Republica Moldova, parte a Convenției brevetului european

Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze. Arestarea presupusului spion, un angajat de nivel mediu al Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării din cadrul ministerului, a avut loc astăzi în jurul orei 8 dimineața, la […]