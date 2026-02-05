Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni, printre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după eradicarea focarelor de pestă porcină
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi, și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce au fost afectate anul trecut de pestă porcină. Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămâne o provocare majoră pentru Republica Moldova și întreaga regiune.
ÎN CONTEXT | Expert: Rusia profită de vulnerabilitățile Ucrainei. Donbas și Zaporojie, noile linii roșii # Moldova1
Cea de-a doua rundă de negocieri între Rusia, Ucraina și SUA s-a încheiat doar cu un schimb de prizonieri, fără un acord de încetare a focului, lăsând deschisă o listă lungă de divergențe teritoriale. Deși oficial discuțiile sunt prezentate drept „constructive”, expertul în relații internaționale Grigore Guzun consideră că aceste mecanisme nu produc rezultate, deoarece solicitările Moscovei depășesc cadrul inițial al negocierilor, sporind riscurile pentru Kiev.
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul anului. Scăderea achizițiilor de petrol din India, o cauză # Moldova1
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul acestui an, potrivit unor surse apropiate Guvernului rus, citate de Reuters. Situația este determinată de scăderea achizițiilor de petrol din India și de reducerile de preț aplicate în comerțul cu țiței, care afectează semnificativ veniturile statului.
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în Portugalia. Furtuna Leonardo este cea mai recentă dintr-un val de furtuni succesive care au devastat peninsula în ultima perioadă, provocând mai multe decese, au fost smulse acoperișuri de pe case și inundate orașe.
Maia Sandu: „Guvernul este așteptat să prezinte un program de accelerare a creșterii economice” # Moldova1
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va prezenta, ,,către sfârșitul acestei luni, în primăvară", un program privind accelerearea creșterii economice, în pofida impedimentelor de ordin extern și intern, afirmă președinta Maia Sandu. Întrebată ce crede despre primele 100 de zile de mandat al Cabinetului Munteanu, șefa statului a declarat că ,,în 100 de zile nu faci revoluție în economie".
Pedepse penale mai aspre pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Deputații au votat, pe 5 februarie, în lectura a doua, o inițiativă legislativă în acest sens. Documentul transpune integral Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.
Igor Grosu: Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei # Moldova1
Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte, până vineri, 6 februarie, propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că nu este încă stabilit dacă situația necesită modificări ale cadrului legislativ sau doar revizuiri ale hotărârilor de Guvern și ale instrucțiunilor existente. Afirmațiile au fost făcute înaintea ședinței Paramentului. Solicitarea vine în contextul în care anumite persoane ajung la maturitate fără acte de identitate.
Între 500 și 750 de mii de euro în „sacoșa neagră”: declarații făcute în instanță de Vladimir Cebotari # Moldova1
Între 500 de mii și 750 de mii de euro ar fi fost în sacoșa pe care Igor Dodon ar fi primit-o de la Vladimir Plahotniuc. Declarațiile au fost făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, în cadrul audierilor din dosarul numit generic „Sacoșa neagră”. Cebotari susține că informațiile i-au fost comunicate chiar de Plahotniuc în acea vreme. Apărarea susține că declarațiile sunt interpretabile.
Show în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Jucătorul echipei New Orleans Pelicans, Tray Murphy, a izbutit 12 aruncări de 3 puncte în meciul cu Milwaukee Bucks. Este un record absolut pentru echipa din New Orleans. Murphy a fost de neoprit în meciul cu Bucks. El a condus jocul ofensiv al oaspeților și a acumulat în total 44 de puncte.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Conform Legii privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare joi, 5 februarie, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport.
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, inițiată de 42 de deputați din opoziție, nu a trecut. Dezbătută în ședința Parlamentului din 5 februarie, timp de aproape cinci ore, moțiunea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.
Circa 220 de milioane de lei, investiți în raionul Hâncești prin Programul „Satul European” # Moldova1
Guvernul a alocat circa 220 de milioane de lei pentru cele 57 de proiecte implementate în raionul Hâncești prin Programul „Satul European”. Investițiile s-au concentrat pe modernizarea spitalului raional, reparația drumurilor, infrastructura de apă și canalizare, sporirea eficienței energetice, renovarea grădinițelor, școlilor, parcurilor și iluminatului stradal.
BNM menține rata de bază la 5%: Decizia care urmărește scăderea ratelor dobânzii la credite # Moldova1
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei de bază la nivelul de 5% anual, o hotărâre care confirmă continuitatea strategiei monetare actuale pentru ancorarea inflației în jurul țintei de 5%. Ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân fixate la 7% și, respectiv, 3%, oferind un cadru predictibil pentru dezvoltarea economică sustenabilă pe termen mediu.
Schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina: 150 de militari și șapte civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă # Moldova1
Ucraina și Rusia au realizat, pe 5 februarie, un nou schimb de prizonieri, în urma căruia 150 de militari și 7 civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Printre cei eliberați se numără și militari răniți, transmite RBK-Ucraina.
Mai multe persoane pleacă peste hotare, decât se întorc: Moldovenii se tem de instabilitate, spun specialiștii # Moldova1
Între 30 și 60 de mii de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar peste un milion de moldoveni se află în prezent peste hotare, potrivit statisticilor oficiale. Câți dintre aceștia se întorc acasă este mai dificil de estimat. Demografii susțin că, în ultimii ani, se observă o tendință de reîntoarcere a moldovenilor, însă în majoritatea cazurilor revin persoane aflate la vârsta de pre-pensionare. Pentru a atrage cât mai mulți conaționali acasă, este necesară asigurarea stabilității sociale și politice, consideră mediul academic.
Vladimir Plahotniuc, mai aproape de sentință în dosarul privind frauda bancară: Instanța a audiat un fost deputat transfug # Moldova1
Dosarul penal pe numele fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, inculpat în frauda bancară, se apropie de finalul cercetării judecătorești. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-au audiat, pe 5 februarie, pe un fost deputat transfug, unul dintre ultimii doi martori ai apărării. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi în instanță.
Vasile Arlet a făcut primele convocări din postura de selecționer al echipei naționale de futsal # Moldova1
Noul selecționer al echipei naționale de futsal masculin a Republicii Moldova, Vasile Arlet, a anunțat lotul pentru turneul internațional din orașul Peruștița din Bulgaria, care se va desfășura între 8 și 11 februarie.
Drone rusești au lovit calea ferată a Ucrainei. Un tren care adăpostește civili în regiunea Sumî, atacat # Moldova1
Forțele ruse au efectuat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii feroviare din regiunea Sumî în timpul nopții. Instalațiile feroviare au fost avariate, fiind lovit și un tren care era folosit pentru a oferi căldură și servicii de bază pentru civili. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 39 rănite în urma atacurilor rusești din întreaga Ucraină în ultima zi, scrie presa ucraineană.
NOU | Absențele elevilor, motivate de părinți fără prezentarea documentelor: Regulament supus consultărilor publice # Moldova1
Absențele elevilor din clasele I - IX ar putea fi motivate de părinți sau de alți reprezentanți legali, fără a fi necesară prezentarea unor acte justificative. Schimbarea se regăsește într-un nou regulament-cadru pentru școli, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și supus consultărilor publice.
Jurnalistă DW, despre negocierile de la Abu Dhabi: Pacea din Ucraina, departe de un consens fără UE # Moldova1
Negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se desfășoară într-un context tensionat, în care problema integrității teritoriale rămâne principalul punct de blocaj. Actualele negocieri de la Abu Dhabi riscă să se împotmolească din cauza ambițiilor teritoriale ale Rusiei și a marginalizării Uniunii Europene, care lipsește de la masa unde se decide viitorul continentului, a remarcat, la Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel.
Nebunie la Istanbul: N'Golo Kanté a fost întâmpinat la aeroport de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe # Moldova1
Mijlocașul francez N'Golo Kanté a fost întâmpinat de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe la sosirea sa la Istanbul ca jucător al uneia dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia. Ținuți la distanță de gardurile de protecție, aceștia s-au adunat în jurul aeroportului pentru a-l vedea pe campionul mondial din anul 2018. La sosire, Kanté a fost înconjurat de fotografi și de mai mulți admiratori îmbrăcați în costume, care l-au ajutat să se apropie de suporterii extaziați.
Strategia de dezvoltare a TRM, prezentată public. Vlad Țurcanu: „Ceea ce facem acum trebuie să reziste în timp” # Moldova1
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își propune să devină principalul pilon de informare credibilă până în 2030. Conducerea TRM a prezentat, pe 5 februarie, strategia de dezvoltare pentru următorii patru ani, care vizează consolidarea credibilității și independenței editoriale, modernizarea infrastructurii și extinderea prezenței digitale. Strategia este clară, accesibilă și orientată spre interesul public, susțin experții.
Piața imobiliară, în criză: Experții vorbesc despre prăbușirea vânzărilor, iar statul - despre prețuri exagerate la locuințe # Moldova1
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, înregistrând un declin accentuat al tranzacțiilor și un blocaj tot mai vizibil al investițiilor. Membrii Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) afirmă că prăbușirea vânzărilor nu este un fenomen natural de „corecție”, ci rezultatul unui cumul de factori administrativi și bancari care descurajează cumpărătorii și afectează întregul lanț economic. De cealaltă parte, autoritățile susțin că problema principală sunt prețurile exagerate ale locuințelor.
Dor de casă sculptat în lemn: Povestea tânărului care a lăsat străinătatea pentru o afacere de familie la Rezina # Moldova1
Tot mai mulți antreprenori din R. Moldova reușesc să construiască afaceri de succes prin muncă, perseverență și pasiune. Un astfel de exemplu vine din raionul Rezina, unde o inițiativă pornită din dragoste pentru lemnul natural și meșteșugul tradițional a reușit să aducă o familie împreună. În atelierul fraților Donica iau naștere obiecte de decor și piese de mobilier din lemn, lucrate cu grijă și atenție la detalii, ca o modalitate de a păstra vii tradițiile și identitatea locală.
Autoritățile neagă existența unei investiții în armament militar. Costiuc vorbește despre o decizie „ascunsă” # Moldova1
Presupusa investiție într-o fabrică de armament militar din Republica Moldova reprezintă „un fals” și o interpretare eronată a legislației, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp. În același timp, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, insistă că autoritățile ar fi permis, în mod netransparent, o investiție strategică cu potențial impact asupra securității statului.
A înjunghiat un bărbat pe stradă, la Buiucani: Atacatoarea, condamnată la zece ani de închisoare # Moldova1
S-a luat la ceartă, pe stradă, cu un bărbat, a scos cuțitul și l-a înjunghiat. Victima a fost salvată datorită reacției prompte a trecătorilor, iar femeia care a încercat să rezolve conflictul cu ajutorul unei arme albe a fost condamnată la zece ani de închisoare.
Bătaie într-o școală din Răzeni: Minor de 15 ani, agresat de doi colegi de aceeași vârstă # Moldova1
Un minor de 15 ani ar fi fost agresat fizic de alți doi minori de aceeași vârstă, pe teritoriul unei instituții de învățământ. Incidentul a avut loc pe 4 februarie în localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, și a ieșit la iveală după ce imaginile cu bătaia au fost publicate pe rețelele de socializare.
Într-o perioadă în care marketingul digital și exportul de servicii IT cresc constant, Republica Moldova face un pas clar de maturizare a pieței muncii: profesia de SEO Specialist este acum recunoscută în mod oficial în Clasificatorul ocupațiilor (CORM 006-2021), cu codul 251316 și denumirea „Specialist/specialistă în optimizarea motoarelor de căutare”.
Transportatorii vor protesta, pe 12 februarie, în fața ANTA: Gara improvizată pe str. Calea Moșilor, motiv de nemulțumire # Moldova1
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) împreună cu transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale R. Moldova anunță că vor desfășura joi, 12 februarie, un protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).
Clubul Tinerilor Makeri: Elevii din învățământul profesional își pot transforma ideile în proiecte reale # Moldova1
Echipamente moderne, tehnologii de ultimă generație și tineri pasionați care transformă ideile în obiecte funcționale. Această atmosferă poate fi regăsită la Clubul Tinerilor Makeri, o comunitate educațională activă în patru orașe din Republica Moldova: la Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni.
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo nu ar fi luat mită de zeci de milioane de lei pentru a-l elibera din detenție în vara anului 2021, afirmă controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care a depus, pe 5 februarie, mărturii, prin videoconferință, în dosarul fostului șef al Procuraturii Generale.
O casă din Ulmu a ars până în temelii, după ce pompierii nu au putut ajunge din cauza ghețușului. Mărturiile proprietarului # Moldova1
O locuință din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a ars până în temelii în dimineața zilei de 5 februarie, după ce pompierii nu au reușit să ajungă la fața locului cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri. Incendiul s-a produs în jurul orei 04:00, iar intervenția a fost serios îngreunată de condițiile meteo extreme.
The Moldovan Ministry of Agriculture and Food Industry (MAIA) has extended the public consultation period for the 2026–2030 Strategic Agricultural Policy Program until February 16. The decision follows a sharp backlash from major grain and oilseed producers who argue the proposed funding is insufficient for modernizing the sector.
Microbuz cu 23 de pasageri, implicat într-un accident la Ulmu: 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Moldova1
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza poleiului și ghețușului. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
Negocierile între Statele Unite, Ucraina și Rusia continuă pe 5 februarie la Abu Dhabi, informează RBC-Ucraina, citând canalul de Telegram al secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare (CNSA) și pe șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.
Procesul educațional din 219 școli din Republica Moldova se desfășoară în regim online, joi, 5 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. La alte opt instituții de învățământ lecțiile au loc în format mixt, cu prezență fizică și online.
Opoziția parlamentară depune o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul securității energetice. Semnatarii solicită Guvernului instituirea unui regim excepțional și aplicarea retroactivă a tarifelor micșorate la gaze, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026.
Facturile, subiect de dispută în Parlament: MAN cere tarife mai mici aplicate retroactiv, PAS pune accent pe „ordine la Primărie” # Moldova1
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) cere reducerea substanțială a tarifelor la energie și recalcularea tuturor facturilor începând cu luna decembrie. Reprezentanții MAN au organizat, pe 5 februarie, un protest în fața Parlamentului, numit „Plătește tu!”, cerând ca subiectul să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a deputaților. De cealaltă parte, reprezentanții majorității parlamentare îi recomandă MAN-ului să facă „ordine la primăria capitalei”.
Permise naționale, tot mai atractive pentru șoferii din stânga Nistrului: Zeci de mii de plăcuțe de înmatriculare neutre sau cu simbolul „MD” # Moldova1
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare este în continuă creștere, informează Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele Registrului de stat al transporturilor. Și numărul șoferilor care solicită plăcuțe cu simbolul oficial „MD” este în ascensiune.
GHEȚUȘ | Drumuri impracticabile, intervenții de urgență îngreunate, accidente cu morți și mii de consumatori fără energie electrică # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică și accidente soldate cu victime.
Persoană aflată în moarte cerebrală, donator de ficat pentru un bărbat de 45 de ani: „O decizie extrem de dificilă, dar care mi-a salvat viața” # Moldova1
Viața unui bărbat de 45 de ani, salvată de un donator aflat în moarte cerebrală și de chirurgii Spitalului Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Primul transplant hepatic din acest an a fost realizat cu succes, în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut.
