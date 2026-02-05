Corespondență Sabina Fati | Urmează o nouă cursă a înarmărilor? Azi expiră tratatul de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia
5 februarie 2026 07:30
Azi, 5 februarie, expiră ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre SUA și Rusia, cunoscut ca New START. Nu mai există, deci, limite juridice obligatorii asupra forțelor nucleare ale celor două mari puteri. Este pentru prima dată de la începutul anilor 1970 când Washingtonul și Moscova lasă totul la voia întâmplării, de vreme ce nu există niciun alt tratat în curs de negociere. Cele două state dețin 87% din arsenalul nuclear global și pot începe din nou o cursă a înarmărilor, de data aceasta mult mai periculoasă decât în secolul XX. În plus, Rusia a amenințat de mai multe ori, de la invazia în Ucraina, că ar putea folosi arma nucleară. Riscurile nucleare cresc pe fondul tensiunilor internaționale din Ucraina și din Golful Persic.
07:30
06:40
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online pe 5 și 6 februarie, în contextul condițiilor meteo dificile și al riscului sporit de formare a ghețușului pe drumuri și trotuare. Decizia a fost anunțată de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a precizat că măsura a fost luată pentru siguranța copiilor și a cadrelor didactice.
03:20
Cândva un oraș animat, plin de viață și speranță, Frunză din raionul Ocnița numără astăzi mai puțin de 600 de locuitori. Cei vârstnici își amintesc cu nostalgie de perioadele în care existau locuri de muncă, iar străzile erau mereu pline de oameni. Tinerii privesc cu teamă spre viitor, îngrijorați de momentul în care vor fi nevoiți să-și caute un serviciu.
22:30
Republica Moldova și România sunt menționate într-un raport al Congresului SUA, în care Uniunea Europeană este acuzată de cenzurarea libertății de exprimare pe rețelele sociale și de implicare în procese electorale. Acuzațiile sunt respinse ferm de Comisia Europeană.
21:40
Kremlinul dă asigurări miercuri că își ”va continua” ofensiva în Ucraina, atît timp cât Kievul nu-i acceptă condițiile, în timp ce oficiali ruși, ucraineni și americani participau la o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, relatează AFP.
21:40
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Republica Moldova, după bolile cardiovasculare, arată datele statistice. Printre principalele probleme cu care se confruntă pacienții oncologici se numără accesul la radioterapie, unii fiind nevoiți să aștepte până la cinci săptămâni pentru a începe tratamentul. În tot acest timp, boala progresează.
21:10
20:40
Poleiul format în urma condițiilor meteo din ultimele ore a creat dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în special în nordul țării. Circulația a fost îngreunată, iar în unele zone transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar. În paralel, au fost înregistrate avarii la rețelele electrice, soldate cu deconectări parțiale ale consumatorilor.
20:10
Legea freelancerilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și începe deja să schimbe modul în care este reglementată munca independentă în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de autorități, 916 persoane s-au înregistrat până în prezent în noul regim fiscal destinat antreprenorilor independenți.
20:00
Deputatul Partidului Comuniștilor (PCRM), Constantin Starîș, acuză guvernarea R. Moldova că ar pune accent pe agenda externă în detrimentul problemelor interne ale țării. Politica externă și cea internă nu pot fi tratate ca fenomene separate, iar fără o relație apropiată cu Uniunea Europeană, R. Moldova n-ar fi făcut față crizelor generate de războiului dus de Federația Rusă împotriva țării noastre, comentează experții.
19:50
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE) nu este doar un proces tehnic de îndeplinire a capitolelor de negociere, ci o decizie politică, care ține de contextul geopolitic, de voința statelor membre și de capacitatea Chișinăului de a convinge că este pregătit să facă parte din proiectul european. Mesajul a fost transmis de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, invitați ai emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
19:40
În prima zi de miercuri a lunii februarie marcăm Ziua Internaționala a cititului împreună cu voce tare. Este un eveniment global, la care participă cititori de toate vârstele din 170 de țări ale lumii. Și în țara noastră a fost celebrată puterea și frumusețea cuvântului rostit.
18:40
Deputații PSRM Grigore Novac și Vladimir Odnostalco susțin că mai mulți șoferi din Republica Moldova au fost prejudiciați în ultimele săptămâni din cauza calității motorinei comercializate la unele stații PECO. Aceștia acuză lipsa unor controale eficiente și cer măsuri urgente, inclusiv despăgubiri pentru consumatori. În replică, autoritățile afirmă că situația este monitorizată, că au fost inițiate controale și că problema ar fi fost amplificată de geruri sub limitele unor clase de motorină de iarnă.
18:20
Republica Moldova se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri noi de cancer, iar autoritățile își propun să stopeze această evoluție alarmantă prin extinderea programelor de prevenție și prin utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale. Prioritățile au fost comunicate de coordonatoarea Programului Național de Control al Cancerului, medicul Rodica Mândruța-Stratan, într-un interviu pentru Moldova 1.
17:50
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic necesar pentru acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei, destinat pentru anii 2026 - 2027. Decizia pune în aplicare acordul anterior al Consiliului European și deschide calea pentru negocieri rapide cu Parlamentul European, astfel încât prima plată să poată fi efectuată la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an.
17:30
Pentru a fi în formă și a obține performanțe mari la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, sportivii trebuie să se alimenteze bine, iar aceasta este una dintre responsabilitățile organizatorilor evenimentului. Aceștia promit că totul va fi la cel mai înalt nivel.
17:20
Agenția Servicii Publice (ASP) respinge informațiile lansate de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, potrivit cărora autoritățile ar fi permis, „în secret”, construirea unei fabrici de armament pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția precizează că nu a eliberat nicio licență pentru producerea armamentului și că, în prezent, nu există nicio cerere activă depusă de vreun investitor.
17:20
Fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”, afirmă că nu îi este cunoscută încăperea în care au fost filmate imaginile apărute în spațiul public și că nu știe ce se afla în punga neagră transmisă de foștii săi colegi lui Igor Dodon.
17:10
Peste 622.000 de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna ianuarie, prin intermediul programului guvernamental „Ajutor la contor”, cu circa 4.000 mai multe decât în decembrie. Guvernul va aloca 469 de milioane de lei pentru plata acestor compensații.
16:50
Republica Moldova va transmite un nou lot de asistență umanitară către Ucraina, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice și al condițiilor meteorologice dificile, în semn de solidaritate și recunoștință pentru apărarea securității întregului continent european.
16:40
Banii obținuți din activități infracționale vor fi utilizați în beneficiul comunității. Guvernul a avizat, în ședința din 4 februarie, amendamentul propus la proiectul de lege privind valorificarea bunurilor confiscate, care introduce, pentru prima dată, un mecanism transparent de reutilizare socială și publică a activelor provenite din infracțiune.
16:30
16:00
Impozitul pe avere, care vizează proprietățile imobiliare de valoare mare, urmează a fi revizuit în cadrul noii politici fiscale, anunță ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a precizat că modificările vor viza atât cotele de impozitare, cât și limitele și criteriile de aplicare, astfel încât sistemul să fie mai echitabil și adaptat realităților economice.
15:20
Republica Moldova mizează pe crearea unei coaliții internaționale largi, cu sprijin european și american, pentru retragerea pașnică a trupelor ruse de pe teritoriul său, a declarat, la Bruxelles, viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit oficialului, Chișinăul poartă deja discuții cu partenerii externi pentru a fi pregătit să acționeze atunci când va apărea o fereastră favorabilă.
15:10
15:10
Autoritățile consolidează mecanismele de intervenție în cazul alertelor de mediu. Executivul a aprobat, în ședința din 4 februarie, crearea unei subdiviziuni speciale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu activitate neîntreruptă.
15:00
Drumurile din R. Moldova vor deveni, din nou, periculoase pentru șoferi și pietoni. Meteorologii au emis un Cod galben de polei și ghețuș, valabil pentru perioada 4 - 6 februarie.
14:50
Creșterea și reproducerea câinilor din rase catalogate drept potențial periculoase va fi interzisă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prevederea se regăsește în Legea privind protecția animalelor de companie, iar noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027.
14:30
Instituțiile de învățământ frecventate de un număr redus de elevi vor fi reorganizate. Reforma anunțată de Ministerul Educației la sfârșitul anului trecut a fost aprobată de Guvern pe 4 februarie, prin modificări aduse Codului Educației.
14:30
Doi tineri cu vârste de 20 și 21 de ani din Comrat au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de comiterea a cel puțin două escrocherii în municipiul Chișinău, prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”.
14:20
Piața gazelor din R. Moldova funcționează deja parțial în regim concurențial. Circa 70 de consumatori non-casnici mari, care concentrează aproximativ 40% din consumul total, au trecut pe piața liberă, iar din aprilie 2026 liberalizarea va fi aprofundată, a afirmat directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică (ANRE), Constantin Borosan, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, ediția din 3 februarie.
14:20
14:00
Activitatea Guvernului este supusă primelor evaluări politice la aproape 100 de zile de la învestirea lui Alexandru Munteanu în funcția de premier. Opoziția critică Executivul pentru lipsa unui plan clar de acțiuni care să asigure creșterea economică promisă. De cealaltă parte, majoritatea parlamentară are contraargumente și este încrezătoare că Executivul condus de Munteanu va livra rezultatele scontate.
14:00
FC Barcelona nu a comis eroarea de a-și subestima adversara, precum rivala Real Madrid, în Cupa Spaniei. Formația „blau-grana” a învins cu 2-1 pe Albacete Balompie, echipă dintr-al 2-lea eșalon valoric al fotbalului spaniol, și s-a calificat în semifinalele Cupei Regelui.
13:40
Guvernul vrea să ajute companiile moldovenești să treacă mai ușor granița cu produsele și serviciile proprii. În acest scop, a fost lansat Programul „BRIDGE EXPORT”, o inițiativă care promite sprijin concret pentru firme, în special cele mici și mijlocii (IMM), care au potențial de export, dar nu au resursele necesare pentru a se promova pe piețele externe.
13:30
Cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Învață în Moldova”, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), are scopul de a promova universitățile din țară ca opțiuni competitive, echivalente cu cele din Vest, afirmă secretara de stat Adriana Cazacu. Prin intermediul acesteia, autoritățile își propun să convingă absolvenții de licee, inclusiv pe cei olimpici, „vânați” de marile universități din lume, să rămână acasă pentru a-și continua studiile.
13:10
Polițiștii de patrulare vor intensifica, în perioada 5 - 28 februarie, acțiunile combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor, una dintre cauzele frecvente ale producerii accidentelor.
13:00
„Rosso-nerii” au învins în deplasare pe Bologna Calcio cu scor de neprezentare, 3:0, și s-au apropiat de marea rivală din oraș la 5 puncte distanță. AC Milan a câștigat lejer meciul jucat în deplasare cu Bologna Calcio în cadrul etapei a 23-a a Seriei A italiene de fotbal.
12:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) va fi reorganizată prin separarea gestionării infrastructurii de activitatea comercială. În acest scop, Guvernul a aprobat, în ședința din 4 februarie, înființarea unei noi entități – Societatea pe Acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă”, care va fi administrată de Agenția Proprietății Publice (APP).
12:40
Programul guvernamental destinat tinerilor specialiști care aleg să profeseze în instituțiile culturale a fost extins de Guvern. Astfel, de indemnizații unice, cuprinse între 90.000 și 120.000 de lei, vor beneficia și absolvenții care se vor angaja în instituțiile teatrale concertistice și muzeele din capitală.
12:30
Un nou lot de lapte praf NAN 1 OPTIPRO este retras din comerț. Nestle România anunță extinderea rechemării de la consumatori a unui lot de formulă de lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800 g, ca măsură de precauție și în strânsă colaborare cu autoritățile R. Moldova.
12:30
Spitalele publice din R. Moldova oferă servicii mai calitative decât instituțiile din sectorul privat. Concluzia îi aparține premierului Alexandru Munteanu, care a ținut să înceapă ședința Cabinetului de miniștri din 4 februarie citind dintr-o scrisoare pe care a primit-o în această dimineață la Guvern.
12:00
Rapid București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. Giuleștenii au învins în deplasare la Sibiu, pe FC Hermannstadt, cu 3:0 într-un meci contând pentru etapa a 25-a a campionatului.
11:50
O amplă operațiune desfășurată în Italia a dus la descoperirea și confiscarea unei fabrici ilegale de țigări care ar fi generat câștiguri de aproximativ 120 de milioane de euro pe an. Autoritățile italiene au identificat și trei cetățeni ai Republicii Moldova, bănuiți de implicare în activitatea ilegală.
11:40
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Decizia a fost aprobată în ședința Guvernului din 4 februarie, după finalizarea procesului de consultări din ultimele luni.
11:40
Numărul raioanelor din Republica Moldova va fi redus „semnificativ”, iar structura administrației publice locale urmează să fie reorganizată în profunzime, afirmă secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. În prezent, 320 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, considerat de Guvern principalul instrument pentru consolidarea capacităților locale și accelerarea dezvoltării comunităților.
11:30
Cazul tăierilor ilegale din zona Ghidighici, suburbie a capitalei, a ajuns într-o etapă decisivă, după ce Ministerul Mediului a finalizat un control amplu desfășurat pe parcursul a mai bine de o săptămână. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că rezultatele verificărilor sunt grave și vor fi transmise Procuraturii Generale, existând temeiuri pentru deschiderea a cel puțin două dosare penale.
11:10
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin, un segment transformat în șantier și abandonat timp de aproape trei ani.
11:10
Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic redus, în mare parte pentru că incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era limitată, iar intervenția autorităților a fost una rapidă și coordonată, susține premierul Alexandru Munteanu. Totodată, șeful Executivului afirmă că Guvernul depune eforturi pentru ca linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești - Chișinău să fie pusă în funcțiune cât mai curând.
10:50
Guvernul a numit în funcție, pe 4 februarie, un nou secretar de stat la Ministerul Energiei, care va fi responsabil de domeniile termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică.