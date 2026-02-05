„N-a contat cine”. Iurie Reniță a dezvăluit în instanță cum au ajuns imaginile cu „Kuliokul” la el
TVR Moldova, 5 februarie 2026 15:20
Fostul deputat și ambasador, Iurie Reniță, care a publicat videoclipul cu Igor Dodon și faimosul „kuliok” /„sacoșă” a fost audiat joi la Curtea Supremă de Justiție. După pledoarie, Reniță a subliniat pentru presă că nu a postat imaginile din răzbunare, ci doar și-a făcut datoria față de cetățeni, potrivit tv8.md.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
14:40
Deputații din opoziție contestă politicile Ministerului Energiei și au semnat o moțiune prin care cer explicații de la ministrul Dorin Junghietu. Aceștia spun că reducerea tarifelor la gaz a venit prea târziu și cer recalcularea retroactivă a prețurilor pentru consumatori. Ministrul este așteptat în Parlament pentru a prezenta un raport și a răspunde acuzațiilor.
14:40
„Mă pronunţ împotrivă”. Reacția lui Emil Constantinescu la desființarea Universității din Cahul # TVR Moldova
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a relatat pentru Edupedu.ro că înființarea universității din Cahul ca filială a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova pentru anul de studii 1999 – 2000, semnat la 6 mai 1999. […] Potrivit fostului președinte, desfiinţarea Universităţii din Cahul nu este o problemă unilaterală, ci implică responsabilitatea partenerilor statali, întrucât are la bază angajamente internaţionale asumate în 1997 de preşedinţii României, Republicii Moldova şi Ucrainei.
Acum 2 ore
14:20
Deputatul PAS Radu Marian a declarat că se lucrează la un concept prin care terenurile din jurul Chișinăului ar putea fi valorificate, fie prin vânzare, fie prin parteneriate public-privat, cu scopul de a sprijini economia și piața imobiliară. Deputatul susține că majorarea ofertei va duce la ajustarea prețurilor locuințelor.
14:10
De pe trotuar, direct la urgență: Peste 200 de oameni au ajuns la spital în ultimele 24 de ore # TVR Moldova
A fost o nouă dimineață dificilă la Chișinău, după ce poleiul de pe străzi a îngreunat deplasarea. Deși autoritățile susțin că echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții, oamenii se plâng că materialul antiderapant nu a fost distribuit peste tot. Multi au ajuns la spital cu fracturi și chiar au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Din cauza burniței și a fluctuațiilor de temperatură, cursurile în școli au fost suspendate până vineri, iar elevii învață online.
Acum 4 ore
13:00
Ryan Routh a fost condamnat la închisoare pe viață pentru tentativă de asasinat asupra președintelui Donald Trump pe un teren de golf din Florida, în septembrie 2024, potrivit bbc.com.
13:00
La incendiul de la Ulmu, pompierii au ajuns pe jos, iar casa a fost mistuită de flăcări # TVR Moldova
Un incendiu a distrus complet o locuință joi dimineață în localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, după ce patru autospeciale ale pompierilor trimise în misiune nu au ajuns la fața locului din cauza drumurilor acoperite cu polei, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
12:40
La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost efectuat primul transplant hepatic din anul 2026, intervenție care a salvat viața unui bărbat de 45 de ani, tată a trei copii. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
12:10
„Ucraina nu poate fi lăsată singură” — premierul polonez sosește la Kiev, în contextul în care atacurile rusești agravează criza energetic, scrie TVR Info.
12:00
Veaceslav Platon este audiat azi în dosarul lui Stoianoglo, învinuit de eliberarea afaceristului # TVR Moldova
Astăzi, 5 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, procurorii Dumitru Răileanu și Elena Ceruța sunt învinuiți de abuz în serviciu la eliberarea şi retragerea acuzaţiilor în privinţa lui Veaceslav Platon. La ședință participă și controversatul afacerist fugar Veaceslav Platon în calitate de martor, potrivit TV8.
11:40
În 2025, creștere exponențială de solicitări la plăci neutre de înmatriculare în Transnistria # TVR Moldova
Numărul automobilelor cu plăci de înmatriculare neutre este în creștere în regiunea transnistreană, arată datele statistice prezentate de Biroul Politici pentru Reintegrare.
Acum 6 ore
11:30
Prima sentință în dosarul Metalferos, schemă atribuită lui Plahotniuc: Pelin, recunoscut vinovat # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 18 iunie 2025 prima sentință în dosarul „Metalferos”, cauză care vizează scheme de delapidare și spălare de bani atribuite grupării criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Nicolae Pelin, considerat de procurori unul dintre organizatorii schemei, a fost recunoscut vinovat de evaziune fiscală, însă a fost eliberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție.
11:10
Ministerul Educației și Cercetării informează că 219 școli din 1.180, echivalentul a peste 18 la sută, funcționează în regim online din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
11:10
10:50
La Orhei, un șofer a decedat după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un camion # TVR Moldova
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, în raionul Orhei, localitatea Peresecina, în care un șofer a decedat după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un camion.
10:40
Oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).
10:00
O ambulanță SMURD a ajuns la Ulmu după accidentul dintre un microbuz și o autospecială # TVR Moldova
Update, ora 09:45: Pe moment, la locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns o ambulanță de tip victime multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) al IGSU pentru acordarea suportului medicilor și a îngrijirilor necesare victimelor.
09:50
„Operațiunea poate paraliza țări întregi”. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene # TVR Moldova
În ultimii ani, doi sateliți ruși au spionat în mod regulat aparate spațiale europene, urmărindu-le de la distanță mică și, aparent, încercând să le intercepteze datele și să le analizeze activitatea. Informațiile obținute ar putea permite Rusiei să preia controlul asupra sateliților, să îi doboare din orbită sau să le „injecteze” propriile date, potrivit digi24.ro.
09:40
UPDATE: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) gestionează situația în urma accidentului produs în apropiere de localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Forțele IGSU acordă suportul medicilor pentru ca aceștia să poată ajunge la destinație pentru acordarea ajutorului medical și preluarea celor cinci persoane care au primit traumatisme.
Acum 8 ore
09:30
Permisele de conducere, recunoscute reciproc între R. Moldova și Emiratele Arabe Unite # TVR Moldova
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute și preschimbate reciproc cu cele din Emiratele Arabe Unite (EAU), prin proceduri simplificate și fără susținerea examenelor teoretice sau practice, informează Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova.
09:30
În urma condițiilor meteo dificile, în partea de nord a Republicii Moldova, au fost afectate 10 localități, cu 2.766 de consumători deconectați, în timp ce în centru și sud - trei localități, cu un număr cumulat de 1.409 consumători deconectați, potrivit Ministerului Energiei.
09:10
08:50
ANSA a blocat la frontieră un lot de 21 de tone de carne de pui contaminată cu Salmonella # TVR Moldova
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat, la frontiera de stat, importul unui lot de 21 de mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.
08:50
Raportul american scandalos ce acuză UE de cenzură spune Rusia nu s-a implicat în alegerile din RM # TVR Moldova
Politicieni, site-uri și pagini de social media (în special pro-Kremlin) au prezentat ca dovezi mai multe afirmații dintr-un raport interimar al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, care acuză Comisia Europeană de cenzură și presiune în alegerile din mai multe state europene, inclusiv R. Moldova și România. În realitate, afirmațiile din acest raport provizoriu nu au fost supuse votului membrilor Camerei Reprezentanților. Comisia Europeană a calificat acuzațiile drept „absurde și nefondate”. „Este un text politic folosit ca armă într-o dispută economică: transformă conflictul dintre Uniunea Europeană și marile platforme într-o poveste emoțională despre „cenzură”, ca să apere interese comerciale”, declară expertul Andrei Curăraru, potrivit stopfals.md.
08:30
O autospecială trimisă să stingă un incendiu la Ulmu s-a ciocnit cu un microbuz cu pasageri # TVR Moldova
Pe 5 februarie 2026, patru autospeciale ale pompierilor trimise în misiune nu au ajuns la fața locului, la Ulmu, Ialoveni, din cauza drumurilor acoperite cu polei, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. O mașină a salvatorilor s-a ciocnit cu un microbuz cu pasageri.
Acum 12 ore
06:50
Primăria Chișinău a decis ca, joi și vineri, copii să rămână acasă și să învețe online, spune primarul Ion Ceban. Din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, a motivat el, în decurs de una-două ore, se formează ghețuș chiar și pe straturile de antiderapant deja împrăștiate.
06:10
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate, deputatul Lilian Carp, a respins declarațiile lui Vasile Costiuc potrivit cărora în Republica Moldova s-ar deschide o fabrică de armament și, în consecință, ar deveni „țintă legală” pentru Federația Rusă. Parlamentarul și-a explicat nedumerirea în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR față de colegul său din legislativ: „Eu nu știu ce-i în capul lui. De când gloanțele care se folosesc la vânătoare de iepuri reprezintă risc pentru securitatea națională”.
Acum 24 ore
21:30
Deputatul Vasile Costiuc a lansat mai multe falsuri și speculații despre presupusa construcție a unei „fabrici de armament și muniții” în Republica Moldova. O verificare a informațiilor arată că aceste declarații nu sunt susținute de fapte. Autoritățile precizează că este vorba despre un proiect investițional în domeniul civil, pentru care nu a fost eliberată nicio licență de activitate, iar producerea armelor și munițiilor cu destinație militară rămâne, potrivit legii, exclusiv în competența instituțiilor statului, potrivit Stopfals.md.
21:10
Lectură cu scriitoarea Moni Stănilă: Copiii din Chișinău au sărbătorit Ziua Cititului împreună # TVR Moldova
Mai mulţi elevi din Chişinău au fost invitaţi astăzi la o oră de lectură cu scriitoarea Moni Stănilă, la Biblioteca Municipală "Bogdan Petriceicu Hasdeu". Copiii au ascultat şi au citit fragmente din cartea "Prietenii Soarelui". Evenimentul a avut loc în contextul Zilei internaţionale a cititului împreună, marcată anual în prima zi de miercuri a lunii februarie.
21:00
Poleiul a lăsat pe întuneric primele localități. Raioanele afectate sunt Orhei și Sângerei # TVR Moldova
Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, la ora 18:00, erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2.414 consumatori. Este vorba de localităţile Donici şi Camencea din raionul Orhei, Obeica din raionul Hânceşti, şi Prepeliţa, Pepeni, Pepenii Noi din raionul Sângerei.
20:40
Astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului. În Republica Moldova, maladiile oncologice constituie cea de-a doua cauză de mortalitate, după bolile cardiovasculare. Doar în 2024 au fost înregistrate peste 5.700 de cazuri de deces. În pofida incidenţei şi mortalităţii mari, Institutul Oncologic din Chişinău rămâne unicul spital de stat care oferă tratament complet persoanelor diagnosticate cu această afecţiune.
20:10
Numărul mare de infecţii respiratorii a umplut spitalele de pacienţi. În ultima săptămână au crescut şi cazurile de gripă sezonieră, cu mai bine de 20 la sută față de acum 14 zile. Pentru că perioada de vaccinare împotriva gripei s-a încheiat deja, medicii ne recomandă să evităm locurile aglomerate şi să consumăm alimente care ne cresc imunitatea.
19:40
Republica Moldova oferă Ucrainei ajutor umanitar în valoare de peste 100 de milioane de lei # TVR Moldova
Republica Moldova va oferi Ucrainei un ajutor umanitar în valoare de peste 118 milioane de lei, pentru a sprijini gestionarea consecințelor războiului. Pachetul include echipamente de protecție civilă şi medicale, bunuri de strictă necesitate, materiale pentru refacerea infrastructurii energetice afectate. Proiectul a fost votat de Guvern.
19:10
Guvernul a votat o actualizare a Codului Educației. Una dintre cele mai importante modificări prevede reorganizarea școlilor cu un număr mic de elevi. Sunt vizate peste 70 de instituții si aproape 0,5 la sută dintre toți elevii din țară. Documentul prevede și unele măsuri care să sprijine copiii cu dizabilități sau cei reveniți din Diaspora, dar și reintroducerea notelor în clasa a IV-a la disciplinele de examen.
18:40
Fuzionarea Universității din Cahul cu UTM: Perciun promite investiții garantate de Guvern # TVR Moldova
Universitatea de Stat din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei pot începe procesul de fuziune. Guvernul a votat astăzi proiectul de lege de creare a Centrului Universitar "Bogdan Petriceicu Hasdeu", inițiativă ce a împărțit mediul academic în două tabere. Ministrul Dan Perciun sustine că centrul va beneficia de o autonomie largă, garantată. Cele două instituții vor fi reorganizate până în septembrie 2026.
18:40
„Nu am fost surprins”. Ce a spus Pavel Filip la procesul lui Igor Dodon în dosarul „Kuliok”? # TVR Moldova
Fostul prim-ministru Pavel Filip susține că știe cu exactitate circumstanțele în care Igor Dodon s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov în iunie 2019 atunci când i-a întins presupusa sacoșă cu bani. Audiat astăzi ca martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, fostul premier a declarat că cei trei – Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Sergei Iaralov – ar fi purtat discuții la sediul PDM din strada Armenească, într-o încăpere de lângă biroul lui Plahotniuc, scrie TV8.
17:50
Ministerul Afacerilor Interne anunță mobilizarea a circa 2.300–2.400 de angajați la nivel național, în contextul prognozelor meteo nefavorabile din perioada 4–8 februarie. Autoritățile recomandă limitarea deplasărilor și prudență sporită în trafic.
17:50
Agenția Servicii Publice susține că, pe moment, nu există o nouă cerere depusă de investitorul din Qatar, Abdulla Yousif Al-Harqan, pentru a i se elibera licența de activitate după ce deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a acuzat guvernarea PAS de faptul că a permis pe ascuns deschiderea unei „fabrici de armament” în Moldova în timp ce vorbește de amenințările rusești.
17:10
„Referirile se bazează pe Tik-Tok”. Nicușor Dan: România nu este vizată de raportul Congresului SUA # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, într-o postare pe Facebook, că România nu este vizată de raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile la alegerile prezidențiale din 2024 sunt strict contextuale și se bazează parțial pe răspunsul unei singure companii private – TikTok.
16:40
A lăsat Franța pentru a trata pacienții de acasă. Aurelia Ursachi, o doctoriță originară din satul Musteața, Fălești, care și-a transformat visul din copilărie în realitate. Descoperim o poveste despre pasiune și patriotism, în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova.
16:10
Dupa ani de blocaj financiar, CFM intră în reorganizare: Când va fi funcțională noua structură? # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat "Calea Ferată a Moldovei" va fi reorganizată. Compania va fi transformată în societate pe acțiuni, cu un capital integral de stat şi se va numi "Calea Ferată din Moldova Pasageri și Marfă". Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern și vine după mai mulți ani în care întreprinderea s-a confruntat cu grave probleme financiare şi o degradare a infrastructurii feroviare.
16:10
Lilian Carp, la procesul lui Igor Dodon: „Va fi cu un hoț mai puțin!”. Ce a spus Dumitru Diacov? # TVR Moldova
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au reluat, pe 4 februarie, cercetarea probelor în dosarul „Kuliokul”/ „Sacoșa” în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. În cadrul ședinței de astăzi, au fost audiați deputatul PAS Lilian Carp, fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, fostul ambasador al R. Moldova la Moscova, socialistul Andrei Neguță, și fostul premier în timul regimului Plahotniuc, Pavel Filip.
16:00
„Un nou lot retras”. ANSA retrage laptele praf NAN 1 pentru sugari din motive de siguranță # TVR Moldova
Laptele praf pentru sugari NAN 1 Opti Pro, de 800 grame, a fost retras din magazine, după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
15:40
Popșoi, la Bruxelles: securitatea și sprijinul UE pentru apărarea R. Moldova, în prim-plan # TVR Moldova
Vizita ministrului de externe, Mihai Popşoi, la Bruxelles a fost axată pe securitate şi apărare. Discuţiile cu oficialii europeni au vizat consolidarea sprijinului Uniunii Europene pentru capacitatea de apărare a Republicii Moldova şi gestionarea riscurilor de securitate, inclusiv în domeniul aerian şi energetic. Au fost abordate și prioritățile Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, cu accent pe continuarea reformelor.
Ieri
15:20
Comisia Europeană respinge acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor, inclusiv în R. Moldova # TVR Moldova
Comisia Europeană a respins ferm acuzațiile formulate într-un raport al Congresului american potrivit cărora ar fi forțat platformele de social media să cenzureze conținut american și ar fi interferat în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Republica Moldova și România.
15:10
Mark Rutte, la Kiev: Prin ultimele atacuri, Rusia arată că nu doreşte, în mod serios, pacea # TVR Moldova
Cu doar o zi înaintea noii runde de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, mediată de Statele Unite, secretarul general al NATO şi-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina într-o vizită La Kiev.
15:10
Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, astăzi, 4 februarie 2026, o avertizare de Cod galben de polei și ceață pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu ora 14:00 și este valabilă până vineri, 6 februarie, ora 20:00.
14:40
Subvenții de până la 120 de mii de lei pentru cei care vor să lucreze în domeniul culturii # TVR Moldova
Ministerul Culturii anunță extinderea și simplificarea programului de subvenții pentru tinerii specialiști care doresc să se angajeze în instituțiile din domeniul culturii. Noile modificări vor permite accesul unui număr mai mare de beneficiari și vor încuraja tinerii să aleagă o carieră în acest domeniu.
14:00
Premierul Munteanu, despre blackout: „Am gestionat profesionist criza, pierderile au fost minime” # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu susține că blackout-ul parțial de pe 31 ianuarie a fost gestionat rapid și profesionist de autorități, fiind activat pentru prima dată protocolul Centrului Național de Management al Crizelor.
