În acest context,
15:50
Un deținut din Penitenciarul nr. 13 a fugit astăzi, 30 ianuarie, în timp ce era escortat pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Polițiștii menționează că la moment sunt întreprinse toate acțiunile de localizare și reținere a deținutului. Totodată, conducerea Inspectoratului General al Poliției a dispus inițierea unei anchete de serviciu, pentru a se
15:40
Măsuri de urgență în Capitală împotriva poleiului: Peste 200 de puncte cu material antiderapant, instalate în sectoare # BreakingNews
În contextul avertizărilor meteorologice care anunță lapoviță, ninsoare și formarea ghețușului, serviciile municipale din Chișinău au instalat peste 200 de puncte temporare cu material antiderapant. Lăzile au fost amplasate strategic în toate sectoarele capitalei pentru a asigura o intervenție rapidă în zonele cu risc sporit de alunecare. Punctele de stocare se află în curțile blocurilor
14:40
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare echipei Spitalului Clinic Municipal „Valentin Ignatenco", cu ocazia aniversării a 40 de ani de la fondarea instituției. Edilul a subliniat importanța strategică a acestui spital, care dispune de 294 de paturi și deservește anual zeci de mii de copii din municipiul Chișinău, suburbii
13:50
VIDEO// Un copil de nici 3 ani a devenit oficial cel mai tânăr jucător de snooker din Cartea Recordurilor # BreakingNews
Jude Owens, un băiețel din Manchester, Marea Britanie, a devenit oficial cel mai tânăr posesor de recorduri mondiale în sporturile cu tacul. La vârsta de doar 2 ani și 302 zile, micuțul a reușit două execuții tehnice care i-au lăsat mască pe experți: o lovitură prin ricoșeu din mantinelă (bank shot) și introducerea a două
13:10
BREAKING NEWS: Alertă cu bombă la PTF Tudora. Activitatea punctului de trecere a fost suspendată # BreakingNews
O situație de urgență este în curs de desfășurare la punctul de trecere a frontierei Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Activitatea postului a fost suspendată după ce, în bagajul unui cetățean ucrainean în vârstă de 63 de ani, a fost descoperit un obiect suspect, posibil un mecanism exploziv. Dispozitivul a fost depistat
13:00
Nicolae Margarint, Partidul Nostru, despre criza ghețușului: Guvernarea nu știe să comunice nici cu autoritățile locale, nici cu cetățenii # BreakingNews
Lipsa de coordonare și mesajele contradictorii ale autorităților centrale au generat confuzie și au afectat direct cetățenii în timpul crizei cauzate de intemperii, când drumurile naționale și trotuarele au devenit extrem de periculoase din cauza ghețușului. Declarația aparține deputatului Nicolae Margarint, care critică dur modul în care a fost gestionată situația la nivel național. Incapacitatea
12:50
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău a emis un comunicat prin care condamnă decizia consilierilor PAS de a organiza manifestații publice în locul participării la ședințele forului municipal. Reprezentanții MAN susțin că sala CMC este singurul loc legitim pentru dezbateri și propuneri privind problemele orașului, calificând declarațiile făcute în stradă drept „lipsite
12:00
Doi tineri din Ucraina, ambii cu vârsta sub 30 de ani, care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului, au fost găsiți și salvați joi seara de echipele de intervenție, după ce au rămas blocați într-o zonă montană greu accesibilă. Aceștia au cerut ajutor după ce și-au pierdut orientarea și nu au mai reușit … Articolul Doi tineri ucraineni blocați în Munții Maramureșului, salvați: Fugeau de război apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Incendiu la un centru psiho-neurologic din Tiraspol: 80 de persoane, evacuate de urgență după un scurtcircuit # BreakingNews
Momente de panică într-un centru psiho-neurologic din Tiraspol, unde un incendiu a izbucnit în zona administrativă a instituției. 80 de persoane, pacienți și personal medical, au fost evacuate de urgență după ce mai multe saltele au început să ardă mocnit, umplând clădirea cu fum dens. Incidentul a fost observat inițial de angajații auxiliari, care au … Articolul Incendiu la un centru psiho-neurologic din Tiraspol: 80 de persoane, evacuate de urgență după un scurtcircuit apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Republica Bulgaria se pregătește pentru ultimul pas al aderării la zona euro. Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) de la Sofia a reamintit că, începând cu data de 1 februarie 2026, euro va deveni singura monedă cu putere legală de plată pe teritoriul țării. Astfel, leva bulgărească va fi retrasă oficial din circulație, nemaiputând fi utilizată … Articolul De la 1 februarie, euro devine singura monedă oficială în Bulgaria apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Ofițerii de investigație și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează sustragerea și folosirea ilegală a unor informații care constituie secret comercial. Sunt vizate persoane care ar fi acționat în interes propriu sau în favoarea unor agenți economici, provocând un prejudiciu considerabil. La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, împreună cu procurorii … Articolul Percheziții la Chișinău și Ialoveni: Mai multe persoane, bănuite de spionaj economic apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Model de succes la Chișinău: Facilitățile oferite de CMDA care transformă startup-urile în afaceri profitabile # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme ideile tinerilor antreprenori în afaceri durabile prin intermediul Centrului Municipal de Dezvoltare a Antreprenoriatului (CMDA). Un exemplu de succes este platforma educațională YoungSMART, fondată de Mariana Manole, care a reușit să își extindă activitatea după ce a devenit rezidentă a Incubatorului Municipal de Afaceri (IMA). Sprijinul oferit de municipalitate … Articolul Model de succes la Chișinău: Facilitățile oferite de CMDA care transformă startup-urile în afaceri profitabile apare prima dată în BreakingNews.
29 ianuarie 2026
17:00
Crimă șocantă în Capitală: Un bărbat dat dispărut a fost ucis și aruncat în Nistru de „prietenii” de pahar # BreakingNews
O alertă privind dispariția unui bărbat de 35 de ani din Chișinău s-a transformat într-o anchetă de omor deosebit de grav. Polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima și-a găsit sfârșitul în locuința unui cunoscut, unde se afla împreună cu un grup de persoane. În urma unui conflict spontan, bărbatul a fost înjunghiat cu un … Articolul Crimă șocantă în Capitală: Un bărbat dat dispărut a fost ucis și aruncat în Nistru de „prietenii” de pahar apare prima dată în BreakingNews.
16:20
Funcționarii postului vamal Aeroport Chișinău au documentat două cazuri de nedeclarare a mijloacelor financiare la intrarea în Republica Moldova. Primul caz vizează un bărbat de 49 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pasager al cursei Tel Aviv–Chișinău. În urma controlului vamal, asupra acestuia au fost depistați 16.720 de euro, sumă care nu a fost declarată … Articolul Doi moldoveni, prinși cu zeci de mii de euro nedeclarați la Aeroport apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Poliția despre osemintele de la Coșnița: Casa ar fi fost construită pe un fost cimitir # BreakingNews
Poliția din Dubăsari a oferit noi detalii despre osemintele umane găsite ieri, 28 ianuarie, în localitatea Coșnița, pe un șantier privat. Oamenii legii iau în calcul o variantă care ar putea explica descoperirea macabră: pe terenul respectiv ar fi existat, cu mult timp în urmă, un cimitir. Rămășițele au fost scoase la lumină de la … Articolul Poliția despre osemintele de la Coșnița: Casa ar fi fost construită pe un fost cimitir apare prima dată în BreakingNews.
14:40
La data de 28 ianuarie, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat sentința în dosarul a doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, IGP al MAI, acuzați de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 7 ani de închisoare, dintre care 3 ani și 6 … Articolul O pungă cu 40 000 de lei i-a costat pe doi polițiști ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
14:00
1.500 de oameni evacuați în Sicilia, după ce o porțiune din oraș s-a prăbușit în prăpastie # BreakingNews
Sute de familii din Niscemi au fost nevoite să-și părăsească locuințele în doar câteva minute, după ce o alunecare de teren a lăsat localitatea siciliană pe marginea unei prăpăstii. Experții avertizează că riscul unor noi prăbușiri este ridicat. Gaetano Ferrera a avut la dispoziţie doar câteva minute pentru a-şi aduna lucrurile din locuinţa sa, una … Articolul 1.500 de oameni evacuați în Sicilia, după ce o porțiune din oraș s-a prăbușit în prăpastie apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați … Articolul Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost prins de două ori la volan în stare de ebrietate avansată, deși nici măcar nu mai deținea permis de conducere. Sentința, pronunțată recent de instanța de judecată, … Articolul Un bărbat din Capitală ajunge după gratii pentru condus în stare de ebrietate apare prima dată în BreakingNews.
13:00
O zi obișnuită de muncă pe un șantier din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari, s-a transformat într-o scenă de investigație criminalistică după ce mai multe rămășițe umane au fost găsite ieri, 28 ianuarie, în timpul unor săpături. Muncitorii care lucrau la fundația unei case au rămas șocați când, din pământul excavat, au început să apară un … Articolul VIDEO// Oseminte umane găsite sub fundația unei case din Coșnița apare prima dată în BreakingNews.
12:20
„Rușine chiulangiilor!” – MAN a expus la „tabla de onoare” fotografiile consilierilor PAS și PSRM care fug de bugetul Capitalei # BreakingNews
Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au organizat astăzi un flashmob de proporții în fața Primăriei Chișinău, chiar înainte de ședința Consiliului Municipal, pentru a demasca public ceea ce au numit „strategia de blocaj politic” aplicată de partidele PAS și PSRM. Sub privirile trecătorilor a fost expusă o așa-zisă „tablă de onoare” a fugarilor din CMC, … Articolul „Rușine chiulangiilor!” – MAN a expus la „tabla de onoare” fotografiile consilierilor PAS și PSRM care fug de bugetul Capitalei apare prima dată în BreakingNews.
11:40
CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție informează despre reținerea unui avocat din municipiul Ungheni, într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul, acționând în calitate de avocat, ar fi pretins și primit de la o persoană mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă totală de 5.000 de … Articolul CNA și Procuratura Anticorupție au reținut un avocat din Ungheni într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța # BreakingNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, membru al delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a avut, la Strasbourg, o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Renato Usatîi a discutat cu Marianne Binder-Keller, senatoare și membră … Articolul Renato Usatîi, la APCE: Elveția este un model de stat de la care Moldova are ce învăța apare prima dată în BreakingNews.
10:40
VIDEO// „Coboară pe pământ, clovnule!” – Soțul Anastasiei Nichita, reacție dură la adresa lui Crețu # BreakingNews
Luptătorul Valeriu Mircea, soțul campioanei olimpice Anastasia Nichita, a lansat un atac fără precedent la adresa actorului Emilian Crețu, după ce acesta din urmă a criticat public decizia sportivei de a renunța la mandatul de deputat. Deranjat de afirmațiile actorului, Mircea a postat un mesaj video în care folosește termeni duri, acuzându-l pe Crețu de … Articolul VIDEO// „Coboară pe pământ, clovnule!” – Soțul Anastasiei Nichita, reacție dură la adresa lui Crețu apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Un avion British Airways a aterizat la Londra după ce a pierdut o roată la decolarea din Las Vegas # BreakingNews
Un incident aviatic neobișnuit a avut loc luni, 26 ianuarie, implicând un Airbus A350-1000 al companiei British Airways. Aeronava, care efectua cursa de la Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas către Londra, a pierdut una dintre roțile trenului de aterizare posterior la scurt timp după ce s-a desprins de la sol. Imaginile video surprinse … Articolul Un avion British Airways a aterizat la Londra după ce a pierdut o roată la decolarea din Las Vegas apare prima dată în BreakingNews.
09:50
Un bărbat de 35 de ani declarat dispărut în Capitală ar fi fost omorât. Polițiștii sectorului Buiucani au constatat că victima se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane, iar între aceștia s-a iscat un conflict. Astfel, în timpul altercație, bărbatul ar fi fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea … Articolul Un bărbat, ucis în Capitală după ce fusese dat dispărut: Cinci suspecți, reținuți apare prima dată în BreakingNews.
28 ianuarie 2026
17:40
Captură de droguri și muniții la Rîșcani: Trei bărbați reținuți în urma unor percheziții de amploare # BreakingNews
Trei locuitori ai orașului Rîșcani, cu vârste de 44, 45 și 51 de ani, au fost reținuți de oamenii legii fiind bănuiți de implicare în trafic și consum de droguri pe teritoriul raionului. Reținerea este rezultatul unei operațiuni complexe desfășurate pe parcursul a trei luni de către polițiștii Inspectoratului Rîșcani, sub coordonarea procurorilor. Documentarea activității … Articolul Captură de droguri și muniții la Rîșcani: Trei bărbați reținuți în urma unor percheziții de amploare apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Tragedie în Italia: O moldoveancă de 65 de ani, arestată pentru tentativa de omor a bătrânei de care îngrijea # BreakingNews
O cetățeancă a Republicii Moldova, în vârstă de 65 de ani, a fost reținută de carabinierii italieni în localitatea Pesaro, fiind acuzată că ar fi agresat cu brutalitate femeia de care avea grijă. Victima, o italiancă de 83 de ani, se află în stare critică la spital, informează publicația locală il Resto del Carlino. Incidentul … Articolul Tragedie în Italia: O moldoveancă de 65 de ani, arestată pentru tentativa de omor a bătrânei de care îngrijea apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! # BreakingNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) trebuia să se autosesizeze la sfârșitul lunii noiembrie sau cel târziu în decembrie pentru a ajusta tariful la gazele naturale, susține deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju. Astăzi, deputații Partidului Nostru au susținut un briefing în cadrul căruia au solicitat recalcularea facturilor la energie termică începând cu 1 ianuarie, … Articolul Partidul Nostru demontează manipulările ANRE: Trebuia să reducă tariful la gaz în luna noiembrie sau cel târziu în decembrie! apare prima dată în BreakingNews.
