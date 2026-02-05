Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere

08:00

Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, au continuat la Abu Dhabi, după ce prima zi de discuții a fost calificată drept „productivă” de către reprezentanții părților implicate. Informația a fost confirmată miercuri de negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, care a precizat că discuțiile sunt axate pe „măsuri concrete și soluții […] Articolul Negocierile de pace Ucraina–Rusia de la Abu Dhabi continuă după o primă zi „productivă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.