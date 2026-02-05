Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială ne costă pe toți
Logos-Press, 5 februarie 2026 11:00
Interviu cu Adrian Lipcan, administrator al Sugar Bridge SRL
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avertizat că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă criză energetică după o recentă pană de curent, ale cărei pagube încă nu au fost calculate, informează Logos Press.
Moldova este printre primii trei lideri în ceea ce privește consumul de alcool în spațiul post-sovietic # Logos-Press
La începutul anului 2026, Moldova se va afla pe locul trei „onorabil” printre țările fostei Uniuni Sovietice în clasamentul OMS privind consumul de alcool, informează Logos Press.
Premierul leton Evika Silinja și președintele estonian Alar Karis au solicitat numirea unui trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Kremlinul. Europenii semnalează o nouă abordare față de Rusia prin căutarea unei voci la masa negocierilor dintre Washington, Kiev și Moscova, a relatat Logos Press.
Renumita casă de modă Louis Vuitton a prezentat „Camionnette”, un ceas de birou mecanic conceptual, modelat după furgonetele de livrare din anii 1920, potrivit Logos Press.
Investițiile globale în inteligența artificială au depășit 500 de miliarde de dolari în perioada 2025-2026, iar peste 60% din infrastructura cloud globală este controlată de un număr limitat de corporații tehnologice. Acest lucru îngrijorează autoritățile de reglementare din diferite țări. Acestea încearcă să clarifice regulile jocului, iar întreprinderile solicită din ce în ce mai mult responsabilitate și transparență corporativă măsurabile.
Rezervele de umiditate de iarnă din solul Moldovei pot depăși norma pentru prima dată în ultimii ani # Logos-Press
Mai multe resurse meteorologice din Europa prognozează pentru Moldova în a doua jumătate a lunii februarie precipitații care totalizează peste 25-30 mm. Aceasta depășește norma medie pentru ultima lună de iarnă, care a fost observată în țară în ultimii ani, informează Logos Press.
Echipa italiană Ferrari, care concurează în seria de curse de motor Formula 1, a semnat un acord cu producătorul american de brățări de fitness Whoop, potrivit Logos Press.
Autoritățile din Bălți promit să finalizeze instalarea camerelor CCTV la toate gropile de gunoi din oraș până la sfârșitul acestei luni, după care contravenienții vor fi amendați, potrivit Logos Press.
Oficialul Erevan intenționează să aloce aproximativ 500 de milioane de dolari pentru o revizuire cuprinzătoare a legăturilor feroviare strategice, a raportat Logos Press.
În Moldova, raportarea informațiilor din surse indirecte a fost introdusă în 2018 în scopuri fiscale și antievaziune. Cu toate acestea, sistemul este în continuă finalizare. Există o introducere treptată a noilor subiecți ai acestei obligații și o înăsprire a sistemului de schimb de date. Iar din 2025, a fost introdus un nou formular de raportare, mai strict, care impune transmiterea informațiilor până la 25 februarie.
Pe „lista de outsideri” se vor afla aproape sigur legume precum varza albă, ceapa și roșiile și, eventual, cartofii. Potrivit estimărilor experților, în primăvara anului 2026, suprafața cultivată cu aceste culturi în țară s-ar putea reduce cu zeci de procente sau chiar de mai multe ori, a raportat Logos Press.
Comisia pentru justiție a Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport în care se afirmă că Comisia Europeană „a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înainte de alegerile naționale”, inclusiv alegerile prezidențiale din 2024 din Moldova.
Proiectul euro digital se află acum în faza activă de pregătire. Introducerea completă a monedei digitale în circulație este programată pentru 2029, însă legislatorii nu au reușit încă să ajungă la un acord cu privire la un nou mecanism pentru plățile fără numerar, a raportat Logos Press.
Șefii și șefii adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat vor putea folosi mașinile de serviciu mai mult timp și mai des, ceea ce va costa bugetul 200.000 de lei, informează Logos Press.
Cabinetul de Miniștri a adoptat o hotărâre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prin divizare (separare) și crearea unei noi societăți pe acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă” cu 100% capital de stat, informează Logos Press.
Prima rachetă a lumii, jucătoarea de tenis bielorusă Arina Sabalenka, a devenit unul dintre ambasadorii globali ai casei de modă italiene Gucci, informează Logos Press.
Congresul SUA a dezvăluit interferența Comisiei Europene în cel puțin opt alegeri din șase țări europene în care Bruxelles-ul a cenzurat adversarii politici, potrivit Logos Press.
Guvernul intenționează să revizuiască valoarea și condițiile impozitului pe proprietate ca parte a politicii sale fiscale pentru 2027, a raportat Logos Press.
Moldova va participa cu un stand național la Fruit Logistica, cel mai mare târg agricol din Europa, care se va deschide în curând la Berlin, în timp ce România va fi absentă, potrivit Logos Press.
Sectorul bancar din MoldDin punct de vedere al rentabilității, sectorul bancar din Moldova ocupă ultimele locuri în regiuneova, printre cele mai slabe din regiune în ceea ce privește rentabilitatea # Logos-Press
Sectorul bancar din Moldova obține profituri de miliarde de lei, dar după indicatorii ROE (rentabilitatea capitalului propriu) și ROA (rentabilitatea activelor) se situează pe ultimele locuri în regiune, transmite Logos Press.
În 2026, în Republica Moldova vor exista 16.157 de beneficiari de asistență socială, care vor primi în medie 2.970,7 lei pe lună începând cu 1 aprilie 2026, informează Logos Press.
În jurul WhatsApp (deținut de Meta) se pregătește o controversă importantă privind confidențialitatea, un proces colectiv fiind chiar intentat împotriva companiei în SUA, potrivit Logos Press.
Livrările de gaze rusești către Europa prin conducta Turkish Stream au rămas la un nivel ridicat susținut de 1,61 miliarde de metri cubi în ianuarie, conform unei analize a datelor din 2 februarie. Datele ENTSOG compilate de S&P Global Energy CERA arată că livrările către Europa prin conducta Turkish Stream prin punctul de trecere Strandzha-2 de la granița turco-bulgară au fost în medie de 52 de milioane de metri cubi pe zi în cursul lunii.
Rectorul UTM a primit o șansă pentru un al treilea mandat prin desființarea universității din Kahul # Logos-Press
Guvernul a aprobat reorganizarea Universității Tehnice a Moldovei (UTM) prin aderarea la Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, informează Logos Press.
Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea SUA pentru consolidarea securității naționale # Logos-Press
Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru scopuri de securitate națională în cadrul Legii privind creditele pentru securitatea națională și Departamentul de Stat, adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump, informează Logos Press.
Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare, sărbătorită pe 1 februarie la Casa-Muzeu Pușkin, l-a „dăruit” multor oameni pe scriitorul rus uitat, istoricul Alexandru Veltman, devenit celebru în timpul vieții sale, o cunoștință din Kishinev a lui Alexandru Pușkin. În 1985, romanul lui Veltman „Rătăcitorul” a fost publicat în limba moldovenească de editura „Literatura Artistică”, iar artistul Mihail Brunea a desenat o serie de ilustrații pline de spirit pentru roman.
Aproape toate merele vândute cu amănuntul în Europa conțin amestecuri de pesticide, dintre care 71% dintre cele mai periculoase, informează Logos Press.
Compania americană de plăți PayPal Holdings a anunțat schimbarea directorului general, după ce strategia sa de relansare a activității nu a reușit să își atingă obiectivele stabilite, informează Logos Press.
Ilon Musk este singura persoană din lume cu o valoare netă de 800 de miliarde de dolari # Logos-Press
Clasamentul global Forbes Real-Time Billionaires a dezvăluit: Ilon Musk a devenit prima persoană din istorie care are o avere ce depășește 852 miliarde de dolari.
Moldova intenționează să introducă identificarea obligatorie a cetățenilor la cumpărarea cartelelor SIM preplătite, informează Logos Press.
În timpul războiului, agricultura din Ucraina a avut de suferit destul de mult, astfel încât multe ingrediente pentru borșul tradițional ucrainean trebuie acum importate, potrivit Logos Press.
Belarus, cu un nivel mediu de inteligență de 101,05, a intrat în top 20 al clasamentului mondial al țărilor privind nivelul de inteligență în 2026, devansând Statele Unite (cu un nivel de 101,04), informează Logos Press.
Operatorul rețelei sociale Truth Social, al platformei de streaming Truth+ și al brandului fintech Truth.Fi, Trump Media and Technology Group (TMTG) va lansa o nouă criptomonedă sub numele președintelui american Donald Trump, a informat Logos Press.
Uniunea Europeană este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu Statele Unite pentru a dezvolta o „Foaie de parcurs a parteneriatului strategic” în termen de trei luni. Acest parteneriat se va concentra pe găsirea de surse alternative de minerale critice, care sunt componente esențiale ale tehnologiei moderne, fără a depinde de China, a informat Logos Press.
Asociația Forța Fermierilor condamnă modul în care ministerul de resort a desfășurat „consultările publice” cu privire la Programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-30, informează Logos Press.
Comisia Europeană a anunțat oficial formarea unui nou grup de lucru pentru consolidarea controalelor de siguranță asupra produselor alimentare și furajelor importate, informează Logos Press.
Întreprinderile agricole au primit un sprijin financiar de 304,41 milioane de lei în perioada de derulare a programului Mecanismul de creditare în agricultură, informează Logos Press.
O companie din Emiratele Arabe Unite a cumpărat o participație în Coridorul Sudic de Gaze # Logos-Press
Compania internațională de investiții în energie XRG (Emiratele Arabe Unite) a anunțat semnarea unui acord de vânzare-cumpărare cu Ministerul Economiei din Azerbaidjan pentru achiziționarea unei participații în capitalul autorizat al Southern Gas Corridor CJSC (SGC), informează Logos Press.
Primăria Chișinău a anunțat lansarea programului „Bugetul Civic 2026”, în cadrul căruia locuitorii capitalei pot înainta propuneri de proiecte în conformitate cu necesitățile și prioritățile cartierelor în care locuiesc, informează Logos Press.
Parcul tematic Six Flags Qiddiya City, unul dintre locurile cheie ale megaproiectului de divertisment masiv Qiddiya, a fost deschis oficial în Arabia Saudită, a raportat Logos Press
Absența turiștilor din Rusia și Belarus a afectat grav industria turismului din Letonia, Lituania și Estonia, ale căror economii au pierdut între 3 și 5% din produsul intern brut din cauza scăderii veniturilor în acest domeniu, informează Logos Press.
Inteligența artificială s-a plictisit de comunicarea cu oamenii – a fost lansată o platformă socială unică Moltbook, unde comunicarea și interacțiunea au loc exclusiv între roboții AI, informează Logos Press
Autoritățile chineze au interzis producția de mașini cu mânere electronice și ascunse ale ușilor, potrivit Logos Press.
Cetățenii moldoveni care locuiesc în Franța își vor putea schimba permisele de conducere moldovenești cu cele franceze fără a susține examene începând cu 1 martie anul curent, informează Logos Press.
Opoziția parlamentară a început să vorbească despre posibila demisie a ministrului Alexandru Munteanu, în timp ce fracțiunea majoritară neagă acest lucru, informează Logos Press.
Banca Mondială va oferi asistență tehnică Biroului Național de Statistică (BNS) în măsurarea nivelului de trai. Asistența planificată se va concentra asupra aspectelor legate de pregătirea și punerea în aplicare a următoarei anchete privind bugetul veniturilor gospodăriilor (EU-SILC) în conformitate cu metodologia UE, a raportat Logos Press.
Piața imobiliară din Turcia în 2026 a schimbat liderul în ceea ce privește costul locuințelor. Ankara a depășit toate marile orașe ale Turciei în ceea ce privește creșterea prețurilor locuințelor.
Allar Niinepuu, Director Comercial și co-fondator al Iute Group, a explicat că odată cu lansarea Iute Affinity, asigurările vor fi disponibile direct în aplicația Iute, fără nevoia de a apela la furnizori externi.
În Letonia, după aderarea la UE, salariul mediu a crescut de 5 ori, exporturile au crescut de 6 ori, exporturile de produse agro-industriale au crescut de 16 ori, iar investițiile străine directe au crescut de 10 ori. Țările Baltice arată Moldovei prin exemplul succeselor lor că integrarea în UE aduce rezultate reale pentru economie și cetățeni, transmite Logos Press.
