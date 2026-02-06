Taurii pot aștepta vești financiare pozitive, iar Vărsătorii îmbrățișează noi oportunități: Află ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 6 februarie 2026 08:30
Astăzi, alinierea planetelor sugerează o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și oportunități, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde.
Acum 5 minute
08:50
„Dacă tot ești „oligarh”, ți-i jale de 12k pe an?” Moldovenii, indignați că va crește impozitul pe imobile: Vremuri bune ați vrut? # UNIMEDIA
Majorarea impozitului pentru locuințe, care ar urma să intre în vigoare în 2026, a provocat numeroase nemulțumiri și discuții în spațiul public. În timp ce unii moldoveni consideră corect să plătească mai mult, alții nu sunt bucuroși că vor nimeri în „lista bogaților” și califică sumele drept exorbitante: „- Vremuri bune ați vrut? - Mai bine să trăim în sălbăticie?”.
Acum 15 minute
08:40
Forumul Economic Mondial de la Davos deschide anchetă internă după legăturile președintelui său cu Jeffrey Epstein # UNIMEDIA
Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunţat joi deschiderea unei anchete interne cu privire la legăturile preşedintelui său, norvegianul Borge Brende, cu criminalul sexual Jeffrey Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri între 2018 şi 2019, relatează AFP, citat de adevarul.ro.
Acum 30 minute
08:30
Taurii pot aștepta vești financiare pozitive, iar Vărsătorii îmbrățișează noi oportunități: Află ce-ți prezic astrele
Astăzi, alinierea planetelor sugerează o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și oportunități, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde.
Acum o oră
08:10
(video) Ucraina și Rusia au făcut primul schimb de prizonieri după cinci luni. Au fost vizate peste 300 de persoane
Ucraina şi Rusia au încheiat, joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, menite să pună capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, cele două părţi efectuând un schimb important de prizonieri şi convenind să reia negocierile în curând, scrie adevarul.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 2 ore
07:50
(video) Chișinăul, sub chiciură și polei: Unde poți suna dacă te-ai blocat pe drum din cauza ghețușului. Serviciile municipale, mobilizate non-stop
Serviciile municipale din Chișinău sunt mobilizate pe străzile capitalei, unde se intervine continuu din cauza chiciurii și a poleiului persistent, format pe fondul diferențelor de temperatură.
07:30
Șoc în lumea modei: Modela Cristina Perez Galcenco, fiica unei moldovence și a fostului portar Ignacio Perez, găsită moartă la 21 de ani
Modelul Cristina Perez Galcenco a murit la doar 21 de ani, într-un eveniment care a șocat lumea modei și pe cei apropiați. Tânăra, fiica fostului portar spaniol Ignacio „Nacho” Perez și a moldovencei Tatiana Galcenco, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Malaga, notează presa spaniolă, scrie adevarul.ro.
07:20
Vreme rece și capricioasă astăzi: Meteorologii anunță ninsori și ploi înghețate în mai multe regiuni ale țării
În Moldova, condițiile meteorologice de astăzi sunt dominate de precipitații sub formă de ninsoare ușoară și ploaie înghețată, cu temperaturi scăzute și cer noroas.
07:10
„Este un lider cu adevărat puternic şi influent." Mesajul de susţinere transmis de Trump pentru premierul Ungariei, cu două luni înaintea alegerilor
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj public de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, calificându-l drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie. Mesajul a fost publicat pe platforma sa Truth Social și vine în contextul în care Orban se situează pe locul al doilea în sondajele de opinie, fiind presat de opoziția de centru-dreapta, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
23:00
(video) Cum comentează Maia Sandu tarifele mari la curent, gaze și lipsa compensațiilor: Nu mai e șocul din 2022, dar și banii din afară s-au redus
Președinta Maia Sandu a comentat tarifele mari la curent, gaze și lipsa compensațiilor, care provoacă nemulțumiri în rândurile cetățenilor. a declarat șefa statului, la emisiunea Cutia Neagră de la tv8.
22:40
Lovitură pentru Moscova, pe frontul din Ucraina. Kievul a tăiat accesul rușilor la Starlink: „Terminalele sunt blocate"
Ucraina a blocat, cu ajutorul companiei SpaceX deţinută de Elon Musk şi proprietara acestei tehnologii, terminalele Starlink active din ţară. La acestea Rusia conecta o parte dintre dronele folosite pentru a ataca teritoriul ucrainean, scrie digi24.ro.
22:30
(video) Vartanean, cu aluzii la ferma Ludmilei Catlabuga: În UE la fel se oferă subvenții miniștrilor? Grosu: Întrebarea nu e la raport
Deputatul Blocului Alternativa, Gaik Vartanean, a întrebat, astăzi, în plenul Parlamentului, dacă în țările europene există practica de a oferi subvenții de stat miniștrilor din Guvernele proprii, făcând aluzie la Ludmila Catlabuga, care a răspuns la întrebările deputaților din opoziție, pe marginea moțiunii de cenzură înaintată de aceștia. Speakerul Igor Grosu a intervenit: „Dacă nu aveți întrebări la raport, I am sorry”.
21:40
(video) Furtuna Leonardo a făcut prăpăd în Spania și Portugalia: 4.000 de persoane evacuate, școli închise și trafic paralizat în Andaluzia
Furtuna Leonardo a adus peste 600 de litri pe metru pătrat în doar 36 de ore, în Spania. Mai multe localități din Cadiz au fost inundate, râurile ieșind din matcă în toată Andaluzia. Aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate, școlile au fost închise, iar legăturile feroviare și rutiere au fost suspendate în mai multe zone ale țării. În Portugalia, localnici din mai multe sate au fost salvați cu bărcile de către echipele de intervenție, în urma năvălirii puhoaielor, anunță digi24.ro, citând Euronews.
21:20
(video) Anastasia Nichita, oficial în afara Parlamentului de astăzi: Legislativul i-a aprobat demisia. Cine sunt deputații care au votat contra
Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre privind demisia deputatei PAS Anastasia Nichita, cu 62 de voturi. Patru deputați au votat contra.
20:50
(video) Deputații au încheiat ședința cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, unde speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară
Deputații s-au întrunit într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi au figurat 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care a picat. Totodată, aleșii au aprobat demisia parlamentarei PAS Anastasia Nichita.
20:40
(video) Serghei Ivanov în plen: „Degeaba sunt președinte de comisie, când 4 deputați PAS îmi spun că dacă nu scriu așa, vor vota cum vor. Nu e o glumă"
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură din Parlament, s-a arătat indignat de situația în care s-a pomenit fiind în această funcție, în plen, în ședința de astăzi, că
20:30
(video) Deputații au încheiat ședința cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, în care speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi au figurat 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care a picat. Totodată, aleșii au aprobat demisia parlamentarei PAS Anastasia Nichita.
20:20
(video) „500 de oameni muncesc zilnic pentru un Chișinău curat." Ion Ceban, mesaj de felicitare pentru angajații Autosalubritate, care a împlinit 81 de ani
Primarul capitalei, Ion Ceban, a felicitat, astăzi, colectivul Regiei „Autosalubritate”, întreprindere care a împlinit 81 de ani. „În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. Tot respectul pentru munca acestui colectiv și recunoștință din partea tuturor locuitorilor capitalei”, a menționat edilul.
20:10
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, în care speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
20:10
(video) Performanță pe tatami: Zeci de sportivi din întreaga țară au luptat pentru titlul de campion național U18, la judo, la Arena Chișinău
Zeci de sportivi din întreaga țară au participat aseară, 4 februarie, la Campionatul Republicii Moldova la Judo - categoria U18, competiție desfășurată la Arena Chișinău, unde s-au luptat pentru titlul de campion național.
20:00
(video) „Mai încercați data viitoare." Moțiunea împotriva ministrei Catlabuga a picat, după ore de replici: „Să trăiască guvernarea așa cum trăiește poporul"
Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nu a acumulat suficiente voturi, în Parlament, După mai bine de 3 ore de dezbateri, întrebări și replici, aceasta a fost susținută de 34 de parlamentari. „Mai încercați data viitoare”, a comentat speakerul Igor Grosu.
Acum 24 ore
19:50
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici ore în șir. Costiuc: „Să vă arătăm de unde aducem uleiul? O să vă fie rușine, pe sticlă scrie Rusia"
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
19:50
(stop cadru) Costiuc, către Catlabuga, în Parlament: Doamna ministră, îi e foarte greu domnului Bolea să conducă două ministere
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, a făcut o remarcă în adresa ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, prezentă în plenul Parlamentului, astăzi, în timp ce se dezbătea moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
19:30
Decizie furioasă, cu efect imediat, a ambasadorului american în Polonia: Denunță „insulte scandaloase" la adresa lui Trump
Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt joi contactele cu președintele parlamentului de la Varșovia, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să-i susțină ambițiile de a obține Premiul Nobel pentru Pace, informează HotNews.ro citând Reuters.
19:20
(video) „Mai încercați data viitoare." Moțiunea împotriva ministrei Catlabuga a picat, după ore întregi de replici: „Guvernarea îngroapă agricultura"
Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nu a acumulat suficiente voturi, în Parlament, După mai bine de 3 ore de dezbateri, întrebări și replici, aceasta a fost susținută de 34 de parlamentari. „Mai încercați data viitoare”, a comentat speakerul Igor Grosu.
19:00
Fanii celebrei Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate"
Celebra Cher, o legendă a muzicii americane, provoacă îngrijorare în rândul fanilor săi, care se tem că artista ar fi foarte aproape de finalul carierei sale de cântăreață, scrie Can Can.
18:40
(video) Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit, după gratii: Va sta 30 de zile în arest preventiv
Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit va sta 30 de zile în arest. Decizia a fost șuartă de Judecătoria Strășeni, pe februarie.
18:30
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici de ore. Stefanco: Îmi place că vă uitați în ochi la mine și așteptați ce o să zic. Sunteți curioși, da?
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:30
Fanii celebre Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate"
Celebra Cher, o legendă a muzicii americane, provoacă îngrijorare în rândul fanilor săi, care se tem că artista ar fi foarte aproape de finalul carierei sale de cântăreață, scrie Can Can.
18:20
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „Ministra vine aici sub pretextul că are curaj, dar curajul s-a transformat în tupeu"
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:10
(video) TRM va primi 21 mil. de lei de la Japonia. Verșinin, în Parlament: „Cum o să vă asigurați că banii nu vor merge pe Haribo, chipsuri și cumpărături din duty-free?"
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. În cadrul dezbaterilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandru Verșinin a întrebat: „Cum o să vă asigurați că banii nu vor merge pe Haribo, chipsuri, pe alte cumpărături din duty-free?”
18:00
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „În UE există practica de a oferi subvenții companiilor miniștrilor?!"
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:00
(stop cadru) Munteanu: „Weekendul trecut am avut un blackout în țară. Puțini își mai amintesc de acest eveniment"
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că puțini cetățeni „își mai amintesc de blackoutul” produs săptămâna trecută, când mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică, fapt care, în opinia sa, demonstrează că situația a fost gestionată profesionist.
18:00
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance, pe fondul escaladării tensiunilor cu regimul de la Teheran
Donald Trump a promis în repetate rânduri că va zdrobi controlul ayatollahilor asupra Iranului, însă, potrivit vicepreședintelui JD Vance, adevărata îngrijorare a liderului de la Casa Albă nu este una imediată, ci una pe termen lung: ce se va întâmpla după ce el nu va mai fi președinte, scrie adevărul.ro.
17:30
Ministerul Sănătății, reacție după ce medicul acuzat de violul a două fetiție a fost restabilit în funcție: „Spitalul îi analizează activitatea"
Ministerul Sănătății a venit cu mai multe precizări, după ce Boris Meșteșug, medicul acuzat de violul a două fetițe, a fost restabilit în funcție la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția menționează, într-un comunicat de presă, că „nu are mecanisme legale de a interpreta deciziile instanțelor de judecată sau de a se pronunța asupra vinovăției unei persoane”.
17:20
A dispărut fără urmă, acum două zile: O femeie din orașul Codru, căutată cu disperare de rude. A avut anterior pierderi de memorie
O femeie de 72 de ani, din orașul Codru, municipiul Chișinău, a dispărut fără urmă, din data de 3 februarie. Rudele și echipa COD cer ajutorul oamenilor, pentru a o găsi. Aceasta ar putea avea nevoie de ajutor medical.
17:20
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului", Germania amenință cu „măsuri suplimentare"
Moscova a expulzat joi un diplomat german ca răspuns simetric la ceea ce a numit expulzarea nefondată a unui diplomat rus, luna trecută, de către Berlin și a acuzat Germania că este cuprinsă de „mania spionajului”, informează HotNews.ro citând Reuters.
17:00
(video) Chicu, către Catlabuga, care a trimis opoziția în câmp: „În spatele dvs stă Grosu, care în 2020 era pe tractorul lui Stefanco, cu lista de revendicări și foaia cu soluții magice"
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a reacționat astăzi în Parlament după ce ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, le-a sugerat deputaților din opoziție să meargă „în câmp” să ajute fermierii. Fostul premier a rugat-o să nu se supere pe opoziție, și a adus în discuție un episod din 2020, amintind de președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat atunci pe un tractor al lui Sergiu Stefanco, cu o listă de revendicări și o foaie cu soluții „magice”.
17:00
Lecții online și în municipiul Bălți: Condițiile meteo nefavorabile închid sălile de clasă
Lecțiile în școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online, mâine, 6 februarie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandru Petkov.
16:50
(video) Chicu, către Catlabuga, după ce a trimis opoziția în câmp: „În spatele dvs stă Grosu, care în 2020 era pe tractorul lui Stefanco, cu lista de revendicări și foaia cu soluții magice"
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a reacționat astăzi în Parlament după ce ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, le-a sugerat deputaților din opoziție să meargă „în câmp” să ajute fermierii. Fostul premier a rugat-o să nu se supere pe opoziție, și a adus în discuție un episod din 2020, amintind de președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat atunci pe un tractor al lui Sergiu Stefanco, cu o listă de revendicări și o foaie cu soluții „magice”.
16:40
(video) „Despre ce vorbim?!" Deputatul PAS, Dorian Istratii, nu știe cine e Procuror General: Nu cunosc, nu eu l-am votat
Un moment controversat a avut loc în cadrul unei emisiuni, în direct, când deputatul PAS, Dorian Istratii, a recunoscut că nu știe cine ocupă funcția de Procuror General. Întrebat despre acest subiect, Istratii a răspuns scurt: „Nu cunosc, nu eu l-am votat.”
16:40
Ea e „românca lui Epstein": A primit cadouri și mesaje chiar înainte ca milionarul să ajungă la închisoare
În mailurile declasificate din dosarul Epstein, pe lângă Corina Tarniță mai apare numele unei românce, Andra Maria Stroe. Andra Maria Stroe este o prezență care a trecut pe sub radarul lumii mondene din România, și este de înțeles. Ea a avut acces la o lume mult mai mare cu personaje mult mai importante, scrie Can Can.
16:30
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „-Vai de capul la țara în care Grosu e președintele Parlamentului" - „Înțeleg că transhumanța a ajuns și în Legislativ"
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
16:30
(stop cadru) „Despre ce vorbim?!" Deputatul PAS, Dorian Istratii, nu știe cine e Procuror General: Nu cunosc, nu eu l-am votat
Un moment controversat a avut loc în cadrul unei emisiuni, în direct, când deputatul PAS, Dorian Istratii, a recunoscut că nu știe cine ocupă funcția de Procuror General. Întrebat despre acest subiect, Istratii a răspuns scurt: „Nu cunosc, nu eu l-am votat.”
16:10
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „-Vai de capul la țara în care Igor Grosu e președintele Parlamentului" - „Înțeleg că transhumanța a ajuns și în Legislativ"
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
16:00
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Un strat subțire de argilă alunecoasă, aflat la aproape opt kilometri sub nivelul mării, a jucat un rol esențial în amplificarea cutremurului care a lovit Japonia în 2011, provocând zeci de mii de victime și ducând la oprirea centralei nucleare de la Fukushima, arată un nou studiu, scrie adevărul.ro.
16:00
(video) Costiuc, replică ministrei Agriculturii, după ce a trimis opoziția în câmp: Lecții de moralitate să dați la ferma dvs, la Visoca
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a venit cu o replică dură ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, după ce aceasta le-a sugerat deputaților din opoziție să ajute agricultorii mergând „în câmp”. „Lecții de moralitate să dați la ferma dvs, la Visoca”, a declarat parlamentarul în cadrul ședinței plenare din 5 februarie.
15:50
Doliu la Centrul „Galaxia". Medicul obstetrician-ginecolog, Valentina Hîncu, s-a stins din viață: „Un profesionist desăvârșit"
Medicul obstetrician-ginecolog Valentina Hîncu, care timp de peste 25 de ani a activat în cadrul Centrului Sănătății Familiei „Galaxia”, s-a stins din viață pe 3 februarie, în urma agravării unei maladii cronice. Anunțul trist a fost făcut de instituția medicală pe rețelele de socializare.
15:30
(stop cadru) Catlabuga în plină iarnă cu polei, către opoziție: Mergeți în câmp și munciți alături de agricultori
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, le-a sugerat deputaților din opoziție să-i ajute pe agricultori, să meargă să muncească alături de ei, în câmp. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Parlamentului din 5 februarie.
15:20
Incident violent la o școală din Ialoveni. Un băiat de 15 ani, agresat de alți doi minori, iar imaginile au fost publicate pe rețele. Reacția Poliției
Un băiat de 15 ani a fost agresat de alți doi minori pe teritoriul unei instituții de învățământ din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Poliția Națională s-a autosesizat pe acest caz.
