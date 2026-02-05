R. Moldova, interesată de experiența Maltei în procesul de aderare la UE
Vocea Basarabiei, 5 februarie 2026
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut astăzi o discuție telefonică cu Ian Borg, ministrul Afacerilor Externe și al Turismului din Malta. Părțile au discutat despre progresele de pe agenda europeană a Republicii Moldova și prioritățile pentru anul 2026. „Malta este cea mai mică țară din Uniunea Europeană, dar se bucură de aceleași drepturi, […]
Atenție! O nouă tentativă de fraudă privind programul de compensații „Ajutor la Contor"
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de fraudă ce vizează programul de compensații „Ajutor la Contor". Potrivit autorităților, persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai programului și contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, solicitând IDNP-ul și datele bancare. Astfel, Ministerul Muncii și Protecției Sociale subliniază că nu solicită […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 6 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,12 lei, cu 2 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,10 lei/litru.
Peste 200 de pacienți cu diverse tipuri de traume s-au adresat astăzi, 5 februarie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău în contextul condițiilor meteo nefavorabile și al formării ghețușului pe trotuare. Conform datelor oficiale, până la ora 14:30, au fost consultați și investigați 220 de pacienți cu […]
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate, transmite Agerpres. A doua rundă de discuții între Kiev, Moscova și Washington s-a încheiat joi în Emiratele Arabe Unite, după […]
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 05.02.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova aderă la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Parlamentul a votat, astăzi, în ambele lecturi, un proiect de lege în acest sens. În prezent, Republica Moldova este parte a CBE în baza unui mecanism de cooperare, intrat în vigoare în 2015. Odată cu aderarea la Convenție, statul va […]
Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova
Circulația pe drumurile din Republica Moldova se desfășoară în continuare în condiții dificile, fiind afectată de polei și ghețuș. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, echipele de intervenție acționează neîntrerupt pentru menținerea viabilității rețelei rutiere și siguranța traficului. Astfel, în ultimele cinci ore, peste 139 de utilaje speciale și 91 de muncitori rutieri au intervenit pe […]
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%. Decizia a fost adoptată joi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit BNM, această decizie reflectă continuitatea strategiei monetare actuale, având ca scop principal ancorarea inflației în jurul […]
Decizia guvernării de la Chișinău de a lichida Universitatea din Cahul prin absorbirea sa de Universitatea Tehnică provoacă valuri de nemulțumire în România. Fostul președinte Constantinescu a declarat, într-un comentariu pentru Edupedu.RO, că se pronunţă împotriva desfiinţării Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" și a explicat cum a fost creată această instituție de învățământ. „Înfiinţarea […]
Casa din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă în totalitate. Autospecialele nu au putut ajunge inițial la fața locului din cauza drumurilor acoperite cu polei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția s-a desfășurat în condiții extrem de dificile. Pompierii au ajuns pe jos la fața locului […]
O moțiune simplă care vizează politicilor statului în domeniul energetic și al securității energetice a fost înaintată astăzi, 5 februarie, în Parlament. Documentul a fost semnat de trei fracțiuni parlamentare din opoziție: „Democrația Acasă", Blocul „Alternativa" și „Partidul Nostru". Ulterior, moțiunea a fost prezentată în ședința plenară de deputatul din fracțiunea „Partidul Nostru", Constantin Cuiumju. […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, începând cu data de 5 februarie 2026, costurile pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport au fost eliminate. Măsura a fost luată în conformitate cu Legea privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisiv. „Conform Legii nr. 227/2025 privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în […]
(FOTO) O ambulanță SMURD a ajuns la Ulmu după accidentul dintre un microbuz și o autospecială
O ambulanță SMURD a reușit să ajungă, în această dimineață în apropierea localității Ulmu din raionul Ialoveni, unde microbuz cu pasageri s-a lovit de o mașină de pompieri, care derapase pe acostament în timp ce încerca să ajungă la un incendiu. „La ora 9:45, la locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns […]
Percheziții CNA într-un dosar de abuz în serviciu: Mai mulți administratori de insolvabilitate, vizați
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară în această dimineață percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc într-un dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care ar fi cauzat prejudicii materiale în proporții deosebit de mari […]
Un grav accident s-a produs în această dimineață pe traseul R-6, în apropiere de satul Peresecina din raionul Orhei. Potrivit Poliției, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, a efectuat o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo și s-a izbit într-un camion, după care s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț […]
Ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie, o vizită de lucru în Republica Moldova. Astfel, oficialul lituanian va avea întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul, Alexandru Munteanu. De asemenea, șeful diplomației lituaniene va fi primit și de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. După întrevedere, cei doi oficiali […]
Igor Grosu, la întrevederea cu raportorii Comisiei de la Veneția: R. Moldova, ținta atacurilor coordonate de corupere electorală orchestrate de Kremlin
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu raportorii Comisiei de la Veneția, Veronika Bílková și Srdjan Dermanovic, aflați într-o vizită la Chișinău. În aceste zile, raportorii discută cu reprezentanții mai multor instituții ale statului în vederea elaborării avizului asupra Legii nr. 100/2025 privind modificarea unor acte normative, cu scopul combaterii eficiente a fenomenului […]
ONU cere SUA și Rusiei un nou acord nuclear, pe fondul expirării tratatului New START
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut miercuri Statelor Unite și Rusiei să ajungă de urgență la un acord pentru un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care actualul acord, New START, expiră „astăzi, la miezul nopții". Potrivit lui Guterres, acest moment reprezintă un risc major pentru pacea și securitatea internațională. Șeful […]
Consumatorii din mai multe localități ale Republicii Moldova au rămas astăzi, 5 februarie, fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, Premier Energy a raportat, la ora 06:00, un număr total de 1 222 de consumatori afectați în 2 raioane ale Republicii Moldova. „Pentru remedierea situației, au fost activate 17 echipe de intervenție, fiecare […]
(FOTO) Un lot de 21 de tone de carne de pui, returnat producătorului. Ce au descoperit inspectorii ANSA
Un lot de 21 de tone de carne de pui a fost reținut la frontieră și ulterior returnat producătorului, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întregul lot de carne separată mecanic și congelată. Ulterior, […]
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere
Cetățenii Republicii Moldova din Emiratele Arabe Unite își vor putea preschimba permisul fără exam
La o săptămână de la publicarea noilor valori cadastrale, aproape 900 de cetățeni au depus contestații, potrivit datelor prezentate de directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii. În cadrul acestui exercițiu, autoritățile au evaluat pentru prima dată aproximativ 4 milioane de bunuri imobile și au reevaluat alte aproape 2 milioane, numărul total […] Articolul Aproape 900 de contestații depuse după publicarea noilor valori cadastrale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ghețușul a blocat intervenția pompierilor la Ulmu: autospecială lovită de un microbuz, cinci persoane rănite # Vocea Basarabiei
Din cauza ghețușului format pe carosabil, patru autospeciale ale pompierilor nu au putut ajunge la un incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. În timpul deplasării spre locul intervenției, una dintre autospecialele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a derapat și a ajuns pe acostament. În aceeași zonă, un microbuz cu 23 […] Articolul Ghețușul a blocat intervenția pompierilor la Ulmu: autospecială lovită de un microbuz, cinci persoane rănite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Negocierile de pace Ucraina–Rusia de la Abu Dhabi continuă după o primă zi „productivă” # Vocea Basarabiei
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, au continuat la Abu Dhabi, după ce prima zi de discuții a fost calificată drept „productivă” de către reprezentanții părților implicate. Informația a fost confirmată miercuri de negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, care a precizat că discuțiile sunt axate pe „măsuri concrete și soluții […] Articolul Negocierile de pace Ucraina–Rusia de la Abu Dhabi continuă după o primă zi „productivă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Școlile din Chișinău trec la învățământ online pe 5 și 6 februarie din cauza ghețușului # Vocea Basarabiei
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online în zilele de 5 și 6 februarie, din cauza condițiilor meteo dificile și a riscului sporit de formare a ghețușului pe drumuri și trotuare. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că decizia a fost luată pentru siguranța copiilor și a cadrelor didactice. […] Articolul Școlile din Chișinău trec la învățământ online pe 5 și 6 februarie din cauza ghețușului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciile municipale au intervenit toată noaptea pentru combaterea poleiului în Chișinău # Vocea Basarabiei
Circulația rutieră și pietonală în municipiul Chișinău a fost menținută pe parcursul întregii nopți, în urma intervențiilor neîntrerupte ale serviciilor municipale pentru prevenirea poleiului și a ghețușului. Potrivit autorităților, echipele au acționat în toate sectoarele capitalei, iar ulterior s-a trecut la presărarea repetată a materialului antiderapant. Situația rămâne însă complicată, întrucât din cauza fluctuațiilor de […] Articolul Serviciile municipale au intervenit toată noaptea pentru combaterea poleiului în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 04.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șase localități din R. Moldova, fără energie electrică din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Consumatorii din șase localități din Republica au rămas temporar fără energie electrică. Precipitațiile și temperaturile negative din această seară au provocat polei, ceea ce a dus la ruperea conductorilor pe unele linii electrice. Conform informațiilor operatorilor sistemului de distribuție a energiei electrice, la ora 18:00 erau deconectate parțial 6 localităţi cu un total de 2414 […] Articolul Șase localități din R. Moldova, fără energie electrică din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova va adera la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de Comisia pentru politică externă. Potrivit autorităților, în prezent, Republica Moldova este parte a CBE în baza unui mecanism de cooperare, intrat în vigoare în 2015. Odată cu aderarea […] Articolul Republica Moldova, parte a Convenției brevetului european apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Pierangelo Padova, membru internațional al Comisiei de evaluare a procurorilor, și-a prezentat demisia. În cererea de demisie, el a menționat că au apărut anumite obstacole legate de procesul de conformitate, referindu-se „la proceduri birocratice naționale care nu pot fi finalizate în termenul necesar pentru a-și începe atribuțiile în mod oportun și eficient”. Ulterior, Comisia de […] Articolul Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor și-a dat demisia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Creșterea și reproducerea a mai multor rase de câini vor fi interzise în Republica Moldova începând cu septembrie 2027. Potrivit ANSA, noile reglementări sunt prevăzute în Legea nr. 256/2025 privind protecția animalelor de companie și au scopul de a asigura un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate. Legea stabilește reguli stricte pentru deținătorii […] Articolul Unele rase de câini, interzise în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Condiții meteo severe în următoarele ore: Autoritățile se pregătesc pentru intervenții. Recomandări pentru cetățeni # Vocea Basarabiei
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) avertizează că, în următoarele ore, condițiile meteorologice se vor înrăutăți, fiind prognozate intensificări ale vântului, precipitații, polei și ghețuș, fenomene care pot îngreuna deplasarea pe trotuare și pe drumurile publice. În aceste condiții, cetățenii sunt sfătuiți să se deplaseze cu prudență sporită pe trotuare și în spațiile publice, […] Articolul Condiții meteo severe în următoarele ore: Autoritățile se pregătesc pentru intervenții. Recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Nicu Popescu, emisarul special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategic, a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România la un eventual referendum în acest sens. Fostul ministru al Afacerilor Externe de la Chișinău a declarat în cadrul unui interviu pentru RFI că a vorbit de nenumărate ori despre […] Articolul Nicu Popescu: Aș vota pentru unirea R. Moldova cu România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
ASP, reacție la informațiile privind construcția unei fabrici de armament la Ungheni # Vocea Basarabiei
Agenția Servicii Publice dezminte informațiile apărute în spațiul public, conform cărora în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament. Astfel, instituția a subliniat că pentru a putea realiza o investiție în domeniul de importanță pentru securitatea statului, orice investitor este obligat să obțină aprobarea prealabilă a investițiilor, care este emisă de […] Articolul ASP, reacție la informațiile privind construcția unei fabrici de armament la Ungheni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Ninsori slabe și ghețuș pe drumurile din R. Moldova: Autoritățile recomandă maximă prudență # Vocea Basarabiei
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de risc sporit în mai multe regiuni ale Republicii Moldova din cauza ninsorilor slabe și a ghețușului format pe carosabil. În acest context, autoritățile recomandă participanților la trafic să circule cu prudență. Poliția avertizează că ninge în raioanele din nordul Republicii Moldova. Astfel, carosabilul este acoperit cu zăpadă, ceea […] Articolul (VIDEO) Ninsori slabe și ghețuș pe drumurile din R. Moldova: Autoritățile recomandă maximă prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Sprijin pentru copiii cu dizabilități, reintroducerea notelor la disciplinele de examen pentru elevii din clasa a IV-a și reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi sunt doar câteva dintre măsurile prevăzute în proiectul de modificare a Codului Educației, aprobat astăzi de Guvern. Astfel, noile modificări prevăd acces extins la programe de studiere a limbii […] Articolul Modificările la Codul Educației, aprobate de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova va acorda Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare de peste 13 milioane și 670 de mii de lei. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern. Alexandru Bejan, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a declarat că sprijinul este oferit ca răspuns la solicitările oficiale transmise pe cale diplomatică, în […] Articolul (VIDEO) R. Moldova va acorda un lot de asistență umanitară Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut în luna ianuarie. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. „Pentru luna ianuarie avem eligibile 622 000 de gospodării. A fost o creștere a numărului de gospodării eligibile începând cu luna noiembrie, atunci când am avut 605 000 de gospodării, iar […] Articolul Compensații la energie: Numărul gospodăriilor eligibile, în creștere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de polei și ghețuș, valabil între 4 februarie, ora 19:00, și 6 februarie, ora 20:00. Fenomenul va afecta în special nordul Republicii Moldova în zilele de 4 și 5 februarie, iar pe 6 februarie se va extinde pe întreg teritoriul țării. Potrivit specialiștilor, temperaturile de 0°C și […] Articolul O nouă avertizare meteo: Cod galben de polei și ghețuș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Polițiștii de patrulare vor intensifica, în perioada 5–28 februarie, acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor. Astfel, conducători auto sunt îndemnați să evite folosirea telefonului la volan. „Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Conduceți responsabil”, îndeamnă Poliția Republicii Moldova. Acțiunile de control se vor desfășura la nivel național, […] Articolul Poliția intensifică verificările privind utilizarea telefonului la volan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alexandru Munteanu, despre pana de curent din R. Moldova: „Posibil vom mai avea situații dificile” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a declarat astăzi că pana de curent din 31 ianuarie a avut un impact economic redus datorită intervenției rapide a autorităților, dar și a faptului că incidentul s-a produs în weekend. „Am depășit această situație într-un mod profesionist, fiind implicate foarte multe servicii. Blackout-ul a fost în timpul weekend-ului, când majoritatea întreprinderilor […] Articolul Alexandru Munteanu, despre pana de curent din R. Moldova: „Posibil vom mai avea situații dificile” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șoferul care a accidentat doi copii la Strășeni, unul dintre care a murit, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru IPN de responsabila pentru comunicare din cadrul Procuraturii Generale cu mass-media, Violina Moraru. În urma accidentului rutier, băiatul de 14 ani a decedat, iar copila de 12 […] Articolul Șoferul care a accidentat doi copii la Strășeni, în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în două structuri: una va gestiona infrastructura feroviară, iar cealaltă va administra transportul de pasageri și marfă. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvernul de la Chișinău, care a inițiat înființarea Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”. „Calea Ferată […] Articolul Undă verde pentru reorganizarea întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul a decis: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, absorbită de UTM # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), urmând să fie creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 4 februarie, de Guvernul de la Chișinău. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că sediul universității […] Articolul Guvernul a decis: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, absorbită de UTM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vitalie Mîța a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. O decizie în a acest sens a fost aprobată astăzi, 4 februarie, de Guvernul de la Chișinău. Noul secretar de stat va coordona domeniile termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică. Conform Ministerului Energiei, Vitalie Mîța este specialist în domeniul energetic, cu […] Articolul Ministerul Energiei are un nou secretar de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti mai puțin pentru gazul natural începând de miercuri, 4 februarie. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în acest sens a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial. Astfel, începând de astăzi, cetățenii vor plăti cu 2 lei și 32 de bani mai puțin față de […] Articolul Oficial: Noile tarife la gazele naturale au intrat în vigoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reținut pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei # Vocea Basarabiei
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reținut marți dimineață, 3 februarie, fiind suspectat de colaborare cu serviciile de informații ruse. Informația a fost relatată de site-ul de știri Onet și preluată de agenția Reuters. Potrivit sursei citate, este vorba despre un angajat de nivel mediu, cu vechime în instituție, care […] Articolul Angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reținut pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SUA, sprijin de peste 36 de milioane de dolari pentru consolidarea securității R. Moldova # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru consolidarea securității naționale, în baza unei legi adoptate de Congresul american și promulgate de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut de Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite. Diplomatul a subliniat că Republica Moldova este singura țară din Europa de Est […] Articolul SUA, sprijin de peste 36 de milioane de dolari pentru consolidarea securității R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Interes record pentru valorile mobiliare de stat: cererea aproape dublă față de oferta din ianuarie 2026 # Vocea Basarabiei
Prima sesiune de subscriere din anul 2026 pentru valorile mobiliare de stat (VMS), desfășurată în luna ianuarie, a înregistrat un interes sporit din partea populației. Ministerul Finanțelor a scos la subscriere VMS în valoare de 85 de milioane de lei, însă cererea totală a ajuns la 151,98 milioane de lei, aproape dublu față de suma […] Articolul Interes record pentru valorile mobiliare de stat: cererea aproape dublă față de oferta din ianuarie 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
