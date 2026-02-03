Președinta R. Moldova și șefii Parlamentelor din Statele Baltice, discuții privind procesul de aderare la UE și situația de securitate din regiune
Președinta Republicii Moldova a avut astăzi o întrevedere cu președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei din Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului din Lituania, Juozas Olekas. Șefa statului a evocat relațiile excelente cu cele trei state și sprijinul ferm al acestora pentru Republica Moldova. Părțile au discutat, în mod special, despre procesul de
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marți, Rusia pentru „tratamentele inumane" și „detenția ilegală" aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcerea sa în țară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu. Carismaticul activist anticorupție Aleksei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în Rusia, în ianuarie 2021. El se întorcea din Germania,
Două loturi de apă de parfum „Adora Entourage", fabricate de „Viorica-Cosmetic", vor fi retrase de pe piață și distruse, după ce în compoziția acestora au fost depistate substanțe interzise. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), neregulile au fost descoperite în urma acțiunilor de control desfășurate pentru verificarea respectării cerințelor legale de plasare pe piață
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de furt. Acesta ar fi sustras telefonul mobil al unei femei de 54 de ani într-un troleibuz din Chișinău. Potrivit Poliției, victima a observat lipsa telefonului după ce a coborât din transportul public și a sesizat imediat polițiștii
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea acestuia. Procuratura Anticorupție a precizat pentru IPN că măsura a fost dispusă de procurorul de caz
Situația cetățenilor români din R. Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate, discutată la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Situația cetățenilor români din Republica Moldova ale căror cărți de identitate au fost anulate se numără printre subiectele discutate astăzi la Bruxelles, în cadrul unei întrevederi dintre europarlamentarul României, Eugen Tomac și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Astfel, europarlamentarul a dat asigurări că se caută soluții pentru a debloca această situație cât
Ministerul Educației și Cercetării anunță o serie de schimbări la probele de bacalaureat pentru sesiunea 2026. Printre principalele ajustări se numără reducerea numărului de itemi la mai multe probe de bacalaureat. Astfel, la Limba și Literatura Română, profil real, numărul de itemi se modifică de la 12 la 10, iar pentru profilul umanist, arte și
Fosta vicepreședintă interimară a Judecătoriei Cimișlia nu a promovat evaluarea externă # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Sofia Ghidirim, constatând că aceasta nu a promovat evaluarea externă. Raportul a fost aprobat cu 10 voturi „pro" și 1 vot „împotrivă". Potrivit CSM, după examinarea documentelor și audierea magistratei, Comisia a constatat că aceasta nu îndeplinește
Universitatea de Stat din Moldova se alătură rețelei Geminae, parte componentă a alianței universitare europene UNITA # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat din Moldova a devenit membră a rețelei Geminae a alianței universitare europene UNITA – Universitas Montium. Astfel, instituția marchează o nouă reușită strategică în procesul de integrare în Spațiul European al Învățământului Superior și al Cercetării. UNITA reunește 12 universități comprehensive și de cercetare din 7 țări europene: Portugalia, Spania, Franța, Italia,
Mark Rutte: NATO va asigura prezență militară în Ucraina după încheierea unui acord de pace # Vocea Basarabiei
Ucraina va fi sprijinită de o prezență militară reală din partea NATO imediat după încheierea unui acord de pace. Anunțul a fost făcută marți de secretatul general al NATO, Mark Rutte, în plenul Radei Supreme de la Kiev. Mark Rutte a subliniat că țările europene, Canada și Statele Unite ale Americii vor oferi garanții de
Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși, reținut # Vocea Basarabiei
Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze. Arestarea presupusului spion, un angajat de nivel mediu al Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării din cadrul ministerului, a avut loc astăzi în jurul orei 8 dimineața, la
Președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, la Chișinău: „Viitorul R. Moldova se află în cadrul familiei europene” # Vocea Basarabiei
Estonia, Letonia și Lituania și-au reconfirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesaje în acest sens au fost transmise de președinții Parlamentelor Statelor Baltice, în cadrul unor discursuri susținute astăzi, 3 februarie, în plenul Parlamentului de la Chișinău. Astfel, președintele Riigikogu din Estonia, Lauri Hussar, a remarcat că Republica Moldova a demonstrat reziliență
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de promovare a evaluării externe a judecătorului Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Plenul CSM a examinat raportul întocmit de Comisia de evaluare externă în privința magistratului. În urma analizei materialelor și a deliberărilor asupra constatărilor formulate, raportul a fost aprobat cu 12 voturi „pro",
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică sunt cercetați penal pentru fals în acte publice și corupere pasivă. În anul 2025, cei doi ar fi întocmit procese-verbale de constatare a încălcării regulilor de circulație pe numele altor persoane decât cele reale. „Mai exact, ca să-i scape de răspundere pe șoferii reali care au încălcat
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 4 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,09 lei, cu 1 ban mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 20,05 lei/litru.
Premierul R. Moldova, după întrevederea cu președinții parlamentelor din Statele Baltice: „Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă pentru un viitor european” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi, 3 februarie, o întrevedere cu președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, aflați într-o vizită oficială la Chișinău. Astfel, în cadrul discuțiilor șeful Guvernului le-a mulțumit celor trei oficiali străini pentru sprijinul pe care-l oferă Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Președinții de Parlamente ale Estoniei,
Două incendii au izbucnit în ultimele 24 de ore în localitatea Sîrcova din raionul Rezina și în orașul Cupcini din raionul Edineț. În urma acestora, două persoane au suferit arsuri și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 2 februarie 2026, într-o gospodărie din satul Sîrcova. Un
(LIVE) Ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova: Președinții legislativelor din Estonia, Letonia și Lituania susțin discursuri # Vocea Basarabiei
Deputații de la Chișinău s-au întrunit astăzi, 3 februarie, în prima ședință plenară a Legislativului din sesiunea de primăvară-vară 2026. În cadrul acestei ședințe solemne, președinții Parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, aflați într-o vizită de lucru la Chișinău, susțin discursuri.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif la gaz pentru consumatorii casnici, care este cu 2 lei și 32 de bani mai mic față de cel actual. Decizia va intra în vigoare odată cu publicarea în „Monitorul Oficial". Potrivit deciziei ANRE, un metru cub de gaze va costa 14 lei
