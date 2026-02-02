Chironda cere anchetă în cazul lucrărilor de asfaltare din Chișinău: „Lucrările au fost efectuate necalitativ”

13:20

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) că Europa se confruntă simultan cu două tipuri de războaie: unul militar, dus de Rusia împotriva Ucrainei, și un altul hibrid, purtat împotriva democrațiilor europene. Ea a subliniat că pentru Republica Moldova conflictul nu este unul îndepărtat: „Știm că ne … Articolul video | Maia Sandu, la APCE: Europa se confruntă cu două războaie – unul militar și unul împotriva democrației apare prima dată în ZUGO.