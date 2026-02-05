Pedepsele penale mai aspre pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor

16:20

Mijlocașul francez N'Golo Kanté a fost întâmpinat de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe la sosirea sa la Istanbul ca jucător al uneia dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia. Ținuți la distanță de gardurile de protecție, aceștia s-au adunat în jurul aeroportului pentru a-l vedea pe campionul mondial din anul 2018. La sosire, Kanté a fost înconjurat de fotografi și de mai mulți admiratori îmbrăcați în costume, care l-au ajutat să se apropie de suporterii extaziați.