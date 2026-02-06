Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO

ProTV.md, 6 februarie 2026 01:30

Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
02:10
Armand Goșu: Ajutorul american este un semnal clar că este nevoie de o Moldovă care să fie stabilă, solidă și pe care să poți conta în fața crizelor regionale ProTV.md
Armand Goșu: Ajutorul american este un semnal clar că este nevoie de o Moldovă care să fie stabilă, solidă și pe care să poți conta în fața crizelor regionale
Acum 2 ore
01:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO
01:30
Rusia trage de timp, Ucraina rezistă și Europa ezită: analiza lui Armand Goșu asupra negocierilor complexe de la Abu Dhabi și situația complicată în care se află ucrainenii ProTV.md
Rusia trage de timp, Ucraina rezistă și Europa ezită: analiza lui Armand Goșu asupra negocierilor complexe de la Abu Dhabi și situația complicată în care se află ucrainenii
Acum 4 ore
22:50
Fostul ministrul al Justiției a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost sute de mii de dolari sau euro - VIDEO ProTV.md
Fostul ministrul al Justiției a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost sute de mii de dolari sau euro - VIDEO
22:50
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu
22:40
Gheorghe Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez și Stefan de Vrij își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, iar mesajele de felicitare au inundat rețelele de socializare din întreaga lume - VIDEO ProTV.md
Gheorghe Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez și Stefan de Vrij își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, iar mesajele de felicitare au inundat rețelele de socializare din întreaga lume - VIDEO
22:40
Jocurile Olimpice de iarnă debutează cu incidente în primele competiții - VIDEO ProTV.md
Jocurile Olimpice de iarnă debutează cu incidente în primele competiții - VIDEO
Acum 6 ore
22:30
Ghețușul transformă o intervenție într-o tragedie rutieră: „Doar o ambulanță a putut ajunge la locul accidentului”, explică IGSU, în timp ce 19 persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă - VIDEO ProTV.md
Ghețușul transformă o intervenție într-o tragedie rutieră: „Doar o ambulanță a putut ajunge la locul accidentului”, explică IGSU, în timp ce 19 persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă - VIDEO
22:30
Inter Milano este prima echipă, care a ajuns în faza semifinalelor Cupei Italiei - VIDEO ProTV.md
Inter Milano este prima echipă, care a ajuns în faza semifinalelor Cupei Italiei - VIDEO
22:20
Tragedie la Ulmu: Casa unei familii a ars în totalitate din cauza poleiului care a împiedicat intervenția pompierilor: „Am reușit doar să ies, totul am pierdut”, povestește proprietarul - VIDEO ProTV.md
Tragedie la Ulmu: Casa unei familii a ars în totalitate din cauza poleiului care a împiedicat intervenția pompierilor: „Am reușit doar să ies, totul am pierdut”, povestește proprietarul - VIDEO
22:10
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la vama Costești din cauza ghețușului ProTV.md
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la vama Costești din cauza ghețușului
22:10
Bascii fac spectacol în Cupa Spaniei: Real Sociedad reușește o revenire dramatică pe terenul lui Alaves, iar Athletic Bilbao se califică în semifinale cu un gol marcat în minutul 96 contra Valenciei - VIDEO ProTV.md
Bascii fac spectacol în Cupa Spaniei: Real Sociedad reușește o revenire dramatică pe terenul lui Alaves, iar Athletic Bilbao se califică în semifinale cu un gol marcat în minutul 96 contra Valenciei - VIDEO
22:10
Emma Răducanu face istorie la Cluj-Napoca: de la 0-5 la 11 game-uri consecutive câștigate, englezoaica cu origini românești ajunge în sferturile Transylvania Open, împreună cu Sorana Cîrstea - VIDEO ProTV.md
Emma Răducanu face istorie la Cluj-Napoca: de la 0-5 la 11 game-uri consecutive câștigate, englezoaica cu origini românești ajunge în sferturile Transylvania Open, împreună cu Sorana Cîrstea - VIDEO
22:00
Finală incendiară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City și Arsenal, marile pretendente la titlul din Premier League, se vor lupta pentru trofeu după victoria clară a „cetățenilor” cu Newcastle - VIDEO ProTV.md
Finală incendiară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City și Arsenal, marile pretendente la titlul din Premier League, se vor lupta pentru trofeu după victoria clară a „cetățenilor” cu Newcastle - VIDEO
22:00
Ianis Hagi, în mare formă în Turcia: românul marchează o dublă în Cupă, iar echipa sa câștigă categoric cu 4–0 ProTV.md
Ianis Hagi, în mare formă în Turcia: românul marchează o dublă în Cupă, iar echipa sa câștigă categoric cu 4–0
22:00
Furtuna Leonardo face ravagii în Andaluzia: peste 3.500 de persoane evacuate din cauza riscului de inundații, școlile închise, iar Sevilla și Cadiz sub cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic - VIDEO ProTV.md
Furtuna Leonardo face ravagii în Andaluzia: peste 3.500 de persoane evacuate din cauza riscului de inundații, școlile închise, iar Sevilla și Cadiz sub cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic - VIDEO
21:50
Din cauza ghețușului, elevii din Ialoveni și Bălți trec mâine la învățământ online, iar școlarii din Chișinău rămân acasă și pentru a doua zi consecutiv - VIDEO ProTV.md
Din cauza ghețușului, elevii din Ialoveni și Bălți trec mâine la învățământ online, iar școlarii din Chișinău rămân acasă și pentru a doua zi consecutiv - VIDEO
21:40
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - VIDEO ProTV.md
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - VIDEO
21:40
Ghețușul revine pe străzile Chișinăului și umple secțiile de urgență: „Cei mai mulți pacienți au fracturi la brațe și picioare”, spun medicii, care au suplimentat personalul - VIDEO ProTV.md
Ghețușul revine pe străzile Chișinăului și umple secțiile de urgență: „Cei mai mulți pacienți au fracturi la brațe și picioare”, spun medicii, care au suplimentat personalul - VIDEO
21:30
Dronele devin armele crimei organizate: deținuții din închisorile britanice primesc droguri și arme cu ajutorul tehnologiei, iar poliția admite că este depășită de situație - VIDEO ProTV.md
Dronele devin armele crimei organizate: deținuții din închisorile britanice primesc droguri și arme cu ajutorul tehnologiei, iar poliția admite că este depășită de situație - VIDEO
21:20
Primul schimb de prizonieri din 2026 între Ucraina și Rusia: 157 de ucraineni eliberați au intonat imnul național plângând de bucurie – VIDEO ProTV.md
Primul schimb de prizonieri din 2026 între Ucraina și Rusia: 157 de ucraineni eliberați au intonat imnul național plângând de bucurie – VIDEO
21:20
Negocieri ziua, atacuri noaptea: Kievul vizat de un nou atac cu drone rusești, soldat cu cel puțin două persoane rănite - VIDEO ProTV.md
Negocieri ziua, atacuri noaptea: Kievul vizat de un nou atac cu drone rusești, soldat cu cel puțin două persoane rănite - VIDEO
21:20
Premieră mondială la Dubai: autoritățile anunță construirea primei străzi pavate cu aur din lume, în cadrul ambițiosului proiect Dubai Gold District - VIDEO ProTV.md
Premieră mondială la Dubai: autoritățile anunță construirea primei străzi pavate cu aur din lume, în cadrul ambițiosului proiect Dubai Gold District - VIDEO
21:10
Rusia, Ucraina și SUA încheie negocierile de la Abu Dhabi cu rezultate parțiale: acord pentru schimb de prizonieri și reluarea dialogului militar, dar fără o decizie privind încetarea focului - VIDEO ProTV.md
Rusia, Ucraina și SUA încheie negocierile de la Abu Dhabi cu rezultate parțiale: acord pentru schimb de prizonieri și reluarea dialogului militar, dar fără o decizie privind încetarea focului - VIDEO
21:00
LIVE. Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, astăzi, În PROfunzime ProTV.md
LIVE. Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, astăzi, În PROfunzime
21:00
Nou val de ghețuș în capitală afectează circulația pietonală și rutieră: „E foarte dificil, nu se prelucrează printre case”, reclamă locuitorii, în timp ce Primăria anunță intervenții continue - VIDEO ProTV.md
Nou val de ghețuș în capitală afectează circulația pietonală și rutieră: „E foarte dificil, nu se prelucrează printre case”, reclamă locuitorii, în timp ce Primăria anunță intervenții continue - VIDEO
20:40
Vladimir Cebotari a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost 750 sau 500 de mii de dolari sau euro - VIDEO ProTV.md
Vladimir Cebotari a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost 750 sau 500 de mii de dolari sau euro - VIDEO
Acum 8 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.02.2026
19:50
Accidente rutiere, camioane imobilizate și intervenții urgente ale drumarilor: Pe mai multe drumuri naționale au fost impuse restricții din cauza ghețușului - VIDEO ProTV.md
Accidente rutiere, camioane imobilizate și intervenții urgente ale drumarilor: Pe mai multe drumuri naționale au fost impuse restricții din cauza ghețușului - VIDEO
19:40
Gluma care l-a făcut celebru îi aduce aproape 6 ani de închisoare: un comediant rus condamnat pentru ironizarea unui veteran rămas fără picioare în războiul din Ucraina - VIDEO ProTV.md
Gluma care l-a făcut celebru îi aduce aproape 6 ani de închisoare: un comediant rus condamnat pentru ironizarea unui veteran rămas fără picioare în războiul din Ucraina - VIDEO
19:40
Tratatul START a expirat la miezul nopții, lăsând fără acoperire ultimul mecanism de control al armamentului strategic între SUA și Rusia - VIDEO ProTV.md
Tratatul START a expirat la miezul nopții, lăsând fără acoperire ultimul mecanism de control al armamentului strategic între SUA și Rusia - VIDEO
19:20
Platon recunoaște că a avut convorbiri cu Stoianoglo: „Am discutat despre dosarul furtul miliardului”, dar neagă orice înțelegeri. Ce spune procurorul de caz - VIDEO ProTV.md
Platon recunoaște că a avut convorbiri cu Stoianoglo: „Am discutat despre dosarul furtul miliardului”, dar neagă orice înțelegeri. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
18:50
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale. „Arătăm că ne pasă de copiii noștri” ProTV.md
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale. „Arătăm că ne pasă de copiii noștri”
18:40
Situație critică în sectorul energetic din stânga Nistrului: MGRES revine la cărbune pe fondul lipsei livrărilor de gaze naturale și imposibilității de import din Ucraina ProTV.md
Situație critică în sectorul energetic din stânga Nistrului: MGRES revine la cărbune pe fondul lipsei livrărilor de gaze naturale și imposibilității de import din Ucraina
Acum 12 ore
18:20
Programul de compensații „Ajutor la Contor” devine ținta tentativelor de fraudă: Ministerul Muncii le recomandă cetățenilor să nu răspundă apelurilor suspecte ProTV.md
Programul de compensații „Ajutor la Contor” devine ținta tentativelor de fraudă: Ministerul Muncii le recomandă cetățenilor să nu răspundă apelurilor suspecte
18:00
Ucraina anunță că negocierile cu Rusia au fost „cu adevărat constructive” și că noi discuții vor avea loc în viitorul apropiat. Moscova și Kievul au făcut schimb de prizonieri ProTV.md
Ucraina anunță că negocierile cu Rusia au fost „cu adevărat constructive” și că noi discuții vor avea loc în viitorul apropiat. Moscova și Kievul au făcut schimb de prizonieri
17:30
Ministerul Sănătății reacționează în cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol: „Condamnăm orice formă de abuz, dar nu putem interveni peste deciziile instanțelor” ProTV.md
Ministerul Sănătății reacționează în cazul medicului de la Spitalul de Psihiatrie, cercetat penal pentru viol: „Condamnăm orice formă de abuz, dar nu putem interveni peste deciziile instanțelor”
17:20
Transportatorii din nordul țării anunță protest în fața ANTA, acuzând protejarea unei autogări ilegale. Agenția respinge acuzațiile ProTV.md
Transportatorii din nordul țării anunță protest în fața ANTA, acuzând protejarea unei autogări ilegale. Agenția respinge acuzațiile
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.02.2026
17:00
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului”, Germania amenință cu „măsuri suplimentare” ProTV.md
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului”, Germania amenință cu „măsuri suplimentare”
16:50
SUA și Rusia s-au înțeles la Abu Dhabi să reia dialogul militar la nivel înalt, suspendat înainte de invazia din Ucraina ProTV.md
SUA și Rusia s-au înțeles la Abu Dhabi să reia dialogul militar la nivel înalt, suspendat înainte de invazia din Ucraina
16:40
Școlile din municipiul Bălți trec la învățământ online vineri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile ProTV.md
Școlile din municipiul Bălți trec la învățământ online vineri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile
16:30
Trei persoane - plasate în arest pentru trafic de droguri pe Telegram. Liderul rețelei - un deținut din capitală. Procuratura vine cu detalii - VIDEO ProTV.md
Trei persoane - plasate în arest pentru trafic de droguri pe Telegram. Liderul rețelei - un deținut din capitală. Procuratura vine cu detalii - VIDEO
16:30
Bilanț alarmant la unitățile de primire urgențe: 259 de adresări într-o zi, 24 de pacienți internați și 11 intervenții chirurgicale de urgență ProTV.md
Bilanț alarmant la unitățile de primire urgențe: 259 de adresări într-o zi, 24 de pacienți internați și 11 intervenții chirurgicale de urgență
16:20
Bilanț alarmant la unitățile de primire urgentă: 259 de adresări într-o zi, 24 de pacienți internați și 11 intervenții chirurgicale de urgență ProTV.md
Bilanț alarmant la unitățile de primire urgentă: 259 de adresări într-o zi, 24 de pacienți internați și 11 intervenții chirurgicale de urgență
16:00
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik ProTV.md
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik
15:50
Accidente în lanț din cauza ghețușului în stânga Nistrului: Mai multe mașini au fost avariate - VIDEO ProTV.md
Accidente în lanț din cauza ghețușului în stânga Nistrului: Mai multe mașini au fost avariate - VIDEO
15:50
5 februarie, ziua în care s-au născut mari fotbalişti ai lumii: Gică Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar ProTV.md
5 februarie, ziua în care s-au născut mari fotbalişti ai lumii: Gică Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar
15:20
O fetiță a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
O fetiță a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
15:20
Din pasiune pentru frumusețe și prietenie la un brand de succes: povestea Nataliei Fetcu și Dianei Istratii, fondatoarele salonului „La Fete” - VIDEO ProTV.md
Din pasiune pentru frumusețe și prietenie la un brand de succes: povestea Nataliei Fetcu și Dianei Istratii, fondatoarele salonului „La Fete” - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.