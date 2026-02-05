Ziua a doua la Abu Dhabi: Continuă negocierile SUA - Ucraina - Rusia

07:30

Azi, 5 februarie, expiră ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia, cunoscut ca New START. Nu mai există, deci, limite juridice obligatorii asupra forțelor nucleare ale celor două mari puteri. Este pentru prima dată de la începutul anilor 1970 când Washingtonul și Moscova lasă totul la voia întâmplării, de vreme ce nu există niciun alt tratat în curs de negociere. Cele două state dețin 87% din arsenalul nuclear global și pot începe din nou o cursă a înarmărilor, de data aceasta mult mai periculoasă decât în secolul XX. În plus, Rusia a amenințat de mai multe ori, de la invazia în Ucraina, că ar putea folosi arma nucleară. Riscurile nucleare cresc pe fondul tensiunilor internaționale din Ucraina și din Golful Persic.