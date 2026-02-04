Raportori ai Comisiei de la Veneția, vizită de documentare la Chișinău: Discuții în Parlament, la CEC, MAI, SIS, CNA sau CSM
Moldova1, 4 februarie 2026 09:50
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova. Raportorii au programate discuții cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea privind combaterea fenomenului corupției electorale.
Raportori ai Comisiei de la Veneția, vizită de documentare la Chișinău: Discuții în Parlament, la CEC, MAI, SIS, CNA sau CSM # Moldova1
Acum 2 ore
08:50
EuroQuiz Moldova 2026: elevii din țară, provocați să câștige o vizită în inima Uniunii Europene # Moldova1
O vizită la Bruxelles, orașul unde se iau decizii-cheie pentru viitorul continentului, devine miza unui concurs național care pune la încercare cunoștințele, spiritul de echipă și curiozitatea tinerilor față de Europa. Biroul pentru Integrare Europeană, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova, lansează ediția 2026 a concursului național EuroQuiz Moldova, adresat elevilor din clasele IX–XII.
08:30
CNMC: Risc de polei și precipitații între 4 și 8 februarie. Autoritățile mobilizează peste 2.300 de angajați zilnic # Moldova1
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că autoritățile intră în regim de alertă pentru perioada 4–8 februarie, din cauza prognozelor meteo care indică fluctuații de temperatură, precipitații și risc sporit de polei. În acest context, pe 3 februarie, CNMC a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile, pentru a preveni blocajele în trafic, avariile și situațiile de risc pentru populație.
08:30
Sprijin strategic fără precedent: R. Moldova primește 36.5 milioane dolari pentru securitatea națională # Moldova1
Republica Moldova primește din partea Statelor Unite ale Americii o alocare de 36.5 milioane de dolari pentru securitatea națională, sumă prevăzută expres într-o lege federală americană, fapt fără precedent pentru statele din Europa de Est.
08:30
ULTIMA DORINȚĂ | Zeci de moldoveni, incinerați în Ucraina și România, în 2025: De ce R. Moldova nu are un crematoriu uman # Moldova1
În lipsa unui crematoriu funcțional în Republica Moldova, statul cu unul dintre cele mai mari cimitire din Europa, incinerarea a devenit un proces transfrontalier. În 2025, zeci de familii din R. Moldova au fost nevoite să transporte trupurile neînsuflețite sau urnele funerare ale celor dragi peste hotare, cel mai frecvent în Ucraina și România, pentru a respecta ultimele dorințe ale celor decedați.
Acum 4 ore
08:00
Atacuri rusești asupra Ucrainei: doi tineri uciși la Zaporojie, zeci de răniți în mai multe orașe # Moldova1
Forțele ruse au lansat marți seara, 3 februarie, un nou atac masiv asupra orașului Zaporojie, soldat cu doi morți și cel puțin 11 răniți, potrivit autorităților ucrainene. Printre victime se numără doi tineri de 18 ani, un băiat și o fată, care și-au pierdut viața după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe.
07:50
Două atacuri violente în școli din Rusia, într-o singură zi: elevi răniți, dosare penale deschise # Moldova1
Două atacuri armate au fost comise, într-o singură zi, în instituții de învățământ din Rusia. Incidentele s-au produs marți, 4 februarie, în regiunea Krasnoiarsk și în orașul Ufa, iar în ambele cazuri sunt implicați adolescenți de 14 ani. Autoritățile au deschis dosare penale și investighează circumstanțele.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Românii - mai optimiști decât media europeană: sondaj al Parlamentului UE # Moldova1
Românii se arată mai optimiști decât media europeană în legătură cu viitorul apropiat și pericolele mondiale. Aceasta în condițiile în care, într-un moment marcat de tensiuni geopolitice crescute, cetățenii europeni se tem din ce în ce mai mult pentru viitorul lor și doresc ca UE să acționeze unitar și ambițios.
Acum 12 ore
22:50
Interdicție la frontieră pentru Andronachi, după decizia Curții de Apel. Lilian Carp avertizează: ar putea evada # Moldova1
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a primit interdicția de a părăsi Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost dispusă de procurorul de caz, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv, a anulat controlul judiciar și a decis eliberarea acestuia.
22:20
ÎN CONTEXT | Dan Alexe: „Cele două țări nu trebuie separate”. R. Moldova și Ucraina merg „la pachet” spre UE # Moldova1
În pofida provocărilor, procesul de extindere a Uniunii Europene (UE) se află într-un moment de redefinire, în care Republica Moldova și Ucraina sunt percepute „la pachet”. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a oferit detalii, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, din culisele diplomației europene despre „testul de viteză” pe care Chișinăul trebuie să îl parcurgă până în 2030.
22:10
Dan Alexe: „Cele două țări nu trebuie separate”. R. Moldova și Ucraina merg „la pachet” spre UE # Moldova1
În pofida provocărilor, procesul de extindere a Uniunii Europene (UE) se află într-un moment de redefinire, în care Republica Moldova și Ucraina sunt percepute „la pachet”. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a oferit detalii, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1, din culisele diplomației europene despre „testul de viteză” pe care Chișinăul trebuie să îl parcurgă până în 2030.
22:00
„Demisii pe verticală și dosare penale”: Ministrul Mediului promite curățenie totală după jaful din pădurea Ghidighici # Moldova1
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, lansează un mesaj dur după ce la Ocolul Silvic Ghidighici a fost descoperit unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani. Oficialul cere identificarea tuturor vinovaților, demisii „pe verticală” și deschiderea de dosare penale, subliniind că pădurea nu este „proprietate personală” și că abuzurile din sistemul silvic nu vor mai fi tolerate.
21:20
Mihai Popșoi, la Bruxelles: sprijin politic, securitate și pași concreți pentru integrarea europeană a Republicii Moldova # Moldova1
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu reprezentanți ai principalelor instituții europene, axate pe parcursul de integrare europeană al țării, securitate și valorificarea sprijinului oferit de Uniunea Europeană.
Acum 24 ore
20:50
Interdicție la frontieră pentru Andronachi, după decizia Curții de Apel. Carp avertizează asupra riscului fugii în Transnistria # Moldova1
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a primit interdicția de a părăsi Republica Moldova pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost dispusă de procurorul de caz, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv, a anulat controlul judiciar și a decis eliberarea acestuia.
20:10
Un milion de euro pentru startupuri: apel deschis pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Moldova # Moldova1
Organizațiile care sprijină start-upurile din Republica Moldova pot obține finanțări nerambursabile între 50.000 și 250.000 de euro pentru a dezvolta incubatoare, acceleratoare, programe de mentorat, hackathoane și inițiative de atragere a investițiilor. Apelul de propuneri a fost lansat în cadrul programului EU4Innovation East, cu sprijinul Uniunea Europeană și al Guvernul Franței.
19:30
Pasagerilor le vor fi verificate telefoanele mobile la metroul din Moscova, urmând exemplul aplicat deja în Sankt Petersburg și Ekaterinburg, a informat serviciul de presă al metroului moscovit, citat de The Moscow Times.
19:00
Liderii parlamentelor baltice, la Chișinău! Maia Sandu: „Experiența statelor baltice confirmă beneficiile aderării la Uniunea Europeană” # Moldova1
Republica Moldova a primit un nou semnal ferm de susținere pentru parcursul său european, odată cu vizita oficială comună a președinților parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania. Maia Sandu s-a întâlnit cu Lauri Hussar, președintele Riigikogu, Daiga Mieriņa, președinta Saeimei Letoniei, și Juozas Olekas, președintele Seimasului Lituaniei. Este pentru prima dată când șefii legislativelor celor trei state baltice efectuează împreună o vizită oficială în Republica Moldova.
18:40
Manuale noi la Matematică după modelul Estoniei: Ce lecții trebuie să preia R. Moldova dintr-un sistem educațional de top # Moldova1
Republica Moldova privește tot mai des spre Estonia atunci când vorbește despre educația viitorului. Ministerul Educației și Cercetării anunță elaborarea unor noi manuale de Matematică pentru clasele I–XII, inspirate din modelul estonian – unul dintre cele mai performante sisteme educaționale din lume.
18:20
Încălzire modernă în blocurile vechi din Chișinău: locatarii își vor regla singuri temperatura și vor plăti mai puțin # Moldova1
Blocuri mai calde, facturi mai mici și control direct asupra confortului din propriul apartament. Mai multe imobile din Chișinău urmează să beneficieze de modernizarea sistemului de încălzire centralizată, în cadrul unui program guvernamental dedicat eficienței energetice în sectorul rezidențial.
18:00
Nicolae Botgros dezminte zvonurile despre demisie: „Nici n-am avut de gând să plec din Parlament” # Moldova1
Maestrul Nicolae Botgros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), respinge zvonurile apărute în spațiul public privind o eventuală demisie din funcția de parlamentar. Artistul spune că nu a luat niciodată în calcul un asemenea scenariu și că intenționează să-și ducă mandatul până la capăt.
18:00
Referendum la Hăsnășenii Mari: localnicii vor decide pe 17 mai dacă Angela Moroșan își va păstra funcția de primar # Moldova1
Locuitorii satului Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, vor fi chemați la urne pe 17 mai, în cadrul unui referendum pentru demiterea primarei Angela Moroșan. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în ședința din 3 februarie, după constatarea întrunirii condițiilor legale pentru desfășurarea plebiscitului.
18:00
Sărbătoare la Copenhaga: Jucătorii echipei naționale de handbal masculin a Danemarcei au fost întâmpinați cu mare fast după ce au triumfat la Campionatul European # Moldova1
Jucătorii echipei naționale de handbal masculin a Danemarcei au fost întâmpinați cu mare fast la revenirea acasă după ce au triumfat la Campionatul European de resort. Mii de suporteri s-au adunat în piața centrală din Copenhaga pentru a-i saluta pe deținătorii titlului continental.
17:50
Pașaport sau buletin cu reședință: Soluțiile legale pentru basarabeni după anularea a peste 100.000 de acte românești # Moldova1
Circa 100.000 de moldoveni cu dublă cetățenie se confruntă cu situații neprevăzute la traversarea frontierei sau la revenirea în țară, după ce cărțile lor de identitate românești au fost anulate. Actul este radiat din sistem dacă poliția constată existența unui domiciliu fictiv, iar specialiștii avertizează că fenomenul anulărilor va continua în cazul în care vor fi constatate noi încălcări.
17:20
Restricții noi pentru cetățenii ruși: Rublele și aurul nu vor putea fi scoase din țară fără notificarea autorităților # Moldova1
Cetățenii Federației Ruse vor fi obligați să declare sursa de proveniență a rublelor în numerar la ieșirea spre țările Uniunii Economice Eurasiatice (UEE), dacă suma transportată depășește echivalentul a 10 mii de dolari. Măsura este prevăzută într-un proiect de decret prezidențial elaborat recent.
17:20
Gerul pune în pericol animalele de companie și pe cele din ferme: Sfaturi utile pentru proprietari # Moldova1
Frigul sever amenință animalele, avertizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Specialiștii atrag atenția că atât animalele de la fermă, cât și cele de companie pot suferi grav, dacă nu li se asigură hrană suficientă, apă caldă și adăpost protejat de ger și vânt.
17:10
Noua Lege a cetățeniei nu are „probleme”, afirmă Alexandru Tănase: Cazurile pentru care se aplică procedura de redobândire a cetățeniei R. Moldova # Moldova1
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova, intrată în vigoare pe 24 decembrie 2025, nu afectează cetățenii care au dobândit cetățenia la naștere, chiar dacă aceștia nu și-au perfectat actele de identitate la timp, iar cetățenia poate fi dovedită inclusiv prin certificatul de naștere emis de autoritățile statului. În același timp, copiii cetățenilor moldoveni din diaspora care nu și-au confirmat cetățenia până la împlinirea vârstei de 18 ani o pot obține prin procedura de redobândire, cu respectarea etapelor administrative prevăzute de lege.
17:10
Restricții noi pentru cetățenii ruși: Rublele și aurul nu pot fi scoase din țară fără notificarea autorităților # Moldova1
Cetățenii Federației Ruse vor fi obligați să declare sursa de proveniență a rublelor în numerar la ieșirea spre țările Uniunii Economice Eurasiatice (UEE), dacă suma transportată depășește echivalentul a 10 mii de dolari. Măsura este prevăzută într-un proiect de decret prezidențial elaborat recent.
16:40
Micșorarea tarifului la gazele naturale creează premise și pentru reducerea celui pentru agentul termic. Furnizorii au termen până joi, 5 februarie, să depună calculele la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
16:20
Parfum cu probleme, retras de pe piață: ANSP dispune distrugerea a două loturi de produse în R. Moldova # Moldova1
Două loturi de apă de parfum fabricate de un producător autohton vor fi retrase de pe piață și distruse, după ce controalele autorităților sanitare au scos la iveală prezența unor substanțe strict interzise în componența acestora.
16:20
Cazul armamentului depistat la vama Leușeni: Finalizarea urmăririi penale, condiționată de durata expertizelor informaționale # Moldova1
Finalizarea urmăririi penale în cazul contrabandei cu armament, descoperite toamna trecută la vama Leușeni-Albița, depinde de rezultatele expertizelor informaționale solicitate de procurori.
16:10
Anunț în Rada Supremă de la Kiev: Secretarul general al NATO a spus ce sprijin militar va primi Ucraina imediat după război # Moldova1
Imediat ce va fi atins un acord de pace pentru Ucraina, „vor apărea imediat forțe armate, avioane în aer și sprijin pe mare”. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul discursului său ținut, pe 3 februarie, în Rada Supremă a Ucrainei, transmite UNIAN.
16:00
Decizia finală în cazul medaliei olimpice a halterofilului moldovean Marin Robu a fost amânată din nou # Moldova1
Tribunalul de Arbitraj Sportiv urmează să anunțe verdictul în data de 20 februarie. Acest lcuru a fost dezvăluit pentru Moldova 1 de președintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflitti. Forul de profil a fost informat oficial printr-o scrisoare de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv. TAS a amânat deja a patra oară anunțarea verdictului.
15:30
Expert, la Moldova 1: Cererea amânată ar putea relansa piața imobiliară din trimestrul II # Moldova1
Expertul economic Veaceaslav Ioniță vorbește despre existența unei „cereri amânate” și estimează că numărul tranzacțiilor pe piața imobiliară va începe să crească din al doilea trimestru al anului curent, pe fondul cumpărătorilor care doresc să-și îmbunătățească condițiile de trai sau care migrează dintr-o localitate în alta.
15:30
Parfum cu probleme, retras de pe piață: ANSP dispune distrugerea a două loturi produse în R. Moldova # Moldova1
Două loturi de apă de parfum fabricate de un producător autohton vor fi retrase de pe piață și distruse, după ce controalele autorităților sanitare au scos la iveală prezența unor substanțe strict interzise în componența acestora.
15:10
Când apelează R. Moldova la energie de avarie și ce a reprezentat, de fapt, energia livrată de România în timpul penei de curent din 31 ianuarie # Moldova1
R. Moldova nu a apelat, în timpul penei masive de curent, înregistrate pe 31 ianuarie curent, la energie de avarie, deși a primit electricitate din România.
15:00
Clubul spaniol Atletico Madrid a oficializat transferul lui Ademola Lookman de la Atalanta Bergamo. În ultimele ore ale perioadei de mercato, atacantul nigerian a semnat un contract pe patru ani și jumătate. Conform presei, clubul din capitala Spaniei a plătit în schimbul fotbalistului de 28 de ani suma de 35 de milioane de euro. În ultimii doi ani și jumătate, Ademola Lookman a jucat 137 de meciuri, în care a înscris 55 de goluri.
14:50
Cel puțin 30 de persoane au murit în urma unor ninsori abundente înregistrate, începând cu 20 ianuarie, în Japonia, unde stratul de zăpadă a atins în zone izolate până la 4.5 metri înălțime, iar militari au fost chemați să ajute la deszăpezire.
14:40
Peste 100 de victime și prejudicii de nouă milioane de lei: Capii unei rețele de migrație ilegală, condamnați # Moldova1
Zece persoane și patru societăți comerciale au fost condamnate într-un dosar de amploare privind escrocherii, trafic de influență și organizarea migrației ilegale, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Victimele - peste o sută de persoane - au fost înșelate timp de mai mulți ani cu promisiuni false de muncă legală, vize și pachete turistice avantajoase în statele Uniunii Europene.
13:50
Ministerul Educației schimbă regulile evaluării la BAC: Ajustări de subiecte și certificare națională pentru evaluatori # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță modificări punctuale la structura unor teste de la examenul național de bacalaureat, începând cu sesiunea 2026, în urma unui amplu exercițiu de evaluare și consultare cu profesorii. Anunțul a fost făcut de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, într-o conferință de presă susținută pe 3 februarie.
13:30
Corespondență Dan Alexe | Oboseala modelului belgian în Bruxelles, fără guvern de 600 de zile # Moldova1
Au trecut peste 600 de zile de la alegerile din 9 iunie 2024, iar Bruxelles, „capitala Europei” și o regiune aparte în cadrul Belgiei, este încă fără un guvern. Incapacitatea partidelor politice locale de a ajunge la un acord a dus la o reducere a cheltuielilor publice, în special în ceea ce privește ajutorul acordat celor mai vulnerabili, săracii și refugiații fără acte.
13:30
O nouă ședință CMC fără cvorum: PSRM cere pauză de 10 zile pentru negocieri, MAN respinge propunerea # Moldova1
Tensiunile dintre fracțiuni au blocat din nou ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC), care are pe ordinea de zi subiectele privind bugetul capitalei și taxele locale pentru anul 2026.
13:30
„Indemnizații de 1 milion de lei pentru ședințe fără vot”: PAS propune să fie plătite doar ședințele cu cvorum în CMC # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune ca indemnizațiile consilierilor să fie achitate doar pentru ședințele care întrunesc cvorumul. Proiectul de decizie urmează să fie înregistrat pentru a fi supus dezbaterii în plenul CMC.
13:10
Raport Genderdoc-M: Mai puțină violență directă față de persoanele LGBTI+, dar mai multă dezinformare și riscuri pentru copii # Moldova1
Discursurile homofobe și transfobe au fost, în anul 2025, mai mult indirecte, mascate în combaterea unor mituri legate de integrarea europeană sau în mesaje electorale. Totuși, anii cu alegeri rămân cei mai vulnerabili. „De fiecare dată când avem campanii electorale, crește numărul discursurilor de ură. 2025 nu a fost o excepție”, arată raportul anual privind situația drepturilor persoanelor LGBTI+ în Republica Moldova, făcut public pe 3 februarie.
12:50
„Rusia nu are nimic de oferit”: Liderii parlamentelor baltice cer accelerarea parcursului european al Republicii Moldova # Moldova1
Parcursul european al Republicii Moldova se desfășoară într-un context de securitate complicat, marcat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de presiuni hibride constante asupra statelor din vecinătate. În aceste condiții, integrarea europeană reprezintă singura opțiune „viabilă” pentru Chișinău, în lipsa unei alternative reale în Est, acolo unde, potrivit oficialilor baltici, Rusia „nu are nimic de oferit, ci doar control, frică și destabilizare”.
12:50
FC Porto a suferit prima înfrângere în actuala ediție a campionatului de fotbal al Portugaliei # Moldova1
Surpriză uriașă în prima divizie portugheză de fotbal. Liderul clasamentului, FC Porto și-a încheiat seria de invincibilate în actuala ediție de campionat. În etapa a 20-a, echipa condusă de italianul Francesco Farioli a cedat cu 1:2 în deplasare în fața modestei Casa Pia. FC Porto a cedat pe terenul formației ce se afla înaintea meciului pe locul 16 în clasament. În partida disputată pe Estádio Municipal de Rio Maior „Dragonii" au încasat două goluri în prima repriză.
12:30
FALS | CNAS nu achită populației câte 5.000 de lei în baza unor pretinse cereri electronice # Moldova1
Nouă schemă de escrocherie în spațiul online. Compania Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) nu achită persoanelor născute în perioada anilor 1935 – 2018 sume de câte 5.000 de lei, în baza unor cereri electronice.
12:10
Populația va plăti pentru gaze 14.42 de lei pentru un metru cub, imediat ce noile prețuri reglementate, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 3 februarie, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Astfel, gazul va fi mai ieftin cu 2.15 lei ca în prezent.
12:00
Populația va plăti pentru gaze 14.42 lei pentru un metru cub, imediat ce noile prețuri reglementate, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în ședința din 3 februarie, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Astfel, gazul va fi mai ieftin cu 2.15 lei ca în prezent.
11:50
Bonul fiscal, la control! SFS anunță verificări inopinate la afacerile cu flori, bijuterii, cele care oferă servicii cosmetologice sau de transport # Moldova1
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță intensificarea controalelor fiscale operative în luna februarie 2026, în cadrul eforturilor de prevenire și combatere a neutilizării echipamentelor de casă și de control, precum și a altor încălcări ale legislației fiscale.
11:50
AS Roma a pierdut puncte prețioase în cursa pentru calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal. În etapa a 23-a a primei divizii italiene de fotbal, „giallorossi" au fost învinși în deplasare de Udinese Calcio cu scorul de 0:1. Echipa-gazdă a dominat ostilitățile în prima repriză, și-a creat câteva ocazii de gol, însă AS Roma a scăpat de fiecare dată. Olandezul Jurgen Ekkelenkamp a marcat singurul gol al meciului în debutul reprizei secunde.
