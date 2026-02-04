(VIDEO) Ninsori slabe și ghețuș pe drumurile din R. Moldova: Autoritățile recomandă maximă prudență
Vocea Basarabiei, 4 februarie 2026 17:30
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de risc sporit în mai multe regiuni ale Republicii Moldova din cauza ninsorilor slabe și a ghețușului format pe carosabil. În acest context, autoritățile recomandă participanților la trafic să circule cu prudență. Poliția avertizează că ninge în raioanele din nordul Republicii Moldova. Astfel, carosabilul este acoperit cu zăpadă, ceea […] Articolul (VIDEO) Ninsori slabe și ghețuș pe drumurile din R. Moldova: Autoritățile recomandă maximă prudență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Sprijin pentru copiii cu dizabilități, reintroducerea notelor la disciplinele de examen pentru elevii din clasa a IV-a și reorganizarea școlilor cu un număr redus de elevi sunt doar câteva dintre măsurile prevăzute în proiectul de modificare a Codului Educației, aprobat astăzi de Guvern. Astfel, noile modificări prevăd acces extins la programe de studiere a limbii […] Articolul Modificările la Codul Educației, aprobate de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova va acorda Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare de peste 13 milioane și 670 de mii de lei. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern. Alexandru Bejan, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, a declarat că sprijinul este oferit ca răspuns la solicitările oficiale transmise pe cale diplomatică, în […] Articolul (VIDEO) R. Moldova va acorda un lot de asistență umanitară Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut în luna ianuarie. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. „Pentru luna ianuarie avem eligibile 622 000 de gospodării. A fost o creștere a numărului de gospodării eligibile începând cu luna noiembrie, atunci când am avut 605 000 de gospodării, iar […] Articolul Compensații la energie: Numărul gospodăriilor eligibile, în creștere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de polei și ghețuș, valabil între 4 februarie, ora 19:00, și 6 februarie, ora 20:00. Fenomenul va afecta în special nordul Republicii Moldova în zilele de 4 și 5 februarie, iar pe 6 februarie se va extinde pe întreg teritoriul țării. Potrivit specialiștilor, temperaturile de 0°C și […] Articolul O nouă avertizare meteo: Cod galben de polei și ghețuș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Polițiștii de patrulare vor intensifica, în perioada 5–28 februarie, acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor. Astfel, conducători auto sunt îndemnați să evite folosirea telefonului la volan. „Un moment de neatenție poate avea consecințe grave. Conduceți responsabil”, îndeamnă Poliția Republicii Moldova. Acțiunile de control se vor desfășura la nivel național, […] Articolul Poliția intensifică verificările privind utilizarea telefonului la volan apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Alexandru Munteanu, despre pana de curent din R. Moldova: „Posibil vom mai avea situații dificile” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a declarat astăzi că pana de curent din 31 ianuarie a avut un impact economic redus datorită intervenției rapide a autorităților, dar și a faptului că incidentul s-a produs în weekend. „Am depășit această situație într-un mod profesionist, fiind implicate foarte multe servicii. Blackout-ul a fost în timpul weekend-ului, când majoritatea întreprinderilor […] Articolul Alexandru Munteanu, despre pana de curent din R. Moldova: „Posibil vom mai avea situații dificile” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șoferul care a accidentat doi copii la Strășeni, unul dintre care a murit, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru IPN de responsabila pentru comunicare din cadrul Procuraturii Generale cu mass-media, Violina Moraru. În urma accidentului rutier, băiatul de 14 ani a decedat, iar copila de 12 […] Articolul Șoferul care a accidentat doi copii la Strășeni, în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în două structuri: una va gestiona infrastructura feroviară, iar cealaltă va administra transportul de pasageri și marfă. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvernul de la Chișinău, care a inițiat înființarea Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”. „Calea Ferată […] Articolul Undă verde pentru reorganizarea întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Guvernul a decis: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, absorbită de UTM # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), urmând să fie creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 4 februarie, de Guvernul de la Chișinău. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că sediul universității […] Articolul Guvernul a decis: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, absorbită de UTM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vitalie Mîța a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei. O decizie în a acest sens a fost aprobată astăzi, 4 februarie, de Guvernul de la Chișinău. Noul secretar de stat va coordona domeniile termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică. Conform Ministerului Energiei, Vitalie Mîța este specialist în domeniul energetic, cu […] Articolul Ministerul Energiei are un nou secretar de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti mai puțin pentru gazul natural începând de miercuri, 4 februarie. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în acest sens a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial. Astfel, începând de astăzi, cetățenii vor plăti cu 2 lei și 32 de bani mai puțin față de […] Articolul Oficial: Noile tarife la gazele naturale au intrat în vigoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reținut pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei # Vocea Basarabiei
Un bărbat care lucra pentru Ministerul polonez al Apărării a fost reținut marți dimineață, 3 februarie, fiind suspectat de colaborare cu serviciile de informații ruse. Informația a fost relatată de site-ul de știri Onet și preluată de agenția Reuters. Potrivit sursei citate, este vorba despre un angajat de nivel mediu, cu vechime în instituție, care […] Articolul Angajat al Ministerului Apărării din Polonia, reținut pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SUA, sprijin de peste 36 de milioane de dolari pentru consolidarea securității R. Moldova # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru consolidarea securității naționale, în baza unei legi adoptate de Congresul american și promulgate de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut de Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite. Diplomatul a subliniat că Republica Moldova este singura țară din Europa de Est […] Articolul SUA, sprijin de peste 36 de milioane de dolari pentru consolidarea securității R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Interes record pentru valorile mobiliare de stat: cererea aproape dublă față de oferta din ianuarie 2026 # Vocea Basarabiei
Prima sesiune de subscriere din anul 2026 pentru valorile mobiliare de stat (VMS), desfășurată în luna ianuarie, a înregistrat un interes sporit din partea populației. Ministerul Finanțelor a scos la subscriere VMS în valoare de 85 de milioane de lei, însă cererea totală a ajuns la 151,98 milioane de lei, aproape dublu față de suma […] Articolul Interes record pentru valorile mobiliare de stat: cererea aproape dublă față de oferta din ianuarie 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova. Aceștia vor discuta cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea nr. 100/2025 privind modificarea unor acte normative în vederea combaterii eficiente a fenomenului corupției electorale. Astfel, raportorii […] Articolul Raportori ai Comisiei de la Veneția, vizită în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Contraste climatice extreme în februarie, în Republica Moldova: diferență de 55°C între recordurile istorice # Vocea Basarabiei
Istoria climatică a Republicii Moldova relevă contraste spectaculoase pentru luna februarie, cu o diferență de 55 de grade Celsius între cele mai joase și cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată, potrivit unei analize a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), citată de moldova1.md. Cea mai scăzută temperatură absolută, de -32,1°C, a fost consemnată la Bălți, pe […] Articolul Contraste climatice extreme în februarie, în Republica Moldova: diferență de 55°C între recordurile istorice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Macron anunță pregătirea reluării dialogului cu Putin, dar acuză Moscova de lipsă de voință pentru pace # Vocea Basarabiei
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că o reluare a dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este „pe cale să fie pregătită”, precizând că au loc discuții la nivel tehnic. Totodată, liderul de la Paris a acuzat Moscova că nu demonstrează „o voință adevărată” de a negocia pacea în Ucraina. Declarațiile au fost […] Articolul Macron anunță pregătirea reluării dialogului cu Putin, dar acuză Moscova de lipsă de voință pentru pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 03.02.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șeful diplomației de la Chișinău, la Bruxelles: Securitatea R. Moldova, parte a securității europene # Vocea Basarabiei
Securitatea Republicii Moldova s-a numărat printre subiectele abordate astăzi, la Bruxelles, de ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, și comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea Parteneriatului Republica Moldova–Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării, precum și despre întărirea rezilienței naționale în fața provocărilor actuale. […] Articolul Șeful diplomației de la Chișinău, la Bruxelles: Securitatea R. Moldova, parte a securității europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a constatat neconformități pe drumul regional G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, între kilometrii 11,66 și 15,60, pe sectorul situat între M5 și Cișla, raionul Telenești. Potrivit AND, obiectivul se află încă în proces de execuție, nefiind finalizat. În urma verificărilor efectuate în teren, au fost […] Articolul (VIDEO) AND constată neconformități pe un drum aflat în reparație la Telenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut astăzi o întrevedere, la Bruxelles, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Thérèse Blanchet. Părțile au abordat sprijinul constant al Uniunii Europene pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova. „Republica Moldova a înregistrat progrese clare în procesul de aderare, iar aceste evoluții sunt recunoscute și […] Articolul Parcursul european al R. Moldova, subiect de discuții la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.02.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marți, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcerea sa în țară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu. Carismaticul activist anticorupție Aleksei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în Rusia, în ianuarie 2021. El se întorcea din Germania, […] Articolul CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate lui Navalnîi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta R. Moldova și șefii Parlamentelor din Statele Baltice, discuții privind procesul de aderare la UE și situația de securitate din regiune # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova a avut astăzi o întrevedere cu președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei din Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului din Lituania, Juozas Olekas. Șefa statului a evocat relațiile excelente cu cele trei state și sprijinul ferm al acestora pentru Republica Moldova. Părțile au discutat, în mod special, despre procesul de […] Articolul Președinta R. Moldova și șefii Parlamentelor din Statele Baltice, discuții privind procesul de aderare la UE și situația de securitate din regiune apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Două loturi de apă de parfum „Adora Entourage”, fabricate de „Viorica-Cosmetic”, vor fi retrase de pe piață și distruse, după ce în compoziția acestora au fost depistate substanțe interzise. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), neregulile au fost descoperite în urma acțiunilor de control desfășurate pentru verificarea respectării cerințelor legale de plasare pe piață […] Articolul Două loturi de parfum, retrase de pe piață. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de furt. Acesta ar fi sustras telefonul mobil al unei femei de 54 de ani într-un troleibuz din Chișinău. Potrivit Poliției, victima a observat lipsa telefonului după ce a coborât din transportul public și a sesizat imediat polițiștii […] Articolul (VIDEO) Furt într-un troleibuz din Chișinău: Suspectul, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea acestuia. Procuratura Anticorupție a precizat pentru IPN că măsura a fost dispusă de procurorul de caz […] Articolul Andronachi nu este sub control judiciar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Situația cetățenilor români din R. Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate, discutată la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Situația cetățenilor români din Republica Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate se numără printre subiectele discutate astăzi la Bruxelles, în cadrul unei întrevederi dintre europarlamentarul României, Eugen Tomac și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Astfel, europarlamentarul a dat asigurări că se caută soluții pentru a debloca această situație cât […] Articolul Situația cetățenilor români din R. Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate, discutată la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Educației și Cercetării anunță o serie de schimbări la probele de bacalaureat pentru sesiunea 2026. Printre principalele ajustări se numără reducerea numărului de itemi la mai multe probe de bacalaureat. Astfel, la Limba și Literatura Română, profil real, numărul de itemi se modifică de la 12 la 10, iar pentru profilul umanist, arte și […] Articolul Bacalaureat 2026: Numărul de itemi, micșorat la unele discipline apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia nu a promovat evaluarea externă # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Sofia Ghidirim, constatând că aceasta nu a promovat evaluarea externă. Raportul a fost aprobat cu 10 voturi „pro” și 1 vot „împotrivă”. Potrivit CSM, după examinarea documentelor și audierea magistratei, Comisia a constatat că aceasta nu îndeplinește […] Articolul Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia nu a promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Universitatea de Stat din Moldova se alătură rețelei Geminae, parte componentă a alianței universitare europene UNITA # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat din Moldova a devenit membră a rețelei Geminae a alianței universitare europene UNITA – Universitas Montium. Astfel, instituția marchează o nouă reușită strategică în procesul de integrare în Spațiul European al Învățământului Superior și al Cercetării. UNITA reunește 12 universități comprehensive și de cercetare din 7 țări europene: Portugalia, Spania, Franța, Italia, […] Articolul Universitatea de Stat din Moldova se alătură rețelei Geminae, parte componentă a alianței universitare europene UNITA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mark Rutte: NATO va asigura prezență militară în Ucraina după încheierea unui acord de pace # Vocea Basarabiei
Ucraina va fi sprijinită de o prezență militară reală din partea NATO imediat după încheierea unui acord de pace. Anunțul a fost făcută marți de secretatul general al NATO, Mark Rutte, în plenul Radei Supreme de la Kiev. Mark Rutte a subliniat că țările europene, Canada și Statele Unite ale Americii vor oferi garanții de […] Articolul Mark Rutte: NATO va asigura prezență militară în Ucraina după încheierea unui acord de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși, reținut # Vocea Basarabiei
Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze. Arestarea presupusului spion, un angajat de nivel mediu al Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării din cadrul ministerului, a avut loc astăzi în jurul orei 8 dimineața, la […] Articolul Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, la Chișinău: „Viitorul R. Moldova se află în cadrul familiei europene” # Vocea Basarabiei
Estonia, Letonia și Lituania și-au reconfirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesaje în acest sens au fost transmise de președinții Parlamentelor Statelor Baltice, în cadrul unor discursuri susținute astăzi, 3 februarie, în plenul Parlamentului de la Chișinău. Astfel, președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, a remarcat că Republica Moldova a demonstrat reziliență […] Articolul Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, la Chișinău: „Viitorul R. Moldova se află în cadrul familiei europene” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de promovare a evaluării externe a judecătorului Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Plenul CSM a examinat raportul întocmit de Comisia de evaluare externă în privința magistratului. În urma analizei materialelor și a deliberărilor asupra constatărilor formulate, raportul a fost aprobat cu 12 voturi „pro”, […] Articolul Președintele interimar al Judecătoriei Drochia a promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
