(video) Ședința CSP: Procurorul Vasile Buzu, sancționat disciplinar cu un avertisment. Patru contestații, amânate

Secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, a fost întrebat câte primării ar urma să rămână în urma procesului de amalgamare administrativă. Potrivit acestuia, statisticile arată că aproximativ 60% dintre primăriile din Republica Moldova administrează localități cu o populație mai mică de 1.500 de cetățeni. „Noi nu credem că, pe termen lung, asemenea primării vor putea administra servicii, proiecte și programe la nivelul așteptărilor cetățenilor din acele comunități”, a precizat acesta, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.