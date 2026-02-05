Lilian Carp: „Vasile Costiuc apără interesele unui importator de muniții, sunt sigur”

18:30

A fost o nouă noapte de coşmar pentru ucraineni, care stau în frig şi întuneric în urma atacurilor lansate de rusi asupra infrastructurii energetice. Pentru copii şi bătrâni, lipsa căldurii poate fi fatală, în condiţiile în care temperaturile din locuinţe scad sub zero grade. Nici muncitorii nu pot repara liniile afectate. Toate eforturile le sunt zădărnicite de exploziile puternice. Urmăriţi un nou reportaj din cadrul campaniei de strângere de fonduri pentru a ajuta poporul ucrainean să depăşească situaţia grea în care se află.