(stop cadru) Catlabuga în plină iarnă cu polei, către opoziție: Mergeți în câmp și munciți alături de agricultori

12:00

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor”. Ea a amintit că, în ziua deschiderii noii sesiuni, le-a vorbit deputaților despre cele mai presante probleme, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată, iar acum a venit cu „șapte întrebări care vor reprezenta pentru deputați un test al disponibilității lor de a lucra în interesul Moldovei”.