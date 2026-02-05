Parlamentul votează pedepse mai aspre pentru abuzul sexual asupra copiilor

13:50

Iazurile și lacurile din țară vor fi verificate dacă prezintă risc pentru siguranța populației sau pentru mediu. Guvernul a aprobat o metodologie care prevede evaluarea lacurilor afectate de secare prelungită,…