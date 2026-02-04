Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova, vizate în raportul SUA privind cenzura: Documentul face trimitere la ingerințe ale UE în procesul electoral

14:50

Doi tineri, de 19 și 26 de ani, din raionul Leova au furat de pe contul bancar al unei femei, în vârstă de 62 de ani, peste un milion de lei. Victima, locuitoare a orașului Chișinău, a fost sunată de cei doi escroci care au indus-o în eroare sub pretextul remedierii unor defecțiuni la rețelele […]