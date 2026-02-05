BNM menține rata de bază la 5% și reduce rezervele obligatorii
IPN, 5 februarie 2026 14:00
Acum 5 minute
14:20
Președintele Estoniei, Alar Karis, împreună cu premierul Letoniei, Evika Siliņa, au solicitat desemnarea unui reprezentant special al Uniunii Europene însărcinat cu reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor de…
Acum 10 minute
14:10
Autoritățile responsabile trebuie să înainteze până vineri propuneri concrete pentru clarificarea aplicării Legii cetățeniei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a precizat că, deocamdată, nu este clar dacă este nevoie de modificări…
Acum 30 minute
14:00
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%. Decizia a fost adoptată joi…
13:50
Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie prin completarea orarului de bază.…
Acum o oră
13:40
Comunicat de Presă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în cooperare cu GIZ, anunță deschiderea înscrierilor pentru Programul „Partnering in Business with Germany", un program…
13:30
SUA și-au afirmat angajamentul ferm de a colabora cu România privind aprovizionarea sigură cu minerale critice, esențiale pentru sectoarele de apărare, energie și tehnologie. Declarația a fost făcută de misiunea…
Acum 2 ore
13:20
Trei persoane au fost reținute și plasate în arest pentru trafic de droguri aduse din Polonia și vândute prin Telegram. Aproximativ două kilograme de substanțe narcotice erau distribuite la indicațiile…
13:20
Moldova se integrează în sistemul european de brevete, oferind inventatorilor, cercetătorilor și întreprinderilor acces la un sistem armonizat de protecție a brevetelor în Europa. Parlamentul a votat, în două lecturi,…
13:10
Un nou val de alerte false cu bombă la școlile din regiunea transnistreană a început să apară pe 5 februarie. Informațiile, la fel ca și cu o zi înainte, sunt…
12:40
Primele facturi la gaz calculate după noul tarif vor fi emise la începutul lunii martie. Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va…
12:40
Bulgaria înregistrează progrese în tranziția la euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană, transmite IPN cu referire la Novinite.…
Acum 4 ore
12:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Politic Partidul Nostru a înaintat o moțiune simplă împotriva politicilor statului în domeniul energetic și al securității energetice. Autorii acuză impactul tarifelor asupra consumatorilor și lipsa…
11:40
Institutul de Medicină Urgentă anunță o creștere semnificativă a numărului de pacienți cu traumatisme. În ultimele 24 de ore, medicii au înregistrat 259 de adresări, iar circa 60% dintre pacienți…
11:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Republica Moldova are nevoie de o legislație care să ofere autorităților instrumente eficiente pentru a combate tentativele de corupere a procesului electoral. Afirmația a…
11:30
Extinderea capacităților de stocare a energiei și dezvoltarea interconexiunilor regionale sunt esențiale pentru consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Dorin Junghietu, la evenimentul…
11:10
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent,…
11:00
Oamenii legii efectuează percheziții la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați și la mai mulți administratori de insolvabilitate, într-un dosar penal de abuz în serviciu. Investigațiile vizează prejudicii în proporții deosebit de…
10:50
Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia privind limitarea numărului de arme nucleare, expiră pe 5 februarie. Prin urmare, ambele părți pot începe o nouă cursă de înarmare. Secretarul…
10:50
Ministrul de externe al Lituaniei vine în Moldova. Consolidarea dialogului politic între state # IPN
Ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie, o vizită oficială în Moldova. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene și…
10:40
Despăgubiri în valoare de 13,1 milioane de lei au fost achitate până în prezent proprietarilor expropriați în contextul construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova,…
Acum 24 ore
18:50
Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj a fost sistată temporar în satul Gordinești, raionul Edineț, din cauza poleiului format pe carosabil. Restricția se va menține până la intervenția serviciilor…
18:10
Consiliul Superior al Procurorilor se convoacă în ședință /Procuratura Generală /ora 09:00/. Curtea Constituțională examinează sesizarea pentru controlul constituționalității Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și a unor…
18:10
Serviciile municipale au fost mobilizate pe teren pentru a asigura siguranța circulației. În prezent, se împrăștie material antiderapant pe principalele artere și rutele transportului public, transmite IPN. Primăria municipiului Chișinău…
18:00
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile își propun să stabilească prin…
17:50
Discuțiile de pace dintre reprezentanții Ucrainei, Rusiei și ai Statelor Unite, desfășurate miercuri la Abu Dhabi, s-au încheiat. Informația a fost confirmată pentru jurnaliști de Diana Davitian, purtătoarea de cuvânt…
17:50
Deputații Partidului Socialiștilor solicită crearea unui grup de lucru care să colecteze informații despre șoferii care au achiziționat combustibil neconform. Fracțiunea propune, de asemenea, publicarea listei complete a loturilor de…
17:50
În mai multe raioane din nordul țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ninsoare, iar carosabilul este acoperit cu zăpadă. Poliția Națională atenționează că temperaturile scăzute și precipitațiile favorizează…
17:30
Agenția Servicii Publice dezminte informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora în Republica Moldova, urmează să fie construită o fabrică de armament. Instituția precizează că, anterior, un potențial investitor a…
15:10
Persoanele care își doresc un câine de companie nu vor mai putea alege orice rasă. Din 2027, creșterea, importul și achiziționarea unor rase vor fi interzise în Moldova. Câinii care…
15:10
Începând cu anul 2027, toate școlile cu peste 400 de elevi vor fi obligate să treacă la autogestiune financiară. Măsura survine după ce Ministerul Educației și Cercetării a modificat prevederile…
14:50
Absolvenții instituțiilor cu profil artistic care se vor angaja în instituțiile culturale din municipiul Chișinău vor putea primi indemnizații unice de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție…
14:30
Alertele cu bombă anunțate astăzi în mai multe școli din regiunea transnistreană s-au dovedit a fi false. Au fost vizate mai multe instituții de învățământ Tiraspol, Bender, și Slobozia, transmite…
Ieri
14:10
Decizia finală privind medalia olimpică a halterofilului moldovean Marin Robu va fi pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Elveția, pe 20 februarie, transmite IPN. Potrivit președintelui Federației…
14:00
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ 605 mii de gospodării eligibile,…
13:50
Iazurile și lacurile din țară vor fi verificate dacă prezintă risc pentru siguranța populației sau pentru mediu. Guvernul a aprobat o metodologie care prevede evaluarea lacurilor afectate de secare prelungită,…
13:50
Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale # IPN
Sute de angajați din sistemul de educație român protestează miercuri în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aceștia susțin că noile decizii vor afecta…
13:10
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat…
12:40
O nouă rundă de negocieri de pace între Ucraina, Rusia și Statele Unite, are loc astăzi în Emiratele Arabe Unite. Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că discuțiile au…
12:40
Cancerul este a doua cauză de deces în Moldova, după bolile cardiovasculare. În 2024, aproape 5 800 de persoane au pierdut lupta cu maladiile oncologice, potrivit datelor Agenției Naționale pentru…
10:10
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității naționale. Fondurile sunt prevăzute în Legea privind alocările bugetare pentru securitate națională, adoptată de Congresul…
10:00
Un instructor auto din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru trafic de influență, după ce a cerut 1 000 de euro de la…
08:40
Așteptarea Republicii Moldova și a cetățenilor săi este obținerea statutului de stat membru al Uniunii Europene cu drepturi depline. Declarația aparține vicepremierului Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, și a…
08:30
Notificatorii de încredere nu vor fi persoane fizice, ci entități cu expertiză într-un anumit domeniu, care vor raporta conținutul ilegal de pe internet, iar sesizările lor vor fi examinate cu…
06:10
Cu prilejul Zilei Internaționale a Cititului Împreună, Biblioteca municipală „B.P. Hasdeu" și Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim" organizează o oră de lectură publică din volumul „Prietenii soarelui" de Moni…
3 februarie 2026
20:00
Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, care va avea loc pe 6 februarie, pe stadionul San Siro…
19:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a constatat neconformități pe un sector de drum regional aflat în reparație în raionul Telenești și a notificat antreprenorul responsabil. Este vorba despre drumul regional…
19:00
Deputatul Radu Marian: Prețurile exagerate, nu plafonul în numerar, afectează piața imobiliară # IPN
Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, deputatul Radu Marian, recunoaște că este loc de o analiză complexă care să determine toate motivele scăderii pieței imobiliare, însă, în opinia…
18:30
Două pasagere care intenționau să zboare de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău riscă să fie amendate și să rămână fără valuta pe care nu au declarat-o, transmite IPN.…
18:10
Fracțiunea parlamentară a blocului Alternativa organizează un briefing de presă. Tema nu a fost anunțată /Parlament, sala de conferințe /ora 09:00/. Comisiile parlamentare se convoacă în ședințe /Parlament /ora 09:00-11:00/.… The post Agenda evenimentelor pentru miercuri, 4 februarie appeared first on ipn.md.
18:00
Rusia subminează măsurile de pace prin atacarea sistemului energetic ucrainean, afirmă Zelenski # IPN
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Rusia a subminat măsurile propuse de SUA pentru soluționarea războiului, după atacurile masive de noaptea trecută, care au afectat inclusiv infrastructura energetică. Potrivit acestuia,… The post Rusia subminează măsurile de pace prin atacarea sistemului energetic ucrainean, afirmă Zelenski appeared first on ipn.md.
