Puterea a Patra, din 28.01.2025 cu participarea lui Vlad Batrîncea
N4, 28 ianuarie 2026 22:30
Articolul Puterea a Patra, din 28.01.2025 cu participarea lui Vlad Batrîncea apare prima dată în N4.
• • •
Alte ştiri de N4
Acum o oră
22:30
Articolul Puterea a Patra, din 28.01.2025 cu participarea lui Vlad Batrîncea apare prima dată în N4.
Acum 12 ore
14:40
Numărul militarilor în Armata Națională va crește până la 8 500, față de 6 500, în prezent. Măsura face parte din Strategia Militară 2025–2035, adoptată de Guvern în luna octombrie anul trecut. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Potrivit oficialului, creșterea numărului militarilor va fi efectuată gradual. Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării: „Majorarea […] Articolul Nosatîi: „Numărul militarilor în Armata Națională ar urma să crească” apare prima dată în N4.
14:30
O furtună de zăpadă bruscă a acoperit lanțul muntos din jurul Madridului miercuri dimineață, în timp ce furtuna Kristin a traversat centrul Spaniei. În orașul Galapagar, mașinile parcate, indicatoarele rutiere și drumurile au fost complet acoperite de zăpadă, iar unii oameni așteptau transportul public cu puține speranțe că vor ajunge la serviciu. Mai târziu în […] Articolul Spania: Zona Madridului, lovită de o furtună de zăpadă apare prima dată în N4.
14:30
Dolarul american s-a prăbușit la un minim al ultimilor aproape patru ani, pe fondul persistării tensiunilor geopolitice, în timp ce aurul a depășit pentru prima dată pragul de 5.200 de dolari pe uncie, după ce crescuse cu peste 3% cu o zi înainte, înaintea unei decizii de politică monetară a Rezervei Federale a SUA. Aurul […] Articolul Dolarul american s-a prăbușit la un minim al ultimilor aproape patru ani apare prima dată în N4.
14:30
Energocom va expedia Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, până la finele săptămânii curente, o cerere privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În același timp, oficialul a evitat să facă o prognoză privind reducerea tarifelor. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Urmează ANRE să se expună în timpul […] Articolul Junghietu: Tarifele la gaz ar putea să scadă cu „un leu-doi” apare prima dată în N4.
14:30
Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi decât iernile precedente. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Executivului. Oficialul a mai precizat că nu suntem unica țară din lume care se confruntă cu condiții meteorologice dificile, îndemnând cetățenii la maximă atenție și solidaritate. ALEXANDRU MUNTEANU, prim-ministru: „Trebuie să constatăm faptul […] Articolul Munteanu: „Iarna aceasta este mai puțin blândă cu noi” apare prima dată în N4.
14:20
Primăria municipiului Chișinău va sprijini suburbiile cu material antiderapant, pentru a facilita intervențiile pe drumurile locale # N4
Primăria municipiului Chișinău va sprijini suburbiile cu material antiderapant, pentru a facilita intervențiile pe drumurile locale în contextul condițiilor meteorologice dificile. Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban. Decizia a fost luată în urma unei ședințe desfășurate cu primarii din suburbii. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: „Astăzi am discutat cu […] Articolul Primăria municipiului Chișinău va sprijini suburbiile cu material antiderapant, pentru a facilita intervențiile pe drumurile locale apare prima dată în N4.
14:20
A trimis în Republica Moldova, prin intermediul unui microbuz care transporta colete din Spania, un televizor plin cu cocaină în valoare de circa un milion de lei. La patru ani de la captură, organizatorul schemei a fost dat pe mâna judecătorilor. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din Rezina, care a fost […] Articolul VIDEO/ A trimis cocaină într-un televizor. Riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în N4.
14:20
O instanță sud-coreeană a condamnat-o miercuri pe fosta Primă Doamnă Kim Keon Hee la un an și opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată de acceptarea de mită. Instanța a achitat-o pe Kim de acuzațiile de manipulare a prețului acțiunilor și de încălcarea legii privind finanțarea politică. Procurorii au susținut că Kim ar […] Articolul Coreea de Sud: O fostă primă doamnă, condamnată la 1,8 ani de închisoare apare prima dată în N4.
14:20
Șapte persoane au murit într-un accident produs pe 27 ianuarie în județul Timiș din România. Alte trei au ajuns la spital. Toate victimele sunt cetățeni greci, care se îndreptau spre Franța. Un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 – E70, […] Articolul Grav accident în România, cu implicarea unui microbuz. Șapte persoane au murit apare prima dată în N4.
14:10
După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic # N4
După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22,99 de lei, cu un ban mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea […] Articolul După aproape o lună de scumpiri, benzina se ieftinește nesemnificativ, în timp ce prețul la motorină mai crește un pic apare prima dată în N4.
12:50
Nu e de vină legea, ci băncile. Radu Marian, despre prețul la apartamente și scăderea drastică de vânzări # N4
După aprobarea legii privind interzicerea achiziționării imobilelor în numerar, vânzările apartamentelor au scăzut cu 60%. Radu Marian afirmă că nu este de vină legea, ci băncile, care au reguli prea stricte privind spălarea banilor. „În general, reducerea numărului de tranzacții poate să fie și din cauza că oamenii așteaptă prețuri mai mici”, a spus Marian. […] Articolul Nu e de vină legea, ci băncile. Radu Marian, despre prețul la apartamente și scăderea drastică de vânzări apare prima dată în N4.
Acum 24 ore
10:20
Puterea a Patra, din 27.01.2025 cu participarea lui Mihail Onofrei, Victor Chironda și a Zinaidei Popa # N4
Articolul Puterea a Patra, din 27.01.2025 cu participarea lui Mihail Onofrei, Victor Chironda și a Zinaidei Popa apare prima dată în N4.
Ieri
15:00
Doi șoferi de camion, unul dintre care este din Republica Moldova, au murit într-un grav accident produs pe o autostradă din Germania. Aaccidentul s-a produs pe data de 23 spre 24 ianuarie 2026, pe A44, în landul Renania de Nord–Westfalia, pe tronsonul dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad, unde, pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri, […] Articolul VIDEO/ Un moldovean, șofer de camion, a murit în Germania apare prima dată în N4.
14:50
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial de referință, considerat cel mai mare din istoria Indiei, care va crea o piață de 2 miliarde de oameni. La o conferință de presă comună cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, premierul indian Narendra Modi a declarat că […] Articolul Uniunea Europeană și India încheie un acord de liber schimb istoric apare prima dată în N4.
14:50
Locuitorii din Toronto s-au trezit cu un strat gros de zăpadă, după ce o furtună de iarnă uriașă, care a lovit mari părți din America de Nord, a adus cantități record de ninsoare în cel mai mare oraș din Canada. Presa locală, citând meteorologi de la Environment Canada, a relatat că centrul orașului Toronto a […] Articolul Canada: Au căzut cantități record de zăpadă apare prima dată în N4.
14:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va crește tarifele pentru importurile americane de automobile sud-coreene și alte bunuri din Coreea de Sud de la 15% la 25%, acuzând legislativul țării că tergiversează adoptarea unui acord convenit anul trecut, deși cele două state sunt aliați apropiați și parteneri comerciali majori. Pentru Coreea de Sud, decizia […] Articolul SUA va crește tarifele pentru bunurile din Coreea de Sud apare prima dată în N4.
14:40
Ziua de lucru și orele de studii vor începe, pe parcursul acestei săptămâni, de la ora 09:00, iar acolo unde este posibil, conducătorii instituțiilor vor decide transferarea angajaților în regim de lucru online. O decizie în acest sens a fost luată de Centrul Național de Management al Crizelor. Potrivit autorităților, decizia are drept scop reducerea […] Articolul Ziua de lucru și orele de studii vor începe, pe parcursul acestei săptămâni, de la ora 09:00 apare prima dată în N4.
14:30
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei, cu un ban mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 19 de lei […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
13:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Sentința a fost pronunțată pe 27 ianuarie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În total, Constantin Țuțu a fost găsit vinovat pe patru capete de acuzare, însă în […] Articolul Țuțu, fostul „bodyguard” al lui Plahotniuc din Parlament, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în N4.
13:50
Liderul PSRM, Igor Dodon, a criticat discursul președintei Maia Sandu susținut la Strasbourg, acuzând-o că a vorbit despre interese străine și nu despre problemele reale ale Republicii Moldova. Potrivit lui Dodon, șefa statului nu a abordat situația economică dificilă și realitățile sociale cu care se confruntă cetățenii. Dodon a declarat că a venit la […] Articolul Dodon spune că vrea și el să țină un discurs la APCE, criticând declarațiile Maiei Sandu apare prima dată în N4.
11:30
Articolul Puterea a Patra, din 26.01.2025 cu participarea lui Gheorghe Petic și Victor Jantovan apare prima dată în N4.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Maia Sandu: „Moscova ar fi cheltuit aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025” # N4
Șefa statului susține că Moscova ar fi cheltuit circa 2% din PIB-ul Republicii Moldova, aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025. Declarația a fost făcută la o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Potrivit șefei statului, ingerința rusă s-ar fi manifestat prin manipulare informațională, atacuri cibernetice, finanțare […] Articolul Maia Sandu: „Moscova ar fi cheltuit aproximativ 7 miliarde de lei, pentru a vicia alegerile parlamentare din 2025” apare prima dată în N4.
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 99 de bani, cu cinci bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
11:50
Un feribot cu 359 de persoane la bord s-a răsturnat luni dimineața în largul provinciei Basilan, în Filipine. Cel puțin 15 oameni au decedat și alți 28 sunt dați dispăruți. Nava transporta atât pasageri, cât și marfă și efectua cursa de la Zamboanga către insula Jolo. Potrivit Gărzii de Coastă filipineze, feribotul ar fi avut […] Articolul Un feribot s-a răsturnat în Filipine. Zeci de persoane sunt date dispărute apare prima dată în N4.
11:10
Dialoguri | Irina Bivol, comediantă: Umorul cu înjurături, glume despre Dumnezeu și culturalizarea publicului # N4
Articolul Dialoguri | Irina Bivol, comediantă: Umorul cu înjurături, glume despre Dumnezeu și culturalizarea publicului apare prima dată în N4.
11:00
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Anastasia Nichita, renunță la mandatul de deputat # N4
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Anastasia Nichita, renunță la mandatul de deputat. Sportiva de performanță a explicat că decizia a fost determinată de imposibilitatea de a combina rolurile de mamă, deputat și luptătoare. „Decizia pe care o împărtășesc astăzi nu a fost una ușoară și nici luată în grabă. A venit după multă reflecție, sinceritate […] Articolul Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Anastasia Nichita, renunță la mandatul de deputat apare prima dată în N4.
10:50
O ninsoare abundentă și gheața aduse de o furtună de iarnă extrem de puternică au traversat Texas, New York și Connecticut duminică, paralizând statele din est și sud cu zăpadă și polei. În Ridgefield, Connecticut, zăpada a acoperit străzile și trotuarele, iar locuitorii au folosit freze de zăpadă, în timp ce utilajele de deszăpezire curățau […] Articolul Ninsori abundente au lovit Statele Unite ale Americii apare prima dată în N4.
10:50
Un grup de atacatori înarmați a ucis 11 persoane și a rănit alte 12 pe un teren de fotbal după un meci, în orașul mexican Salamanca, a declarat primarul Cesar Prieto într-o postare pe Facebook, dar motivul nu era imediat clar. Personalul de securitate a fost văzut patrulând și lucrând la locul atacului după împușcăturile […] Articolul Atac armat pe un teren de fotbal, în Mexic. 11 persoane au fost ucise apare prima dată în N4.
10:50
VIDEO/ O familie cu trei copii a rămas fără acoperiș deaupra capului, după ce casa lor a fost mistuită de flăcări # N4
O familie cu trei copii minori din satul Corpaci, raionul Edineț, a rămas fără acoperiș deasupra capului, după ce casa în care locuiau a fost mistuită de flăcări. Incendiul s-a produs în timp ce părinții se aflau la serviciu. Potrivit mamei copiilor, Dorina Ciornîi, prima care a observat incendiul a fost fiica lor, întoarsă de […] Articolul VIDEO/ O familie cu trei copii a rămas fără acoperiș deaupra capului, după ce casa lor a fost mistuită de flăcări apare prima dată în N4.
10:40
Armata Națională a Republica Moldova este una dintre cele mai slab dotate din lume. Este concluzia unui raport pentru anul 2026, realizat de publicația Global Firepower. Clasamentul, care include 145 de țări, analizează capacitățile terestre, navale și aeriene, resursele financiare, logistice și geografice, fără a include armele nucleare. Armata Națională se clasează pe locul 136 […] Articolul Armata Națională a Republica Moldova este una dintre cele mai slab dotate din lume apare prima dată în N4.
10:40
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, respinge categoric ideea unirii Republicii Moldova cu România. El susține că Republica Moldova trebuie să rămână un stat suveran și independent. Declarațiile au fost făcute la un interviu pentru EuroNews România. În același timp, fostul șef al statului a declarat că, în cazul organizării unui referendum pe această […] Articolul Dodon, despre unire: „Patria mea este Republica Moldova” apare prima dată în N4.
09:20
Grav accident la Fălești! Un polițist de numai 30 de ani a decedat, după ce mașina în care se afla a derapat # N4
Astăzi dimineață, Poliția a înregistrat un grav accident rutier în raionul Fălești. Un polițist cu vârsta de 30 de ani, angajat al Inspectoratului din Fălești, în timp ce se deplasa spre serviciu cu mașina personală de marcă Opel, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, derapat de pe carosabil și s-a tamponat într-un copac. a Acesta a […] Articolul Grav accident la Fălești! Un polițist de numai 30 de ani a decedat, după ce mașina în care se afla a derapat apare prima dată în N4.
23 ianuarie 2026
15:10
Pixul sau tastatura? În era telefoanelor și a mesajelor trimise cu un click, scrisul de mână pare, pentru unii, un obicei pe cale de dispariție. Totuși, pe 23 ianuarie, de Ziua Internațională a Scrisului de mână, oamenii recunosc că pixul încă nu a fost scos definitiv din joc, transmite TV Nord. „Dacă este o declarație […] Articolul VIDEO/ Scrisul de mână, pe cale de dispariție în era digitalizării apare prima dată în N4.
15:00
Locuitorii Kievului au exprimat așteptări mixte în legătură cu cea mai recentă rundă de discuții dintre fostul președinte american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că întâlnirile ar putea semnala progrese, dar rămân umbrite de cererile nerezolvate ale Moscovei și de incertitudinea privind intențiile Washingtonului. „Mi se pare că poate aceste întâlniri au […] Articolul Ucrainenii, sceptici cu privire la noile discuții dintre Trump și Zelenski apare prima dată în N4.
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a deschis discursul la Forumul Economic Mondial de la Davos, joi, cu o referință la filmul „Groundhog Day”, „Ziua cârtiței”, spunând că Europa și lumea mai largă sunt prinse într-un ciclu în care repetă aceleași dezbateri, în timp ce amenințările continuă să evolueze. Amintind că și-a încheiat discursul de la Davos […] Articolul Zelenski: „Europa nu s-a schimbat” apare prima dată în N4.
15:00
Un lot de motorină ar fi ajuns în Republica Moldova cu abateri de la standardele de calitate pentru sezonul rece. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În același timp, oficialul a dat asigurări că problema este deja remediată. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de calitate. Motorina […] Articolul Junghietu: „Problema motorinei neconforme este deja remediată” apare prima dată în N4.
15:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la Bruxelles că Republica Moldova este un stat suveran și că discuția despre unire va fi abordată doar atunci când va exista o majoritate în țara noastră care să o sprijine. Afirmația a fost făcută după participarea sa la Consiliul European informal. Răspunzând la întrebarea despre o posibilă unire […] Articolul Nicușor Dan, despre unire: „Trebuie să existe o majoritate” apare prima dată în N4.
14:50
Anotimpul rece este dificil pentru animalele domestice. Frigul, umiditatea, gheața, alimentația necorespunzătoare și lipsa de activitate pot provoca probleme de sănătate păsărilor și altor animale. La temperaturi scăzute, gospodarii din satele Moldovei își îngrijesc orătăniile cu mare atenție: apa caldă, paiele și hrana proaspătă sunt printre principalele măsuri de protecție, transmite Studio-L. Ghenadie Vengher, din […] Articolul VIDEO/ Iarna, un anotimp dificil pentru păsările și animalele domestice apare prima dată în N4.
14:50
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 94 de bani, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
14:50
Reforma administrației publice locale va include atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă. Declarația a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. El a precizat că un concept final al reorganizării va fi prezentat după încheierea primei runde de consultări, obiectivul fiind consolidarea capacității autorităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice. ALEXEI BUZU, secretarul […] Articolul Buzu: „Reforma administrației publice locale este inevitabilă” apare prima dată în N4.
14:50
Sudul Italiei, în ape și ruine, după furtunile puternice. Pagubele au depășit un miliard de euro # N4
Pagubele provocate de ciclonul Harry au depășit 1 miliard de euro în sudul Italiei, au declarat autoritățile regionale, după ce vânturile violente și valurile de furtună au lovit coastele, porturile și infrastructura, determinând operațiuni ample de salvare și de siguranță desfășurate de paza de coastă. În Italia, furtuna a lovit cel mai puternic Sicilia și […] Articolul Sudul Italiei, în ape și ruine, după furtunile puternice. Pagubele au depășit un miliard de euro apare prima dată în N4.
14:50
Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, transformată într-un conglomerat tehnologic, a preluat o participație majoritară în producătorul de electronice Element, pe măsură ce Moscova promovează suveranitatea în producția componentelor high-tech necesare pentru războiul din Ucraina. Statele occidentale au restricționat accesul Rusiei la tehnologie critică, inclusiv semiconductori și microelectronice. Totuși, Ucraina a avertizat că Rusia […] Articolul „Sberbank”, un „motor economic” al războiului Rusiei apare prima dată în N4.
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 22.01.2025 cu participarea lui Vasile Costiuc apare prima dată în N4.
22 ianuarie 2026
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 21.01.2025 cu participarea lui Ion Bulgac și Ivan Faina apare prima dată în N4.
21 ianuarie 2026
17:00
VIDEO/ România: Un copil de 13 ani a fost ucis de doi colegi de clasă. Motivul ar fi invidia că el avea o situație financiară mai bună # N4
O crimă de o cruzime rară a zguduit județul Timiș, România, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis și ulterior îngropat de doi tineri de 13 și 15 ani. Victima, un băiat pe nume Alin Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută de familie luni, după ce a plecat […] Articolul VIDEO/ România: Un copil de 13 ani a fost ucis de doi colegi de clasă. Motivul ar fi invidia că el avea o situație financiară mai bună apare prima dată în N4.
13:00
Un tren de navetiști a deraiat în apropiere de Barcelona, după ce un zid de protecție s-a prăbușit pe linia ferată din cauza ploilor abundente. Mecanicul trenului a murit, iar patru pasageri au fost grav răniți, au anunțat autoritățile locale. Potrivit autorităților din Catalonia, 37 de persoane au fost rănite în total în accidentul produs […] Articolul Un nou accident feroviar în Spania. 37 de persoane au fost rănite apare prima dată în N4.
12:40
România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar. În cazul unui conflict militar pe teritoriul Republicii Moldova, „în niciun caz Alianța nu poate fi implicată în apărare”. Declarațiile au fost făcute de șeful Statului Major al Apărării din România, Gheorghiţă Vlad. Potrivit acestuia, „asta nu înseamnă că nu se pot […] Articolul România, despre o posibilă invazie asupra R. Moldova din pareta Rusiei apare prima dată în N4.
12:20
Un tribunal japonez a condamnat miercuri un bărbat în vârstă de 45 de ani la închisoare pe viață pentru uciderea fostului prim-ministru Shinzo Abe, într-un incident care a șocat națiunea în urmă cu trei ani și jumătate. Tetsuya Yamagami a fost arestat pe loc în iulie 2022, după ce l-a împușcat mortal pe Abe cu […] Articolul Japonia: Asasinul fostului premier Shinzo Abe, condamnat la 45 de ani de închisoare apare prima dată în N4.
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 82 de bani, cu șase bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.