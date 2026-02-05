Lilian Carp: „Vasile Costiuc apără interesele unui importator de muniții, sunt sigur”
TVR Moldova, 5 februarie 2026 06:10
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate, deputatul Lilian Carp, a respins declarațiile lui Vasile Costiuc potrivit cărora în Republica Moldova s-ar deschide o fabrică de armament și, în consecință, ar deveni „țintă legală” pentru Federația Rusă. Parlamentarul și-a explicat nedumerirea în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR față de colegul său din legislativ: „Eu nu știu ce-i în capul lui. De când gloanțele care se folosesc la vânătoare de iepuri reprezintă risc pentru securitatea națională”.
Acum 12 ore
21:30
Deputatul Vasile Costiuc a lansat mai multe falsuri și speculații despre presupusa construcție a unei „fabrici de armament și muniții” în Republica Moldova. O verificare a informațiilor arată că aceste declarații nu sunt susținute de fapte. Autoritățile precizează că este vorba despre un proiect investițional în domeniul civil, pentru care nu a fost eliberată nicio licență de activitate, iar producerea armelor și munițiilor cu destinație militară rămâne, potrivit legii, exclusiv în competența instituțiilor statului, potrivit Stopfals.md.
21:10
Lectură cu scriitoarea Moni Stănilă: Copiii din Chișinău au sărbătorit Ziua Cititului împreună # TVR Moldova
Mai mulţi elevi din Chişinău au fost invitaţi astăzi la o oră de lectură cu scriitoarea Moni Stănilă, la Biblioteca Municipală "Bogdan Petriceicu Hasdeu". Copiii au ascultat şi au citit fragmente din cartea "Prietenii Soarelui". Evenimentul a avut loc în contextul Zilei internaţionale a cititului împreună, marcată anual în prima zi de miercuri a lunii februarie.
21:00
Poleiul a lăsat pe întuneric primele localități. Raioanele afectate sunt Orhei și Sângerei # TVR Moldova
Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, la ora 18:00, erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2.414 consumatori. Este vorba de localităţile Donici şi Camencea din raionul Orhei, Obeica din raionul Hânceşti, şi Prepeliţa, Pepeni, Pepenii Noi din raionul Sângerei.
20:40
Astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului. În Republica Moldova, maladiile oncologice constituie cea de-a doua cauză de mortalitate, după bolile cardiovasculare. Doar în 2024 au fost înregistrate peste 5.700 de cazuri de deces. În pofida incidenţei şi mortalităţii mari, Institutul Oncologic din Chişinău rămâne unicul spital de stat care oferă tratament complet persoanelor diagnosticate cu această afecţiune.
20:10
Numărul mare de infecţii respiratorii a umplut spitalele de pacienţi. În ultima săptămână au crescut şi cazurile de gripă sezonieră, cu mai bine de 20 la sută față de acum 14 zile. Pentru că perioada de vaccinare împotriva gripei s-a încheiat deja, medicii ne recomandă să evităm locurile aglomerate şi să consumăm alimente care ne cresc imunitatea.
19:40
Republica Moldova oferă Ucrainei ajutor umanitar în valoare de peste 100 de milioane de lei # TVR Moldova
Republica Moldova va oferi Ucrainei un ajutor umanitar în valoare de peste 118 milioane de lei, pentru a sprijini gestionarea consecințelor războiului. Pachetul include echipamente de protecție civilă şi medicale, bunuri de strictă necesitate, materiale pentru refacerea infrastructurii energetice afectate. Proiectul a fost votat de Guvern.
19:10
Guvernul a votat o actualizare a Codului Educației. Una dintre cele mai importante modificări prevede reorganizarea școlilor cu un număr mic de elevi. Sunt vizate peste 70 de instituții si aproape 0,5 la sută dintre toți elevii din țară. Documentul prevede și unele măsuri care să sprijine copiii cu dizabilități sau cei reveniți din Diaspora, dar și reintroducerea notelor în clasa a IV-a la disciplinele de examen.
18:40
Fuzionarea Universității din Cahul cu UTM: Perciun promite investiții garantate de Guvern # TVR Moldova
Universitatea de Stat din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei pot începe procesul de fuziune. Guvernul a votat astăzi proiectul de lege de creare a Centrului Universitar "Bogdan Petriceicu Hasdeu", inițiativă ce a împărțit mediul academic în două tabere. Ministrul Dan Perciun sustine că centrul va beneficia de o autonomie largă, garantată. Cele două instituții vor fi reorganizate până în septembrie 2026.
18:40
„Nu am fost surprins”. Ce a spus Pavel Filip la procesul lui Igor Dodon în dosarul „Kuliok”? # TVR Moldova
Fostul prim-ministru Pavel Filip susține că știe cu exactitate circumstanțele în care Igor Dodon s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov în iunie 2019 atunci când i-a întins presupusa sacoșă cu bani. Audiat astăzi ca martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, fostul premier a declarat că cei trei – Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Sergei Iaralov – ar fi purtat discuții la sediul PDM din strada Armenească, într-o încăpere de lângă biroul lui Plahotniuc, scrie TV8.
17:50
Ministerul Afacerilor Interne anunță mobilizarea a circa 2.300–2.400 de angajați la nivel național, în contextul prognozelor meteo nefavorabile din perioada 4–8 februarie. Autoritățile recomandă limitarea deplasărilor și prudență sporită în trafic.
17:50
Agenția Servicii Publice susține că, pe moment, nu există o nouă cerere depusă de investitorul din Qatar, Abdulla Yousif Al-Harqan, pentru a i se elibera licența de activitate după ce deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a acuzat guvernarea PAS de faptul că a permis pe ascuns deschiderea unei „fabrici de armament” în Moldova în timp ce vorbește de amenințările rusești.
Acum 24 ore
17:10
„Referirile se bazează pe Tik-Tok”. Nicușor Dan: România nu este vizată de raportul Congresului SUA # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, într-o postare pe Facebook, că România nu este vizată de raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile la alegerile prezidențiale din 2024 sunt strict contextuale și se bazează parțial pe răspunsul unei singure companii private – TikTok.
16:40
A lăsat Franța pentru a trata pacienții de acasă. Aurelia Ursachi, o doctoriță originară din satul Musteața, Fălești, care și-a transformat visul din copilărie în realitate. Descoperim o poveste despre pasiune și patriotism, în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova.
16:10
Dupa ani de blocaj financiar, CFM intră în reorganizare: Când va fi funcțională noua structură? # TVR Moldova
Întreprinderea de Stat "Calea Ferată a Moldovei" va fi reorganizată. Compania va fi transformată în societate pe acțiuni, cu un capital integral de stat şi se va numi "Calea Ferată din Moldova Pasageri și Marfă". Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern și vine după mai mulți ani în care întreprinderea s-a confruntat cu grave probleme financiare şi o degradare a infrastructurii feroviare.
16:10
Lilian Carp, la procesul lui Igor Dodon: „Va fi cu un hoț mai puțin!”. Ce a spus Dumitru Diacov? # TVR Moldova
Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au reluat, pe 4 februarie, cercetarea probelor în dosarul „Kuliokul”/ „Sacoșa” în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. În cadrul ședinței de astăzi, au fost audiați deputatul PAS Lilian Carp, fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, fostul ambasador al R. Moldova la Moscova, socialistul Andrei Neguță, și fostul premier în timul regimului Plahotniuc, Pavel Filip.
16:00
„Un nou lot retras”. ANSA retrage laptele praf NAN 1 pentru sugari din motive de siguranță # TVR Moldova
Laptele praf pentru sugari NAN 1 Opti Pro, de 800 grame, a fost retras din magazine, după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
15:40
Popșoi, la Bruxelles: securitatea și sprijinul UE pentru apărarea R. Moldova, în prim-plan # TVR Moldova
Vizita ministrului de externe, Mihai Popşoi, la Bruxelles a fost axată pe securitate şi apărare. Discuţiile cu oficialii europeni au vizat consolidarea sprijinului Uniunii Europene pentru capacitatea de apărare a Republicii Moldova şi gestionarea riscurilor de securitate, inclusiv în domeniul aerian şi energetic. Au fost abordate și prioritățile Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, cu accent pe continuarea reformelor.
15:20
Comisia Europeană respinge acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor, inclusiv în R. Moldova # TVR Moldova
Comisia Europeană a respins ferm acuzațiile formulate într-un raport al Congresului american potrivit cărora ar fi forțat platformele de social media să cenzureze conținut american și ar fi interferat în mod regulat în alegerile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Republica Moldova și România.
15:10
Mark Rutte, la Kiev: Prin ultimele atacuri, Rusia arată că nu doreşte, în mod serios, pacea # TVR Moldova
Cu doar o zi înaintea noii runde de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, mediată de Statele Unite, secretarul general al NATO şi-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina într-o vizită La Kiev.
15:10
Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre noile reglementări menite să construiască un mediu de conviețuire mai sigur pentru întreaga societate.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis, astăzi, 4 februarie 2026, o avertizare de Cod galben de polei și ceață pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu ora 14:00 și este valabilă până vineri, 6 februarie, ora 20:00.
14:40
Subvenții de până la 120 de mii de lei pentru cei care vor să lucreze în domeniul culturii # TVR Moldova
Ministerul Culturii anunță extinderea și simplificarea programului de subvenții pentru tinerii specialiști care doresc să se angajeze în instituțiile din domeniul culturii. Noile modificări vor permite accesul unui număr mai mare de beneficiari și vor încuraja tinerii să aleagă o carieră în acest domeniu.
14:00
Premierul Munteanu, despre blackout: „Am gestionat profesionist criza, pierderile au fost minime” # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu susține că blackout-ul parțial de pe 31 ianuarie a fost gestionat rapid și profesionist de autorități, fiind activat pentru prima dată protocolul Centrului Național de Management al Crizelor.
14:00
Negociatorii din Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează se întâlnesc miercuri la Abu Dhabi pentru o nouă încercare de a pune capăt celei mai sângerose confruntări din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace. Discuțiile sunt umbrite de un nou val de atacuri cu rachete și drone rusești.
13:50
De astăzi, plătim mai puțin pentru gazele naturale. Decizia ANRE de scădere a tarifului fost publicată în monitorul oficial.
13:40
Ajutor de urgență pentru Ucraina: Guvernul a aprobat livrarea de echipamente și materiale esențiale # TVR Moldova
Executivul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul hotărârii de Guvern privind acordarea unui lot de asistență umanitară către Ucraina, ca răspuns la solicitările oficiale transmise pe cale diplomatică. Măsura vine în contextul crizei sociale și energetice generate de război și are scopul de a reduce presiunea umanitară în regiune.
13:10
Premierul Alexandru Munteanu susține că blackout-ul parțial din weekendul 31 ianuarie a fost gestionat rapid și profesionist de autorități, fiind activat pentru prima dată protocolul Centrului Național de Management al Crizelor.
13:10
Va fi sancționată directoarea școlii din Cahul după incidentul cu Dima White? Explicația ministrului # TVR Moldova
Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat că va fi aplicată o sancțiune în cazul directoarei școlii din Cahul, care a permis accesul vloggerului Dima White, acuzat de trafic de copii și pornografie infantilă, pe teritoriul instituției.
13:10
Șoferul care, la începutul săptămânii, a accidentat doi copii la Strășeni, unul dintre care a murit, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru TVR Moldova de reprezentanţii Procuraturii Generale.
12:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi proiectul de hotărâre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prin înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat.
12:20
Reabilitarea str. 31 August 1989. Jardan: Mă bucur că după nouă luni, primăria se va apuca de treabă # TVR Moldova
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău urmează să înceapă în curând, după ce Primăria va lansa licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, spune că avizele necesare au fost oferite încă din primăvara anului trecut și salută decizia autorităților municipale de a porni proiectul după 8–9 luni de așteptare.
11:50
Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind reorganizarea Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) prin fuziunea a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul UTM.
11:40
Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa regală din Windsor, în contextul scandalului Epstein # TVR Moldova
În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a transmis marţi seară BBC.
11:30
Guvernul a aprobat astăzi numirea lui Vitalie Mîța în funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei. În această funcție, el va răspunde de domeniile termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică.
11:10
5 mln de lei pentru restaurarea Arcului de Triumf. Jardan promite finalizarea lucrărilor în 2026 # TVR Moldova
Ministerul Culturii va aloca cinci milioane de lei din buget pentru restaurarea Arcului de Triumf din Chișinău. Ministrul Cristian Jardan a declarat înainte de ședința Guvernului din 4 februarie că lucrările ar putea fi finalizate chiar în acest an, cu sprijin public și privat.
10:40
Declarațiile lui Nicușor Dan și unirea R. Moldova cu România, în topul subiectelor din presa rusă # TVR Moldova
Pozițiile președintelui României Nicușor Dan în subiectele zilei și discuțiile despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România sunt principalele teme din presa de la Moscova din luna ianuarie despre România, potrivit unei monitorizări făcute de informat.ro.
10:10
Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor vizita Ucraina, la patru ani de la începutul războiului # TVR Moldova
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se vor deplasa în Ucraina pentru a marca patru ani de la începerea războiului lansat de Rusia contra ţării vecine
09:40
Cazurile de gripă sezonieră sunt în creștere la nivel național, atenționează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În doar o săptămână, numărul îmbolnăvirilor a urcat cu aproape un sfert, cele mai multe cazuri fiind raportate în municipiul Chișinău.
09:10
CNAS avertizează: informații false despre acordarea a 5.000 de lei dintr-un așa-numit „fond social” # TVR Moldova
Casa Națională de Asigurări Sociale atenționează cetățenii asupra unei informații false care circulă în spațiul public, referitoare la acordarea unor sume de 5.000 de lei persoanelor născute în perioada 1935–2018, în baza unei așa-zise cereri electronice.
08:40
SUA va oferi Republicii Moldova 36,5 milioane de dolari pentru întărirea securității naționale, în baza unei legi adoptate de Congresul american și promulgate de președintele Donald Trump. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski.
08:10
Directorul Energocom explică scăderea tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici # TVR Moldova
Consumatorii casnici vor plăti mai puțin pentru gazul natural. Energocom a anunțat o reducere a tarifelor, după ce ANRE a aprobat ajustările costurilor de bază și devierile pozitive ale companiei. Directorul Eugeniu Buzatu a explicat, la emisiunea „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova, cum s-a ajuns la noul preț.
Ieri
21:40
Ministerul Finanțelor a solicitat în ședința de judecată din 3 februarie încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc a 39 milioane de dolari și a 3,5 milioane de euro în calitate de prejudiciu. În același timp, reprezentantul ministerului a cerut încasarea unei dobânzi de 5% anual din prejudiciul imputat lui Plahotniuc, potrivit „Ziarului de Gardă”.
20:30
„Perspectivă sumbră”: Marin Gherman, reforma școlară din Ucraina și impactul ei asupra românilor # TVR Moldova
Ambasada Ucrainei în România a calificat drept „nefondată” declarația senatorului român Titus Corlățean potrivit căreia din 1 februarie 2026, în Ucraina vor fi desființate 28 din cele 32 de licee academice cu predare integrală sau parțială în limba română, care funcționează în regiunea Cernăuți.Marin Gherman, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social (Cernăuți), confirmă însă că reforma educațională din Ucraina îi defavorizează pe etnicii români și că statul ucrainean ar fi trebuit să aplice aceeași metodă ca și România în domeniul învățământului pentru minoritățile naționale.
19:40
Tehnologia care salvează vieți: Sistemul eCall devine funcțional și în Republica Moldova # TVR Moldova
O şansă în plus la viaţă pentru victimele accidentelor rutiere, care sunt în imposibilitatea de a cere ajutor. O tehnologie salvatoare, obligatorie de ani buni în Uniunea Europeană, va deveni funcțională și în Republica Moldova. Este vorba despre sistemul eCall, butonul inteligent care anunță automat serviciul 112 despre impact și transmite locația exactă a mașinii în care se află victima. Acest mecanism va putea reduce, cu până la 20%, numărul deceselor pe șosele.
19:10
Schimbări la examenul de bacalaureat. Începând cu sesiunea din 2026, testele vor avea o structură ușor modificată, iar profesorii care verifică lucrările vor trebui să obțină un certificat de evaluator național.
18:50
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, are interdicția de a părăsi țara pentru 60 de zile. Măsura a fost dispusă astăzi de procurorul de caz pentru a-l impiedica pe Andronachi sa fugă.
18:30
Campania „Căldură pentru Ucraina”: ajută oamenii să supraviețuiască frigului și întunericului # TVR Moldova
A fost o nouă noapte de coşmar pentru ucraineni, care stau în frig şi întuneric în urma atacurilor lansate de rusi asupra infrastructurii energetice. Pentru copii şi bătrâni, lipsa căldurii poate fi fatală, în condiţiile în care temperaturile din locuinţe scad sub zero grade. Nici muncitorii nu pot repara liniile afectate. Toate eforturile le sunt zădărnicite de exploziile puternice. Urmăriţi un nou reportaj din cadrul campaniei de strângere de fonduri pentru a ajuta poporul ucrainean să depăşească situaţia grea în care se află.
18:10
În această dimineață, șoferii care circulă pe șoseaua Muncești din Chișinău s-au confruntat cu gropi adânci și ambuteiaje în orele de vârf. Reporterul TVR Moldova, Alexandru Leahu, a fost la fața locului și a constatat că unele gropi ating între 15 și 20 de centimetri.
17:40
Dezechilibrele hormonale, alimentația și stilul de viață sunt principalele cauze care duc la creșterea în greutate, mai ales în sezonul rece. Subiectul a fost discutat în această dimineață la emisiunea TeleMatinal, cu medicul endocrinolog Stela Vudu, care a explicat de ce iarna acumulăm mai ușor kilograme în plus și cum pot fi prevenite aceste probleme.
