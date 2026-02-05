Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu
ProTV.md, 5 februarie 2026 22:50
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu
Fostul ministrul al Justiției a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost sute de mii de dolari sau euro - VIDEO
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu
Gheorghe Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez și Stefan de Vrij își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, iar mesajele de felicitare au inundat rețelele de socializare din întreaga lume - VIDEO
Jocurile Olimpice de iarnă debutează cu incidente în primele competiții - VIDEO
Ghețușul transformă o intervenție într-o tragedie rutieră: „Doar o ambulanță a putut ajunge la locul accidentului”, explică IGSU, în timp ce 19 persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă - VIDEO
Inter Milano este prima echipă, care a ajuns în faza semifinalelor Cupei Italiei - VIDEO
Tragedie la Ulmu: Casa unei familii a ars în totalitate din cauza poleiului care a împiedicat intervenția pompierilor: „Am reușit doar să ies, totul am pierdut”, povestește proprietarul - VIDEO
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la vama Costești din cauza ghețușului
Bascii fac spectacol în Cupa Spaniei: Real Sociedad reușește o revenire dramatică pe terenul lui Alaves, iar Athletic Bilbao se califică în semifinale cu un gol marcat în minutul 96 contra Valenciei - VIDEO
Emma Răducanu face istorie la Cluj-Napoca: de la 0-5 la 11 game-uri consecutive câștigate, englezoaica cu origini românești ajunge în sferturile Transylvania Open, împreună cu Sorana Cîrstea - VIDEO
Finală incendiară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City și Arsenal, marile pretendente la titlul din Premier League, se vor lupta pentru trofeu după victoria clară a „cetățenilor” cu Newcastle - VIDEO
Ianis Hagi, în mare formă în Turcia: românul marchează o dublă în Cupă, iar echipa sa câștigă categoric cu 4–0
Furtuna Leonardo face ravagii în Andaluzia: peste 3.500 de persoane evacuate din cauza riscului de inundații, școlile închise, iar Sevilla și Cadiz sub cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic - VIDEO
Din cauza ghețușului, elevii din Ialoveni și Bălți trec mâine la învățământ online, iar școlarii din Chișinău rămân acasă și pentru a doua zi consecutiv - VIDEO
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - VIDEO
Ghețușul revine pe străzile Chișinăului și umple secțiile de urgență: „Cei mai mulți pacienți au fracturi la brațe și picioare”, spun medicii, care au suplimentat personalul - VIDEO
Dronele devin armele crimei organizate: deținuții din închisorile britanice primesc droguri și arme cu ajutorul tehnologiei, iar poliția admite că este depășită de situație - VIDEO
Primul schimb de prizonieri din 2026 între Ucraina și Rusia: 157 de ucraineni eliberați au intonat imnul național plângând de bucurie – VIDEO
Negocieri ziua, atacuri noaptea: Kievul vizat de un nou atac cu drone rusești, soldat cu cel puțin două persoane rănite - VIDEO
Premieră mondială la Dubai: autoritățile anunță construirea primei străzi pavate cu aur din lume, în cadrul ambițiosului proiect Dubai Gold District - VIDEO
Rusia, Ucraina și SUA încheie negocierile de la Abu Dhabi cu rezultate parțiale: acord pentru schimb de prizonieri și reluarea dialogului militar, dar fără o decizie privind încetarea focului - VIDEO
LIVE. Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, astăzi, În PROfunzime
Nou val de ghețuș în capitală afectează circulația pietonală și rutieră: „E foarte dificil, nu se prelucrează printre case”, reclamă locuitorii, în timp ce Primăria anunță intervenții continue - VIDEO
Vladimir Cebotari a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost 750 sau 500 de mii de dolari sau euro - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.02.2026
Accidente rutiere, camioane imobilizate și intervenții urgente ale drumarilor: Pe mai multe drumuri naționale au fost impuse restricții din cauza ghețușului - VIDEO
Gluma care l-a făcut celebru îi aduce aproape 6 ani de închisoare: un comediant rus condamnat pentru ironizarea unui veteran rămas fără picioare în războiul din Ucraina - VIDEO
Tratatul START a expirat la miezul nopții, lăsând fără acoperire ultimul mecanism de control al armamentului strategic între SUA și Rusia - VIDEO
Platon recunoaște că a avut convorbiri cu Stoianoglo: „Am discutat despre dosarul furtul miliardului”, dar neagă orice înțelegeri. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale. „Arătăm că ne pasă de copiii noștri”
Situație critică în sectorul energetic din stânga Nistrului: MGRES revine la cărbune pe fondul lipsei livrărilor de gaze naturale și imposibilității de import din Ucraina
Programul de compensații „Ajutor la Contor” devine ținta tentativelor de fraudă: Ministerul Muncii le recomandă cetățenilor să nu răspundă apelurilor suspecte
Ucraina anunță că negocierile cu Rusia au fost „cu adevărat constructive” și că noi discuții vor avea loc în viitorul apropiat. Moscova și Kievul au făcut schimb de prizonieri
Ministerul Sănătății reacționează în cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol: „Condamnăm orice formă de abuz, dar nu putem interveni peste deciziile instanțelor”
Transportatorii din nordul țării anunță protest în fața ANTA, acuzând protejarea unei autogări ilegale. Agenția respinge acuzațiile
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.02.2026
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului”, Germania amenință cu „măsuri suplimentare”
SUA și Rusia s-au înțeles la Abu Dhabi să reia dialogul militar la nivel înalt, suspendat înainte de invazia din Ucraina
Școlile din municipiul Bălți trec la învățământ online vineri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
Trei persoane - plasate în arest pentru trafic de droguri pe Telegram. Liderul rețelei - un deținut din capitală. Procuratura vine cu detalii - VIDEO
Bilanț alarmant la unitățile de primire urgențe: 259 de adresări într-o zi, 24 de pacienți internați și 11 intervenții chirurgicale de urgență
Bilanț alarmant la unitățile de primire urgentă: 259 de adresări într-o zi, 24 de pacienți internați și 11 intervenții chirurgicale de urgență
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik
Accidente în lanț din cauza ghețușului în stânga Nistrului: Mai multe mașini au fost avariate - VIDEO
5 februarie, ziua în care s-au născut mari fotbalişti ai lumii: Gică Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar
O fetiță a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
Din pasiune pentru frumusețe și prietenie la un brand de succes: povestea Nataliei Fetcu și Dianei Istratii, fondatoarele salonului „La Fete” - VIDEO
Apelul NATO după expirarea tratatului de control al armelor nucleare între SUA și Rusia
Doi ucraineni - documentați, după ce au încercat să intre în Moldova cu bunuri, fără a le declara. Ce au găsit vameșii în bagajele acestora - FOTO
ATENȚIE, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este foarte alunecos
