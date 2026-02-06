Armand Goșu: Ajutorul american este un semnal clar că este nevoie de o Moldovă care să fie stabilă, solidă și pe care să poți conta în fața crizelor regionale

Armand Goșu: Ajutorul american este un semnal clar că este nevoie de o Moldovă care să fie stabilă, solidă și pe care să poți conta în fața crizelor regionale

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md