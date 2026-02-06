Un bărbat din Germania a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare
ProTV.md, 6 februarie 2026 10:20
Un bărbat din Germania a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare
• • •
Acum 10 minute
10:30
Primarul din Bălți, pe străzile orașului: „Pericolul din cauza ghețușului persistă, nu ieșiți din casă dacă nu aveți o necesitate urgentă” - VIDEO
Acum 30 minute
10:20
Un bărbat din Germania a încercat să-și otrăvească fiica de 3 ani pentru a evita plata pensiei alimentare
10:10
Care este situaţia în sectorul electroenergetic, în contextul condiţiilor meteo dificile. Ministrul Energiei vine cu detalii
10:10
Situația în țară: Serviciul 112 a gestionat peste 3000 de apeluri de urgență, 30 de localități - deconectate parțial de la energia electrică, iar 511 persoane au suferit traumatisme
10:10
Măsură de ultimă oră luată de Estonia la graniță: „Rusia se comportă uneori irațional”
Acum o oră
10:00
Află cum poți primi un bonus de 200 lei odată cu pensia sau alte plăți sociale!
Acum 2 ore
09:20
Camioane, microbuze și ambulanțe - blocate pe drumuri din cauza poleiului și a ghețușului: Salvatorii au intervenit în peste 50 de cazuri în ultimele ore - FOTO
09:20
Premier Energy dezminte informațiile apărute pe rețelele de socializare despre o posibilă deconectare masivă a energiei electrice: „Este un fals"
09:10
Premier Energy Distribution dezminte informațiile apărute pe rețele despre o deconectare masivă a energiei electrice: „Este un fals"
09:10
După amenințările reciproce și trimiterea unei „armada masive” în Orientul Mijociu, SUA și Iranul încearcă cartea diplomației. Ce vizează negocierile și care sunt „liniile roșii”
09:00
Situația la frontieră: Toate punctele de trecere își desfășoară activitatea în regim normal, fără restricții - FOTO
Acum 4 ore
08:30
Curs valutar BNM pentru 6 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Vremea se răcește din nou: ploi, lapoviță și ninsoare în centrul și nordul țării. Ce temperaturi ne așteaptă
08:20
„Noapte albă” pentru drumari. Au intervenit în toată țara pentru tractarea și deblocarea mai multor mașini și camioane, rămase împotmolite sau derapate din cauza poleiului - VIDEO
08:20
Imagini cu primul schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina după 5 luni: 314 persoane eliberate în urma negocierilor de la Abu Dhabi -VIDEO
Acum 12 ore
02:10
Armand Goșu: Ajutorul american este un semnal clar că este nevoie de o Moldovă care să fie stabilă, solidă și pe care să poți conta în fața crizelor regionale
01:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO
01:30
Rusia trage de timp, Ucraina rezistă și Europa ezită: analiza lui Armand Goșu asupra negocierilor complexe de la Abu Dhabi și situația complicată în care se află ucrainenii
5 februarie 2026
22:50
Fostul ministrul al Justiției a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost sute de mii de dolari sau euro - VIDEO
22:50
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.02.2026. Invitat: Armand Goșu
22:40
Gheorghe Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez și Stefan de Vrij își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, iar mesajele de felicitare au inundat rețelele de socializare din întreaga lume - VIDEO
22:40
Jocurile Olimpice de iarnă debutează cu incidente în primele competiții - VIDEO
22:30
Ghețușul transformă o intervenție într-o tragedie rutieră: „Doar o ambulanță a putut ajunge la locul accidentului”, explică IGSU, în timp ce 19 persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă - VIDEO
22:30
Inter Milano este prima echipă, care a ajuns în faza semifinalelor Cupei Italiei - VIDEO
22:20
Tragedie la Ulmu: Casa unei familii a ars în totalitate din cauza poleiului care a împiedicat intervenția pompierilor: „Am reușit doar să ies, totul am pierdut”, povestește proprietarul - VIDEO
22:10
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la vama Costești din cauza ghețușului
22:10
Bascii fac spectacol în Cupa Spaniei: Real Sociedad reușește o revenire dramatică pe terenul lui Alaves, iar Athletic Bilbao se califică în semifinale cu un gol marcat în minutul 96 contra Valenciei - VIDEO
22:10
Emma Răducanu face istorie la Cluj-Napoca: de la 0-5 la 11 game-uri consecutive câștigate, englezoaica cu origini românești ajunge în sferturile Transylvania Open, împreună cu Sorana Cîrstea - VIDEO
22:00
Finală incendiară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City și Arsenal, marile pretendente la titlul din Premier League, se vor lupta pentru trofeu după victoria clară a „cetățenilor” cu Newcastle - VIDEO
22:00
Ianis Hagi, în mare formă în Turcia: românul marchează o dublă în Cupă, iar echipa sa câștigă categoric cu 4–0
22:00
Furtuna Leonardo face ravagii în Andaluzia: peste 3.500 de persoane evacuate din cauza riscului de inundații, școlile închise, iar Sevilla și Cadiz sub cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic - VIDEO
21:50
Din cauza ghețușului, elevii din Ialoveni și Bălți trec mâine la învățământ online, iar școlarii din Chișinău rămân acasă și pentru a doua zi consecutiv - VIDEO
21:40
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - VIDEO
21:40
Ghețușul revine pe străzile Chișinăului și umple secțiile de urgență: „Cei mai mulți pacienți au fracturi la brațe și picioare”, spun medicii, care au suplimentat personalul - VIDEO
Acum 24 ore
21:30
Dronele devin armele crimei organizate: deținuții din închisorile britanice primesc droguri și arme cu ajutorul tehnologiei, iar poliția admite că este depășită de situație - VIDEO
21:20
Primul schimb de prizonieri din 2026 între Ucraina și Rusia: 157 de ucraineni eliberați au intonat imnul național plângând de bucurie – VIDEO
21:20
Negocieri ziua, atacuri noaptea: Kievul vizat de un nou atac cu drone rusești, soldat cu cel puțin două persoane rănite - VIDEO
21:20
Premieră mondială la Dubai: autoritățile anunță construirea primei străzi pavate cu aur din lume, în cadrul ambițiosului proiect Dubai Gold District - VIDEO
21:10
Rusia, Ucraina și SUA încheie negocierile de la Abu Dhabi cu rezultate parțiale: acord pentru schimb de prizonieri și reluarea dialogului militar, dar fără o decizie privind încetarea focului - VIDEO
21:00
LIVE. Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, astăzi, În PROfunzime
21:00
Nou val de ghețuș în capitală afectează circulația pietonală și rutieră: „E foarte dificil, nu se prelucrează printre case”, reclamă locuitorii, în timp ce Primăria anunță intervenții continue - VIDEO
20:40
Vladimir Cebotari a confirmat în instanță că în „sacoșa neagră” pe care Plahotniuc i-a dat-o lui Igor Dodon ar fi fost 750 sau 500 de mii de dolari sau euro - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 05.02.2026
19:50
Accidente rutiere, camioane imobilizate și intervenții urgente ale drumarilor: Pe mai multe drumuri naționale au fost impuse restricții din cauza ghețușului - VIDEO
19:40
Gluma care l-a făcut celebru îi aduce aproape 6 ani de închisoare: un comediant rus condamnat pentru ironizarea unui veteran rămas fără picioare în războiul din Ucraina - VIDEO
19:40
Tratatul START a expirat la miezul nopții, lăsând fără acoperire ultimul mecanism de control al armamentului strategic între SUA și Rusia - VIDEO
19:20
Platon recunoaște că a avut convorbiri cu Stoianoglo: „Am discutat despre dosarul furtul miliardului”, dar neagă orice înțelegeri. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
18:50
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale. „Arătăm că ne pasă de copiii noștri”
18:40
Situație critică în sectorul energetic din stânga Nistrului: MGRES revine la cărbune pe fondul lipsei livrărilor de gaze naturale și imposibilității de import din Ucraina
18:20
Programul de compensații „Ajutor la Contor” devine ținta tentativelor de fraudă: Ministerul Muncii le recomandă cetățenilor să nu răspundă apelurilor suspecte
