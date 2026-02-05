Piața imobiliară, în criză: Experții vorbesc despre prăbușirea vânzărilor, iar statul - despre prețuri exagerate la locuințe
Moldova1, 5 februarie 2026 15:20
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, înregistrând un declin accentuat al tranzacțiilor și un blocaj tot mai vizibil al investițiilor. Membrii Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) afirmă că prăbușirea vânzărilor nu este un fenomen natural de „corecție”, ci rezultatul unui cumul de factori administrativi și bancari care descurajează cumpărătorii și afectează întregul lanț economic. De cealaltă parte, autoritățile susțin că problema principală sunt prețurile exagerate ale locuințelor.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
15:20
Piața imobiliară, în criză: Experții vorbesc despre prăbușirea vânzărilor, iar statul - despre prețuri exagerate la locuințe # Moldova1
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, înregistrând un declin accentuat al tranzacțiilor și un blocaj tot mai vizibil al investițiilor. Membrii Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) afirmă că prăbușirea vânzărilor nu este un fenomen natural de „corecție”, ci rezultatul unui cumul de factori administrativi și bancari care descurajează cumpărătorii și afectează întregul lanț economic. De cealaltă parte, autoritățile susțin că problema principală sunt prețurile exagerate ale locuințelor.
Acum o oră
15:00
Dor de casă sculptat în lemn: Povestea tânărului care a lăsat străinătatea pentru o afacere de familie la Rezina # Moldova1
Tot mai mulți antreprenori din R. Moldova reușesc să construiască afaceri de succes prin muncă, perseverență și pasiune. Un astfel de exemplu vine din raionul Rezina, unde o inițiativă pornită din dragoste pentru lemnul natural și meșteșugul tradițional a reușit să aducă o familie împreună. În atelierul fraților Donica iau naștere obiecte de decor și piese de mobilier din lemn, lucrate cu grijă și atenție la detalii, ca o modalitate de a păstra vii tradițiile și identitatea locală.
14:50
Autoritățile neagă existența unei investiții în armament militar. Costiuc vorbește despre o decizie „ascunsă” # Moldova1
Presupusa investiție într-o fabrică de armament militar din Republica Moldova reprezintă „un fals” și o interpretare eronată a legislației, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp. În același timp, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, insistă că autoritățile ar fi permis, în mod netransparent, o investiție strategică cu potențial impact asupra securității statului.
14:50
A înjunghiat un bărbat pe stradă, la Buiucani: Atacatoarea, condamnată la zece ani de închisoare # Moldova1
S-a luat la ceartă, pe stradă, cu un bărbat, a scos cuțitul și l-a înjunghiat. Victima a fost salvată datorită reacției prompte a trecătorilor, iar femeia care a încercat să rezolve conflictul cu ajutorul unei arme albe a fost condamnată la zece ani de închisoare.
Acum 2 ore
14:40
Internazionale Milano este lider în campionatul Italiei, dar nu se limitează la atât. Echipa lui Cristian Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, grație victoriei din meciul cu FC Torino, scor 2:1.
14:40
Bătaie într-o școală din Răzeni: Minor de 15 ani, agresat de doi colegi de aceeași vârstă # Moldova1
Un minor de 15 ani ar fi fost agresat fizic de alți doi minori de aceeași vârstă, pe teritoriul unei instituții de învățământ. Incidentul a avut loc pe 4 februarie în localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, și a ieșit la iveală după ce imaginile cu bătaia au fost publicate pe rețelele de socializare.
14:10
Într-o perioadă în care marketingul digital și exportul de servicii IT cresc constant, Republica Moldova face un pas clar de maturizare a pieței muncii: profesia de SEO Specialist este acum recunoscută în mod oficial în Clasificatorul ocupațiilor (CORM 006-2021), cu codul 251316 și denumirea „Specialist/specialistă în optimizarea motoarelor de căutare”.
13:50
Internazionale Milano este lider în campionatul Italiei, dar nu se limitează la atât. Echipa lui Cristian Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, grație victoriei din meciul cu FC Torino, scor 2:1.
Acum 4 ore
13:30
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) va putea accesa un grant în valoare de 192 de milioane de yeni de la Guvernul Japoniei, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru consultanță și achiziții de echipamente. Proiectul pentru ratificarea înțelegerii a fost votat de Parlament, în prima lectură, în ședința din 5 februarie.
13:20
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) va putea accesa un grant în valoare de 192 de milioane de yeni de la Guvernul Japoniei, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru consultanță și achiziții de echipamente. Proiectul pentru ratificarea înțelegerii a fost votat de Parlament, în prima lectură, în ședința din 5 februarie.
13:20
Transportatorii vor protesta, pe 12 februarie, în fața ANTA: Gara improvizată pe str. Calea Moșilor, motiv de nemulțumire # Moldova1
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) împreună cu transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale R. Moldova anunță că vor desfășura joi, 12 februarie, un protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).
13:10
Clubul Tinerilor Makeri: Elevii din învățământul profesional își pot transforma ideile în proiecte reale # Moldova1
Echipamente moderne, tehnologii de ultimă generație și tineri pasionați care transformă ideile în obiecte funcționale. Această atmosferă poate fi regăsită la Clubul Tinerilor Makeri, o comunitate educațională activă în patru orașe din Republica Moldova: la Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni.
12:50
Manchester City este a doua finalistă a Cupei Ligii Angliei, a treia competiție ca valoare în fotbalul din Albion. În partida-retur, jucată acasă „citadinii" au învins cu scorul de 3:1 acasă pe Newcastle United, după ce câștigaseră și meciul-tur cu 2:0. Omar Marmoush a ieșit la rampă în prima jumătate de oră. Atacantul egiptean a marcat de două ori, în minutele 7 și 29.
12:50
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo nu ar fi luat mită de zeci de milioane de lei pentru a-l elibera din detenție în vara anului 2021, afirmă controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care a depus, pe 5 februarie, mărturii, prin videoconferință, în dosarul fostului șef al Procuraturii Generale.
12:40
O casă din Ulmu a ars până în temelii, după ce pompierii nu au putut ajunge din cauza ghețușului. Mărturiile proprietarului # Moldova1
O locuință din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a ars până în temelii în dimineața zilei de 5 februarie, după ce pompierii nu au reușit să ajungă la fața locului cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri. Incendiul s-a produs în jurul orei 04:00, iar intervenția a fost serios îngreunată de condițiile meteo extreme.
12:20
The Moldovan Ministry of Agriculture and Food Industry (MAIA) has extended the public consultation period for the 2026–2030 Strategic Agricultural Policy Program until February 16. The decision follows a sharp backlash from major grain and oilseed producers who argue the proposed funding is insufficient for modernizing the sector.
12:10
Microbuz cu 23 de pasageri, implicat într-un accident la Ulmu: 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Moldova1
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza poleiului și ghețușului. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
12:10
Negocierile între Statele Unite, Ucraina și Rusia continuă pe 5 februarie la Abu Dhabi, informează RBC-Ucraina, citând canalul de Telegram al secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare (CNSA) și pe șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.
12:00
Dinamo București a obținut o victorie volitivă în etapa a 25-a a Superligii românești de fotbal. Echipa condusă de croatul Željko Kopić a învins în deplasare pe Farul Constanța cu scorul de 3:2. „Câinii roșii” au fost conduși de două ori, au revenit de fiecare dată, iar în final au smuls victoria. „Marinarii" au început mai bine și au deschis scorul în minutul 25. Eduard Radaslavescu a marcat dintr-o pasă luminată a lui Denis Alibec.
11:50
Procesul educațional din 219 școli din Republica Moldova se desfășoară în regim online, joi, 5 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. La alte opt instituții de învățământ lecțiile au loc în format mixt, cu prezență fizică și online.
11:50
Opoziția parlamentară depune o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul securității energetice. Semnatarii solicită Guvernului instituirea unui regim excepțional și aplicarea retroactivă a tarifelor micșorate la gaze, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026.
Acum 6 ore
11:40
Facturile, subiect de dispută în Parlament: MAN cere tarife mai mici aplicate retroactiv, PAS pune accent pe „ordine la Primărie” # Moldova1
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) cere reducerea substanțială a tarifelor la energie și recalcularea tuturor facturilor începând cu luna decembrie. Reprezentanții MAN au organizat, pe 5 februarie, un protest în fața Parlamentului, numit „Plătește tu!”, cerând ca subiectul să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a deputaților. De cealaltă parte, reprezentanții majorității parlamentare îi recomandă MAN-ului să facă „ordine la primăria capitalei”.
11:30
Permise naționale, tot mai atractive pentru șoferii din stânga Nistrului: Zeci de mii de plăcuțe de înmatriculare neutre sau cu simbolul „MD” # Moldova1
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare este în continuă creștere, informează Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele Registrului de stat al transporturilor. Și numărul șoferilor care solicită plăcuțe cu simbolul oficial „MD” este în ascensiune.
11:20
GHEȚUȘ | Drumuri impracticabile, intervenții de urgență îngreunate, accidente cu morți și mii de consumatori fără energie electrică # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică și accidente soldate cu victime.
11:10
Persoană aflată în moarte cerebrală, donator de ficat pentru un bărbat de 45 de ani: „O decizie extrem de dificilă, dar care mi-a salvat viața” # Moldova1
Viața unui bărbat de 45 de ani, salvată de un donator aflat în moarte cerebrală și de chirurgii Spitalului Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Primul transplant hepatic din acest an a fost realizat cu succes, în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
11:00
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut.
11:00
Athletic Bilbao s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, competiție pe care a câștigat-o ultima în 2024. Bascii au învins-o pe FC Valencia cu 2-1 în „sferturi”. Și formația Real Sociedad a ajuns în semifinale.
10:40
Percheziții la administratori de insolvabilitate după înstrăinarea apartamentelor achitate de alte persoane # Moldova1
Au investit în apartamente noi, dar acestea au fost vândute altor proprietari. Ofițerii anticorupție desfășoară, în dimineața zilei de 5 februarie, percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați.
10:30
Microbuz cu 23 de pasageri, implicat într-un accident la Ulmu: intervenție dificilă a salvatorilor și medicilor # Moldova1
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, pe fond de polei și ghețuș. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
10:20
Lituania își reconfirmă sprijinul pentru R. Moldova: Ministrul de Externe, în vizită la Chișinău pe 6 februarie # Moldova1
Republica Moldova va găzdui vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, care este așteptat la Chișinău vineri, 6 februarie.
10:20
Peste 70 de copii așteaptă să fie înfiați, în capitală: Procedura durează mai puțin de un an # Moldova1
Un număr de 72 de copii – 38 de fete și 34 de băieți - așteaptă să fie primiți în sânul unei familii, anunță Primăria Chișinău. Majoritatea acestora sunt plasați, în prezent, în servicii de îngrijire alternativă.
10:10
Volodimir Zelenski: Ucraina a pierdut 55.000 de soldați de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă # Moldova1
Ucraina a pierdut pe câmpul de luptă, în urma războiului cu Rusia, 55.000 de soldați, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru un post francez de televiziune.
10:00
„Au trecut trei ani, mai așteptăm trei”: Locuitorii, capitalei, sceptici că strada 31 August va fi reparată în 2026, iar caldarâmul - conservat # Moldova1
După trei ani lungi de amânări și acuzații reciproce între autoritățile locale și cele centrale, caldarâmul de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei va fi restaurat. Primăria Chișinău promite că lucrările vor începe în acest an. Pavajul vechi de peste un secol și jumătate va fi conservat, iar zona va deveni una pietonală.
10:00
R. Moldova, aproape de deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere. Cristina Gherasimov: „În câteva săptămâni” # Moldova1
Republica Moldova este aproape de a deschide negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole. Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, estimează că recomandările vor fi transmise „în câteva săptămâni”.
09:50
„Au trecut trei ani, mai așteptăm trei”: Locuitorii, capitalei, sceptici că strada 31 August va fi reparată în 2026 # Moldova1
După trei ani lungi de amânări și acuzații reciproce între autoritățile locale și cele centrale, caldarâmul de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei va fi restaurat. Primăria Chișinău promite că lucrările vor începe în acest an. Pavajul vechi de peste un secol și jumătate va fi conservat, iar zona va deveni una pietonală.
Acum 8 ore
09:30
GHEȚUȘ | Drumuri impracticabile, intervenții de urgență îngreunate și mii de consumatori fără energie electrică # Moldova1
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică.
09:30
Agricultorii, nemulțumiți de programul propus de autorități pentru perioada 2026 – 2030: MAIA prelungește perioada consultărilor # Moldova1
Planurile autorităților pentru domeniul agriculturii au stârnit nemulțumiri în rândul producătorilor de cereale și oleaginoase, care spun că resursele financiare sunt prea mici pentru investiții și dezvoltarea sectorului. Fermierii care activează în alte ramuri susțin că încă analizează programul și urmează să prezinte mai multe propuneri.
09:10
Permisele de conducere vor fi recunoscute reciproc între R. Moldova și Emiratele Arabe Unite # Moldova1
Permisele de conducere vor fi recunoscute reciproc între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, după ce guvernele celor două state au semnat un Memorandum de Înțelegere privind preschimbarea acestora. Această măsură va facilita considerabil circulația cetățenilor și va diminua procedurile birocratice pentru șoferii aflați temporar sau stabiliți peste hotare, precizează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
08:50
Agenții imobiliari cer corectarea legii: Plafonul pentru plățile în numerar ar fi blocat piața # Moldova1
Agenții imobiliari susțin că activitatea lor a intrat în declin din cauza unei legi care impune un plafon de 60 de mii de euro pentru tranzacțiile în numerar. Potrivit acestora, numărul clienților a scăzut considerabil, iar vânzările s-au prăbușit, motiv pentru care solicită Parlamentului modificarea cadrului normativ.
08:50
Import de carne contaminată, stopat la graniță: 21 de mii de kilograme, returnate producătorului # Moldova1
Un lot de 21 de mii de kilograme de carne de pui separată mecanic și congelată, provenită din import, a fost blocată la frontieră după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis, un agent patogen periculos pentru sănătatea publică, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
08:50
Eugen Tomac: Integrarea R. Moldova este „obiectivul de grad zero” la Bruxelles, în pofida blocajelor geopolitice # Moldova1
Parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate constantă pe agenda instituțiilor europene, în pofida contextului regional tensionat. Europarlamentarul Eugen Tomac a vorbit, în cadrul unui interviu pentru Radio Moldova, despre susținerea fermă de care se bucură Chișinăul la Bruxelles și despre ritmul reformelor, dar a menționat și barierele diplomatice impuse de anumiți actori comunitari care întârzie deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE).
08:30
Energocom a achiziționat, în luna ianuarie 2026, energie electrică la un preț mediu mai mare comparativ cu luna precedentă, însă cu o pondere mai ridicată a producției autohtone. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat de achiziție a constituit 144.52 euro/MWh, cu aproximativ 9% mai mult față de decembrie 2025, când energia a fost cumpărată la un preț mediu de 132.57 euro/MWh.
08:30
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat, dar procedura continuă fără întreruperi # Moldova1
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat, însă procesul de verificare externă a integrității etice și financiare continuă fără întreruperi. Asigurările vin din partea Comisiei, care a emis o precizare oficială privind impactul acestei plecări asupra activității instituției.
08:30
Agenții imobiliari cer corectarea legii: plafonul pentru plățile în numerar, acuzat că a blocat piața # Moldova1
Agenții imobiliari susțin că activitatea lor a intrat în declin din cauza unei legi care impune un plafon de 60 de mii de euro pentru tranzacțiile în numerar. Potrivit acestora, numărul clienților a scăzut considerabil, iar vânzările s-au prăbușit, motiv pentru care solicită Parlamentului modificarea cadrului normativ.De cealaltă parte, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, afirmă că blocajul din sectorul imobiliar este cauzat, în principal, de creșterea accentuată a prețurilor din ultimii ani.
08:20
GHEȚUȘ | Patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la un incendiu din Ulmu. Cinci persoane au fost rănite într-un accident # Moldova1
Circulația în condiții de ghețuș a împiedicat intervenția pompierilor la un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, patru echipaje cu autospeciale, trimise în misiune de urgență, nu au reușit să ajungă la fața locului din cauza drumurilor impracticabile.
08:00
Circulația rutieră și pietonală se desfășoară în condiții dificile, în mai multe zone, din cauza poleiului și ghețușului formate pe carosabil și trotuare în dimineața zilei de joi, 5 februarie. În aceste condiții, riscul producerii accidentelor și incidentelor rămâne ridicat.
08:00
Tratament vital amânat: pacienții oncologici așteaptă până la cinci săptămâni pentru radioterapie # Moldova1
Pacienții oncologici din Republica Moldova, care au nevoie urgentă de radioterapie, sunt nevoiți să aștepte până la cinci săptămâni pentru a începe tratamentul. În tot acest timp, boala poate progresa. În prezent, doar Institutul Oncologic din Chișinău oferă servicii de radioterapie, având la dispoziție doar trei utilaje, în condițiile în care experții internaționali susțin că ar fi necesare cel puțin opt. Radioterapia este un tratament vital, care poate face diferența dintre vindecare și recidivă.
Acum 12 ore
07:30
Corespondență Sabina Fati | Urmează o nouă cursă a înarmărilor? Azi expiră tratatul de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia # Moldova1
Azi, 5 februarie, expiră ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia, cunoscut ca New START. Nu mai există, deci, limite juridice obligatorii asupra forțelor nucleare ale celor două mari puteri. Este pentru prima dată de la începutul anilor 1970 când Washingtonul și Moscova lasă totul la voia întâmplării, de vreme ce nu există niciun alt tratat în curs de negociere. Cele două state dețin 87% din arsenalul nuclear global și pot începe din nou o cursă a înarmărilor, de data aceasta mult mai periculoasă decât în secolul XX. În plus, Rusia a amenințat de mai multe ori, de la invazia în Ucraina, că ar putea folosi arma nucleară. Riscurile nucleare cresc pe fondul tensiunilor internaționale din Ucraina și din Golful Persic.
06:40
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online pe 5 și 6 februarie, în contextul condițiilor meteo dificile și al riscului sporit de formare a ghețușului pe drumuri și trotuare. Decizia a fost anunțată de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a precizat că măsura a fost luată pentru siguranța copiilor și a cadrelor didactice.
03:20
Cel mai mic oraș din Republica Moldova: De la centru industrial la localitate cu mai puțin de 600 de oameni # Moldova1
Cândva un oraș animat, plin de viață și speranță, Frunză din raionul Ocnița numără astăzi mai puțin de 600 de locuitori. Cei vârstnici își amintesc cu nostalgie de perioadele în care existau locuri de muncă, iar străzile erau mereu pline de oameni. Tinerii privesc cu teamă spre viitor, îngrijorați de momentul în care vor fi nevoiți să-și caute un serviciu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.