Aproape fiecare a cincea școală a fost azi închisă din cauza avertizărilor de polei

Testele de la bacalaureat s-au dovedit a fi prea mari și complexe, iar din acest an s-a decis reducerea numărului de itemi la toate probele. La această concluzie s-a ajuns în urma unui exercițiu organizat la nivel național cu participarea a aproximativ 1000 de profesori, care a rezolvit testele de la examene. Noile modificări […] Articolul Testele de la bacalaureat, prea mari și complexe. La solicitarea profesorilor, numărul itemilor la examene va fi redus