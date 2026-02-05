Moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Documentul, semnat de „Partidul Nostru”, Blocul „Alternativa” și „Democrația Acasă”

15:50

O echipă de medici din SUA a reușit să mențină în viață un pacient aflat în stare critică timp de 48 de ore fără plămâni, folosind un sistem artificial inovator, până la efectuarea unui transplant bilateral. Cazul este considerat o premieră medicală și ar putea deschide noi perspective pentru pacienții cu insuficiență respiratorie severă, realatează