(live/update) Deputații, în ședință, cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, în care speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară
UNIMEDIA, 5 februarie 2026 20:10
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
20:30
(video) Deputații au încheiat ședința cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, în care speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară # UNIMEDIA
Deputații s-au întrunit într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi au figurat 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care a picat. Totodată, aleșii au aprobat demisia parlamentarei PAS Anastasia Nichita.
Acum 15 minute
20:20
(video) „500 de oameni muncesc zilnic pentru un Chișinău curat.” Ion Ceban, mesaj de felicitare pentru angajații Autosalubritate, care a împlinit 81 de ani # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a felicitat, astăzi, colectivul Regiei „Autosalubritate”, întreprindere care a împlinit 81 de ani. „În prezent, aici activează circa 500 de angajați, oameni care muncesc zilnic pentru un oraș mai curat. Tot respectul pentru munca acestui colectiv și recunoștință din partea tuturor locuitorilor capitalei”, a menționat edilul.
Acum 30 minute
20:10
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, în care speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
20:10
(video) Performanță pe tatami: Zeci de sportivi din întreaga țară au luptat pentru titlul de campion național U18, la judo, la Arena Chișinău # UNIMEDIA
Zeci de sportivi din întreaga țară au participat aseară, 4 februarie, la Campionatul Republicii Moldova la Judo - categoria U18, competiție desfășurată la Arena Chișinău, unde s-au luptat pentru titlul de campion național.
Acum o oră
20:00
(video) „Mai încercați data viitoare.” Moțiunea împotriva ministrei Catlabuga a picat, după ore de replici: „Să trăiască guvernarea așa cum trăiește poporul” # UNIMEDIA
Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nu a acumulat suficiente voturi, în Parlament, După mai bine de 3 ore de dezbateri, întrebări și replici, aceasta a fost susținută de 34 de parlamentari. „Mai încercați data viitoare”, a comentat speakerul Igor Grosu.
19:50
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici ore în șir. Costiuc: „Să vă arătăm de unde aducem uleiul? O să vă fie rușine, pe sticlă scrie Rusia” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
19:50
(stop cadru) Costiuc, către Catlabuga, în Parlament: Doamna ministră, îi e foarte greu domnului Bolea să conducă două ministere # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Democrația Acasă, a făcut o remarcă în adresa ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, prezentă în plenul Parlamentului, astăzi, în timp ce se dezbătea moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Acum 2 ore
19:30
Decizie furioasă, cu efect imediat, a ambasadorului american în Polonia: Denunță „insulte scandaloase” la adresa lui Trump # UNIMEDIA
Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt joi contactele cu președintele parlamentului de la Varșovia, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să-i susțină ambițiile de a obține Premiul Nobel pentru Pace, informează HotNews.ro citând Reuters.
19:20
(video) „Mai încercați data viitoare.” Moțiunea împotriva ministrei Catlabuga a picat, după ore întregi de replici: „Guvernarea îngroapă agricultura” # UNIMEDIA
Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nu a acumulat suficiente voturi, în Parlament, După mai bine de 3 ore de dezbateri, întrebări și replici, aceasta a fost susținută de 34 de parlamentari. „Mai încercați data viitoare”, a comentat speakerul Igor Grosu.
19:00
Fanii celebrei Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate” # UNIMEDIA
Celebra Cher, o legendă a muzicii americane, provoacă îngrijorare în rândul fanilor săi, care se tem că artista ar fi foarte aproape de finalul carierei sale de cântăreață, scrie Can Can.
18:40
(video) Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit, după gratii: Va sta 30 de zile în arest preventiv # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit va sta 30 de zile în arest. Decizia a fost șuartă de Judecătoria Strășeni, pe februarie.
Acum 4 ore
18:30
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici de ore. Stefanco: Îmi place că vă uitați în ochi la mine și așteptați ce o să zic. Sunteți curioși, da? # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:30
Fanii celebre Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate” # UNIMEDIA
Celebra Cher, o legendă a muzicii americane, provoacă îngrijorare în rândul fanilor săi, care se tem că artista ar fi foarte aproape de finalul carierei sale de cântăreață, scrie Can Can.
18:20
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „Ministra vine aici sub pretextul că are curaj, dar curajul s-a transformat în tupeu” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:10
(video) TRM va primi 21 mil. de lei de la Japonia. Verșinin, în Parlament: „Cum o să vă asigurați că banii nu vor merge pe Haribo, chipsuri și cumpărături din duty-free?” # UNIMEDIA
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. În cadrul dezbaterilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandru Verșinin a întrebat: „Cum o să vă asigurați că banii nu vor merge pe Haribo, chipsuri, pe alte cumpărături din duty-free?”
18:00
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „În UE există practica de a oferi subvenții companiilor miniștrilor?!” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:00
(stop cadru) Munteanu: „Weekendul trecut am avut un blackout în țară. Puțini își mai amintesc de acest eveniment” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că puțini cetățeni „își mai amintesc de blackoutul” produs săptămâna trecută, când mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică, fapt care, în opinia sa, demonstrează că situația a fost gestionată profesionist.
18:00
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance, pe fondul escaladării tensiunilor cu regimul de la Teheran # UNIMEDIA
Donald Trump a promis în repetate rânduri că va zdrobi controlul ayatollahilor asupra Iranului, însă, potrivit vicepreședintelui JD Vance, adevărata îngrijorare a liderului de la Casa Albă nu este una imediată, ci una pe termen lung: ce se va întâmpla după ce el nu va mai fi președinte, scrie adevărul.ro.
17:30
Ministerul Sănătății, reacție după ce medicul acuzat de violul a două fetiție a fost restabilit în funcție: „Spitalul îi analizează activitatea” # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății a venit cu mai multe precizări, după ce Boris Meșteșug, medicul acuzat de violul a două fetițe, a fost restabilit în funcție la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția menționează, într-un comunicat de presă, că „nu are mecanisme legale de a interpreta deciziile instanțelor de judecată sau de a se pronunța asupra vinovăției unei persoane”.
17:20
A dispărut fără urmă, acum două zile: O femeie din orașul Codru, căutată cu disperare de rude. A avut anterior pierderi de memorie # UNIMEDIA
O femeie de 72 de ani, din orașul Codru, municipiul Chișinău, a dispărut fără urmă, din data de 3 februarie. Rudele și echipa COD cer ajutorul oamenilor, pentru a o găsi. Aceasta ar putea avea nevoie de ajutor medical.
17:20
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului”, Germania amenință cu „măsuri suplimentare” # UNIMEDIA
Moscova a expulzat joi un diplomat german ca răspuns simetric la ceea ce a numit expulzarea nefondată a unui diplomat rus, luna trecută, de către Berlin și a acuzat Germania că este cuprinsă de „mania spionajului”, informează HotNews.ro citând Reuters.
17:00
(video) Chicu, către Catlabuga, care a trimis opoziția în câmp: „În spatele dvs stă Grosu, care în 2020 era pe tractorul lui Stefanco, cu lista de revendicări și foaia cu soluții magice” # UNIMEDIA
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a reacționat astăzi în Parlament după ce ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, le-a sugerat deputaților din opoziție să meargă „în câmp” să ajute fermierii. Fostul premier a rugat-o să nu se supere pe opoziție, și a adus în discuție un episod din 2020, amintind de președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat atunci pe un tractor al lui Sergiu Stefanco, cu o listă de revendicări și o foaie cu soluții „magice”.
17:00
Lecții online și în municipiul Bălți: Condițiile meteo nefavorabile închid sălile de clasă # UNIMEDIA
Lecțiile în școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online, mâine, 6 februarie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandru Petkov.
16:50
(video) Chicu, către Catlabuga, după ce a trimis opoziția în câmp: „În spatele dvs stă Grosu, care în 2020 era pe tractorul lui Stefanco, cu lista de revendicări și foaia cu soluții magice” # UNIMEDIA
Deputatul Blocului „Alternativa”, Ion Chicu a reacționat astăzi în Parlament după ce ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, le-a sugerat deputaților din opoziție să meargă „în câmp” să ajute fermierii. Fostul premier a rugat-o să nu se supere pe opoziție, și a adus în discuție un episod din 2020, amintind de președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat atunci pe un tractor al lui Sergiu Stefanco, cu o listă de revendicări și o foaie cu soluții „magice”.
16:40
(video) „Despre ce vorbim?!” Deputatul PAS, Dorian Istratii, nu știe cine e Procuror General: Nu cunosc, nu eu l-am votat # UNIMEDIA
Un moment controversat a avut loc în cadrul unei emisiuni, în direct, când deputatul PAS, Dorian Istratii, a recunoscut că nu știe cine ocupă funcția de Procuror General. Întrebat despre acest subiect, Istratii a răspuns scurt: „Nu cunosc, nu eu l-am votat.”
16:40
Ea e „românca lui Epstein”: A primit cadouri și mesaje chiar înainte ca milionarul să ajungă la închisoare # UNIMEDIA
În mailurile declasificate din dosarul Epstein, pe lângă Corina Tarniță mai apare numele unei românce, Andra Maria Stroe. Andra Maria Stroe este o prezență care a trecut pe sub radarul lumii mondene din România, și este de înțeles. Ea a avut acces la o lume mult mai mare cu personaje mult mai importante, scrie Can Can.
Acum 6 ore
16:30
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „-Vai de capul la țara în care Grosu e președintele Parlamentului” - „Înțeleg că transhumanța a ajuns și în Legislativ” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
16:30
(stop cadru) „Despre ce vorbim?!” Deputatul PAS, Dorian Istratii, nu știe cine e Procuror General: Nu cunosc, nu eu l-am votat # UNIMEDIA
Un moment controversat a avut loc în cadrul unei emisiuni, în direct, când deputatul PAS, Dorian Istratii, a recunoscut că nu știe cine ocupă funcția de Procuror General. Întrebat despre acest subiect, Istratii a răspuns scurt: „Nu cunosc, nu eu l-am votat.”
16:10
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „-Vai de capul la țara în care Igor Grosu e președintele Parlamentului” - „Înțeleg că transhumanța a ajuns și în Legislativ” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
16:00
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului # UNIMEDIA
Un strat subțire de argilă alunecoasă, aflat la aproape opt kilometri sub nivelul mării, a jucat un rol esențial în amplificarea cutremurului care a lovit Japonia în 2011, provocând zeci de mii de victime și ducând la oprirea centralei nucleare de la Fukushima, arată un nou studiu, scrie adevărul.ro.
16:00
(video) Costiuc, replică ministrei Agriculturii, după ce a trimis opoziția în câmp: Lecții de moralitate să dați la ferma dvs, la Visoca # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a venit cu o replică dură ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, după ce aceasta le-a sugerat deputaților din opoziție să ajute agricultorii mergând „în câmp”. „Lecții de moralitate să dați la ferma dvs, la Visoca”, a declarat parlamentarul în cadrul ședinței plenare din 5 februarie.
15:50
Doliu la Centrul „Galaxia”. Medicul obstetrician-ginecolog, Valentina Hîncu, s-a stins din viață: „Un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Medicul obstetrician-ginecolog Valentina Hîncu, care timp de peste 25 de ani a activat în cadrul Centrului Sănătății Familiei „Galaxia”, s-a stins din viață pe 3 februarie, în urma agravării unei maladii cronice. Anunțul trist a fost făcut de instituția medicală pe rețelele de socializare.
15:30
(stop cadru) Catlabuga în plină iarnă cu polei, către opoziție: Mergeți în câmp și munciți alături de agricultori # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, le-a sugerat deputaților din opoziție să-i ajute pe agricultori, să meargă să muncească alături de ei, în câmp. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Parlamentului din 5 februarie.
15:20
Incident violent la o școală din Ialoveni. Un băiat de 15 ani, agresat de alți doi minori, iar imaginile au fost publicate pe rețele. Reacția Poliției # UNIMEDIA
Un băiat de 15 ani a fost agresat de alți doi minori pe teritoriul unei instituții de învățământ din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Poliția Națională s-a autosesizat pe acest caz.
15:10
(video) Scandalul cu tânărul care s-a pomenit apatrid, după armată, a ajuns în Parlament. Costiuc cere urgent modificarea legii cetățeniei. Cum explică PAS situația # UNIMEDIA
Scandalul legat de tânărul care s-a pomenit fără cetățenie după ce a făcut serviciul militar a ajuns în Parlament. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a cerut modificarea urgentă a legii cetățeniei, în timp ce deputații PAS susțin că situația este analizată deja în Comisia juridică. „Este un grup de lucru. Vedem dacă sunt necesare anumite modificări în hotărârea de Guvern”, a declarat deputatul PAS, Igor Chiriac, în cadrul ședinței plenare din 5 februarie.
14:50
Anul trecut - ea, acum - fiica ei... cu mâna în ghips! Irina Vlah: „Iarna ne pune la încercare” # UNIMEDIA
Fiica Irinei Vlah - Anna, este una dintre victimele ghețușului de astăzi. Politiciana a publicat o fotografie alături de fiica sa, în care aceasta este cu mâna în ghips.
14:40
(live/update) Deputații, în ședință. Ludmila Catlabuga: Astăzi în Parlament dorința de spectacol este mai mare decât cea de a consolida # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Acum 8 ore
14:30
(stop cadru) Usatîi: Moldova 1 e ca floarea soarelui - acum e galben, dar a fost și roșu, albastru... # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi a comparat televiziunea națională Moldova 1 cu floarea soarelui, subliniind schimbările prin care a trecut postul: „astăzi soarele este galben, a fost și roșu, albastru și verde”. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Parlamentului din 5 februarie.
14:20
(live/update) Deputații, în ședință. Ministra Agriculturii, cu raport în Parlament, după o moțiune depusă de opoziție # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
14:20
Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE. # UNIMEDIA
Președintele fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat azi în Parlament că inițiază modificări legislative pentru extinderea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare de la șase luni la un an, după modelul aplicat în mai multe state ale Uniunii Europene.
14:20
(video) Obiectul din Satul Olimpic care le provoacă sportivilor râsete și uimire. Competiția de la Milano-Cortina a început cu o pană de curent # UNIMEDIA
Satul Olimpic s-a deschis începând de luni pentru sportivii aflați în așteptarea startului la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 (ceremonia principală de deschidere va avea loc vineri, de la ora locală 20:00, la stadionul „San Siro”), dar curg reacțiile străinilor față de locațiile în care vor sta pe durata competiției, scrie adevarul.ro.
14:10
Igor Dodon: În Dereneu e o situație ieșită din comun. Preotul cu familia s-a baricadat în biserică pentru a o proteja de o tentativă de preluare de către Mitropolia Basarabiei # UNIMEDIA
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldobva (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, afirmă că „în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc o situație ieșită din comun. Preotul, împreună cu familia și copiii săi, s-a baricadat și se află de câteva zile în biserica locală pentru a o proteja de o tentativă de preluare de către Mitropolia Basarabiei. Poliția a blocat ușile și nu permite nimănui să intre”.
14:00
(video) Ședința CSP: Procurorul Vasile Buzu, sancționat disciplinar cu un avertisment. Patru contestații, amânate # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit, astăzi, 5 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, inclusiv contestația înaintată de către avocatul Dimitrie Mereacre și Tatiana Răducanu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică.
14:00
(video) Scandaloasa scrisoare care a dus la demisia Tatianei Răducanu: Ex-membra Pre-Vetting cere CSP să anuleze hotărârea prin care Veronica Dragalin a scăpat de cercetare disciplinară # UNIMEDIA
Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se află contestația depusă Tatiana Răducanu împotriva Hotărârii Colegiului de Disciplină și Etică, care a respins contestația privind încetarea procedurii disciplinare împotriva fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin.
13:50
(video) „Садись, двойка!”. Dodon critică activitatea Guvernului Munteanu pentru care pregateste o moțiune de cenzură: Aveam așteptări mai mari # UNIMEDIA
Fostul șef al statului și deputat PSRM, Igor Dodon, a declarat că avea așteptări mai mari de la premierul Alexandru Munteanu, pe care îl considera un economist bun. Întrebat ce notă ar oferi Guvernului pentru primele 100 de zile de activitate, liderul socialiștilor a răspuns: „Садись, двойка!” („Jos, nota doi!”).
13:30
„Este dezgustător, umilitor”. Imagini cu femei filmate pe ascuns în saloane din Bulgaria, postate pe site-uri pentru adulți # UNIMEDIA
Procurorii bulgari au deschis o anchetă penală după ce s-a descoperit că sute de femei, inclusiv minore, au fost filmate cu camere ascunse în saloane de înfrumusețare. Imaginile intime au fost ulterior distribuite pe site-uri pentru adulți internaționale, scrie adevărul.ro.
13:30
(video) „E cinism”. Vartanean, atacat de PAS în Parlament, după ce a cerut audierea premierului și reducerea tarifului la gaze: Faceți ordine în Primăria Chișinău, arătați-i lui Ceban facturile # UNIMEDIA
Ședința Parlamentului a degenerat astăzi într-un schimb dur de replici pe tema tarifelor la gaze naturale. Deputatul Blocului „Alternativa”, Gaik Vartanean, a solicitat audierea premierului Alexandru Munteanu pentru a discuta reducerea tarifelor, inclusiv cu aplicare retroactivă. Solicitarea a stârnit însă reacții critice din partea Președintelui Parlamentului, care a subliniat că asemenea propuneri ar fi trebuit discutate anterior în cadrul Biroului permanent, înainte de ședința plenului. „Este un cinism ieșit din comun din partea celor care au tăiat ajutoarele pentru pensionarii din Chișinău. Faceți ordine în Primărie”, a venit cu replică deputatul PAS, Radu Marian.
13:00
(live/update) Deputații, în ședință. Usatîi: „Moldova 1 este ca floarea soarelui. Întoarce capul mereu după soare, iar acum acesta este galben” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
13:00
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 6 februarie. Atât litrul de benzină, cât și cel de motorină vor costa cu câte 2 bani mai mult, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:50
(live/update) Deputații, în ședință. Grosu: Vă rog să ne scutiți de acest schimb de amabilități, poate găsiți un birou și discutați acolo?! # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.