Jardan, despre reabilitarea străzii 31 august: „Suntem primii interesați”
N4, 4 februarie 2026 14:30
Ministerul Culturii salută intenția Primăriei Municipiului Chișinău de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin din Capitală. În acest context, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reiterat că toate avizele necesare pentru continuarea lucrărilor pe această porțiune au fost emise încă din […]
• • •
Acum 5 minute
14:50
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea se va menține până pe 6 februarie # N4
Meteorologii au emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea este valabilă din seara zilei de 4 februarie și se va menține până pe 6 februarie. Fenomenul va afecta în special nordul țării în zilele de 4 și 5 februarie, iar pe 6 februarie se va extinde pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului […]
14:50
Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic redus, în mare parte pentru că incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era limitată, iar intervenția autorităților a fost una rapidă și coordonată, susține premierul Alexandru Munteanu. Totodată, șeful Executivului afirmă că Guvernul depune eforturi pentru ca linia electrică de […]
Acum 30 minute
14:30
Ministerul Culturii salută intenția Primăriei Municipiului Chișinău de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin din Capitală. În acest context, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a reiterat că toate avizele necesare pentru continuarea lucrărilor pe această porțiune au fost emise încă din […]
Acum 2 ore
13:30
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,10 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț […]
13:30
Tragedie în Marea Egee: 14 migranți morți, după ce ambarcațiunea lor a lovit o navă a pazei de coastă # N4
Paisprezece migranți au murit în Marea Egee, în largul Greciei, după ce ambarcațiunea lor a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă în apropiere de insula Chios, a anunțat garda de coastă. Un oficial al pazei de coastă a declarat că autoritățile au observat o barcă pneumatică transportând migranți spre Chios, insulă […]
13:30
Procurorii francezi au cerut o interdicție de cinci ani de a candida la funcții publice pentru lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, în procesul de apel privind folosirea frauduloasă a fondurilor Uniunii Europene, dar au precizat că această sancțiune nu ar trebui aplicată imediat. Aceasta lasă deschisă posibilitatea candidaturii lui Le Pen la alegerile […]
Acum 4 ore
11:30
Peste 320 de primării trec deja prin procesul de amalgamare voluntară. Declarația a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la un interviu oferit pentru IPN. Potrivit lui, primăriile implicate în procesul de amalgamare voluntară vor primi stimulente financiare, iar în perioada următoare vor fi simplificate și procedurile birocratice. ALEXEI BUZU, secretarul general […]
11:30
O fabrică clandestină de țigări, catalogată drept una dintre cele mai mari identificate vreodată pe teritoriul Italiei, a fost destructurată de oamenii legii. Activitatea ilegală ar fi fost coordonată de trei cetățeni ai Republicii Moldova și se desfășura într-un spațiu industrial din localitatea Vigonza, provincia Padova. Ancheta, coordonată de Parchetul European, vizează o rețea ilegală […]
11:30
Centrul Național de Management al Crizelor anunță că autoritățile intră în regim de alertă pentru perioada 4 – 8 februarie, din cauza prognozelor meteo care indică fluctuații de temperatură, precipitații și risc sporit de polei. Astfel, potrivit Centrului, Poliția națională și Inspectoratul General de Carabinieri vor asigura patrularea activă a traseelor naționale imediat cu începerea […]
Acum 24 ore
21:50
Articolul Puterea a Patra, din 03.02.2025 cu participarea lui Alexandru Slusari apare prima dată în N4.
Ieri
13:50
VIDEO/ Imagini care vă pot afecta emoțional! Un elev, bătut cu brutalitate, s-a târât prin zăpadă pentru a ajunge acasă # N4
Un tânăr de 16 ani a ajuns la spital cu comoție cerebrală și suspiciune de fractură a mandibulei, după ce a fost atacat violent de doi necunoscuți. Imaginile video ale agresiunii au fost postate pe internet.Incidentul a avut loc în seara zilei de 24 ianuarie. Victima, elev în clasa a IX-a, se deplasa la o […]
13:30
Botgros spune că, în mod sigur, nu pleacă din funcția de deputat: „Nici n-am avut de gând să-mi dau demisia” # N4
Deputatul PAS, Nicolae Botgros, respinge zvonurile potrivit cărora ar intenționa să demisioneze din Parlament și susține că își va continua mandatul, afirmând că nu deține nicio altă funcție incompatibilă cu cea de parlamentar. Botgros a declarat că este motivat să-și continue activitatea politică și că își dorește să contribuie atât la activitatea Parlamentului, cât și […]
13:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că administrația sa solicită despăgubiri în valoare de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard. „În prezent cerem despăgubiri de un miliard de dolari și nu mai dorim să avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard", a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social, […]
12:30
Linia Electrică Aeriană Vulcănești-Chișinău va fi pusă în funcțiune în luna martie. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul Jurnal TV. Potrivit oficialului, în lunile octombrie și noiembrie s-au înregistrat condiții meteorologice „complet neprevăzute", care au îngreunat desfășurarea lucrărilor, în special în stațiile electrice. DORIN JUNGHIETU, ministrul […]
12:20
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese-verbale și luare de mită. Potrivit oamenilor legii, în 2025, cei doi ar fi întocmit procese-verbale de încălcare a regulilor de conducere a mașinii de către alte persoane, decât cele reale. Mai exact, ca să-i scape de răspundere pe șoferii reali […]
12:20
Președintele Parlamentului Lituaniei: Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2027 # N4
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu va avea loc în anul 2027. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Lituaniei, Juozas Olekas. În același timp, oficialul a subliniat necesitatea accelerării procesului și a recunoașterii progreselor deja realizate. JUOZAS OLEKAS, președintele Parlamentului Lituania: „Cred că Moldova și Ucraina își implementează foarte bine reformele. Acesta este […]
12:10
Ninsorile extrem de abundente au provocat moartea a 30 de persoane în Japonia în decursul ultimelor două săptămâni, iar o femeie de 91 de ani a murit îngropată sub zăpadă în faţa locuinţei sale, au anunţat marţi autorităţile. Guvernul japonez a mobilizat militari pentru a veni în ajutorul locuitorilor departamentului Aomori, cel mai afectat, unde […]
12:10
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie, permisul de conducere emis în Republica Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice. Singura condiție este ca permisele de conducere să fi fost eliberate după 1 ianuarie, 2020. Acordul privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere a fost semnat […]
12:10
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14 lei și 43 de bani, cu TVA inclus, pentru un metru cub de gaz, cu doi lei și 31 de bani mai puțin față de tariful actual. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Anterior, Energocom a solicitat aprobarea unui tarif mai mare, […]
12:00
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,09 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț […]
12:00
Reforma administrației publice locale este una necesară, iar sistemul raional ar trebui înlocuit cu o structură de nivel doi, bazată pe regiuni: nord, centru și sud. Opinia aparține primarului orașului Leova, co-președinte al Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor. Potrivit edilului, reorganizarea ar reduce birocrația și ar permite concentrarea resurselor pentru proiecte de infrastructură și […]
09:30
Articolul Puterea a Patra, din 02.02.2025 cu participarea lui Iurie Țap și Alexandru Bujoreanu apare prima dată în N4.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova. „Încercările repetate ale Rusiei […]
14:20
Locuitorii Kievului au declarat duminică că se confruntă în continuare cu întreruperi ale alimentării cu energie și încălzire, în ciuda încetării focului asupra infrastructurii energetice. Oamenii mergeau cu precauție pe străzile înghețate, în timp ce zumzetul generatoarelor electrice din apropiere continua. „Sincer să fiu, nu se simte deloc, pentru că problemele persistă: nu este curent […]
14:20
Gazul s-ar putea ieftini mai mult decât cere Energocom. Mai exact, consumatorii ar urma să plătească 14 lei și 42 de bani cu TVA pentru un metru cub. Suma se regăsește în proiectul de hotărâre al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care va fi dezbătut marți, în ședință publică. Prețul calculat de ANRE este […]
12:30
Segmentul de caldarâm de pe strada 31 August 1989, cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni din Chișinău, urmează să fie reabilitat în anul 2026. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că, în scurt timp, va fi prezentat proiectul final. ION CEBAN, primarul general al […]
12:00
Nouă persoane au fost rănite în urma unor atacuri asupra unei maternități și a unui cartier rezidențial din Zaporojie, în Ucraina, a anunțat guvernatorul local Ivan Fedorov, într-o postare pe Telegram. Femeile însărcinate s-au adăpostit în subsol, iar secția de maternitate a fost avariată. Salvatorii lucrau la fața locului, la o locuință distrusă. Yulia Fedociuk […]
12:00
Cel puțin nouă persoane au murit și alte 26 au fost rănite după ce un autobuz de pasageri a fost implicat într-un accident în Antalya, Turcia, a relatat agenția de presă turcă IHA. Accidentul s-a produs în timp ce autobuzul, care transporta 34 de persoane, se deplasa din Tekirdag spre Antalya, în condiții de ploaie. […]
12:00
Zeci de mii de cehi au ieșit duminică la mitinguri în sprijinul președintelui Petr Pavel, după ce acesta a refuzat să aprobe numirea unui ministru în noul guvern de coaliție eurosceptic, candidat care a făcut salutul nazist și a publicat materiale cu simboluri naziste. Într-o ruptură tot mai accentuată cu guvernul, Petr Pavel, cunoscut pentru […]
12:00
Carburanții se scumpesc din nou, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,08 de lei, cu trei bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei […]
09:50
Articolul Dialoguri | Cornelia Cozonac: Presa independentă. Pe Dragalin au plecat-o. Cazul Plahotniuc apare prima dată în N4.
30 ianuarie 2026
13:30
Junghietu: „Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze, cel puțin, până în luna aprilie” # N4
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să funcționeze, cel puțin, până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA.. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul Pro TV
12:10
Rudele celor 45 de persoane care au murit în accidentul feroviar de săptămâna trecută din Spania nu vor înceta să lupte pentru a afla de ce s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, a spus fiica uneia dintre victime într-un discurs emoționant la o ceremonie funerară. „Ei nu sunt doar cele 45 de persoane […] Articolul Lacrimi și durere în Spania, după groaznicul accident feroviar apare prima dată în N4.
12:00
Motorina de calitate inferioară din UE a ajuns pe piața locală fără a fi supusă controalelor de calitate # N4
Motorina de calitate inferioară din Uniunea Europeană a ajuns pe piața locală fără a fi supusă controalelor de calitate. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu Dărănuță, la o emisiune de la postul Jurnal TV. El a subliniat că, în prezent, orice produs petrolier provenit […] Articolul Motorina de calitate inferioară din UE a ajuns pe piața locală fără a fi supusă controalelor de calitate apare prima dată în N4.
12:00
Gazul s-ar putea ieftini cu 1,50 lei pentru un metru cub, pentru consumatorii casnici. În acest caz moldovenii vor achita 15 lei și 25 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. „Energocom” a înaintat ANRE cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali pentru anul […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini cu 1,50 lei pentru un metru cub, pentru consumatorii casnici apare prima dată în N4.
12:00
Legislatorii venezueleni au aprobat o reformă amplă a principalei legi privind petrolul din țară. Legea este concepută pentru a reduce taxele, a extinde autonomia producătorilor privați și a permite transferuri de active și externalizarea serviciilor, după modificarea propunerii prezentate de președinta interimară Delcy Rodríguez. Reforma accelerată urmează după 20 de ani de naționalizare strictă și […] Articolul Venezuela schimbă tactica privind petrolul, după declarațiile lui Trump apare prima dată în N4.
12:00
Argentina se confruntă cu mai multe incendii de pădure în jurul orașului Cholila, în provincia Chubut, în timp ce rafalele de vânt și temperaturile extreme amenințau să depășească eforturile de limitare a focarelor, determinând guvernul național să anunțe declararea stării de urgență. Serviciul Provincial de Management al Incendiilor a avertizat că condițiile meteorologice din următoarele […] Articolul Stare de urgență în Argentina, din cauza incendiilor de pădure apare prima dată în N4.
12:00
Carburanții se scumpesc din nou, după două zile în care prețul benzinei a rămas aproape neschimbat # N4
Carburanții se scumpesc din nou, după două zile în care prețul benzinei a rămas aproape neschimbat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,05 de lei, cu șase bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou, după două zile în care prețul benzinei a rămas aproape neschimbat apare prima dată în N4.
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 29.01.2025 cu participarea lui Alexandru Botnari și Alexandru Osadci apare prima dată în N4.
29 ianuarie 2026
13:30
Catalogul școlar electronic va deveni obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ din țară, începând cu septembrie 2026 # N4
Catalogul școlar electronic va deveni obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ din țară, începând cu septembrie 2026. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru. Ea a precizat că, timp de un semestru, sistemul urmează să fie implementat în regim pilot. VALENTINA OLARU, secretar de stat al Ministerului […] Articolul Catalogul școlar electronic va deveni obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ din țară, începând cu septembrie 2026 apare prima dată în N4.
12:20
Benzina rămâne la același preț, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22,99 de lei, rămânând la același preț. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din […] Articolul Benzina rămâne la același preț, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic apare prima dată în N4.
12:20
Razlovan: Facturile mai mari la căldură reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul # N4
Facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au provocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul. Declarația a fost făcută de directorul general al „Termoelectrica”, Iurie Razlovan, la o emisiune de la TVR Moldova. El a precizat că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că orice […] Articolul Razlovan: Facturile mai mari la căldură reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul apare prima dată în N4.
12:20
Președintele SUA, Donald Trump, vorbește despre Groenlanda ca despre un activ strategic care ar putea fi cumpărat de Washington, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei. Pentru poporul inuit, care trăiește aici de secole, nimeni nu deține pământul arctic. Conceptul conform căruia proprietatea este deținută colectiv este central pentru identitatea inuită, spun […] Articolul Inuiții din Groenlanda: Nu ne puteți ocupa sau cumpăra apare prima dată în N4.
11:50
Peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, în urma aplicării unei noi legi privind evidența populației, adoptată în 2023. Măsura face parte dintr-o amplă acțiune a autorităților române, denumită neoficial „Operațiunea Buletinul”, menită să combată rețelele de obținere frauduloasă a documentelor. Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală […] Articolul Peste 100.000 de moldoveni au rămas fără carte de identitate în România apare prima dată în N4.
11:40
Un accident aviatic produs în nord-estul Columbiei a ucis toate cele 15 persoane aflate la bord, inclusiv un parlamentar local, a anunțat compania aeriană de stat Satena. Avionul, operat de compania Searca, a pierdut legătura cu controlul traficului aerian la 12 minute după ce a decolat din Cúcuta pentru un zbor scurt către Ocaña, iar […] Articolul Accident aviatic în Columbia: Printre morți, un parlamentar apare prima dată în N4.
28 ianuarie 2026
22:30
Articolul Puterea a Patra, din 28.01.2025 cu participarea lui Vlad Batrîncea apare prima dată în N4.
14:40
Numărul militarilor în Armata Națională va crește până la 8 500, față de 6 500, în prezent. Măsura face parte din Strategia Militară 2025–2035, adoptată de Guvern în luna octombrie anul trecut. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Potrivit oficialului, creșterea numărului militarilor va fi efectuată gradual. Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării: „Majorarea […] Articolul Nosatîi: „Numărul militarilor în Armata Națională ar urma să crească” apare prima dată în N4.
14:30
O furtună de zăpadă bruscă a acoperit lanțul muntos din jurul Madridului miercuri dimineață, în timp ce furtuna Kristin a traversat centrul Spaniei. În orașul Galapagar, mașinile parcate, indicatoarele rutiere și drumurile au fost complet acoperite de zăpadă, iar unii oameni așteptau transportul public cu puține speranțe că vor ajunge la serviciu. Mai târziu în […] Articolul Spania: Zona Madridului, lovită de o furtună de zăpadă apare prima dată în N4.
14:30
Dolarul american s-a prăbușit la un minim al ultimilor aproape patru ani, pe fondul persistării tensiunilor geopolitice, în timp ce aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.200 de dolari pe uncie, după ce crescuse cu peste 3% cu o zi înainte, înaintea unei decizii de politică monetară a Rezervei Federale a SUA. Aurul […] Articolul Dolarul american s-a prăbușit la un minim al ultimilor aproape patru ani apare prima dată în N4.
14:30
Energocom va expedia Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, până la finele săptămânii curente, o cerere privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În același timp, oficialul a evitat să facă o prognoză privind reducerea tarifelor. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Urmează ANRE să se expună în timpul […] Articolul Junghietu: Tarifele la gaz ar putea să scadă cu „un leu-doi” apare prima dată în N4.
