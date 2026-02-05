Fanii celebre Cher, îngrijorați după apariția sa la Saturday Night Live. „Pur și simplu, nu mai poate”
UNIMEDIA, 5 februarie 2026 18:30
Celebra Cher, o legendă a muzicii americane, provoacă îngrijorare în rândul fanilor săi, care se tem că artista ar fi foarte aproape de finalul carierei sale de cântăreață, scrie Can Can.
• • •
Acum 10 minute
18:40
(video) Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit, după gratii: Va sta 30 de zile în arest preventiv # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care a spulberat doi copii pe o zebră la Strășeni, unul dintre care a murit va sta 30 de zile în arest. Decizia a fost șuartă de Judecătoria Strășeni, pe februarie.
Acum 30 minute
18:30
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici de ore. Stefanco: Îmi place că vă uitați în ochi la mine și așteptați ce o să zic. Sunteți curioși, da? # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:30
18:20
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „Ministra vine aici sub pretextul că are curaj, dar curajul s-a transformat în tupeu” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Acum o oră
18:10
(video) TRM va primi 21 mil. de lei de la Japonia. Verșinin, în Parlament: „Cum o să vă asigurați că banii nu vor merge pe Haribo, chipsuri și cumpărături din duty-free?” # UNIMEDIA
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar. În cadrul dezbaterilor, deputatul Partidului Nostru, Alexandru Verșinin a întrebat: „Cum o să vă asigurați că banii nu vor merge pe Haribo, chipsuri, pe alte cumpărături din duty-free?”
18:00
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „În UE există practica de a oferi subvenții companiilor miniștrilor?!” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:00
(stop cadru) Munteanu: „Weekendul trecut am avut un blackout în țară. Puțini își mai amintesc de acest eveniment” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că puțini cetățeni „își mai amintesc de blackoutul” produs săptămâna trecută, când mii de consumatori din țară au rămas fără energie electrică, fapt care, în opinia sa, demonstrează că situația a fost gestionată profesionist.
18:00
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance, pe fondul escaladării tensiunilor cu regimul de la Teheran # UNIMEDIA
Donald Trump a promis în repetate rânduri că va zdrobi controlul ayatollahilor asupra Iranului, însă, potrivit vicepreședintelui JD Vance, adevărata îngrijorare a liderului de la Casa Albă nu este una imediată, ci una pe termen lung: ce se va întâmpla după ce el nu va mai fi președinte, scrie adevărul.ro.
Acum 2 ore
17:30
Ministerul Sănătății, reacție după ce medicul acuzat de violul a două fetiție a fost restabilit în funcție: „Spitalul îi analizează activitatea” # UNIMEDIA
Ministerul Sănătății a venit cu mai multe precizări, după ce Boris Meșteșug, medicul acuzat de violul a două fetițe, a fost restabilit în funcție la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Instituția menționează, într-un comunicat de presă, că „nu are mecanisme legale de a interpreta deciziile instanțelor de judecată sau de a se pronunța asupra vinovăției unei persoane”.
17:20
A dispărut fără urmă, acum două zile: O femeie din orașul Codru, căutată cu disperare de rude. A avut anterior pierderi de memorie # UNIMEDIA
O femeie de 72 de ani, din orașul Codru, municipiul Chișinău, a dispărut fără urmă, din data de 3 februarie. Rudele și echipa COD cer ajutorul oamenilor, pentru a o găsi. Aceasta ar putea avea nevoie de ajutor medical.
17:20
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului”, Germania amenință cu „măsuri suplimentare” # UNIMEDIA
Moscova a expulzat joi un diplomat german ca răspuns simetric la ceea ce a numit expulzarea nefondată a unui diplomat rus, luna trecută, de către Berlin și a acuzat Germania că este cuprinsă de „mania spionajului”, informează HotNews.ro citând Reuters.
17:00
17:00
Lecții online și în municipiul Bălți: Condițiile meteo nefavorabile închid sălile de clasă # UNIMEDIA
Lecțiile în școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online, mâine, 6 februarie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandru Petkov.
16:50
Acum 4 ore
16:40
(video) „Despre ce vorbim?!” Deputatul PAS, Dorian Istratii, nu știe cine e Procuror General: Nu cunosc, nu eu l-am votat # UNIMEDIA
Un moment controversat a avut loc în cadrul unei emisiuni, în direct, când deputatul PAS, Dorian Istratii, a recunoscut că nu știe cine ocupă funcția de Procuror General. Întrebat despre acest subiect, Istratii a răspuns scurt: „Nu cunosc, nu eu l-am votat.”
16:40
Ea e „românca lui Epstein”: A primit cadouri și mesaje chiar înainte ca milionarul să ajungă la închisoare # UNIMEDIA
În mailurile declasificate din dosarul Epstein, pe lângă Corina Tarniță mai apare numele unei românce, Andra Maria Stroe. Andra Maria Stroe este o prezență care a trecut pe sub radarul lumii mondene din România, și este de înțeles. Ea a avut acces la o lume mult mai mare cu personaje mult mai importante, scrie Can Can.
16:30
(live/update) Deputații, în ședință, cu replici aprinse: „-Vai de capul la țara în care Grosu e președintele Parlamentului” - „Înțeleg că transhumanța a ajuns și în Legislativ” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
16:30
16:10
16:00
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului # UNIMEDIA
Un strat subțire de argilă alunecoasă, aflat la aproape opt kilometri sub nivelul mării, a jucat un rol esențial în amplificarea cutremurului care a lovit Japonia în 2011, provocând zeci de mii de victime și ducând la oprirea centralei nucleare de la Fukushima, arată un nou studiu, scrie adevărul.ro.
16:00
(video) Costiuc, replică ministrei Agriculturii, după ce a trimis opoziția în câmp: Lecții de moralitate să dați la ferma dvs, la Visoca # UNIMEDIA
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a venit cu o replică dură ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, după ce aceasta le-a sugerat deputaților din opoziție să ajute agricultorii mergând „în câmp”. „Lecții de moralitate să dați la ferma dvs, la Visoca”, a declarat parlamentarul în cadrul ședinței plenare din 5 februarie.
15:50
Doliu la Centrul „Galaxia”. Medicul obstetrician-ginecolog, Valentina Hîncu, s-a stins din viață: „Un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Medicul obstetrician-ginecolog Valentina Hîncu, care timp de peste 25 de ani a activat în cadrul Centrului Sănătății Familiei „Galaxia”, s-a stins din viață pe 3 februarie, în urma agravării unei maladii cronice. Anunțul trist a fost făcut de instituția medicală pe rețelele de socializare.
15:30
15:20
Incident violent la o școală din Ialoveni. Un băiat de 15 ani, agresat de alți doi minori, iar imaginile au fost publicate pe rețele. Reacția Poliției # UNIMEDIA
Un băiat de 15 ani a fost agresat de alți doi minori pe teritoriul unei instituții de învățământ din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Poliția Națională s-a autosesizat pe acest caz.
15:10
(video) Scandalul cu tânărul care s-a pomenit apatrid, după armată, a ajuns în Parlament. Costiuc cere urgent modificarea legii cetățeniei. Cum explică PAS situația # UNIMEDIA
Scandalul legat de tânărul care s-a pomenit fără cetățenie după ce a făcut serviciul militar a ajuns în Parlament. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a cerut modificarea urgentă a legii cetățeniei, în timp ce deputații PAS susțin că situația este analizată deja în Comisia juridică. „Este un grup de lucru. Vedem dacă sunt necesare anumite modificări în hotărârea de Guvern”, a declarat deputatul PAS, Igor Chiriac, în cadrul ședinței plenare din 5 februarie.
14:50
Anul trecut - ea, acum - fiica ei... cu mâna în ghips! Irina Vlah: „Iarna ne pune la încercare” # UNIMEDIA
Fiica Irinei Vlah - Anna, este una dintre victimele ghețușului de astăzi. Politiciana a publicat o fotografie alături de fiica sa, în care aceasta este cu mâna în ghips.
Acum 6 ore
14:40
(live/update) Deputații, în ședință. Ludmila Catlabuga: Astăzi în Parlament dorința de spectacol este mai mare decât cea de a consolida # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
14:30
14:20
(live/update) Deputații, în ședință. Ministra Agriculturii, cu raport în Parlament, după o moțiune depusă de opoziție # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 5 februarie. Pe ordinea de zi figurează 13 proiecte, printre care și o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
14:20
Renato Usatîi anunță înregistrarea unui proiect de lege privind extinderea la un an a termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, după modelul UE. # UNIMEDIA
Președintele fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat azi în Parlament că inițiază modificări legislative pentru extinderea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare de la șase luni la un an, după modelul aplicat în mai multe state ale Uniunii Europene.
14:20
(video) Obiectul din Satul Olimpic care le provoacă sportivilor râsete și uimire. Competiția de la Milano-Cortina a început cu o pană de curent # UNIMEDIA
Satul Olimpic s-a deschis începând de luni pentru sportivii aflați în așteptarea startului la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 (ceremonia principală de deschidere va avea loc vineri, de la ora locală 20:00, la stadionul „San Siro”), dar curg reacțiile străinilor față de locațiile în care vor sta pe durata competiției, scrie adevarul.ro.
14:10
Igor Dodon: În Dereneu e o situație ieșită din comun. Preotul cu familia s-a baricadat în biserică pentru a o proteja de o tentativă de preluare de către Mitropolia Basarabiei # UNIMEDIA
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldobva (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, afirmă că „în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc o situație ieșită din comun. Preotul, împreună cu familia și copiii săi, s-a baricadat și se află de câteva zile în biserica locală pentru a o proteja de o tentativă de preluare de către Mitropolia Basarabiei. Poliția a blocat ușile și nu permite nimănui să intre”.
14:00
(video) Ședința CSP: Procurorul Vasile Buzu, sancționat disciplinar cu un avertisment. Patru contestații, amânate # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit, astăzi, 5 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, inclusiv contestația înaintată de către avocatul Dimitrie Mereacre și Tatiana Răducanu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică.
14:00
(video) Scandaloasa scrisoare care a dus la demisia Tatianei Răducanu: Ex-membra Pre-Vetting cere CSP să anuleze hotărârea prin care Veronica Dragalin a scăpat de cercetare disciplinară # UNIMEDIA
Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se află contestația depusă Tatiana Răducanu împotriva Hotărârii Colegiului de Disciplină și Etică, care a respins contestația privind încetarea procedurii disciplinare împotriva fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin.
13:50
(video) „Садись, двойка!”. Dodon critică activitatea Guvernului Munteanu pentru care pregateste o moțiune de cenzură: Aveam așteptări mai mari # UNIMEDIA
Fostul șef al statului și deputat PSRM, Igor Dodon, a declarat că avea așteptări mai mari de la premierul Alexandru Munteanu, pe care îl considera un economist bun. Întrebat ce notă ar oferi Guvernului pentru primele 100 de zile de activitate, liderul socialiștilor a răspuns: „Садись, двойка!” („Jos, nota doi!”).
13:30
„Este dezgustător, umilitor”. Imagini cu femei filmate pe ascuns în saloane din Bulgaria, postate pe site-uri pentru adulți # UNIMEDIA
Procurorii bulgari au deschis o anchetă penală după ce s-a descoperit că sute de femei, inclusiv minore, au fost filmate cu camere ascunse în saloane de înfrumusețare. Imaginile intime au fost ulterior distribuite pe site-uri pentru adulți internaționale, scrie adevărul.ro.
13:30
(video) „E cinism”. Vartanean, atacat de PAS în Parlament, după ce a cerut audierea premierului și reducerea tarifului la gaze: Faceți ordine în Primăria Chișinău, arătați-i lui Ceban facturile # UNIMEDIA
Ședința Parlamentului a degenerat astăzi într-un schimb dur de replici pe tema tarifelor la gaze naturale. Deputatul Blocului „Alternativa”, Gaik Vartanean, a solicitat audierea premierului Alexandru Munteanu pentru a discuta reducerea tarifelor, inclusiv cu aplicare retroactivă. Solicitarea a stârnit însă reacții critice din partea Președintelui Parlamentului, care a subliniat că asemenea propuneri ar fi trebuit discutate anterior în cadrul Biroului permanent, înainte de ședința plenului. „Este un cinism ieșit din comun din partea celor care au tăiat ajutoarele pentru pensionarii din Chișinău. Faceți ordine în Primărie”, a venit cu replică deputatul PAS, Radu Marian.
13:00
13:00
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 6 februarie. Atât litrul de benzină, cât și cel de motorină vor costa cu câte 2 bani mai mult, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:50
12:50
„Ingredientele interzise nu se regăsesc în produs”. Viorica Cosmetic, după ce ANSP a retras două loturi de parfum ale brandului de pe piață: A fost o eroare de etichetare # UNIMEDIA
Viorica Cosmetic a venit cu o reacție publică după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în urma controalelor privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi neconforme ale parfumului „Adora Entourage”, produs de această companie. Reprezentanții brandului susțin însă că alerta a fost generată de o eroare de etichetare și nu de compoziția reală a parfumului.
Acum 8 ore
12:40
(video) În UE, cu acte false și escortați de șofer „ante-mergător”: Schema prin care migranți din Asia ajungeau în Europa, ocolind frontierele. Un bărbat din Bălți, reținut # UNIMEDIA
Un bărbat de 30 de ani din Bălți a fost reținut de INI, în comun cu procurorii PCCOCS, fiind suspectat că a coordonat o schemă de migrație ilegală a persoanelor din Asia spre Uniunea Europeană.
12:30
(video) Chicu cere raport de la Guvernul Munteanu, la 100 de zile de mandat: Să vină în Parlament. Aici nu are cine să-i toarne apă în cap, îl vom trata cu respect # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, a cerut, în plenul Parlamentului, invitarea prim-ministrului pentru prezentarea unui raport privind primele 100 de zile de mandat ale Guvernului. „Nu văd niciun ulcior pe acolo, n-are cine să-i toarne apă în cap, și noi promitem că o să-l tratăm cu tot respectul”, a precizat Chicu în ședința din 5 februarie.
12:20
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit, astăzi, 5 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, inclusiv contestația înaintată de către avocatul Dimitrie Mereacre și Tatiana Răducanu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
12:20
Interviu cu Adrian Lipcan, administrator al Sugar Bridge SRL.
12:10
Junghietu, așteptat în Parlament. O moțiune împotriva „politicilor în domeniul energetic”, depusă de opoziție: „Oamenii, nevoiți să aleagă între plata facturilor și necesitățile de bază” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a prezentat astăzi în Parlament moțiunea simplă inițiată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul Democrația Acasă, împotriva politicilor statului în domeniul energetic. Cuiumju a explicat că moțiunea survine ca răspuns la o gestionare defectuoasă a crizei energetice, în care cetățenii au fost puși să suporte costuri disproporționate pentru resursele energetice.
12:10
Petr Vlah, despre problemele legate de alegerile din Găgăuzia: Se impune instituirea unei platforme de discuţii # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah consideră că este necesară instituirea unei platforme de discuții pe marginea alegerilor ce ar urma să aibă loc în Adunarea Populară a Găgăuziei și posibilele alegeri anticipate ale Bașcanului, din motiv că există mai multe neclarități.
12:00
12:00
(video) „Batjocură față de oameni”. Deputatul PAS, Radu Marian, a smuls una dintre facturile lipite în Parlament, în cadrul campaniei „Plătește tu”: Reacția opoziției # UNIMEDIA
Fracțiunea MAN a cerut, în debutul ședinței Parlamentului, scăderea tarifelor la energie și recalcularea facturilor pentru decembrie și ianuarie. Solicitarea a stârnit tensiuni, iar deputatul PAS, Radu Marian, a smuls unul dintre pancartele pe care erau imprimate facturi ale cetățenilor, lipite în sală în cadrul campaniei „Plătește tu”. Gestul a fost catalogat ca „batjocură față de oameni”.
12:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor”. Ea a amintit că, în ziua deschiderii noii sesiuni, le-a vorbit deputaților despre cele mai presante probleme, a căror rezolvare nu mai poate fi amânată, iar acum a venit cu „șapte întrebări care vor reprezenta pentru deputați un test al disponibilității lor de a lucra în interesul Moldovei”.
