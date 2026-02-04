CFM se reorganizează: infrastructura rămâne la stat, transportul trece la o nouă companie
Omniapres, 4 februarie 2026 12:40
Guvernul a dat start unei reforme ample la Calea Ferată din Moldova (CFM), care prevede separarea administrării infrastructurii feroviare de activitatea de transport propriu-zis și crearea unei noi companii de stat pentru operarea trenurilor de pasageri și marfă. Astfel, va fi constituită Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă", cu capital
• • •
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că întreruperile de curent produse în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, au generat pierderi reduse, datorită intervenției rapide a autorităților și faptului că incidentul s-a produs în weekend, când majoritatea întreprinderilor nu activau. Șeful Executivului a făcut precizările înaintea ședinței de miercuri a Guvernul Republicii Moldova, menționând că autoritățile
Proiectul PN, de extindere a scutirii de TVA, susținut condiționat de comisiile parlamentare # Omniapres
Comisia economie, buget și finanțe, cu votul unanim al membrilor săi, a susținut conceptual proiectul Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane. Și Comisia administrație publică și dezvoltare regională a susținut condiționat acest proiect. Proiectul
Guvernul a aprobat numirea unui nou secretar de stat la Ministerul Energiei, funcție care va fi preluată de Vitalie Mîța. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernul Republicii Moldova. În noua sa calitate, Mîța va coordona domenii esențiale pentru sistemul energetic național, printre care sectorul termoenergetic, piața gazelor naturale și politicile
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, sumă prevăzută expres într-o lege adoptată de Congresul Statelor Unite și promulgată de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut de ambasadorul moldovean la Washington, Vladislav Kulminski. Potrivit diplomatului, Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și
Facturile la gaz pentru populație scad din 4 februarie, după ce noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat oficial în vigoare. Consumatorii casnici vor achita 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub de gaz, fără TVA, cu 2 lei și
Alegerile din Moldova, menționate într-un raport SUA despre cenzură online coordonată de UE # Omniapres
Un raport interimar publicat la 3 februarie 2026 de Comitetul Judiciar al U.S. House of Representatives indică implicarea Comisia Europeană în monitorizarea și moderarea conținutului online înaintea mai multor alegeri europene, inclusiv înaintea alegerilor prezidențiale din Republica Moldova din 2024, scrie telegraph.md. Potrivit documentului, în baza Codului privind Dezinformarea și a Ghidurilor DSA pentru Alegeri,
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău pentru legea privind corupția electorală # Omniapres
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de documentare în Republica Moldova. În perioada 4 – 5 februarie, aceștia vor discuta cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea nr. 100/2025 privind modificarea unor acte normative în vederea combaterii eficiente a fenomenului corupției electorale. La
Autoritățile se pregătesc de polei și ninsori: mii de angajați mobilizați la nivel național # Omniapres
Autoritățile intră în alertă înaintea episodului de vreme instabilă anunțat pentru perioada 4–8 februarie. Centrul Național de Management al Crizelor a convocat o ședință de coordonare cu toate instituțiile responsabile, în contextul prognozelor care indică alternanțe de temperaturi pozitive și negative, precipitații și risc ridicat de polei. Potrivit deciziilor luate, echipajele Inspectoratul General al Poliției
Horoscop 4 februarie 2026. Săptămâna banilor care se întorc acasă pentru nativii unor zodii # Omniapres
Stelele deschid porțile financiare în această săptămână! Recuperări de datorii, bani neașteptați, proiecte care aduc profit, colaborări avantajoase și chiar creșteri de venit – mai multe zodii au motive să-și verifice contul mai des. VĂRSĂTOR Vești bune legate de serviciu: poate apare un proiect care să vă aducă bani și să vă introducă într-un alt […] The post Horoscop 4 februarie 2026. Săptămâna banilor care se întorc acasă pentru nativii unor zodii appeared first on Omniapres.
Peste 320 de primării din Moldova se comasează voluntar. Alexei Buzu: „Satele vor rămâne și vor înflori” # Omniapres
Peste 320 de primării din Republica Moldova sunt deja implicate în procese de amalgamare voluntară, iar autoritățile spun că aceasta este doar prima etapă a unei reforme ample a administrației publice locale. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că schimbările vor duce la servicii mai bune și la dezvoltarea satelor, nu la dispariția lor.
VIDEO 18+ // Un bărbat a încercat să oprească troleibuzul din mers și a ajuns sub roți, la Chișinău # Omniapres
Un bărbat care alerga în urma unui troleibuz și bătea în geam pentru a-l opri a alunecat și a căzut chiar sub roata vehiculului. În rezultat, troleibuzul a trecut peste piciorul lui, provocându-i un traumatism grav. Potrivit martorilor, bărbatul se afla în stare de ebrietate, transmite Știri.md. Ofițerul de presă al Direcției de Poliția a
Schimbări importante la bacalaureat: mai puțini itemi la mai multe probe, evaluatori certificați și teste adaptate mai bine la realitate. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, care spun că noile reguli vin direct din experiența profesorilor implicați în testarea sistemului. Totul a pornit de la
Liderul formațiunii Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a anunțat că renunță, deocamdată, la inițiativa de a lansa un referendum privind unirea Republica Moldova cu România, invocând lipsa sprijinului necesar în Parlament. Politicianul a explicat că procedura legală pentru inițierea unui asemenea plebiscit presupune susținerea unui număr minim de deputați, condiție pe care fracțiunea sa nu o
Șoferul care, aseară, 2 februarie, a accidentat doi minori, dintre care unul a decedat la spital, iar altul se află în stare gravă la spital, nu a activat niciodată în sistemul polițienesc. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco. „Tânărul implicat
VIDEO // Soțul Anastasiei Nichita cu o nouă ieșire nervoasă filmată: „Nu pot să înțeleg care e problema voastră” # Omniapres
Scandalul din spațiul online dintre luptătorul MMA Valeriu Mircea și prezentatorul Emilian Crețu continuă să capteze atenția publicului, după ce sportivul a venit cu noi explicații video privind reacțiile sale anterioare. În dispută a intervenit și actorul Cătălin Lungu, iar în centrul polemicii rămâne numele campioanei olimpice Anastasia Nichita. După valul de critici provocat de
O femeie în vârstă de 60 de ani a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu produs într-o casă de locuit din municipiul Bălți, în seara zilei de 2 februarie 2026. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au observat fum
Parlamentul a inaugurat sesiunea de primăvară printr-o ședință solemnă la care au participat președinți ai parlamentelor din cele trei state baltice, aflați într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 2–4 februarie. La eveniment au fost prezenți Lauri Hussar, președintele Riigikogu din Estonia, Daiga Mieriņa, președinta Saeimei din Letonia, și Juozas Olekas, președintele Seimasului din Lituania.
Prețul energiei termice pentru consumatori ar putea fi ajustat în perioada următoare, după ieftinirea gazelor naturale. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a transmis o notificare tuturor furnizorilor licențiați de energie termică, solicitându-le să înainteze, până la 5 februarie, cereri de revizuire a tarifelor. Anunțul a fost făcut de directorul Energocom, Constantin Borosan, care
Forța Fermierilor contestă Programul Agricol 2026–2030 și cere extinderea consultărilor: Este un sabotaj economic # Omniapres
Un nou val de nemulțumiri zguduie sectorul agricol, după ce Asociația Forța Fermierilor a lansat un atac dur la adresa Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, acuzând instituția că tratează superficial consultările publice și subfinanțează grav un sector strategic pentru economia țării. Reacția vine în contextul consultării Programului Strategic al Politicii Agricole 2026–2030. Potrivit organizației, ministerul
Casa Națională de Asigurări Sociale avertizează populația în legătură cu apariția în spațiul public a unor informații false care promit acordarea a câte 5.000 de lei dintr-un așa-zis „fond social". Instituția precizează că mesajele vizează persoane născute în perioada 1935–2018 și le îndeamnă să depună o cerere online pentru a primi banii, însă totul reprezintă
Irina Vlah cere clarificări de la Guvern: „Sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării” # Omniapres
Politiciana Irina Vlah afirmă că, sub pretextul reformelor, puterea ar putea încerca să lichideze raioanele și o parte din primării, or, Guvernul și deputații PAS se contrazic în declarații, confirmând cele mai îngrijorătoare temeri ale oamenilor. În context, ea s-a adresat secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, ca să spună adevărul despre planurile reale ale puterii.
Nicolae Botgros afirmă că nu are de gând să renunțe la mandatul său de deputat și respinge zvonurile privind o eventuală demisie sau incompatibilități de funcție. Artistul și dirijorul, care este și parlamentar în Parlamentul Republicii Moldova, a declarat că va rămâne în funcție „până m-or duce cu picioarele înainte". „Nu am avut de gând
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя с Анатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost,
Apel către opoziția parlamentară: Furtună solicită sesizarea Curții Constituționale pe legea actelor de identitate # Omniapres
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, solicită deputaților din Parlamentul Republicii Moldova să sesizeze de urgență Curtea Constituțională pentru a corecta ceea ce numește „o nedreptate juridică evidentă", legată de regimul actelor de identitate și al cetățeniei. Într-o declarație publică, Furtună îndeamnă Legislativul să înceteze inițiativele populiste și să nu înregistreze noi proiecte de lege
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un tarif mai mic la gazele naturale pentru consumatorii casnici, ceea ce înseamnă facturi mai reduse în perioada următoare. Noul preț reglementat este de 13,35 lei/m³ fără TVA, față de 15,50 lei anterior. Cu TVA inclus, consumatorii vor plăti 14,42 lei pentru un metru cub, comparativ cu
Statul pregătește lansarea unui registru public al prețurilor locuințelor și a unui registru al agenților imobiliari certificați, măsuri prezentate drept un pas important pentru creșterea transparenței pe piața imobiliară. Autoritățile susțin că viitoarea platformă va permite cetățenilor să compare mai ușor ofert
Peste 39 de mii de persoane și-au cumpărat polița medicală în sumă fixă în luna ianuarie, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină. Majoritatea au beneficiat de facilități și au achitat 2 527 de lei, în timp ce aproximativ 300 de persoane au plătit costul integral al primei – 12 636 de lei. Reprezentanții instituției […] The post Peste 39 000 de persoane și-au cumpărat polița medicală în ianuarie la preț redus appeared first on Omniapres.
Pana majoră de curent din 31 ianuarie a afectat aproximativ 70% din teritoriul Republicii Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explicând că incidentul a fost provocat de o combinație de factori tehnici și condiții meteo nefavorabile. Potrivit oficialului, sistemul electroenergetic al țării nu funcționează izolat, ci este interconectat cu rețelele din Ucraina și România, […] The post Ministrul Energiei explică blackout-ul: 70% din țară, afectată de avarii în lanț appeared first on Omniapres.
Ziua vine cu vești bune pe plan financiar pentru multe zodii: intră bani din salarii, bonusuri sau colaborări, apar recompense pentru munca depusă și se pot face achiziții necesare pentru casă. Pentru unii nativi este momentul să-și stabilizeze bugetul, pentru alții – să decidă ce fac cu sumele strânse: investiții, economii sau mici plăceri care […] The post Horoscop 3 februarie 2026. Intră bani, apar recompense și se fac cumpărături importante appeared first on Omniapres.
Începând cu 1 aprilie, venitul lunar minim garantat, indicatorul de bază pentru calcularea ajutorului social, va fi majorat prin indexare. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede o creștere de 6,84%, corespunzătoare ratei anuale a inflației, scrie bani.md. După aplicarea indexării, venitul lunar minim garantat va constitui 1 869 de lei pentru un […] The post Venitul minim garantat crește din 1 aprilie: noi valori pentru ajutorul social appeared first on Omniapres.
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost adus astăzi, 2 februarie, în fața instanței în cătușe și escortat de forțele de ordine. Acesta este învinuit că a lovit mortal cu mașina un copil și ar fi părăsit locul tragediei. Apariția sa în instanță are loc la câteva zile după ce, pe 29 ianuarie, […] The post Nicanor Ciochină, prezentat în fața magistraților: este cercetat în două dosare penale appeared first on Omniapres.
Un bebeluș de două săptămâni, salvat de medicii de pe ambulanță la Fălești după ce s-a înecat cu lapte # Omniapres
O fetiță de doar două săptămâni a fost salvată de medicii de pe ambulanță, după ce s-a înecat cu lapte și a ajuns în stare critică. Cazul a avut loc în seara de 31 ianuarie, când părinții au sunat disperați la Serviciul 112, anunțând că bebelușul are dificultăți grave de respirație. Echipajul SAMU din Fălești […] The post Un bebeluș de două săptămâni, salvat de medicii de pe ambulanță la Fălești după ce s-a înecat cu lapte appeared first on Omniapres.
Un soldat ar fi dezertat în această după-amiază, în jurul orei 14:40, de pe teritoriul Unității Militare de pe strada Vasile Lupu 36 din sectorul Buiucani al capitalei, scrie PulsMedia.MD. Este vorba despre un soldat în termen, în vârstă de 18 ani, a cărui absență pe teritoriul Brigăzii Nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan Cel Mare”, […] The post Un soldat în termen ar fi dispărut dintr-o unitate militară din Chișinău appeared first on Omniapres.
Vladimir Andronachi scapă de arest: fostul deputat PDM, eliberat din cauza unei greșeli a procurorilor # Omniapres
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost eliberat sub control judiciar, după ce instanța a anulat arestul preventiv din cauza unei erori procedurale comise de acuzare. Judecătorii au constatat că demersul de prelungire a arestului a fost depus cu încălcarea termenului legal, potrivit TV8. Conform […] The post Vladimir Andronachi scapă de arest: fostul deputat PDM, eliberat din cauza unei greșeli a procurorilor appeared first on Omniapres.
Confuzia de la raft dintre unt, margarină și așa-numitele spread-uri a ajuns în atenția autorităților, după ce în spațiul public au apărut tot mai multe discuții despre etichete greu de citit și produse așezate în mod înșelător unele lângă altele. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu precizări clare: oamenii trebuie să știe exact ce […] The post Ce pui pe pâine fără să știi? Avertisment ANSA despre produsele care imită untul appeared first on Omniapres.
Temperaturile din februarie vor fi apropiate de normalul perioadei, însă luna ar putea aduce mai multe precipitații decât de obicei. Potrivit prognozei meteorologice pentru februarie 2026, elaborate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, valorile termice medii lunare sunt estimate să se încadreze în limitele climatologice specifice acestei perioade. Specialiștii indică faptul că temperatura medie a aerului […] The post Cum va fi vremea în februarie: temperaturi normale, dar mai multe precipitații appeared first on Omniapres.
VIDEO // Doi tineri, reținuți după ce au golit contul unei femei de peste un milion de lei # Omniapres
O femeie de 62 de ani din Chișinău a rămas fără un milion de lei după ce a fost victima unei escrocherii bine organizate. Suspecții ar fi pretins că oferă suport pentru remedierea unor defecțiuni ale rețelei de telecomunicații și, sub acest pretext, au reușit să obțină acces la contul bancar al victimei. Potrivit anchetatorilor, […] The post VIDEO // Doi tineri, reținuți după ce au golit contul unei femei de peste un milion de lei appeared first on Omniapres.
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare pe numele fostei consiliere municipale și raionale din Edineț, Svetlana Panciuc, stabilind existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 1,204 milioane de lei. Potrivit inspectorilor de integritate, diferența substanțială a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate în […] The post ANI cere confiscarea a peste 1,2 milioane lei de la o fostă consilieră din Edineț appeared first on Omniapres.
Consumatorii casnici ar putea plăti 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, dacă noul tarif propus va fi aprobat. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat proiectul de hotărâre după ce a analizat solicitarea depusă de Energocom privind ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu […] The post Consumatorii casnici ar putea plăti mai puțin pentru gaz: tarif redus cu peste 2 lei/m³ appeared first on Omniapres.
Statisticile din luna ianuarie arată o scădere a numărului de accidente rutiere grave în ultimii ani, însă fiecare caz înseamnă în continuare vieți schimbate în câteva secunde. În ianuarie 2026 au fost înregistrate 135 de accidente rutiere grave, mai puține decât în anii anteriori, potrivit datelor prezentate de Poliție. De exemplu, în 2017 se consemnau […] The post Bilanț rutier în ianuarie: 135 de accidente și 17 persoane decedate appeared first on Omniapres.
Echipele S.A. Drumuri intervin la această oră pe mai multe sectoare de drum național pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, în urma condițiilor meteo din ultima perioadă. Lucrări se desfășoară pe drumul M1, la kilometrul 41, precum și pe segmentul dintre kilometrii 64 și 65, în perimetrul localităților Condrița și Căpriana. De asemenea, […] The post Gropi apărute după vremea rea: drumarii intervin pe mai multe trasee appeared first on Omniapres.
Victoria Furtună critică finanțarea partidelor de la buget: „De ce acești bani nu se dau ca adaos la pensii” # Omniapres
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a publicat o postare dură în care critică alocarea banilor publici pentru finanțarea partidelor politice, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă populația. Potrivit acesteia, decizia Comisiei Electorale Centrale din 27 ianuarie prevede alocarea a 66,6 milioane de lei din bugetul de stat pentru partidele politice în anul […] The post Victoria Furtună critică finanțarea partidelor de la buget: „De ce acești bani nu se dau ca adaos la pensii” appeared first on Omniapres.
Politicianul norvegian Arild Hermstad a anunțat că o propune pe președinta Republica Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace, argumentând că aceasta se află „în prima linie a apărării democrației în Europa”. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Hermstad a menționat că Moldova a fost vizată de tentative documentate de interferență rusă în alegeri, […] The post Maia Sandu, nominalizată la Nobelul pentru Pace de un politician din Norvegia appeared first on Omniapres.
Există semnale pozitive din partea Chișinăului și Tiraspolului care ar putea crea premise pentru progrese în viitorul apropiat în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Despre aceasta a declarat asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, notează IPN. Oficialul american a subliniat că Statele Unite susțin o soluționare pașnică a conflictului și […] The post VIDEO // SUA văd premise pentru progrese în reglementarea conflictului transnistrean appeared first on Omniapres.
Descinderi în Chișinău, Șoldănești și Rezina într-o schemă de eliberare ilegală a adeverințelor medicale pentru șoferi # Omniapres
Percheziții de amploare au loc astăzi în Chișinău, dar și în raioanele Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare pentru șoferi. Acțiunile sunt desfășurate de Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău. Ancheta vizează mai mulți membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei […] The post Descinderi în Chișinău, Șoldănești și Rezina într-o schemă de eliberare ilegală a adeverințelor medicale pentru șoferi appeared first on Omniapres.
Un lot de 15 000 de kilograme de mărar proaspăt de import a fost reținut și distrus după ce analizele de laborator au indicat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri ale pesticidului penconazol, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit instituției, substanța depistată poate prezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea rezultatelor de […] The post 15 tone de mărar de import, distruse după depistarea unui pesticid peste limită appeared first on Omniapres.
În perioada 2 – 4 februarie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la instituțiile Uniunii Europene cu sediul la Bruxelles, Regatul Belgiei. Vicepremierul Mihai Popșoi va avea discuții cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vice-președinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, comisarul european pentru apărare […] The post Mihai Popșoi merge la Bruxelles pentru consultări cu lideri ai instituțiilor europene appeared first on Omniapres.
În perioada 02–04 februarie 2026, între orele 08:00 și 16:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, anunță Primăria Chișinău. Măsura este aplicată de poliție în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președinților de parlament din țările baltice, care urmează să aibă întrevederi la instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […] The post Restricții în centrul capitalei și pe traseul spre aeroport, timp de trei zile appeared first on Omniapres.
Ziua de 2 februarie vine cu vești bune pe plan financiar pentru multe zodii. Se aprobă proiecte, se semnează contracte, intră bani din colaborări sau activități suplimentare și apar perspective clare de venit constant. Pentru unii nativi, este momentul să scape de presiunea ratelor și a cheltuielilor, iar pentru alții – să facă planuri mai […] The post Horoscop 2 februarie 2026. Contracte, bani în plus și decizii care aduc stabilitate appeared first on Omniapres.
