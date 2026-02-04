Alertele cu bombă la școlile din regiunea transnistreană s-au dovedit a fi false
IPN, 4 februarie 2026 14:30
Alertele cu bombă anunțate astăzi în mai multe școli din regiunea transnistreană s-au dovedit a fi false. Au fost vizate mai multe instituții de învățământ Tiraspol, Bender, și Slobozia, transmite… The post Alertele cu bombă la școlile din regiunea transnistreană s-au dovedit a fi false appeared first on ipn.md.
• • •
Alte ştiri de IPN
Acum 5 minute
14:50
Absolvenții instituțiilor cu profil artistic care se vor angaja în instituțiile culturale din municipiul Chișinău vor putea primi indemnizații unice de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție… The post Indemnizațiile de la stat vor fi acordate și tinerilor artiști care se angajează în Chișinău appeared first on ipn.md.
Acum 30 minute
14:30
Alertele cu bombă anunțate astăzi în mai multe școli din regiunea transnistreană s-au dovedit a fi false. Au fost vizate mai multe instituții de învățământ Tiraspol, Bender, și Slobozia, transmite… The post Alertele cu bombă la școlile din regiunea transnistreană s-au dovedit a fi false appeared first on ipn.md.
Acum o oră
14:10
Decizia finală privind medalia olimpică a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Elveția, pe 20 februarie, transmite IPN. Potrivit președintelui Federației… The post Verdictul TAS în cazul halterofilului Marin Robu va fi pronunțat pe 20 februarie appeared first on ipn.md.
14:00
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ 605 mii de gospodării eligibile,… The post Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la energie a crescut în ianuarie appeared first on ipn.md.
Acum 2 ore
13:50
Iazurile și lacurile din țară vor fi verificate dacă prezintă risc pentru siguranța populației sau pentru mediu. Guvernul a aprobat o metodologie care prevede evaluarea lacurilor afectate de secare prelungită,… The post Iazurile și lacurile secate sau cu baraje degradate, vor fi verificate dacă prezintă riscuri appeared first on ipn.md.
13:50
Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale # IPN
Sute de angajați din sistemul de educație român protestează miercuri în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aceștia susțin că noile decizii vor afecta… The post Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale appeared first on ipn.md.
13:10
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat… The post Medicul de la Spitalul de Psihiatrie, restabilit în funcție după ancheta internă appeared first on ipn.md.
Acum 4 ore
12:40
O nouă rundă de negocieri de pace între Ucraina, Rusia și Statele Unite, are loc astăzi în Emiratele Arabe Unite. Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că discuțiile au… The post Negocierile trilaterale de pace pentru Ucraina, reluate la Abu Dhabi appeared first on ipn.md.
12:40
Cancerul este a doua cauză de deces în Moldova, după bolile cardiovasculare. În 2024, aproape 5 800 de persoane au pierdut lupta cu maladiile oncologice, potrivit datelor Agenției Naționale pentru… The post Cancerul, a doua cauză de deces în Moldova: 5 800 de victime – bilanț anual ANSP appeared first on ipn.md.
Acum 6 ore
10:10
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității naționale. Fondurile sunt prevăzute în Legea privind alocările bugetare pentru securitate națională, adoptată de Congresul… The post SUA acordă Moldovei 36,5 milioane de dolari pentru întărirea securității naționale appeared first on ipn.md.
10:00
Un instructor auto din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru trafic de influență, după ce a cerut 1 000 de euro de la… The post Instructor auto, condamnat la închisoare pentru trafic de influență appeared first on ipn.md.
Acum 8 ore
08:40
Așteptarea Republicii Moldova și a cetățenilor săi este obținerea statutului de stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline. Declarația aparține vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, și a… The post Republica Moldova trebuie să fie stat membru UE cu drepturi depline, vicepremier appeared first on ipn.md.
08:30
Notificatorii de încredere nu vor fi persoane fizice, ci entități cu expertiză într-un anumit domeniu, care vor raporta conținutul ilegal de pe internet, iar sesizările lor vor fi examinate cu… The post Liliana Vițu: Notificatorul de încredere va avea prioritate la raportarea conținutului ilegal appeared first on ipn.md.
Acum 12 ore
06:10
Cu prilejul Zilei Internaționale a Cititului Împreună, Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu” și Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” organizează o oră de lectură publică din volumul „Prietenii soarelui” de Moni… The post IPN | Agenda culturală | 4 februarie appeared first on ipn.md.
Acum 24 ore
20:00
Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va avea loc pe 6 februarie, pe stadionul San Siro… The post Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Moldovei la deschiderea JO de iarnă appeared first on ipn.md.
19:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a constatat neconformități pe un sector de drum regional aflat în reparație în raionul Telenești și a notificat antreprenorul responsabil. Este vorba despre drumul regional… The post Neconformități pe un drum aflat în reparație la Telenești: AND a notificat antreprenorul appeared first on ipn.md.
19:00
Deputatul Radu Marian: Prețurile exagerate, nu plafonul în numerar, afectează piața imobiliară # IPN
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul Radu Marian, recunoaște că este loc de o analiză complexă care să determine toate motivele scăderii pieței imobiliare, însă, în opinia… The post Deputatul Radu Marian: Prețurile exagerate, nu plafonul în numerar, afectează piața imobiliară appeared first on ipn.md.
18:30
Două pasagere care intenționau să zboare de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău riscă să fie amendate și să rămână fără valuta pe care nu au declarat-o, transmite IPN.… The post Valută nedeclarată, depistată pe Aeroportul din Chișinău appeared first on ipn.md.
18:10
Fracțiunea parlamentară a blocului Alternativa organizează un briefing de presă. Tema nu a fost anunțată /Parlament, sala de conferințe /ora 09:00/. Comisiile parlamentare se convoacă în ședințe /Parlament /ora 09:00-11:00/.… The post Agenda evenimentelor pentru miercuri, 4 februarie appeared first on ipn.md.
18:00
Rusia subminează măsurile de pace prin atacarea sistemului energetic ucrainean, afirmă Zelenski # IPN
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Rusia a subminat măsurile propuse de SUA pentru soluționarea războiului, după atacurile masive de noaptea trecută, care au afectat inclusiv infrastructura energetică. Potrivit acestuia,… The post Rusia subminează măsurile de pace prin atacarea sistemului energetic ucrainean, afirmă Zelenski appeared first on ipn.md.
18:00
Parcursul european al Republicii Moldova și continuarea reformelor au fost temele centrale ale discuțiilor purtate la Bruxelles de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, cu membrii Parlamentului European. Oficialul… The post Mihai Popșoi, la Bruxelles: Sprijinul UE este esențial pentru Republica Moldova appeared first on ipn.md.
17:50
Primara satului Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, Angela Moroșanu, ar putea fi revocată din funcție. Comisia Electorală Centrală, a decis organizarea unui referendum local în acest sens, pe 17 mai,… The post Referendum pe 17 mai pentru revocarea primarei din Hăsnășenii Mari, Drochia appeared first on ipn.md.
17:40
Satele vor rămâne, nimeni nu atentează la identitatea satelor. Declarația a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, ca reacție la criticile privind reforma administrației publice locale. Într-un… The post Alexei Buzu combate criticile privind reforma APL: Satele vor înflori și se vor dezvolta appeared first on ipn.md.
17:30
În cadrul reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să reducă numărul de raioane și să regândească rolul consiliilor raionale. Precizarea a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu,… The post Mai puține raioane și consilii raionale revizuite, Alexei Buzu despre reforma APL appeared first on ipn.md.
17:10
În satul Plop, raionul Dondușeni, și în comuna Frumușica, raionul Florești, se vor desfășura alegeri locale noi pe data de 17 mai. O hotărâre în acest sens a fost aprobată… The post Alegeri locale noi pe 17 mai în satul Plop din Dondușeni și comuna Frumușica din Florești appeared first on ipn.md.
16:50
Peste 320 de primării trec deja prin procesul de amalgamare voluntară. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Potrivit demnitarului, reforma administrației… The post Reforma APL: 320 de primării în proces de amalgamare. Interviu IPN cu Alexei Buzu appeared first on ipn.md.
16:10
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului… The post Andronachi nu este sub control judiciar. PA: Are obligația să nu părăsească țara appeared first on ipn.md.
16:00
Pe rutele din Chișinău au fost puse în circulație încă cinci troleibuze articulate. Acestea sunt dotate cu podea joasă, rampă de acces pentru persoane cu mobilitate redusă și au capacitatea… The post Cinci troleibuze articulate au fost puse în circulație pe rutele cu flux sporit din capitală appeared first on ipn.md.
15:30
Absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnice a Moldovei va fi examinată miercuri de membrii cabinetului de miniștri. Proiectul de hotărâre a fost inclus… The post Absorbția Universității din Cahul de către UTM, pe agenda ședinței de Guvern de miercuri appeared first on ipn.md.
15:20
Începând cu această sesiune de bacalaureat, elevii vor avea de rezolvat mai puțini itemi la o parte din probe. Ministerul Educației și Cercetării menționează că ajustările au fost operate la… The post Testele la bacalaureat vor avea mai puțini itemi appeared first on ipn.md.
15:00
Calea Ferată din Moldova înregistra, în septembrie 2025, datorii salariale de peste 136 de milioane de lei. În același timp, întreprinderea de stat avea restante de 145 de milioane de… The post Datorii salariale și sociale de milioane de lei la CFM. Întreprinderea va fi reorganizată appeared first on ipn.md.
Ieri
14:40
O femeie a fost găsită inconștientă și evacuată de pompieri din propria locuință, după ce o cameră a casei ei a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a înregistrat în municipiul… The post Incendiu la Bălți. O femeie a fost evacuată în stare de inconștiență appeared first on ipn.md.
14:20
Societatea a devenit mai deschisă față de persoanele LGBTI+, dar discriminarea persistă, raport # IPN
În ultimii 20 de ani, societatea din Republica Moldova a devenit treptat mai deschisă față de persoanele LGBTI+, iar instigările directe la violență în discursul public s-au redus. Totuși, discursurile… The post Societatea a devenit mai deschisă față de persoanele LGBTI+, dar discriminarea persistă, raport appeared first on ipn.md.
14:00
Reducerea prețului la gaze ar putea determina scăderea tarifelor pentru energia termică, întrucât majoritatea furnizorilor achiziționează gaz la preț reglementat. Precizările au fost făcute de Constantin Borosan, director ANRE, transmite… The post Tarifele la energia termică ar putea scădea după ieftinirea gazelor naturale, director ANRE appeared first on ipn.md.
13:50
Cetățenii pot propune proiecte pentru dezvoltarea capitalei. Este lansat Programul Buget Civil # IPN
Locuitorii capitalei sunt încurajați să vină cu idei și să propună proiecte pentru îmbunătățirea sectoarelor în care trăiesc. Primăria municipiului Chișinău a lansat Programul Buget Civil, destinat susținerii inițiativelor cu… The post Cetățenii pot propune proiecte pentru dezvoltarea capitalei. Este lansat Programul Buget Civil appeared first on ipn.md.
13:40
Ucraina va fi sprijinită de o prezență militară reală din partea NATO imediat după încheierea unui acord de pace. Anunțul a fost făcută marți de secretatul general al Alianței, Mark… The post NATO va asigura prezență militară în Ucraina după încheierea unui acord de pace, Mark Rutte appeared first on ipn.md.
13:20
Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim, a fost decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru cinci ani și nu va beneficia de indemnizația unică de concediere.… The post Judecătoarea Sofia Ghidirim, decăzută din dreptul de a exercita funcții publice appeared first on ipn.md.
13:10
Moldova va testa un proiect-pilot care permite ajustarea prețului energiei în funcție de oră și implicarea activă a prosumatorilor în piața energetică. Proiectul „Moldova VPP Sandbox: Prețuri dinamice și agregarea… The post Prețurile dinamice și agregarea prosumatorilor, testate într-un Sandbox energetic din Moldova appeared first on ipn.md.
12:30
Ungaria a depus o cerere la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg pentru a anula regulamentul REPowerEU, care interzice importurile de gaze din Rusia, adoptat săptămâna trecută de Consiliul… The post Ungaria contestă la Curtea Europeană de Justiție interdicția privind importul de gaze rusești appeared first on ipn.md.
12:30
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează că sunt false informațiile apărute în spațiul public privind acordarea a câte 5 mii de lei din fondul social. Instituția precizează că este vorba… The post CNAS dezminte informația despre acordarea a 5000 de lei din fondul social: Este o escrocherie appeared first on ipn.md.
12:10
Parlamentul s-a întrunit marți în ședința solemnă, marcând începutul sesiunii de primăvară. În prezența a 94 de deputați, ședința a debutat cu intonarea imnului de stat al Republicii Moldova și… The post Parlamentul a deschis sesiunea de primăvară cu mesaje de sprijin din partea statelor baltice appeared first on ipn.md.
11:20
Zece persoane au fost condamnate pentru trafic de influență, organizarea migrației ilegale și escrocherie, cu prejudiciu total de peste 9 milioane de lei. Înșelătoriile au fost comise prin intermediul a… The post Zece persoane, condamnate pentru trafic de influență și escrocherii cu locuri de muncă în UE appeared first on ipn.md.
11:00
Un bărbat a suferit arsuri după ce a încercat să încălzească rezervorul de combustibil al automobilului cu ajutorul unui arzător. Incidentul a avut loc în curtea unei locuințe din satul… The post Doi bărbați au suferit arsuri în urma unor incendii în Rezina și Edineț appeared first on ipn.md.
10:50
Fata de 12 ani, accidentată luni seara pe o trecere de pietoni din Strășeni a fost transportată în stare gravă la Chișinău. Copila este internată la Institutul Mamei și Copilului,… The post Minora accidentată la Strășeni, transferată în stare gravă la Chișinău appeared first on ipn.md.
10:40
Sesiunea parlamentară de primăvară începe cu agende diferite pentru fracțiuni, într-un context marcat de promisiuni, critici reciproce și provocări privind ritmul reformelor și transparența procesului decizional. Reprezentanții fracțiunilor au relatat… The post Noua sesiune parlamentară: ce restanțe și priorități au deputații appeared first on ipn.md.
10:40
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14,43 lei cu TVA pentru un metru cub de gaze, mai ieftin cu peste 2 lei față de tariful actual. Decizia a fost… The post Tariful la gaze pentru consumatorii casnici scade cu peste 2 lei appeared first on ipn.md.
10:30
Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni că SUA și India au convenit un acord comercial cu India, prin care taxele vamale pentru bunurile indiene exportate în SUA vor fi… The post SUA reduc taxele vamale pentru India, care ar urma să oprească importul de petrol rusesc appeared first on ipn.md.
10:10
În comunitățile de romi din Republica Moldova, rata de imunizare a copiilor este scăzută, cauzată în principal de discriminare, excludere și deficiențe în comunicarea cu sistemul de sănătate. Un studiu… The post Subimunizarea copiilor romi, influențată de discriminare și bariere în comunicare appeared first on ipn.md.
10:10
Februarie e considerată luna dragostei, perioadă în care îndrăgostiții au un motiv în plus să-și mărturisească sentimentele și să-și spună “te iubesc”. Pentru trăiri de neuitat, Castel Mimi este destinația… The post Februarie -luna dragostei, la Castel Mimi. Speed Dating, cină romantică și Wine SPA appeared first on ipn.md.
09:40
Infrastructura energetică a Ucrainei a fost din nou vizată de atacuri în noaptea trecută. Operatorul privat de energie electrică DTEK a anunțat că echipamentele mai multor centrale termoelectrice au fost… The post Infrastructura energetică ucraineană atacată din nou noaptea trecută appeared first on ipn.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.