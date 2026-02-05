(live/update) Deputații, în ședință, cu replici. Chicu: Nu suntem la școala din Telenești, în care speriați învățătorii că dacă nu vă ascultă, îi dați afară

13:30

Ședința Parlamentului a degenerat astăzi într-un schimb dur de replici pe tema tarifelor la gaze naturale. Deputatul Blocului „Alternativa”, Gaik Vartanean, a solicitat audierea premierului Alexandru Munteanu pentru a discuta reducerea tarifelor, inclusiv cu aplicare retroactivă. Solicitarea a stârnit însă reacții critice din partea Președintelui Parlamentului, care a subliniat că asemenea propuneri ar fi trebuit discutate anterior în cadrul Biroului permanent, înainte de ședința plenului. „Este un cinism ieșit din comun din partea celor care au tăiat ajutoarele pentru pensionarii din Chișinău. Faceți ordine în Primărie”, a venit cu replică deputatul PAS, Radu Marian.