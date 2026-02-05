Proceduri simplificate pentru mediul de afaceri: Certificatele fitosanitare se eliberează gratuit

14:10

A fost o nouă dimineață dificilă la Chișinău, după ce poleiul de pe străzi a îngreunat deplasarea. Deși autoritățile susțin că echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții, oamenii se plâng că materialul antiderapant nu a fost distribuit peste tot. Multi au ajuns la spital cu fracturi și chiar au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Din cauza burniței și a fluctuațiilor de temperatură, cursurile în școli au fost suspendate până vineri, iar elevii învață online.