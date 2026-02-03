Președinta R. Moldova și șefii Parlamentelor din Statele Baltice, discuții privind procesul de aderare la UE și situația de securitate din regiune

10:40

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif la gaz pentru consumatorii casnici, care este cu 2 lei și 32 de bani mai mic față de cel actual. Decizia va intra în vigoare odată cu publicarea în „Monitorul Oficial”. Potrivit deciziei ANRE, un metru cub de gaze va costa 14 lei […] Articolul Gazul se ieftinește. Vom plăti cu peste 2 lei mai puțin pentru un metru cub apare prima dată în Vocea Basarabiei.