Mai multe instituții de învățământ din țară desfășoară lecțiile online din cauza vremii nefavorabile. Detaliile MEC

ProTV.md, 6 februarie 2026 11:50

Mai multe instituții de învățământ din țară desfășoară lecțiile online din cauza vremii nefavorabile. Detaliile MEC

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
12:10
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății ProTV.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol asupra a două fete de 10 și 12 ani - demis din funcție. Precizările ministerului Sănătății
Acum 15 minute
12:00
Două camioane care distribuiau material antiderapant s-au răsturnat, la Găgăuzia. Imagini de la locul accidentelor - VIDEO ProTV.md
Două camioane care distribuiau material antiderapant s-au răsturnat, la Găgăuzia. Imagini de la locul accidentelor - VIDEO
Acum 30 minute
11:50
15 persoane - reținute pentru ecrocherii și spălarea banilor de milioane de dolari, după perchezițiile la un call centru din capitală. Cu ce anume se ocupau - VIDEO ProTV.md
15 persoane - reținute pentru ecrocherii și spălarea banilor de milioane de dolari, după perchezițiile la un call centru din capitală. Cu ce anume se ocupau - VIDEO
11:50
Mai multe instituții de învățământ din țară desfășoară lecțiile online din cauza vremii nefavorabile. Detaliile MEC ProTV.md
Mai multe instituții de învățământ din țară desfășoară lecțiile online din cauza vremii nefavorabile. Detaliile MEC
Acum o oră
11:40
Mai multe instituții de învățământ din țară au trecut la ore de la distanță din cauza vremii nefavorabile. Detaliile MEC ProTV.md
Mai multe instituții de învățământ din țară au trecut la ore de la distanță din cauza vremii nefavorabile. Detaliile MEC
11:30
Accidente matinale la Cimișlia. O mașină s-a răsturnat, iar alte au derapat din cauza ghețușului. Poliția vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Accidente matinale la Cimișlia. O mașină s-a răsturnat, iar alte au derapat din cauza ghețușului. Poliția vine cu detalii - FOTO
11:20
Contrabandă cu droguri de milioane, descoperită la Anenii Noi. Patru bărbați - prinși în flagrant în timp ce încercau să scoată substanțele dintr-un ascunziș - VIDEO ProTV.md
Contrabandă cu droguri de milioane, descoperită la Anenii Noi. Patru bărbați - prinși în flagrant în timp ce încercau să scoată substanțele dintr-un ascunziș - VIDEO
Acum 2 ore
10:50
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe drumul dintre localitățile Porumbrei și Sagaidacul Nou din raionul Cimișlia ProTV.md
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe drumul dintre localitățile Porumbrei și Sagaidacul Nou din raionul Cimișlia
10:30
Primarul din Bălți, pe străzile orașului: „Pericolul din cauza ghețușului persistă, nu ieșiți din casă dacă nu aveți o necesitate urgentă” - VIDEO ProTV.md
Primarul din Bălți, pe străzile orașului: „Pericolul din cauza ghețușului persistă, nu ieșiți din casă dacă nu aveți o necesitate urgentă” - VIDEO
10:20
Un bărbat din Germania a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare ProTV.md
Un bărbat din Germania a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare
Acum 4 ore
10:10
Care este situaţia în sectorul electroenergetic, în contextul condiţiilor meteo dificile. Ministrul Energiei vine cu detalii ProTV.md
Care este situaţia în sectorul electroenergetic, în contextul condiţiilor meteo dificile. Ministrul Energiei vine cu detalii
10:10
Situația în țară: Serviciul 112 a gestionat peste 3000 de apeluri de urgență, 30 de localități - deconectate parțial de la energia electrică, iar 511 persoane au suferit traumatisme ProTV.md
Situația în țară: Serviciul 112 a gestionat peste 3000 de apeluri de urgență, 30 de localități - deconectate parțial de la energia electrică, iar 511 persoane au suferit traumatisme
10:10
Măsură de ultimă oră luată de Estonia la graniță: „Rusia se comportă uneori irațional” ProTV.md
Măsură de ultimă oră luată de Estonia la graniță: „Rusia se comportă uneori irațional”
10:00
Află cum poți primi un bonus de 200 lei odată cu pensia sau alte plăți sociale! ProTV.md
Află cum poți primi un bonus de 200 lei odată cu pensia sau alte plăți sociale!
09:20
Camioane, microbuze și ambulanțe - blocate pe drumuri din cauza poleiului și a ghețușului: Salvatorii au intervenit în peste 50 de cazuri în ultimele ore - FOTO ProTV.md
Camioane, microbuze și ambulanțe - blocate pe drumuri din cauza poleiului și a ghețușului: Salvatorii au intervenit în peste 50 de cazuri în ultimele ore - FOTO
09:20
Premier Energy dezminte informațiile apărute pe rețelele de socializare despre o posibilă deconectare masivă a energiei electrice: „Este un fals" ProTV.md
Premier Energy dezminte informațiile apărute pe rețelele de socializare despre o posibilă deconectare masivă a energiei electrice: „Este un fals"
09:10
Premier Energy Distribution dezminte informațiile apărute pe rețele despre o deconectare masivă a energiei electrice: „Este un fals" ProTV.md
Premier Energy Distribution dezminte informațiile apărute pe rețele despre o deconectare masivă a energiei electrice: „Este un fals"
09:10
După amenințările reciproce și trimiterea unei „armada masive” în Orientul Mijociu, SUA și Iranul încearcă cartea diplomației. Ce vizează negocierile și care sunt „liniile roșii” ProTV.md
După amenințările reciproce și trimiterea unei „armada masive” în Orientul Mijociu, SUA și Iranul încearcă cartea diplomației. Ce vizează negocierile și care sunt „liniile roșii”
09:00
Situația la frontieră: Toate punctele de trecere își desfășoară activitatea în regim normal, fără restricții - FOTO ProTV.md
Situația la frontieră: Toate punctele de trecere își desfășoară activitatea în regim normal, fără restricții - FOTO
08:30
Curs valutar BNM pentru 6 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 6 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în centrul și nordul țării. Ce temperaturi ne așteaptă ProTV.md
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în centrul și nordul țării. Ce temperaturi ne așteaptă
08:20
„Noapte albă” pentru drumari. Au intervenit în toată țara pentru tractarea și deblocarea mai multor mașini și camioane, rămase împotmolite sau derapate din cauza poleiului - VIDEO ProTV.md
„Noapte albă” pentru drumari. Au intervenit în toată țara pentru tractarea și deblocarea mai multor mașini și camioane, rămase împotmolite sau derapate din cauza poleiului - VIDEO
08:20
Imagini cu primul schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina după 5 luni: 314 persoane eliberate în urma negocierilor de la Abu Dhabi -VIDEO ProTV.md
Imagini cu primul schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina după 5 luni: 314 persoane eliberate în urma negocierilor de la Abu Dhabi -VIDEO
Acum 12 ore
02:10
Armand Goșu: Ajutorul american este un semnal clar că este nevoie de o Moldovă care să fie stabilă, solidă și pe care să poți conta în fața crizelor regionale ProTV.md
Armand Goșu: Ajutorul american este un semnal clar că este nevoie de o Moldovă care să fie stabilă, solidă și pe care să poți conta în fața crizelor regionale
01:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO
01:30
Rusia trage de timp, Ucraina rezistă și Europa ezită: analiza lui Armand Goșu asupra negocierilor complexe de la Abu Dhabi și situația complicată în care se află ucrainenii ProTV.md
Rusia trage de timp, Ucraina rezistă și Europa ezită: analiza lui Armand Goșu asupra negocierilor complexe de la Abu Dhabi și situația complicată în care se află ucrainenii
Acum 24 ore
22:50
Fostul ministrul al Justiției a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost sute de mii de dolari sau euro - VIDEO ProTV.md
Fostul ministrul al Justiției a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost sute de mii de dolari sau euro - VIDEO
22:50
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu
22:40
Gheorghe Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez și Stefan de Vrij își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, iar mesajele de felicitare au inundat rețelele de socializare din întreaga lume - VIDEO ProTV.md
Gheorghe Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez și Stefan de Vrij își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, iar mesajele de felicitare au inundat rețelele de socializare din întreaga lume - VIDEO
22:40
Jocurile Olimpice de iarnă debutează cu incidente în primele competiții - VIDEO ProTV.md
Jocurile Olimpice de iarnă debutează cu incidente în primele competiții - VIDEO
22:30
Ghețușul transformă o intervenție într-o tragedie rutieră: „Doar o ambulanță a putut ajunge la locul accidentului”, explică IGSU, în timp ce 19 persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă - VIDEO ProTV.md
Ghețușul transformă o intervenție într-o tragedie rutieră: „Doar o ambulanță a putut ajunge la locul accidentului”, explică IGSU, în timp ce 19 persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă - VIDEO
22:30
Inter Milano este prima echipă, care a ajuns în faza semifinalelor Cupei Italiei - VIDEO ProTV.md
Inter Milano este prima echipă, care a ajuns în faza semifinalelor Cupei Italiei - VIDEO
22:20
Tragedie la Ulmu: Casa unei familii a ars în totalitate din cauza poleiului care a împiedicat intervenția pompierilor: „Am reușit doar să ies, totul am pierdut”, povestește proprietarul - VIDEO ProTV.md
Tragedie la Ulmu: Casa unei familii a ars în totalitate din cauza poleiului care a împiedicat intervenția pompierilor: „Am reușit doar să ies, totul am pierdut”, povestește proprietarul - VIDEO
22:10
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la vama Costești din cauza ghețușului ProTV.md
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la vama Costești din cauza ghețușului
22:10
Bascii fac spectacol în Cupa Spaniei: Real Sociedad reușește o revenire dramatică pe terenul lui Alaves, iar Athletic Bilbao se califică în semifinale cu un gol marcat în minutul 96 contra Valenciei - VIDEO ProTV.md
Bascii fac spectacol în Cupa Spaniei: Real Sociedad reușește o revenire dramatică pe terenul lui Alaves, iar Athletic Bilbao se califică în semifinale cu un gol marcat în minutul 96 contra Valenciei - VIDEO
22:10
Emma Răducanu face istorie la Cluj-Napoca: de la 0-5 la 11 game-uri consecutive câștigate, englezoaica cu origini românești ajunge în sferturile Transylvania Open, împreună cu Sorana Cîrstea - VIDEO ProTV.md
Emma Răducanu face istorie la Cluj-Napoca: de la 0-5 la 11 game-uri consecutive câștigate, englezoaica cu origini românești ajunge în sferturile Transylvania Open, împreună cu Sorana Cîrstea - VIDEO
22:00
Finală incendiară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City și Arsenal, marile pretendente la titlul din Premier League, se vor lupta pentru trofeu după victoria clară a „cetățenilor” cu Newcastle - VIDEO ProTV.md
Finală incendiară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City și Arsenal, marile pretendente la titlul din Premier League, se vor lupta pentru trofeu după victoria clară a „cetățenilor” cu Newcastle - VIDEO
22:00
Ianis Hagi, în mare formă în Turcia: românul marchează o dublă în Cupă, iar echipa sa câștigă categoric cu 4–0 ProTV.md
Ianis Hagi, în mare formă în Turcia: românul marchează o dublă în Cupă, iar echipa sa câștigă categoric cu 4–0
22:00
Furtuna Leonardo face ravagii în Andaluzia: peste 3.500 de persoane evacuate din cauza riscului de inundații, școlile închise, iar Sevilla și Cadiz sub cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic - VIDEO ProTV.md
Furtuna Leonardo face ravagii în Andaluzia: peste 3.500 de persoane evacuate din cauza riscului de inundații, școlile închise, iar Sevilla și Cadiz sub cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic - VIDEO
21:50
Din cauza ghețușului, elevii din Ialoveni și Bălți trec mâine la învățământ online, iar școlarii din Chișinău rămân acasă și pentru a doua zi consecutiv - VIDEO ProTV.md
Din cauza ghețușului, elevii din Ialoveni și Bălți trec mâine la învățământ online, iar școlarii din Chișinău rămân acasă și pentru a doua zi consecutiv - VIDEO
21:40
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - VIDEO ProTV.md
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - VIDEO
21:40
Ghețușul revine pe străzile Chișinăului și umple secțiile de urgență: „Cei mai mulți pacienți au fracturi la brațe și picioare”, spun medicii, care au suplimentat personalul - VIDEO ProTV.md
Ghețușul revine pe străzile Chișinăului și umple secțiile de urgență: „Cei mai mulți pacienți au fracturi la brațe și picioare”, spun medicii, care au suplimentat personalul - VIDEO
21:30
Dronele devin armele crimei organizate: deținuții din închisorile britanice primesc droguri și arme cu ajutorul tehnologiei, iar poliția admite că este depășită de situație - VIDEO ProTV.md
Dronele devin armele crimei organizate: deținuții din închisorile britanice primesc droguri și arme cu ajutorul tehnologiei, iar poliția admite că este depășită de situație - VIDEO
21:20
Primul schimb de prizonieri din 2026 între Ucraina și Rusia: 157 de ucraineni eliberați au intonat imnul național plângând de bucurie – VIDEO ProTV.md
Primul schimb de prizonieri din 2026 între Ucraina și Rusia: 157 de ucraineni eliberați au intonat imnul național plângând de bucurie – VIDEO
21:20
Negocieri ziua, atacuri noaptea: Kievul vizat de un nou atac cu drone rusești, soldat cu cel puțin două persoane rănite - VIDEO ProTV.md
Negocieri ziua, atacuri noaptea: Kievul vizat de un nou atac cu drone rusești, soldat cu cel puțin două persoane rănite - VIDEO
21:20
Premieră mondială la Dubai: autoritățile anunță construirea primei străzi pavate cu aur din lume, în cadrul ambițiosului proiect Dubai Gold District - VIDEO ProTV.md
Premieră mondială la Dubai: autoritățile anunță construirea primei străzi pavate cu aur din lume, în cadrul ambițiosului proiect Dubai Gold District - VIDEO
21:10
Rusia, Ucraina și SUA încheie negocierile de la Abu Dhabi cu rezultate parțiale: acord pentru schimb de prizonieri și reluarea dialogului militar, dar fără o decizie privind încetarea focului - VIDEO ProTV.md
Rusia, Ucraina și SUA încheie negocierile de la Abu Dhabi cu rezultate parțiale: acord pentru schimb de prizonieri și reluarea dialogului militar, dar fără o decizie privind încetarea focului - VIDEO
21:00
LIVE. Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, astăzi, În PROfunzime ProTV.md
LIVE. Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, astăzi, În PROfunzime
21:00
Nou val de ghețuș în capitală afectează circulația pietonală și rutieră: „E foarte dificil, nu se prelucrează printre case”, reclamă locuitorii, în timp ce Primăria anunță intervenții continue - VIDEO ProTV.md
Nou val de ghețuș în capitală afectează circulația pietonală și rutieră: „E foarte dificil, nu se prelucrează printre case”, reclamă locuitorii, în timp ce Primăria anunță intervenții continue - VIDEO
20:40
Vladimir Cebotari a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost 750 sau 500 de mii de dolari sau euro - VIDEO ProTV.md
Vladimir Cebotari a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost 750 sau 500 de mii de dolari sau euro - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.