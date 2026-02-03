Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat
N4, 3 februarie 2026 12:00
Carburanții continuă să se scumpească, chiar dacă destul de neînsemnat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,09 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț
• • •
Acum 10 minute
12:10
Ninsorile extrem de abundente au provocat moartea a 30 de persoane în Japonia în decursul ultimelor două săptămâni, iar o femeie de 91 de ani a murit îngropată sub zăpadă în faţa locuinţei sale, au anunţat marţi autorităţile. Guvernul japonez a mobilizat militari pentru a veni în ajutorul locuitorilor departamentului Aomori, cel mai afectat, unde
12:10
Moldovenii stabiliți în Franța își vor putea preschimba, începând cu 1 martie, permisul de conducere emis în Republica Moldova cu unul francez, fără a susține examene teoretice sau practice. Singura condiție este ca permisele de conducere să fi fost eliberate după 1 ianuarie, 2020. Acordul privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere a fost semnat
12:10
Consumatorii casnici vor plăti un tarif de 14 lei și 43 de bani, cu TVA inclus, pentru un metru cub de gaz, cu doi lei și 31 de bani mai puțin față de tariful actual. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Anterior, Energocom a solicitat aprobarea unui tarif mai mare,
Acum 30 minute
12:00
12:00
Reforma administrației publice locale este una necesară, iar sistemul raional ar trebui înlocuit cu o structură de nivel doi, bazată pe regiuni: nord, centru și sud. Opinia aparține primarului orașului Leova, co-președinte al Partidului Politic Liga Orașelor și Comunelor. Potrivit edilului, reorganizarea ar reduce birocrația și ar permite concentrarea resurselor pentru proiecte de infrastructură și
Acum 4 ore
09:30
Articolul Puterea a Patra, din 02.02.2025 cu participarea lui Iurie Țap și Alexandru Bujoreanu
Acum 24 ore
14:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova. „Încercările repetate ale Rusiei
14:20
Locuitorii Kievului au declarat duminică că se confruntă în continuare cu întreruperi ale alimentării cu energie și încălzire, în ciuda încetării focului asupra infrastructurii energetice. Oamenii mergeau cu precauție pe străzile înghețate, în timp ce zumzetul generatoarelor electrice din apropiere continua. „Sincer să fiu, nu se simte deloc, pentru că problemele persistă: nu este curent
14:20
Gazul s-ar putea ieftini mai mult decât cere Energocom. Mai exact, consumatorii ar urma să plătească 14 lei și 42 de bani cu TVA pentru un metru cub. Suma se regăsește în proiectul de hotărâre al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care va fi dezbătut marți, în ședință publică. Prețul calculat de ANRE este
12:30
Segmentul de caldarâm de pe strada 31 August 1989, cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni din Chișinău, urmează să fie reabilitat în anul 2026. Declarația a fost făcută de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. El a precizat că, în scurt timp, va fi prezentat proiectul final. ION CEBAN, primarul general al
Ieri
12:00
Nouă persoane au fost rănite în urma unor atacuri asupra unei maternități și a unui cartier rezidențial din Zaporojie, în Ucraina, a anunțat guvernatorul local Ivan Fedorov, într-o postare pe Telegram. Femeile însărcinate s-au adăpostit în subsol, iar secția de maternitate a fost avariată. Salvatorii lucrau la fața locului, la o locuință distrusă. Yulia Fedociuk
12:00
Cel puțin nouă persoane au murit și alte 26 au fost rănite după ce un autobuz de pasageri a fost implicat într-un accident în Antalya, Turcia, a relatat agenția de presă turcă IHA. Accidentul s-a produs în timp ce autobuzul, care transporta 34 de persoane, se deplasa din Tekirdag spre Antalya, în condiții de ploaie.
12:00
Zeci de mii de cehi au ieșit duminică la mitinguri în sprijinul președintelui Petr Pavel, după ce acesta a refuzat să aprobe numirea unui ministru în noul guvern de coaliție eurosceptic, candidat care a făcut salutul nazist și a publicat materiale cu simboluri naziste. Într-o ruptură tot mai accentuată cu guvernul, Petr Pavel, cunoscut pentru
12:00
Carburanții se scumpesc din nou, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,08 de lei, cu trei bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei
09:50
Articolul Dialoguri | Cornelia Cozonac: Presa independentă. Pe Dragalin au plecat-o. Cazul Plahotniuc
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Junghietu: „Benzinăriile Lukoil din R. Moldova vor continua să funcționeze, cel puțin, până în luna aprilie” # N4
Benzinăriile Lukoil din Republica Moldova vor continua să funcționeze, cel puțin, până în luna aprilie, în baza unei licențe suplimentare emise de Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA.. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la o emisiune de la postul Pro TV Chișinău. Oficialul a precizat că a fost semnat
12:10
Rudele celor 45 de persoane care au murit în accidentul feroviar de săptămâna trecută din Spania nu vor înceta să lupte pentru a afla de ce s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, a spus fiica uneia dintre victime într-un discurs emoționant la o ceremonie funerară. „Ei nu sunt doar cele 45 de persoane
12:00
Motorina de calitate inferioară din UE a ajuns pe piața locală fără a fi supusă controalelor de calitate # N4
Motorina de calitate inferioară din Uniunea Europeană a ajuns pe piața locală fără a fi supusă controalelor de calitate. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu Dărănuță, la o emisiune de la postul Jurnal TV. El a subliniat că, în prezent, orice produs petrolier provenit
12:00
Gazul s-ar putea ieftini cu 1,50 lei pentru un metru cub, pentru consumatorii casnici. În acest caz moldovenii vor achita 15 lei și 25 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. „Energocom" a înaintat ANRE cererea privind ajustarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali pentru anul
12:00
Legislatorii venezueleni au aprobat o reformă amplă a principalei legi privind petrolul din țară. Legea este concepută pentru a reduce taxele, a extinde autonomia producătorilor privați și a permite transferuri de active și externalizarea serviciilor, după modificarea propunerii prezentate de președinta interimară Delcy Rodríguez. Reforma accelerată urmează după 20 de ani de naționalizare strictă și
12:00
Argentina se confruntă cu mai multe incendii de pădure în jurul orașului Cholila, în provincia Chubut, în timp ce rafalele de vânt și temperaturile extreme amenințau să depășească eforturile de limitare a focarelor, determinând guvernul național să anunțe declararea stării de urgență. Serviciul Provincial de Management al Incendiilor a avertizat că condițiile meteorologice din următoarele
12:00
Carburanții se scumpesc din nou, după două zile în care prețul benzinei a rămas aproape neschimbat # N4
Carburanții se scumpesc din nou, după două zile în care prețul benzinei a rămas aproape neschimbat, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23,05 de lei, cu șase bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi
10:00
Articolul Puterea a Patra, din 29.01.2025 cu participarea lui Alexandru Botnari și Alexandru Osadci
29 ianuarie 2026
13:30
Catalogul școlar electronic va deveni obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ din țară, începând cu septembrie 2026 # N4
Catalogul școlar electronic va deveni obligatoriu pentru toate instituțiile de învățământ din țară, începând cu septembrie 2026. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru. Ea a precizat că, timp de un semestru, sistemul urmează să fie implementat în regim pilot. VALENTINA OLARU, secretar de stat al Ministerului
12:20
Benzina rămâne la același preț, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22,99 de lei, rămânând la același preț. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din
12:20
Razlovan: Facturile mai mari la căldură reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul # N4
Facturile mai mari la căldură din decembrie 2025, care au provocat nemulțumirea multor chișinăuieni, reflectă consumul real și condițiile meteo, nu erori de calcul. Declarația a fost făcută de directorul general al „Termoelectrica", Iurie Razlovan, la o emisiune de la TVR Moldova. El a precizat că livrarea agentului termic este monitorizată strict și că orice
12:20
Președintele SUA, Donald Trump, vorbește despre Groenlanda ca despre un activ strategic care ar putea fi cumpărat de Washington, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei. Pentru poporul inuit, care trăiește aici de secole, nimeni nu deține pământul arctic. Conceptul conform căruia proprietatea este deținută colectiv este central pentru identitatea inuită, spun
11:50
Peste 100.000 de cetățeni români născuți în Republica Moldova au rămas fără carte de identitate, în urma aplicării unei noi legi privind evidența populației, adoptată în 2023. Măsura face parte dintr-o amplă acțiune a autorităților române, denumită neoficial „Operațiunea Buletinul", menită să combată rețelele de obținere frauduloasă a documentelor. Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală
11:40
Un accident aviatic produs în nord-estul Columbiei a ucis toate cele 15 persoane aflate la bord, inclusiv un parlamentar local, a anunțat compania aeriană de stat Satena. Avionul, operat de compania Searca, a pierdut legătura cu controlul traficului aerian la 12 minute după ce a decolat din Cúcuta pentru un zbor scurt către Ocaña, iar
28 ianuarie 2026
22:30
Articolul Puterea a Patra, din 28.01.2025 cu participarea lui Vlad Batrîncea
14:40
Numărul militarilor în Armata Națională va crește până la 8 500, față de 6 500, în prezent. Măsura face parte din Strategia Militară 2025–2035, adoptată de Guvern în luna octombrie anul trecut. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Potrivit oficialului, creșterea numărului militarilor va fi efectuată grad
14:30
O furtună de zăpadă bruscă a acoperit lanțul muntos din jurul Madridului miercuri dimineață, în timp ce furtuna Kristin a traversat centrul Spaniei. În orașul Galapagar, mașinile parcate, indicatoarele rutiere și drumurile au fost complet acoperite de zăpadă, iar unii oameni așteptau transportul public cu puține speranțe că vor ajunge la serviciu. Mai târziu în […] Articolul Spania: Zona Madridului, lovită de o furtună de zăpadă apare prima dată în N4.
14:30
Dolarul american s-a prăbușit la un minim al ultimilor aproape patru ani, pe fondul persistării tensiunilor geopolitice, în timp ce aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.200 de dolari pe uncie, după ce crescuse cu peste 3% cu o zi înainte, înaintea unei decizii de politică monetară a Rezervei Federale a SUA. Aurul […] Articolul Dolarul american s-a prăbușit la un minim al ultimilor aproape patru ani apare prima dată în N4.
14:30
Energocom va expedia Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, până la finele săptămânii curente, o cerere privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În același timp, oficialul a evitat să facă o prognoză privind reducerea tarifelor. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Urmează ANRE să se expună în timpul […] Articolul Junghietu: Tarifele la gaz ar putea să scadă cu „un leu-doi” apare prima dată în N4.
14:30
Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Executivului. Oficialul a mai precizat că nu suntem unica țară din lume care se confruntă cu condiții meteorologice dificile, îndemnând cetățenii la maximă atenție și solidaritate. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „Trebuie să constatăm faptul […] Articolul Munteanu: „Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi” apare prima dată în N4.
14:20
Primăria municipiului Chișinău va sprijini suburbiile cu material antiderapant, pentru a facilita intervențiile pe drumurile locale # N4
Primăria municipiului Chișinău va sprijini suburbiile cu material antiderapant, pentru a facilita intervențiile pe drumurile locale în contextul condițiilor meteorologice dificile. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Decizia a fost luată în urma unei ședințe desfășurate cu primarii din suburbii. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „Astăzi am discutat cu […] Articolul Primăria municipiului Chișinău va sprijini suburbiile cu material antiderapant, pentru a facilita intervențiile pe drumurile locale apare prima dată în N4.
14:20
A trimis în Republica Moldova, prin intermediul unui microbuz care transporta colete din Spania, un televizor plin cu cocaină în valoare de circa un milion de lei. La patru ani de la captură, organizatorul schemei a fost dat pe mâna judecătorilor. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din Rezina, care a fost […] Articolul VIDEO/ A trimis cocaină într-un televizor. Riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în N4.
14:20
O instanță sud-coreeană a condamnat-o miercuri pe fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee la un an și opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată de acceptarea de mită. Instanța a achitat-o pe Kim de acuzațiile de manipulare a prețului acțiunilor și de încălcarea legii privind finanțarea politică. Procurorii au susținut că Kim ar […] Articolul Coreea de Sud: O fostă primă doamnă, condamnată la 1,8 ani de închisoare apare prima dată în N4.
14:20
Șapte persoane au murit într-un accident produs pe 27 ianuarie în județul Timiș din România. Alte trei au ajuns la spital. Toate victimele sunt cetățeni greci, care se îndreptau spre Franța. Un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 – E70, […] Articolul Grav accident în România, cu implicarea unui microbuz. Șapte persoane au murit apare prima dată în N4.
14:10
După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic # N4
După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22,99 de lei, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea […] Articolul După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic apare prima dată în N4.
12:50
Nu e de vină legea, ci băncile. Radu Marian, despre prețul la apartamente și scăderea drastică de vânzări # N4
După aprobarea legii privind interzicerea achiziționării imobilelor în numerar, vânzările apartamentelor au scăzut cu 60%. Radu Marian afirmă că nu este de vină legea, ci băncile, care au reguli prea stricte privind spălarea banilor. „În general, reducerea numărului de tranzacții poate să fie și din cauza că oamenii așteaptă prețuri mai mici”, a spus Marian. […] Articolul Nu e de vină legea, ci băncile. Radu Marian, despre prețul la apartamente și scăderea drastică de vânzări apare prima dată în N4.
10:20
Puterea a Patra, din 27.01.2025 cu participarea lui Mihail Onofrei, Victor Chironda și a Zinaidei Popa # N4
Articolul Puterea a Patra, din 27.01.2025 cu participarea lui Mihail Onofrei, Victor Chironda și a Zinaidei Popa apare prima dată în N4.
27 ianuarie 2026
15:00
Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania. Aaccidentul s-a produs pe data de 23 spre 24 ianuarie 2026, pe A44, în landul Renania de Nord–Westfalia, pe tronsonul dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad, unde, pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri, […] Articolul VIDEO/ Un moldovean, șofer de camion, a murit în Germania apare prima dată în N4.
14:50
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial de referință, considerat cel mai mare din istoria Indiei, care va crea o piață de 2 miliarde de oameni. La o conferință de presă comună cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, premierul indian Narendra Modi a declarat că […] Articolul Uniunea Europeană și India încheie un acord de liber schimb istoric apare prima dată în N4.
14:50
Locuitorii din Toronto s-au trezit cu un strat gros de zăpadă, după ce o furtună de iarnă uriașă, care a lovit mari părți din America de Nord, a adus cantități record de ninsoare în cel mai mare oraș din Canada. Presa locală, citând meteorologi de la Environment Canada, a relatat că centrul orașului Toronto a […] Articolul Canada: Au căzut cantități record de zăpadă apare prima dată în N4.
14:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va crește tarifele pentru importurile americane de automobile sud-coreene și alte bunuri din Coreea de Sud de la 15% la 25%, acuzând legislativul țării că tergiversează adoptarea unui acord convenit anul trecut, deși cele două state sunt aliați apropiați și parteneri comerciali majori. Pentru Coreea de Sud, decizia […] Articolul SUA va crește tarifele pentru bunurile din Coreea de Sud apare prima dată în N4.
14:40
Ziua de lucru și orele de studii vor începe, pe parcursul acestei săptămâni, de la ora 09:00, iar acolo unde este posibil, conducătorii instituțiilor vor decide transferarea angajaților în regim de lucru online. O decizie în acest sens a fost luată de Centrul Național de Management al Crizelor. Potrivit autorităților, decizia are drept scop reducerea […] Articolul Ziua de lucru și orele de studii vor începe, pe parcursul acestei săptămâni, de la ora 09:00 apare prima dată în N4.
14:30
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
13:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată pe 27 ianuarie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În total, Constantin Țuțu a fost găsit vinovat pe patru capete de acuzare, însă în […] Articolul Țuțu, fostul „bodyguard” al lui Plahotniuc din Parlament, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în N4.
13:50
Liderul PSRM, Igor Dodon, a criticat discursul președintei Maia Sandu susținut la Strasbourg, acuzând-o că a vorbit despre interese străine și nu despre problemele reale ale Republicii Moldova. Potrivit lui Dodon, șefa statului nu a abordat situația economică dificilă și realitățile sociale cu care se confruntă cetățenii. Dodon a declarat că a venit la […] Articolul Dodon spune că vrea și el să țină un discurs la APCE, criticând declarațiile Maiei Sandu apare prima dată în N4.
