Guvernul redesenează harta școlilor: Peste 70 de instituții de învățământ sunt vizate

Circa 90 la sută dintre persoanele care fac parte din comunitatea LGBT+ au fost supuse bullyingului sau abuzurilor fizice ori sexuale. Sunt rezultatele îngrijorătoare ale unui studiu prezentat astăzi de Centrul de Informații "GENDERDOC-M". Reprezentanţii organizaţiei cer societăţii să nu îi mai discrimineze pe cei care au o altă orientare sexuală, iar autorităţilor să ia măsuri pentru a-i proteja, dar şi să intervină mai eficient în caz de abuz.