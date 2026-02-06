IPN | Cultural Agenda | February 6
IPN, 6 februarie 2026 06:20
The National Theatre "Mihai Eminescu" presents the show "Lullaby" /TNME /at 06:00 PM/. The Carturesti Library at the Museum invites you to a conversation about relationships and boundaries with psychologist…
Acum o oră
06:20
Teatrul Național „Mihai Eminescu" prezintă spectacolul „Cântec de leagăn" /TNME /ora 18:00/. Biblioteca Cărturești la Muzeu invită la o conversație despre relații și limite cu psihologul Ana Niculăeș /Cărturești la…
06:20
The National Theatre "Mihai Eminescu" presents the show "Lullaby" /TNME /at 06:00 PM/. The Carturesti Library at the Museum invites you to a conversation about relationships and boundaries with psychologist…
Acum 12 ore
20:10
Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai…
20:00
Primul transplant hepatic din acest an: donatorul a fost o persoană aflată în moarte cerebrală # IPN
Primul transplant hepatic din acest an a fost efectuat unui bărbat de 45 de ani din raionul Căușeni, tată a trei copii. Intervenția a avut loc la Spitalul Clinic Republican…
19:30
Ministerul Energiei anunță deconectări ale energiei electrice în mai multe localități din țară, fiind afectați peste 3500 de consumatori, transmite IPN. Potrivit datelor furnizate de „Premier Energy Distribution", din cauza…
19:10
Moțiunea simplă privind politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a fost respinsă după aproape cinci ore de dezbateri și luări de cuvânt în plenul Parlamentului. Pentru aprobarea acesteia au votat…
18:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de reparație ale magistralei pe segmentul spre frontiera cu România, precum și drumul auxiliar deja finalizat, care duce spre Cărpineni. Șeful Cabinetului de miniștri…
Acum 24 ore
18:10
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, susține o conferință de presă la care prezintă bilanțul activităților desfășurate până în prezent, rezultatele obținute și principalele inițiative implementate /Casa…
18:10
Statele Unite ale Americii și Federația Rusă au decis să reia dialogul militar la nivel înalt. Decizia a fost luată în marja negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi privind pacea…
18:10
Ministerul Sănătății vine cu precizări privind cazul medicului anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția subliniază că nu are competența legală de a interpreta hotărârile instanțelor de judecată și…
17:30
Elevii din Bălți vor învăța online vineri. Decizia a fost luată în contextul codului galben de polei și ghețuș. Autoritățile locale au transmis deja ordinul către toate instituțiile de învățământ…
15:00
Un bărbat în vârstă de 43 de ani și-a pierdut viața după ce automobilul pe care îl conducea a ajuns într-un șanț, în localitatea Peresecina, raionul Orhei. Potrivit Inspectoratului General…
14:50
Curtea Constituțională a respins sesizările deputaților socialiști, care în august 2024 au cerut controlul constituționalității unor amendamente la Legea Guvernului și la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, transmite…
14:40
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova". Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova…
14:20
Președintele Estoniei, Alar Karis, împreună cu premierul Letoniei, Evika Siliņa, au solicitat desemnarea unui reprezentant special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor de…
14:10
Autoritățile responsabile trebuie să înainteze până vineri propuneri concrete pentru clarificarea aplicării Legii cetățeniei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că, deocamdată, nu este clar dacă este nevoie de modificări…
14:00
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%. Decizia a fost adoptată joi…
13:50
Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie prin completarea orarului de bază.…
13:40
Comunicat de Presă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în cooperare cu GIZ, anunță deschiderea înscrierilor pentru Programul „Partnering in Business with Germany", un program…
13:30
SUA și-au afirmat angajamentul ferm de a colabora cu România privind aprovizionarea sigură cu minerale critice, esențiale pentru sectoarele de apărare, energie și tehnologie. Declarația a fost făcută de misiunea…
13:20
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest pentru trafic de droguri aduse din Polonia și vândute prin Telegram. Aproximativ două kilograme de substanțe narcotice erau distribuite la indicațiile…
13:20
Moldova se integrează în sistemul european de brevete, oferind inventatorilor, cercetătorilor și întreprinderilor acces la un sistem armonizat de protecție a brevetelor în Europa. Parlamentul a votat, în două lecturi,…
13:10
Un nou val de alerte false cu bombă la școlile din regiunea transnistreană a început să apară pe 5 februarie. Informațiile, la fel ca și cu o zi înainte, sunt…
12:40
Primele facturi la gaz calculate după noul tarif vor fi emise la începutul lunii martie. Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va…
12:40
Bulgaria înregistrează progrese în tranziția la euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană, transmite IPN cu referire la Novinite.…
12:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Politic Partidul Nostru a înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor statului în domeniul energetic și al securității energetice. Autorii acuză impactul tarifelor asupra consumatorilor și lipsa…
11:40
Institutul de Medicină Urgentă anunță o creștere semnificativă a numărului de pacienți cu traumatisme. În ultimele 24 de ore, medicii au înregistrat 259 de adresări, iar circa 60% dintre pacienți…
11:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Republica Moldova are nevoie de o legislație care să ofere autorităților instrumente eficiente pentru a combate tentativele de corupere a procesului electoral. Afirmația a…
11:30
Extinderea capacităților de stocare a energiei și dezvoltarea interconexiunilor regionale sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Dorin Junghietu, la evenimentul…
11:10
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent,…
11:00
Oamenii legii efectuează percheziții la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați și la mai mulți administratori de insolvabilitate, într-un dosar penal de abuz în serviciu. Investigațiile vizează prejudicii în proporții deosebit de…
10:50
Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia privind limitarea numărului de arme nucleare, expiră pe 5 februarie. Prin urmare, ambele părți pot începe o nouă cursă de înarmare. Secretarul…
10:50
Ministrul de externe al Lituaniei vine în Moldova. Consolidarea dialogului politic între state # IPN
Ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie, o vizită oficială în Moldova. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene și…
10:40
Despăgubiri în valoare de 13,1 milioane de lei au fost achitate până în prezent proprietarilor expropriați în contextul construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova,…
Ieri
18:50
Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistată temporar în satul Gordinești, raionul Edineț, din cauza poleiului format pe carosabil. Restricția se va menține până la intervenția serviciilor…
18:10
Consiliul Superior al Procurorilor se convoacă în ședință /Procuratura Generală /ora 09:00/. Curtea Constituțională examinează sesizarea pentru controlul constituționalității Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și a unor…
18:10
Serviciile municipale au fost mobilizate pe teren pentru a asigura siguranța circulației. În prezent, se împrăștie material antiderapant pe principalele artere și rutele transportului public, transmite IPN. Primăria municipiului Chișinău…
18:00
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile își propun să stabilească prin…
17:50
Discuțiile de pace dintre reprezentanții Ucrainei, Rusiei și ai Statelor Unite, desfășurate miercuri la Abu Dhabi, s-au încheiat. Informația a fost confirmată pentru jurnaliști de Diana Davitian, purtătoarea de cuvânt…
17:50
Deputații Partidului Socialiștilor solicită crearea unui grup de lucru care să colecteze informații despre șoferii care au achiziționat combustibil neconform. Fracțiunea propune, de asemenea, publicarea listei complete a loturilor de…
17:50
În mai multe raioane din nordul țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ninsoare, iar carosabilul este acoperit cu zăpadă. Poliția Națională atenționează că temperaturile scăzute și precipitațiile favorizează…
17:30
Agenția Servicii Publice dezminte informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora în Republica Moldova, urmează să fie construită o fabrică de armament. Instituția precizează că, anterior, un potențial investitor a…
15:10
Persoanele care își doresc un câine de companie nu vor mai putea alege orice rasă. Din 2027, creșterea, importul și achiziționarea unor rase vor fi interzise în Moldova. Câinii care…
15:10
Începând cu anul 2027, toate școlile cu peste 400 de elevi vor fi obligate să treacă la autogestiune financiară. Măsura survine după ce Ministerul Educației și Cercetării a modificat prevederile…
14:50
Absolvenții instituțiilor cu profil artistic care se vor angaja în instituțiile culturale din municipiul Chișinău vor putea primi indemnizații unice de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție…
14:30
Alertele cu bombă anunțate astăzi în mai multe școli din regiunea transnistreană s-au dovedit a fi false. Au fost vizate mai multe instituții de învățământ Tiraspol, Bender, și Slobozia, transmite…
14:10
Decizia finală privind medalia olimpică a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Elveția, pe 20 februarie, transmite IPN. Potrivit președintelui Federației…
14:00
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ 605 mii de gospodării eligibile,…
13:50
Iazurile și lacurile din țară vor fi verificate dacă prezintă risc pentru siguranța populației sau pentru mediu. Guvernul a aprobat o metodologie care prevede evaluarea lacurilor afectate de secare prelungită,… The post Iazurile și lacurile secate sau cu baraje degradate, vor fi verificate dacă prezintă riscuri appeared first on ipn.md.
13:50
Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale # IPN
Sute de angajați din sistemul de educație român protestează miercuri în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aceștia susțin că noile decizii vor afecta… The post Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale appeared first on ipn.md.
