Șase școli din țară au fost închise joi din cauza vremii nefavorabile

18:30

Două pasagere care intenționau să zboare de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău riscă să fie amendate și să rămână fără valuta pe care nu au declarat-o, transmite IPN.… The post Valută nedeclarată, depistată pe Aeroportul din Chișinău appeared first on ipn.md.