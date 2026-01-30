Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea finală de la Australian Open 2026 – Sârbul va juca a 11-a finală în carieră la Melbourne

10:00

Situație complicată pe mai multe șoșele din țară și capitală. Multe drumuri naționale și locale sunt blocate din cauza poleiului. Autoritățile au convocat o ședință operativă la Centrul Național de Management al Crizelor pe fondul condițiilor meteo nefavorabile care afectează Republica Moldova. La ședință a participat și prim-ministrul, alături de responsabilii din instituțiile cu atribuții ...