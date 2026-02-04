Universitatea din Cahul dispare ca entitate. Guvernul Munteanu a votat azi pentru lichidarea instituției
Ziua, 4 februarie 2026 11:10
Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul devine istorie. Guvernul a decis azi lichidarea instituției din sudul R. Moldova prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova. Documentul, criticat anterior de mediul academic de la Chișinău și București, prevede că reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Inițiativa Ministerului Educației, promovată intens în ultimele două […] Articolul Universitatea din Cahul dispare ca entitate. Guvernul Munteanu a votat azi pentru lichidarea instituției apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
11:10
Universitatea din Cahul dispare ca entitate. Guvernul Munteanu a votat azi pentru lichidarea instituției # Ziua
Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul devine istorie. Guvernul a decis azi lichidarea instituției din sudul R. Moldova prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova. Documentul, criticat anterior de mediul academic de la Chișinău și București, prevede că reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Inițiativa Ministerului Educației, promovată intens în ultimele două […] Articolul Universitatea din Cahul dispare ca entitate. Guvernul Munteanu a votat azi pentru lichidarea instituției apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova, vizate în raportul SUA privind cenzura: Documentul face trimitere la ingerințe ale UE în procesul electoral # Ziua
Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova au inclus un candidat din același partid cu cel al prim-ministrului, ceea ce ridică îngrijorări semnificative privind un posibil conflict de interese. În plus, R. Moldova nu este încă stat membru al Uniunii Europene, ceea ce „ridică întrebări suplimentare cu privire la motivul pentru care a avut loc […] Articolul Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova, vizate în raportul SUA privind cenzura: Documentul face trimitere la ingerințe ale UE în procesul electoral apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
10:40
Noul tarif pentru gaz, de 14,42 de lei pentru un metru cub, intră în vigoare de azi, 4 februarie. Decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial. Noul tarif a fost redus cu aproximativ 14 la sută și a fost aprobat de ANRE marți, 3 februarie. Noul preț este cu 2,33 lei mai mic decât […] Articolul Noul tarif pentru gaz, valabil de azi. Decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
10:30
VIDEO | Veaceslav Ioniță, despre noile tarife la gazele naturale: Autoritățile țin în continuare în secret cu cât au cumpărat gazul în 2025 # Ziua
Republica Moldova a plătit pentru gazele naturale cumpărate în 2025 mai mult decât trebuia să plătească, iar Energocom și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu au publicat încă prețurile exacte de achiziție a gazului pentru anul 2025 și nu a făcut publice devierile financiare de anul trecut. Declarațiile aparțin economistului IDIS „Viitorul”, Veaceslav […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță, despre noile tarife la gazele naturale: Autoritățile țin în continuare în secret cu cât au cumpărat gazul în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Trump consideră că Putin „s-a ținut de cuvânt” privind armistițiul temporar și nu este surprins de reluarea atacurilor asupra Ucrainei # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin „și-a respectat cuvântul” în timpul așa-numitului „armistițiu energetic”, în care Rusia nu ar fi atacat infrastructura energetică a Ucrainei. „Pauza a fost de duminică până duminică, din 25 ianuarie până pe 1 februarie. S-a încheiat. El și-a respectat cuvântul. O săptămână este deja mult, […] Articolul Trump consideră că Putin „s-a ținut de cuvânt” privind armistițiul temporar și nu este surprins de reluarea atacurilor asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
09:20
Guvernul decide azi soarta Universității din Cahul. Cabinetul de miniștri urmează să se expună asupra lichidării instituției # Ziua
Proiectul lichidării juridice a Universității din Cahul „B. P. Hașdeu” prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova va fi supus votului azi la Guvern. Dacă documentul, criticat dur de mediul academic din R. Moldova și România, va fi aprobat de cabinet, atunci reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Instituția urmează să devină „centru […] Articolul Guvernul decide azi soarta Universității din Cahul. Cabinetul de miniștri urmează să se expună asupra lichidării instituției apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Raport al Congresului SUA despre alegerile prezidențiale anulate din România: Comisia Europeană s-a implicat direct, prin măsuri de cenzură # Ziua
Un raport oficial al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA arată cum Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor online și prin măsuri de cenzură a conținutului politic. Raportul menționează că România nu este un caz izolat. Comisia Europeană ar fi folosit mecanisme […] Articolul Raport al Congresului SUA despre alegerile prezidențiale anulate din România: Comisia Europeană s-a implicat direct, prin măsuri de cenzură apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Cel puțin 15 morți după ce o ambarcațiune cu migranți s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă a Greciei # Ziua
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o ambarcațiune cu migranți s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă a Greciei în apropierea insulei Chios, au anunțat marți seară autoritățile elene. Incidentul s-a produs în cursul serii, în zona plajei Mirsinidi, unde echipele de intervenție au recuperat din mare trupurile a 11 […] Articolul Cel puțin 15 morți după ce o ambarcațiune cu migranți s-a ciocnit cu o navă a Pazei de Coastă a Greciei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:00
Companiile SpaceX și xAI au anunțat oficial fuziunea, fondatorul lor, Elon Musk, prezentând totodată un proiect ambițios privind crearea unor centre de date pentru inteligență artificială în spațiu. Potrivit lui Musk, fuziunea va duce la formarea unei „mașini inovatoare” care va integra dezvoltarea de rachete, internetul prin satelit Starlink, inteligența artificială și rețeaua socială X. […] Articolul SpaceX și xAI fuzionează. Elon Musk anunță planuri pentru centre de date AI în spațiu apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Testele de la bacalaureat, prea mari și complexe. La solicitarea profesorilor, numărul itemilor la examene va fi redus # Ziua
Testele de la bacalaureat s-au dovedit a fi prea mari și complexe, iar din acest an s-a decis reducerea numărului de itemi la toate probele. La această concluzie s-a ajuns în urma unui exercițiu organizat la nivel național cu participarea a aproximativ 1000 de profesori, care a rezolvat testele de la examene. Noile modificări […] Articolul Testele de la bacalaureat, prea mari și complexe. La solicitarea profesorilor, numărul itemilor la examene va fi redus apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Parfum cu substanțe periculoase ajuns în vânzare. ANSP a dispus retragerea și distrugerea produselor # Ziua
Parfumuri cu substanțe interzise și periculoase pentru sănătate au ajuns în vânzare în magazinele din R. Moldova. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că, după efectuarea unor controale, a dispus retragerea și distrugerea de pe piață a două loturi de parfum „Adora Entourage” produs de Compania „Viorica – Cosmetic”. Potrivit ANSP, într-un lot, cu termenul […] Articolul Parfum cu substanțe periculoase ajuns în vânzare. ANSP a dispus retragerea și distrugerea produselor apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Zelenski anunță schimbări în strategia de negocieri după atacurile asupra energiei și acuză Rusia că a profitat de armistițiul propus de SUA # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a convocat o reuniune de coordonare după atacul masiv lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice, subliniind că Moscova nu este interesată de o soluție diplomatică reală. Într-un mesaj public, liderul ucrainean a precizat că bombardamentele au vizat în mod special sistemul energetic și au inclus un număr record […] Articolul Zelenski anunță schimbări în strategia de negocieri după atacurile asupra energiei și acuză Rusia că a profitat de armistițiul propus de SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Fermierii acuză autoritățile de mimarea consultărilor asupra noii strategii agricole: Este un adevărat sabotaj, demisionați! # Ziua
Incompetența Ministerului Agriculturii în frunte cu Ludmila Catlabuga nu mai poate fi tolerată. Nu puteți servi intereselor fermierilor, demisionați!. Este mesajul transmis de Asociația „Forța Fermierilor”, care acuză autoritățile de mimarea consultărilor asupra Programului Strategic al Politicii Agricole pentru următorii cinci ani. Potrivit declarației organizației, în 29 ianuarie ministerul a transmis spre consultare un document […] Articolul Fermierii acuză autoritățile de mimarea consultărilor asupra noii strategii agricole: Este un adevărat sabotaj, demisionați! apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Sabotaj?! Linia Chișinău-Vulcănești și mega avaria la rețeaua electrică. Impozitul imobiliar: cât și cum? # Ziua
Blackout-ul de sâmbătă, când Republica Moldova a rămas fără curent, pare să fie mai mult decât o simplă avarie. Și de ce întârzie totuși punerea în funcțiune a noii linii electrice de înalt tensiune?; Scăderea tarifului la gaz e, în principiu, o veste bună, dar există niște nuanțe care mai taie din optimism; Subiectul intens […] Articolul CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Sabotaj?! Linia Chișinău-Vulcănești și mega avaria la rețeaua electrică. Impozitul imobiliar: cât și cum? apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Premieră medicală în SUA. Chirurgii au menținut în viață un pacient fără plămâni timp de 48 de ore, până la transplant # Ziua
O echipă de medici din SUA a reușit să mențină în viață un pacient aflat în stare critică timp de 48 de ore fără plămâni, folosind un sistem artificial inovator, până la efectuarea unui transplant bilateral. Cazul este considerat o premieră medicală și ar putea deschide noi perspective pentru pacienții cu insuficiență respiratorie severă, realatează […] Articolul Premieră medicală în SUA. Chirurgii au menținut în viață un pacient fără plămâni timp de 48 de ore, până la transplant apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
În 2025, CNA a identificat bunuri infracționale de peste 723 de milioane de lei în cadrul cazurilor de corupție # Ziua
Anul trecut, Centrul Național Anticorupție a depistat peste 790 de infracțiuni de corupție și a identificat bunuri infracționale în valoare de peste 723 de milioane de lei. Datele se regăsesc într-un raport al CNA pentru 2025. În funcție de gravitate, infracțiunile depistate includ 26 de infracțiuni deosebit de grave, 370 grave, 205 mai puțin grave […] Articolul În 2025, CNA a identificat bunuri infracționale de peste 723 de milioane de lei în cadrul cazurilor de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Percheziții la birourile X din Paris. Procuratura Franței îl convoacă pe Elon Musk la audieri # Ziua
Procuratura din Franța l-a citat pe miliardarul Elon Musk și pe fosta directoare executivă a platformei X, Linda Yaccarino, pentru audieri programate pe 20 aprilie, potrivit postului BFMTV. Într-un comunicat oficial, autoritățile franceze au precizat că ancheta face parte dintr-o „abordare constructivă” menită să asigure respectarea legislației naționale de către platforma X pe teritoriul Franței. […] Articolul Percheziții la birourile X din Paris. Procuratura Franței îl convoacă pe Elon Musk la audieri apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
FOTO | Cei trei schiori și doi biatloniști care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă au ajuns în Italia # Ziua
Cei cinci sportivi care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano – Cortina au ajuns în Italia. Echipa națională este formată din biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici. Ceremonia de deschidere a ediției din acest an a Jocurilor Olimpice se va […] Articolul FOTO | Cei trei schiori și doi biatloniști care vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă au ajuns în Italia apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Șeful NATO promite că va asigura Ucrainei avioane pe cer, nave pe mare și trupe pe teren după încheierea războiului # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a prezentat marți, în fața Radei Supreme de ka Kiev, un plan privind sprijinul acordat Ucrainei după semnarea unui acord de pace cu Rusia. În discursul său, Rutte a declarat că, imediat după încheierea conflictului, Ucraina va beneficia de prezență militară, avioane de patrulare și sprijin naval din partea […] Articolul Șeful NATO promite că va asigura Ucrainei avioane pe cer, nave pe mare și trupe pe teren după încheierea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Precizările IGP în cazul accidentului rutier de la Strășeni: Șoferul nu era angajat al MAI, ci student la Academia de Poliție # Ziua
Șoferul de 19 ani, care a provocat gravul accident pe o trecere de pietoni din Strășeni soldat cu moartea unui minor, nu activează în cadrul IGP, acesta fiind student la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”. Precizările au fost făcute de șefa Secției de comunicare a IGP, Diana Fetco. „Tânărul implicat în accident a depus […] Articolul Precizările IGP în cazul accidentului rutier de la Strășeni: Șoferul nu era angajat al MAI, ci student la Academia de Poliție apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Șeful diplomației ucrainene îl atacă dur pe președintele FIFA: „Degenerați morali vor să readucă Rusia în fotbal” # Ziua
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, l-a criticat vehement pe președintele FIFA, Gianni Infantino, după ce acesta a cerut reanalizarea interdicției impuse echipelor rusești în competițiile internaționale. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Sybiha l-a numit pe Infantino „degenerat moral” pentru poziția sa privind revenirea Rusiei în fotbalul internațional. „Degenerați morali propun ridicarea interdicțiilor, […] Articolul Șeful diplomației ucrainene îl atacă dur pe președintele FIFA: „Degenerați morali vor să readucă Rusia în fotbal” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Doi inspectori de patrulare, anchetați pentru mită. Pentru a-i scăpa pe șoferi de amenzi, aceștia întocmeau procese pe numele cetățenilor străini # Ziua
Doi inspectori de patrulare sunt anchetați penal pentru luare de mită și fals în acte. Abaterile au fost depistate de Serviciul Anticorupție al Ministerului de Interne, care a constatat că cei doi polițiști îi scăpau de amenzi pe unii șoferi prin întocmirea unor procese-verbale pe numele cetățenilor străini care nici nu se aflau în R. […] Articolul Doi inspectori de patrulare, anchetați pentru mită. Pentru a-i scăpa pe șoferi de amenzi, aceștia întocmeau procese pe numele cetățenilor străini apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu peste 70 de rachete, inclusiv balistice, și aproximativ 450 de drone # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile continuă lichidarea consecințelor unui nou atac rusesc de amploare asupra mai multor regiuni ale țării, care a vizat în special infrastructura energetică. Potrivit șefului statului, forțele ruse au folosit peste 70 de rachete, inclusiv balistice, și aproximativ 450 de drone de atac. Au fost lovite regiunile Sumî, […] Articolul Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu peste 70 de rachete, inclusiv balistice, și aproximativ 450 de drone apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Financial Times: Ucraina, Europa și SUA au convenit asupra unui plan de „răspuns în mai multe etape” la încălcarea unui acord de pace de către Rusia # Ziua
Ucraina, Statele Unite și mai multe țări europene au convenit un „plan de sprijin în mai multe etape” pentru susținerea unui posibil acord de pace între Moscova și Kiev, relatează Financial Times, citând surse apropiate negocierilor. Potrivit publicației, în cazul unor „încălcări persistente” ale acordului de către Rusia, Statele Unite ale Americii și statele europene […] Articolul Financial Times: Ucraina, Europa și SUA au convenit asupra unui plan de „răspuns în mai multe etape” la încălcarea unui acord de pace de către Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:30
Trei persoane au suferit arsuri în urma unor incendii. Într-un caz, un bărbat a folosit un arzător pentru a încălzi rezervorul mașinii # Ziua
Doi bărbați și o femeie au suferit arsuri în urma unor incendii produse în nordul R. Moldova. În primul caz, într-o gospodărie din satul Sârcova, raionul Rezina, a luat foc o mașină, după ce proprietarul a încercat să încălzească rezervorul vehiculului cu un arzător. La fața locului a ajuns o echipă de pompieri, care a […] Articolul Trei persoane au suferit arsuri în urma unor incendii. Într-un caz, un bărbat a folosit un arzător pentru a încălzi rezervorul mașinii apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că intenționează să reducă tarifele vamale pentru produsele din India de la 25% la 18%, după ce premierul indian Narendra Modi a acceptat să înceteze achizițiile de petrol din Rusia. Relațiile dintre Trump și Modi au fost mult timp apropiate, însă s-au tensionat în ultimii ani din cauza […] Articolul Trump va reduce tarifele pentru India după ce Modi a acceptat să renunțe la petrolul rusesc apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Prețul gazului a fost redus cu 14 la sută. Noul tarif pentru un metru cub este de 14,42 de lei # Ziua
Tariful pentru gaz a fost redus cu aproximativ 14 la sută. ANRE a aprobat azi un preț de 14,42 de lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, față de actualul tarif de 16,74 de lei. Tariful va intra în vigoare din momentul publicării decizie în Monitorul Oficial. Noul preț este cu 2,33 lei […] Articolul Prețul gazului a fost redus cu 14 la sută. Noul tarif pentru un metru cub este de 14,42 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Ziua Sfântului și Dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu și ocrotitorul pruncilor, și a Sfintei Proorocițe Ana # Ziua
Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc astăzi pe Sfântul și Dreptul Simeon, numit în tradiția creștină „primitorul de Dumnezeu” și ocrotitor al pruncilor. Sărbătoarea este legată direct de praznicul împărătesc Întâmpinarea Domnului, când bătrânul L-a întâmpinat pe Pruncul Iisus la Templul din Ierusalim și L-a ținut în brațe, alături de Sfânta Proorociță Ana, care, […] Articolul Ziua Sfântului și Dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu și ocrotitorul pruncilor, și a Sfintei Proorocițe Ana apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Un adolescent, reținut pentru infracțiuni cu caracter sexual în raport cu o copilă de doar 9 ani # Ziua
Un adolescent, în vârstă de 17 ani, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi abuzat sexual o fetiță de doar 9 ani. Cazul a fost înregistrat într-o localitate din centrul R. Moldova. Polițiștii au fost sesizați despre infracțiune luni seara. În urma măsurilor speciale de investigație, ofițerii IGP și procurorii din Hâncești […] Articolul Un adolescent, reținut pentru infracțiuni cu caracter sexual în raport cu o copilă de doar 9 ani apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Șefa diplomației române, vizită în SUA la invitația lui Marco Rubio. Oana Țoiu participă la summitul privind mineralele critice # Ziua
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, începe marți o vizită de lucru în Statele Unite, la invitația secretarului de stat american Marco Rubio, urmând să participe la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, vizita are loc în perioada 3–6 februarie, iar pe 4 februarie, la Washington D.C., […] Articolul Șefa diplomației române, vizită în SUA la invitația lui Marco Rubio. Oana Țoiu participă la summitul privind mineralele critice apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Trump vrea să creeze un stoc strategic de minerale critice de 12 miliarde de dolari pentru a reduce dependența de China # Ziua
Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să creeze un stoc strategic de minerale critice, după modelul rezervelor de petrol, pentru a diminua dependența Statelor Unite de China și pentru a proteja industriile-cheie de fluctuațiile pieței. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, proiectul ar urma să beneficieze de finanțare în valoare totală de aproape 12 miliarde […] Articolul Trump vrea să creeze un stoc strategic de minerale critice de 12 miliarde de dolari pentru a reduce dependența de China apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Întârzieri pentru darea în exploatare a Liniei electrice Vulcănești – Chișinău. Sistemul va fi funcțional abia în două luni # Ziua
Dare în exploatare a Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău se amână până la sfârșitul lunii martie. Deși a fost supusă cu succes unor teste, sistemul nu va fi funcțional în curând din cauza unor probleme „de ordin logistic”. Despre noua amânare a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că s-a convenit cu firmele […] Articolul Întârzieri pentru darea în exploatare a Liniei electrice Vulcănești – Chișinău. Sistemul va fi funcțional abia în două luni apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Mark Rutte ar urma să ajungă marți la Kiev. Secretarul general al NATO va susține un discurs în Parlament # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, urmează să ajungă marți, 3 februarie, la Kiev, unde va susține un discurs în fața parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Aleksei Goncarenko, pe canalul său de Telegram. Potrivit acestuia, vizita coincide cu deschiderea oficială a noii sesiuni parlamentare, care are loc în prima zi de marți […] Articolul Mark Rutte ar urma să ajungă marți la Kiev. Secretarul general al NATO va susține un discurs în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Un băiat de 14 ani a murit, după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni din Strășeni. Accidentul ar fi fost provocat de un tânăr polițist # Ziua
Grav accident pe o trecere de pietoni din orașul Strășeni. Doi minori, o fată și un băiat, care traversau strada la zebră au fost loviți de un șofer de 19 ani. Băiatul de 14 ani a fost transportat de urgență la spital, însă la scurt timp a murit la terapie intensivă, iar fetița de 12 […] Articolul Un băiat de 14 ani a murit, după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni din Strășeni. Accidentul ar fi fost provocat de un tânăr polițist apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice din Ucraina. Cel puțin patru obiective energetice majore, vizate de bombardamente # Ziua
Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei în cursul nopții, vizând în special infrastructura energetică. Cele mai grave consecințe au fost raportate în Kiev și regiunea sa, dar și în Harkov, Vinița și Odesa. Potrivit autorităților, rachetele au vizat inclusiv termocentrala de la Tripolie și o substație de 750 kV care leagă centrala […] Articolul VIDEO | Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice din Ucraina. Cel puțin patru obiective energetice majore, vizate de bombardamente apare prima dată în ZIUA.md.
2 februarie 2026
18:10
Iranul se pregătește să lanseze noi negocieri nucleare cu Statele Unite, la ordinul președintelui Masoud Pezeshkian, relatează agenția de presă Fars. Potrivit sursei citate, șeful statului iranian a dispus oficial demararea discuțiilor cu Washingtonul privind dosarul nuclear, în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat recent speranța că poate fi încheiat un acord […] Articolul Preşedintele iranian „ordonă” începerea negocierilor cu SUA ce vizează programul său nuclear apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Strategia reformei administrației publice locale, care prevede reducerea numărului primăriilor și a raioanelor existente, intră într-o nouă etapă de consultări. Proiectul va fi discutat, în această săptămână, cu fracțiunile parlamentare, ulterior cu partidele extraparlamentare. Subiectul a fost discutat azi în cadrul Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regionale, care a stabilit un program al consultărilor. […] Articolul Reforma administrației publice locale, supusă consultărilor cu fracțiunile parlamentare apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Scandal la Casa Regală a Norvegiei: Prințesa moștenitoare criticată de premier pentru relația cu Epstein. Fiul ei, arestat din nou # Ziua
Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a declarat luni că prințesa moștenitoare Mette-Marit a luat decizii greșite în privința relațiilor sale cu Jeffrey Epstein, potrivit agenției Reuters. Declarația vine după publicarea unor noi documente de către Departamentul de Justiție al SUA, care arată o corespondență extinsă între prințesă și Epstein. În ultima tranșă de aproximativ 3,5 […] Articolul Scandal la Casa Regală a Norvegiei: Prințesa moștenitoare criticată de premier pentru relația cu Epstein. Fiul ei, arestat din nou apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
La cinci luni de la reținerea într-un dosar de spălare de bani, Vladimir Andronachi scapă de arest preventiv # Ziua
Fostul deputat Vladimir Andronachi scapă de arest preventiv, la cinci luni de la reținere. Instanța a decis să nu prelungească mandatul pentru fostul parlamentar și să decidă instituirea controlului judiciar pentru politician. Astfel, Vladimir Andronachi are interdicții de a părăsi Republica Moldova. Fostul deputat a fost reținut la 2 septembrie 2025, fiind vizat în mai […] Articolul La cinci luni de la reținerea într-un dosar de spălare de bani, Vladimir Andronachi scapă de arest preventiv apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ambasada Republicii Moldova în Italia ne oferă o mostră de manipulare crasă, transmisă cel mai probabil de la centrală, prin care minte (cu pretenție de „dezminte”) în legătură abuzul comis de guvernarea PAS, în urma căruia o mulțime de cetățeni riscă să fie lipsiți în mod arbitrar de cetățenie. Într-un mesaj adresat moldovenilor noștri din […] Articolul EDITORIAL | Minciuna de la vârf. Cum manipulează și dezinformează „sursele oficiale” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
FOTO | Ambasada R. Moldova în Italia, exces de zel sau manipulare? Numește cazurile lipsirii mai multor tineri de cetățenie drept „interpretări greșite și informații eronate” # Ziua
Ambasada Republicii Moldova în Italia a publicat luni, 2 februarie, un anunț pe Facebook în care a decis să aducă mai multe clarificări în legătură cu scandaloasele prevederi ale Legii cetățeniei, care i-a făcut apatrizi pe mai mulți tineri, deținători ai certificatelor de naștere valabile. În comunicatul de presă, ambasada a scris că „lipsa buletinului/cărții […] Articolul FOTO | Ambasada R. Moldova în Italia, exces de zel sau manipulare? Numește cazurile lipsirii mai multor tineri de cetățenie drept „interpretări greșite și informații eronate” apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Primele discuții în Parlament asupra proiectului Partidului Nostru de revizuire a Legii cetățeniei # Ziua
Proiectul Partidului Nostru privind revizuirea Legii cu privire la cetățenie, care să prevadă expres inclusiv faptul că certificatul de naștere reprezintă o dovadă a cetățeniei, va fi examinat la Comisia parlamentară pentru drepturile omului. Documentul, propus de formațiunea de opoziție în urma scandalului legat de pierderea cetățeniei în cazul mai multor tineri, va fi discutat […] Articolul Primele discuții în Parlament asupra proiectului Partidului Nostru de revizuire a Legii cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Dodon „dezgroapă” narațiunile lui Stalin și anunță o campanie de promovare și protejare a inexistentei „identități moldovenești” # Ziua
Partidul Socialiștilor anunță demararea unei campanii „naționale” de promovare a „identității moldovenești”, cu „mesaje patriotice și stataliste”, în care „să le amintească moldovenilor că statul trebuie prețuit și protejat”. Despre asta a vorbit liderul PSRM, Igor Dodon, în cadrul unei conferințe de presă în care a vorbit despre riscurile reunirii cu România și invocat din […] Articolul Dodon „dezgroapă” narațiunile lui Stalin și anunță o campanie de promovare și protejare a inexistentei „identități moldovenești” apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Implementarea completă a noului sistem de traversare a frontierei UE, bazat pe date biometrice, amânată până în toamnă # Ziua
Implementarea completă a noului sistem european de control al intrărilor și ieșirilor (Entry/Exit System – EES) a fost amânată până în septembrie 2026, pe fondul temerilor privind posibile blocaje majore în timpul sezonului estival, a confirmat Comisia Europeană, transmite Euronews. Inițial, sistemul urma să devină pe deplin operațional în aprilie 2026, însă autoritățile europene au […] Articolul Implementarea completă a noului sistem de traversare a frontierei UE, bazat pe date biometrice, amânată până în toamnă apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
„Armistițiul energetic” s-a încheiat. Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Ziua
Ministerul Energiei al Ucrainei a anunțat oficial că așa-numitul „armistițiu energetic” a luat sfârșit, după ce Federația Rusă a reluat atacurile asupra infrastructurii critice din țară. Potrivit autorităților de la Kiev, în urma loviturilor asupra obiectivelor energetice, mii de consumatori din regiunile Harkov, Sumî, Dnepropetrovsk și Cerkasî au rămas fără energie electrică. În cadrul unui […] Articolul „Armistițiul energetic” s-a încheiat. Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Doi tineri au furat un milion de lei de pe contul bancar al unei femei. Victima, înșelată în urma unui apel telefonic # Ziua
Doi tineri, de 19 și 26 de ani, din raionul Leova au furat de pe contul bancar al unei femei, în vârstă de 62 de ani, peste un milion de lei. Victima, locuitoare a orașului Chișinău, a fost sunată de cei doi escroci care au indus-o în eroare sub pretextul remedierii unor defecțiuni la rețelele […] Articolul Doi tineri au furat un milion de lei de pe contul bancar al unei femei. Victima, înșelată în urma unui apel telefonic apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Kremlinul anunță amânarea noii runde de negocieri privind Ucraina. Discuțiile vor avea loc pe 4–5 februarie # Ziua
Kremlinul a anunțat că următoarea rundă de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina a fost amânată și va avea loc în perioada 4–5 februarie, la Abu Dhabi. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, care a precizat că întâlnirea fusese inițial programată pentru 1 februarie, dar a fost reprogramată […] Articolul Kremlinul anunță amânarea noii runde de negocieri privind Ucraina. Discuțiile vor avea loc pe 4–5 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Mitropolia Basarabiei: Accesul la biserica din Dereneu, blocat în ciuda deciziei judecătorești # Ziua
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că, în repetate rânduri, le este îngrădit accesul în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Ei precizează că, potrivit unei decizii judecătorești irevocabile, titularul de drept al lăcașului este Mitropolia Basarabiei. Potrivit lor, s-a întâmplat și acum câteva zile, când mai mulți oameni au blocat intrarea în biserică, […] Articolul Mitropolia Basarabiei: Accesul la biserica din Dereneu, blocat în ciuda deciziei judecătorești apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Stocurile de gaze din Europa au scăzut la cel mai redus nivel din 2022, pe fondul frigului și al livrărilor limitate # Ziua
Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul reducerii livrărilor și al temperaturilor scăzute din această iarnă, relatează publicația Financial Times. Potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe, la data de 29 ianuarie, depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție […] Articolul Stocurile de gaze din Europa au scăzut la cel mai redus nivel din 2022, pe fondul frigului și al livrărilor limitate apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
ANRE propune o reducere de 14% pentru tariful la gaz. Prețul este mai mic decât cel propus de Energocom # Ziua
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune o reducere a prețului pentru gaz de aproximativ 14 la sută. Agenția a publicat proiectul de decizie, în urma demersului transmis de Energocom, care prevede un tarif de 13,35 de lei, fără TVA, pentru 1000 de metri cubi, ceea ce înseamnă că prețul final va fi de 14,41 […] Articolul ANRE propune o reducere de 14% pentru tariful la gaz. Prețul este mai mic decât cel propus de Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.